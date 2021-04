Predicții cu profecții. De ce și cum profectăm. Studiu de caz: profecțiile luminătorilor

Simplă și elegantă, Profecția este una dintre cele mai vechi și mai eficiente tehnici predictive. Ea a revenit în practica curentă odată cu resuscitarea interesului astrologilor pentru metodele tradiționale și nu va trece mult până când se va bucura, din nou, de succesul pe care l-a avut în vremea vechilor greci și în perioada arabă/persană. Odată ce începi să lucrezi cu profecțiile, nu te mai poți lipsi de ele! Este, însă, foarte important să le calculezi corect, să le înțelegi și, când le combini cu alte tehnici predictive, s-o faci cu cap! În acest articol, veți găsi câteva repere teoretice importante, acompaniate de un studiu de caz.

Însemnătate

A profecta (lat. proficio) înseamnă a înainta, a avansa sau a progresa un punct sau o planetă din harta natală cu câte o zodie pe an, în sens zodiacal.

Observăm că nu este o mișcare reală a planetelor prin hartă, ci una simbolică, inițiată de noi. Profecția se înscrie astfel în categoria tehnicilor predictive simbolice.

Frumusețea și simplitatea ei constau tocmai în faptul că se calculează și se interpretează în cadrul hărții natale, de aici își trage seva, este dependentă de această hartă ca o floare de solul în care crește. Din acest motiv, o hartă separată, ”a profecției”, oferită de anumite programe care o calculează, nu numai că nu este necesară, ci este o crudă dezrădăcinare. Profecția se face în harta natală.

Simbolic vs. Real

Profecția vorbește despre actualizarea sau trezirea potențialului natal. Poate fi utilizată ca tehnică predictivă de sine stătătoare dar, atenție, ca orice tehnică simbolică, ea are nevoie de o contra-parte reală!

Prin profecție anuală, ajungem să vedem ce locuri, planete și puncte ale hărții se activează și se cer manifestate sau actualizate într-un anumit an solar, cuprins de la o aniversare la următoarea. Dar, pentru ca ceva simbolic să se manifeste în plan fizic, este nevoie de condiții propice, condiții reale.

Astfel, pentru a vedea condițiile reale, trebuie să consultăm cel puțin o tehnică bazată pe timp real, pe efemeride, așa cum este Tranzitul. Iar cel mai special set de tranzite este tocmai cel din ziua aniversării, adică harta revoluției solare.

De ce profectăm

De ce am mai avea nevoie de Profecții când avem deja tranzite și revoluții, v-ați putea gândi. Răspunsul ar fi: ca să nu alergăm după toți iepurii odată și să rămânem, în final, cu buza umflată. Imaginați-vă că sunteți la o crescătorie de iepuri și vreți să luați unul acasă. Proprietarul face imprudența de a deschide toate cotețele și iepurii o iau la goană care-ncotro. În cea mai fericită variantă, o să prindeți unul, la întâmplare.

Tranzitele înseamnă iepuri țopăind peste tot prin harta noastră, activând aproape totul, în fiecare moment. Și, totuși, nu au loc evenimente majore, semnificative în fiecare clipă a vieții noastre, nu suntem în priză 24 din 24, după cum ne ating tranzitele. Ca să faci o predicție reușită, trebuie să știi ce este important la un moment dat, pe ce să te focusezi. Pentru asta sunt bune profecțiile.

Profecțiile fac parte din categoria tehnicilor predictive bazate pe cronocratori, adică pe stăpâni ai timpului – de la greceștii cronos (timp) și crator (stăpân). Înainte de a realiza o predicție,vechii astrologi obișnuiau să-și facă o listă de priorități, se întrebau: ce anume e important să urmăresc în această perioadă? Cine, ce planete e posibil să arate evenimente semnificative în această perioadă? Marcau câțiva iepuri (stăpânii timpului), apoi le dădeau drumul și-i urmăreau în tranzit.

Profecția anuală ne duce într-o zodie (zodia anului) care va fi importantă pentru noi în acel an. Aici putem găsi planete sau nu. Aceste planete, împreună cu stăpânul tradițional al zodiei anului, sunt cele care iau anul în stăpânire. Ăștia sunt iepurii care ne interesează!

Calcule

Calculele necesare pentru a profecta sunt foarte simple dar la fel de simplu este să greșim.

Mergând pe principul 1 an = 1 zodie, numărați, de la zodia în care se află punctul pe care vreți să-l profectați, tot atâtea zodii întregi câți ani aveți nevoie, urmând ordinea firească a zodiilor. Dacă numărul anilor depășește 12, scădeți 12 de câte ori este nevoie pentru a obține un număr mai mic sau egal cu 12, așa încât să vă încadrați în hartă.

Cheia pentru un calcul corect este să gândim anii vieții în valori ordinale, lucru cu care nu suntem obișnuiți pentru că, în limbaj curent, ne referim la vârstă (ani împliniți) nu la ani ai vieții. Dar ordinea în care se succed anii vieții noastre corespunde, în profecție, zodiilor din harta noastră: primul an – prima zodie, al doilea an – a doua zodie, al treilea an – a treia zodie etc.

În momentul în care un copil se naște, începe primul an al vieții sale. De la naștere până la prima aniversare se află în primul an de viață, deci aveți nevoie de o zodie pentru a profecta – asta înseamnă că nu mișcați nimic din hartă, totul rămâne în zodia în care s-a aflat la naștere. În momentul în care copilul împlinește 1 an (momentul revoluției solare), el intră în al II-lea an al vieții, deci aveți nevoie de două zodii pentru a profecta – ajungeți în zodia următoare. Când împlinește vârsta de 2 ani, el intră în al III-lea an al vieții sale iar voi ajungeți cu profecția în a III-a zodie de la zodia în care v-ați aflat la naștere. Observați că vârstei de 1 an îi corespund 2 zodii, vârstei de 2 ani îi corespund 3 zodii, vârstei de 4 ani, 5 zodii ș.a.m.d. Vârstei de 41 de ani îi corespund 6 zodii. Cum? Odată cu împlinirea celor 41 de ani, nativul intră în al 42-lea an al vieții sale sau ”merge pe 42”, cum se spune în limbaj popular; ei bine, din acești 42 scădem 12 de trei ori, și obținem 6.

Ce profectăm

Putem profecta orice punct semnificativ sau planetă tradițională din hartă. Le putem profecta individual, în funcție de ceea ce ne interesează, sau putem profecta toată harta. Dacă sunteți la început, recomandarea este să profectați un singur element al hărții, unul important. Cea mai populară profecție este cea a Ascendentului iar colegul meu, Dan Ciubotaru, a dedicat mai multe articole acestui tip de profecție.

O altă profecție importantă este cea a luminătorilor. Puteți să profectați de la Soare, dacă v-ați născut ziua, sau de la Lună, dacă v-ați născut noaptea, puteți să alegeți luminătorul în funcție de puterea lui în hartă sau puteți la fel de bine să profectați de la ambii. Ca idee generală, profecția anuală a Ascendentului acompaniată de profecțiile celor doi luminători se constituie într–un instrument puternic de predicție pentru anul solar care ne interesează.

În final, haideți să izolăm un exemplu cu profecția luminătorilor și să vedem ce obținem.

Studiu de caz: profecția luminătorilor – prințul William al Marii Britanii

Ca să facem lucrurile mai ușor de urmărit pentru cei care nu au mai lucrat cu profecțiile, am ales o hartă în care luminătorii se află în aceeași zodie. Este harta prințului William al Marii Britanii, fiul răposatei prințese Diana.

William are luminătorii conjuncți în Rac și e născut în preajma unei eclipse de soare parțiale. Luna lui este în combustie dar câștigă forță prin faptul că este în domiciliu și crescătoare, așa că mă voi referi în special la ea.

Această Lună nu vorbește numai despre William ci și despre mama lui; de asemenea, despre primejdii, pierderi, moarte, ca stăpână a casei a VIII-a. Luna este conjunctă cu stăpânul casei a IX-a, Soarele, ceea ce leagă semnificațiile ei de cele ale Soarelui și ale casei pe care el o reprezintă: tatăl, regalitatea, străinătatea. Luminătorii sunt susținuți de Jupiter, fac trigon cu Mijlocul Cerului din Scorpion și sunt angulari de la Fortuna, deci pot arăta o poziție socială privilegiată și o oarecare protecție, pe de o parte. Pe de altă parte, ei sunt amenințați de maleficii din Balanță, pe teritoriul deloc confortabil al casei a VIII-a. Iar, dacă suntem atenți și la ce case stăpânesc aceste planete cu care luminătorii vin în contact, tabloul devine tot mai bogat în detalii – notez aici doar faptul că Saturn este stăpân (și) al casei a III-a, Marte, (și) al casei a XII-a iar Jupiter este stăpân (și) al casei a IV-a.

Odată ce am înțeles cum stau luminătorii în harta nativului, facem profecția. Alegem anul al 16-lea al vieții lui William. Prințul avea 15 ani împliniți când mama sa a murit în accident de mașină, într-o țară străină, în ziua de 31 august 1997. Ca să profectăm, scădem 12 din 16 și obținem 4. În profecție, 4 ani înseamnă 4 zodii. Numărăm de la luminători patru zodii întregi și ajungem în Balanță, unde-i găsim pe Marte și Saturn. Asta înseamnă că, în acel an, luminătorii îi întâlneau pe Marte și Saturn iar Venus (stăpâna Balanței) avea și ea un cuvânt de spus despre asta. Cei doi malefici, împreună cu Venus, erau stăpânii acelui an.

Și să nu fi știut dinainte despre ce eveniment era vorba, intuiam că această profecție descria un an greu pentru William și părinții lui. Dintre ei, mama (Luna) iese în evidență – în paranteză fie spus, Diana era nativă Rac cu Soarele în casa a VIII-a și accidentul a avut loc într-un an în care Soarele ei își reafirma poziția natală (profecție 1 pentru Diana).

Ca să înțelegem mai bine cine sunt planetele care stăpânesc acest an, le analizăm la fel de riguros ca pe Lună. Vă las vouă această sarcină iar eu voi sublinia următoarele: cei doi malefici sunt împreună cu Pluton, Saturn este puternic (exaltare), Marte este debilitat dar virulent (malefic contrar sectei, care capătă putere de acțiune în casă succedantă, conectată la AS) și ambii lovesc prin careu luminătorii; Venus este conjunctă cu Algol.

Această situație, în care luminătorii lui William oferă anul celor doi malefici sau iau forma lor sau îi întâlnesc în Balanță – oricum ați vrea să priviți ceea ce se întâmplă prin profecție -, se repetă o dată la 12 ani. Diferența dintre evenimentele din acest an și cele din al 28-lea an al vieții lui (sau al 40-lea, al 52-lea ș.a.m.d.) este dată de condițiile reale care au permis manifestarea potențialului natal sub această formă, pentru că semnificațiile pe care le poartă această cuadratură dintre luminători și malefici sunt deopotrivă diverse și complexe. Și cum spuneam că estimăm condițiile reale? Folosind revoluții solare și tranzite.

Iată revoluția solară a lui William, în vigoare la data accidentului:

Și revoluția solară suprapusă peste harta natală:

Similitudinile între harta natală (HN) și harta revoluției solare (RS) nu fac decât să semnalizeze apariția unei ocazii de a trăi anumite lucruri descrise de harta natală. Deci să vedem unde se situează luminătorii în RS: în opoziție, cu Luna în exil. Pe aceeași axă se află și Venus. Cine îi amenință? Marte, reîntors în zodia natală (zodia anului), și Saturn din zodia opusă unde e în cădere. Adică, stăpânii anului.

Harta RS mai face o trimitere importantă la mamă, dar pe ocolite. Casa a X-a și stăpânul ei sunt asociate, tradițional, cu mama . Observăm că Mercur se află în domiciliu, în casa a X-a RS, și este totodată stăpânul AS RS din Fecioară. Suprapunem RS peste HN și observăm că AS RS se duce în casa a X-a natală, iar MC RS este peste Mercur natal (stăpânul casei a X-a natale) – astfel, trimiterea la mamă este întărită, la fel și posibilitatea ca nativul să se afle în bătaia… reflectoarelor.

În final, să vedem tranzitele peste harta natală a lui William, la momentul în care a avut loc tragicul eveniment dar la ora și pentru locația prințului (accidentul Dianei a avut loc la Paris, William era la Aberdeen).

Notăm că Luna tranzita casa a IX-a, în condițiile în care e conjunctă cu stăpânul casei a IX-a (mamă în străinătate) în harta natală, iar Jupiter se pare că n-a avut puterea de a o proteja, fiind dominat de Marte. Soarele tranzita, împreună cu Mercur retrograd, casa a X-a (trimiterea nr. 2 la mamă). Ce fac stăpânii anului? În tranzit, opoziția dintre Venus și Saturn zgândărea cu putere conjuncția maleficilor din harta natală iar Marte tranzita MC din Scorpion și casa a XII-a în care se află și stăpânul AS. Unde mai pui că AS momentului era în Rac, în casa a VIII-a…

În concluzie, merită să vă aplecați atenția asupra profecțiilor! Pentru mine, sunt fascinante, așa că le-am dedicat mai multe prezentări în cadrul evenimentelor AAR și un curs întreg! 🙂