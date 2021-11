Predicții cu profecții. Studiu de caz: malefici și benefici la cârma anului

În articolul anterior dedicat Profecției, vorbeam despre însemnătatea acestui instrument predictiv și cum trebuie să-l mânuim. Am căutat apoi să vedem ce obținem când, pe lângă Ascendent, profectăm și luminătorii și am luat ca studiu de caz harta prințului William și anul solar în care și-a pierdut mama.

Continuăm cu un studiu de caz asemănător: o femeie născută la trei zile după William, pentru care vom face tot o profecție anuală 4. Și, în timp ce profectăm, vom apleca urechea la ce spunea maestrul Valens , că tare bine le mai zicea și mult a mai trudit pentru a ajunge la această valoroasă tehnică.

Avem o hartă diurnă, cu Ascendent în Fecioară , și lucrăm pe zodii întregi (sistem Whole).

La vârsta de 27 de ani, nativa se căsătorește, după care își pierde tatăl și rămâne însărcinată, aceasta fiind ordinea evenimentelor din acel an solar, al 28-lea din viața ei. Din 28 scădem 12 de două ori și obținem 4.

Profecția 4 semnalează un an care are potențialul de a fi important în viața ei, pentru că activează unghiurile și toate cuadraturile din hartă (pe zodii întregi), configurații în care vedem că sunt implicați actorii principali: luminătorii, stăpânul Ascendentului, beneficele și maleficele… Ne așteptăm, deci, la un an încărcat!

Profecțiile de bază

Odată socoteala făcută, profectăm la 4 zodii întregi, începând de la (și cu) zodia Ascendentului. Și, apoi, facem același lucru de la Soare și de la Lună.

1) Profecția Ascendentului ajunge în Săgetător, în casa a IV-a, chiar pe Fundul Cerului, și semnalează evenimente legate de cămin, familie, părinți. Casa a IV-a este marcată de prezența lui Uranus și Neptun, planete cu caracter destabilizator, schimbător. Stăpânul zodiei Săgetător, Jupiter, devine stăpânul principal al anului.

Jupiter este beneficul diurn în hartă diurnă, și îl găsim peregrin prin Scorpion, ușor slăbit de căderea prin casa a III-a, dar e susținut de luminătorul principal al hărții (Soarele), se vede cu beneficele și este ignorat de malefici, printre care și propriul său stăpân (Marte). În afară de tensiunile mai mult sau mai puțin plăcute în care-l țin Luna și Venus, el nu pare deranjat într-un mod deranjant, deci are puterea de a semnala evenimente fericite în viața nativei. Mai observăm că Jupiter nu vede casa a IV-a dar vede cealaltă casă pe care o stăpânește, a VII-a (în Pești), și înțelegem că tinde să vorbească mai mult despre uniuni și parteneriate decât despre părinți, cu atât mai mult cu cât împreună cu el, în Scorpion, se găsește Partea Căsătoriei .

2) Profecția Soarelui ajunge în Balanță, la Marte, Saturn și Pluton. Pe scurt: în acel an, Soarele pare a fi în pericol. Dacă luăm în considerare și schimbarea de atmosferă, vedem că Soarele ajunge, prin profecție, în zodia lui de cădere, Balanța. Luminătorul este într-o casă bună, deasupra orizontului, este susținut de Jupiter și văzut de Venus, dar este afectat serios de acești trei malefici, prin cuadratură – și tocmai acest aspect este activat de profecția 4. Conjunctura face ca Marte să fie aici și stăpânul casei a VIII-a (moartea). Cel mai adesea, într-o hartă diurnă, Soarele va reprezenta tatăl, cu atât mai mult aici, cu cât are o legătură strânsă cu stăpânul casei a IV-a, deja activat, și cu Saturn .

Deschidem o paranteză pentru a ne aminti, din articolul anterior, că pe aceeași profecție 4, William și-a pierdut mama. Spre deosebire de nativa noastră, William, născut cu trei zile mai devreme, avea Luna împreună cu Soarele, în Rac, în casa a VIII-a. Dar să fim cu băgare de seamă în astfel de cazuri, pentru că nu orice legătură între luminători și malefici indică moartea prematură a unui părinte sau un eveniment tragic! Sub această configurație, am descoperit ani în care nativii au reușit sau au fost nevoiți să facă schimbări pozitive în viața lor. Primul exemplu care îmi vine în minte este cel al lui Mike Bloomberg, care pe o profecție 4, când luminătorii din casa a VIII-a (Vărsător) ajungeau peste Marte-Saturn-Uranus (Taur), a fost dat afară de la locul de muncă și, cu despăgubirea primită, a pornit pe cont propriu, devenind apoi unul dintre cei mai bogați și mai bine realizați oameni de pe planetă .

Revenind, atunci când profecția ajunge într-o zodie în care există planete, va activa în primul rând acele planete; abia ulterior, indirect, pe stăpânul lor. Aici, profecția Soarelui activează direct cuplul Marte-Saturn din Balanță și nu avem neapărat nevoie să mergem mai departe, la Venus (stăpâna zodiei Balanță). Cum ar spune Valens: Soarele transmite anul lui Marte și Saturn din Balanță. Deci Marte și Saturn vor fi cronocratori, principalii stăpâni ai anului în chestiunile solare.

3) Profecția Lunii ne duce în Scorpion, la Jupiter și Partea Căsătoriei, și nu face decât să sublinieze că, în acel an, este vorba despre coabitare, uniune, extinderea familiei. Iar Luna și Jupiter sunt și semnificatorii naturali ai fertilității. În acest caz, amplasarea celor două planete în case cadente, dintre care una vorbește despre suferință și separare (a XII-a), plus careul dintre ele, plus faptul că profecția duce Luna în zodia ei de cădere (Scorpion), aruncă asupra evenimentelor fericite umbra unei pierderi importante.

Stăpânii anului

Așadar, stăpânii celui de al 28-lea an solar ar vieții ei, sunt: Jupiter (de la Ascendent și Lună) și Marte cu Saturn (de la Soare). Observăm că avem un an în care la cârmă stau beneficul hărții și maleficii, un an cu evenimente fericite și triste deopotrivă.

Se subînțelege că Marte și Saturn vor fi analizați și ei în detaliu, treabă pe care o las în seama voastră.

De dragul clarității, mai punctăm aici următoarele:

– Jupiter este stăpânul caselor a IV-a (familie, cămin) și a VII-a (uniune)

– Marte este stăpânul casei a VIII-a (moarte). Bonus pozitiv: se întâmplă să fie și stăpânul Părții Căsătoriei, din Scorpion, și al Părții Copiilor de sex feminin , din Berbec (nativa urma să nască o fetiță).

– Saturn este stăpânul casei a V-a (copii)

Ce mai observăm este faptul că, în acest caz, semnificațiile caselor în care se află acești stăpâni, casa a III-a și a II-a, trec în plan secund.

Aș vrea să mai rețineți că, în practică, conceptul de benefic și malefic devine relativ , la fel cum sunt binele și răul în viața fiecăruia. Lăsând filosofia la o parte, în sens strict tehnic, Saturn este o planetă natural malefică, iar în această hartă ea este prinsă între Marte și Pluton, este în careu cu axa Nodurilor Lunare și, în plus, reprezintă și o casă problematică (a VI-a, din Vărsător); pe de altă parte, Saturn este exaltat în Balanță, este diurn în hartă diurnă, conectat la luminători, și stăpânește o casă bună (a V-a, din Capricorn), deci are și puterea de a reprezenta evenimente fericite.

Revoluția Solară

Așa cum spuneam în articolul precedent, orice tehnică predictivă simbolică, cum este și Profecția, ar trebui folosită împreună cu o tehnică bazată pe efemeride, pe mișcarea planetelor în timp real. Revoluția Solară (RS) și Tranzitul sunt două asemenea tehnici. Haideți să vedem RS pentru acel an, pentru a înțelege mai bine ce condiții li se oferă stăpânilor anului și spre care dintre multiplele lor semnificații natale se va înclina balanța.

Harta natală la interior, revoluția solară la exterior

Observăm:

– Unghiurile hărții în zodii duble, subliniate de profecție în harta natală și întărite prin RS, cu Ascendentul RS în zodie jupiteriană (Pești), activând casa a VII-a natală, cu Mijlocul Cerului RS în casa a IV-a natală și Descendentul RS în casa I natală.

– Jupiter, care este principalul stăpân al anului și stăpânul AS RS și al casei a IV-a, își vede poziția natală, dar din cuadratură, și ne semnalează o suferință, fiind plasat în casa a XII-a RS și a VI-a natală, și o posibilă pierdere (conjuncția strânsă cu Neptun, careul cu Marte și Venus ca stăpână a casei a VIII-a RS). Cu alte cuvinte, RS ne arată că Jupiter pierde încă puțin din potențialul benefic pe care îl avea în natal.

– Saturn, celălalt stăpân al anului, capătă mai multă putere pentru că devine angular: în casa uniunilor, a VII-a, în RS, și în casa I natală. Casa a VII-a RS mai este subliniată și de propriul ei stăpân (Mercur), poziționat și el angular și în domiciliu, în RS și natal. O uniune simbolică vedem și în conjuncția Venus-Marte și în plasarea Lunii și a Soarelui în aceeași zodie.

– Luminătorii împreună în casa a V-a RS, cu Luna puternică în Rac, și în casa a XI-a natală, ambele case bune, care vorbesc despre copii, dragoste, șansă și speranțe devenite realitate. Pe de altă parte, poziționarea luminătorilor din RS peste axa Nodurilor Lunare din natal formează o eclipsă de Soare simbolică, cu un Soare în opoziție strânsă cu Pluton din RS. Această eclipsă simbolică este întărită de eclipsele reale din acel an solar, cele de dinaintea evenimentelor, formate în ultima porțiune a zodiilor Rac-Capricorn.

– Marte este în exil și în RS, împreună cu Venus ca stăpână a casei a VIII-a RS. Ținând cont că el este stăpânul casei a VIII-a natale, observăm o întărire a acestei semnificații funeste. Pe de altă parte, Marte ca stăpân al Părții Căsătoriei și al Părții Copiilor de Sex Feminin se unește cu Venus, o planetă natural benefică. Ca o paranteză, Venus este în domiciliu și în casa a IX-a natală (depărtare, studii superioare): nativa și-a cunoscut viitorul soț în străinătate, în perioada studiilor universitare. Ironia sorții face ca cei doi să fie născuți în același oraș, dar să se întâlnească peste hotare.

Deși nu este o regulă, ci doar o observație particulară acestui caz, când suprapunem RS peste natal (harta nr. 3) parcă ni se conturează și ordinea evenimentelor:

Actul I: la începutul anului solar, nativa se căsătorește. Ascendentul natal este marcat de prezența lui Saturn și a Descendentului RS.

Actul al II-lea: pe la mijlocul anului solar, în aceeași lună calendaristică, moare tatăl nativei și află că a rămas însărcinată. De la Ascendent, urmărim cu privirea sensul mișcării diurne (invers acelor de ceasornic, deci în sus) și vedem că: luminătorii RS activează Soarele natal (și cuadratura cu Marte-Saturn-Pluton), Marte RS o activează pe Venus natală (stăpâna VIII) și, în final, Jupiter RS activează Luna natală (și relația ei cu Jupiter natal).

Tabloul pictat de profecții și RS este cât se poate de expresiv. Și am văzut acum ce putem obține când benefice și malefice, deopotrivă, conduc anul, mai ales când fiecare face un joc dublu.

Pe data viitoare!

DIANA SPINEAN,

președinte AAR și redactor-șef Astrele Despre Diana

