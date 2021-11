Răspunsul la provocarea medicală ”Ochii”

Sursa: www.healthline.com

În numărul precedent al revistei am lansat provocarea de a găsi harta nativului care are probleme de vedere severe. Am avut surpriza foarte plăcută să vedem că mulți dintre voi sunteți interesați de ramura medicală a astrologiei.

Răspunsurile au fost interesante, marea majoritate demonstrând studiu aplicat și spirit analitic din partea voastră.

Cu toții ați început analiza corect, abordând situația Luminătorilor în cele două hărți.

HARTA A

HARTA B

Soarele nativului din harta A este bine situat în Casa a zecea dar, peregrin în Fecioară, el face o singură conexiune planetară, cu Marte, care este foarte puternic în domiciliul lui și în Casa a unsprezecea; nici apropierea de Nodul Sud nu-l avantajează pe Luminatorul zilei din acest horoscop. Soarele nativului B se află într-o Casă mai slabă dar este în domiciliu și este susținut foarte bine de aspecte. Doinița Gheorghe a analizat hărțile și în sistem Placidus și în Whole și observă că, în sistemul pe Semne întregi, Soarele nativului B este de departe mai puternic, aflându-se în Casa a șaptea (pe lângă avantajul domiciliului și al aspectării).

Luna, “conjunctă cu Neptun – ceața, dedublarea, într-un Semn de Aer” și, totodată, în sextil cu Saturn, arată “o limitare de câmp vizual care favorizează sau este consecința ceții”, ne scrie Doinița despre harta nativului A. La nativul B, Luna este peregrină în Gemeni, face aspecte dinamice cu maleficii dar și aspecte favorabile, inclusiv un sextil cu Soarele, după cum observau Cătălina Mărăcineanu și Daniela Drăghici, Luna fiind integrată în configurația “Zmeu”. În sens tradițional, Luna din harta A primește un careu superior de la Marte, aspect extrem de dăunător.

Ascendentul nativului A este afectat de conjuncția cu Saturn și de aspectele cu toate cele trei transsaturniene, în timp ce Ascendentul nativului B face un sextil cu Saturn în calitate de guvernator al său.

Elena Stănescu menționează aspectul strâns dintre guvernatorul Ascendentului și guvernatorul Casei a șasea, o conjuncție Jupiter-Venus la numai 2° orb și în opoziție cu Pluton, în harta nativului A. Guvernatorul Ascendentului nativului B, Saturn, se află în opoziție cu guvernatorul Casei a șasea, Luna, dar, încă o dată, integrarea în configurația “Zmeu” îi conferă o conotație mai puțin negativă.

Când analizăm ochii, ne uităm și la zodia Berbec, desigur. La nativul A, zodia este afectată de poziționarea lui Pluton aici și de opoziția la Balanță, unde se află Beneficii. La nativul B, Berbecul este locuit de Jupiter și de Uranus și în trigon de Semn (pe Semne întregi) cu guvernatorul său și cu Soarele. Uranus, care are afinitate cu ochii, este conjunct cu axa Nodurilor Lunare în harta A și conjunct cu Jupiter în harta B.

Foarte interesante sunt precizările Rodicăi Spînu și ale Danielei Drăghici referitoare la gradele zodiacale care pot da risc de boli oculare și la stelele fixe care pot da astfel de probleme:

“Pluto la gradul 15 Rac, grad cu risc de boală (orbire și miopie, astigmatism, dezlipire de retină)” și “Mercur la gradul 23 Rac, grad cu risc de boală (strabism, slăbiciunea progresivă a vederii) după Judith Hill și H.L.Cornell”, ne scrie Rodica; iar Dana: “stelele fixe care pot da asemenea probleme, în special nebuloasele, și aici doar enumăr câteva (…): Rastaban, Aculeus, Acumen, Spiculum, Alnasl (Gamma Sagittarii), Facies, Copula și nebuloasa Canum Venaticorum, Masa Nebuloasă din primul decan al Leului unde sunt și Aselli, Praesaepe, Asellus Borealis și Australis, Castor, Pollux și Centura Orion, Pleiadele unde este Alcyone și Prima Hyadum, Antares”.

Acum să spunem, pe scurt, și poveștile celor doi nativi:

A este un profesor universitar de botanică, Julius Oscar Brefeld (19 august 1839 – 12 ianuarie 1925) care a fost silit să renunțe la cariera sa din cauza problemelor de vedere. La nici 40 de ani, în urma unei inflamații oculare, i s-a declanșat un glaucom urmat de o dezlipire de retină și de îndepărtarea chirurgicală a unui ochi. Câțiva ani mai tărziu, glaucomul i-a afectat și ochiul celălalt, profesorul rămânând complet orb.

B este un personaj deosebit și el; Elliot See Jr. (23 iulie 1927 – 28 februarie 1966) a fost un inginer american, aviator combatant în războiul din Coreea, pilot de încercare pe avioane supersonice și astronaut NASA. A fost selectat ca pilot pentru misiunea spațială Gemini din 1966; din păcate, a decedat în urma unui tragic accident în timpul unui zbor de antrenament, cu doar două săptămâni înainte de startul în misiune.

Câștigătoarele acestei provocării sunt DOINIȚA GHEORGHE și CRISTIANA NISTORESCU. Nu pot să nu menționez și colegii care au trimis totuși analize interesante, dovedind implicare, studiu și talent astrologic: RODICA SPÎNU, DANIELA DRĂGHICI, CĂTĂLINA MĂRĂCINEANU și ELENA STĂNESCU.

Felicitări, tuturor! Așteptăm să ne scrieți în continuare!