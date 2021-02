Cum să strunești casa a XII-a, la propriu (partea I)

Articolul are la bază conferința susținută de autoare în cadrul Congresului AAR din 3 noiembrie 2019.

Preambul

Ca mamă și astrolog, mă lupt constant cu desișul de emoții și așteptări care ascunde harta fiului meu de privirile-mi iscoditoare. Are patru planete importante în casa a XII-a. Ce-ai să faci tu cu toate astea-n doișpe, micuțule? m-am surprins întrebând cu voce tare. Iar fiu-meu, pe atunci în vârstă de un an, mi-a răspuns cu ce avea la îndemână: cu un căluț de jucărie, cu care m-a pocnit. Jucăria era dintr-un material tare iar copilul m-a moștenit, are mână grea, așa că gestul lui n-a rămas fără urmări: o ascuțită durere în tâmplă și un gând revelator: Ecce equus!

Am urcat copilul în mașină și l-am dus la cea mai apropiată herghelie. Iată, calul!

Așa am ajuns să întreprind o cercetare pe hărțile a sute de călăreți, practicanți ai sporturilor ecvestre. În plus, am descoperit cu satisfacție ”terapia cu calul” sau echitația psihoterapeutică. Da, vom vedea că relația cu caii poate fi o alternativă minunată la o casă a XII-a activă.

Casa a XII-a, o nenorocită!

E greu să spui ceva bun despre casa a XII-a, fără să bați câmpii sau să încerci să faci din bălegar bici. Kakos Daimon (Spiritul Rău, Bucuria lui Saturn) o numeau vechii greci, iar astrologii medievali i-au spus Domus Captivitatis (Casa captivității), și pe bună dreptate! În casa a XII-a, libertatea ne este îngrădită și resimțim o apăsătoare suferință. Ne trezim captivi, însingurați, înstrăinați, dependenți, neajutorați, nedreptățiți, marginalizați, fugari, rupți de realitate, pândiți, răpiți, persecutați ș.a.m.d. Dacă harta reflectă viața, undeva ea trebuia să facă loc și acestor experiențe.

Așadar, la origine, casa a XII-a e o casă rea, una în care n-ai vrea să te afli. Dar, odată cu trecerea timpului, am început să aducem într-însa semnificații ale casei a IX-a (Domus Dei, Casa Zeului, Bucuria Soarelui), care este tradițional casa spiritualității, a legăturii cu Divinul, și ale casei a XI-a (Agathos Daimon, Spiritul Bun, Bucuria lui Jupiter), a comunităților care te susțin și te protejează. În acest fel, mănăstirile și ashramurile au fost puse laolaltă cu închisorile și ospiciile… Uite așa, pur și simplu! Izolarea liber consimțită, mai ales din motive spirituale, un atribut al Casei Captivității, al Spiritului Rău? Cam cum vine asta, mă întreb.

Delimitările cât mai clare între semnificațiile caselor sunt absolut necesare pentru a putea citi corect o hartă. Pe de altă parte, să nu uităm că ele sunt teoretice! În practică, planetele din casa a XII-a se află aici ca mesageri ai altor case, ai altor domenii ale existenței, și ele pot face lumină în întuneric. Nu este totul pierdut!

Dar să revenim, deocamdată, la teorie. Dacă a XII-a casă e nenorocită per se, întrebarea ar fi ce caută calul aici.

Casele VI-XII sau lanțul sălbăticiunilor

Potrivit tradiției, animalele au două locuri alocate în hartă: casa a VI-a și casa a XII-a. Iată grajdurile hărții natale! Tot aici, înaintașii noștri au băgat sclavii și servitorii. Carevasăzică, au pus laolaltă ceea ce au considerat a fi inferior (după specie, rang, calitate etc.), care depinde de un altul pentru a supraviețui dar care poate servi unui scop superior, unei realizări notabile, iar intenția asta se reflectă în relațiile armonioase (de trigon, respectiv sextil) pe care le au aceste case cu casa a X-a.

Vremurile s-au schimbat, avem animale de casă, pe care le iubim și le tratăm ca pe membri ai familiei. Își mai găsesc ele locul în aceste case? Da! Pe de-o parte, practica orară dovedește asta necontenit: casa a VI-a este folosită frecvent, cu succes, pentru întrebări referitoare la animalele mici, de casă. Apoi, să nu uităm că orice animal deținut de om este dependent de acesta pentru a supraviețui ̶ nu-l putem numi ființă liberă. În cele din urmă, chiar și când se dovedește a fi mai nobil decât unii dintre semenii noștri, pe scara evoluției, el rămâne inferior omului. Așadar, chiar dacă trăim alte vremuri, vom continua să considerăm animalele fie în casa a VI-a, fie într-a XII-a.

Cum facem împărțeala? După mărime. Animalele mici intră în casa a VI-a, cele mari în casa a XII-a; drept reper, William Lilly (sec. XVII) ne propune capra. Casa a XII-a găzduiește toate animalele pe care omul încalecă (cai, măgari, tauri, cămile, elefanți etc.) spune Ibn Ezra (sec. XII) sau care induc frica prin dimensiunile lor, e de părere Deborah Houlding, autoarea volumului The Houses. Temples of the Sky.

Cabalinele în teoria astrologică

În manualele de astrologie, caii sunt reprezentați nu doar de o anumită casă ci și de anumite planete și zodii, după cum urmează:

Casa a 12-a (tradițional)

Saturn, Soare, Marte (tradițional)

Jupiter (modern)

Săgetător (modern; tradițional, doar în legătură cu rănile provocate de cal)

Zodiile patrupede (tradițional) – Berbec, Taur, Leu, Săgetător.

Și calul ce-a zis?

Teoria ca teoria, dar să vedem ce ne spune practica despre aceste asocieri. Cu ajutorul instrumentelor oferite de AstroDataBank, am putut cerceta hărțile a 466 de călăreți și am observat următoarele :

Casa a XII-a apare ca fiind bine reprezentată la nivelul grupului investigat, majoritatea călăreților au cel puțin o planetă, dintre cele 7 tradiționale , în casa a XII-a. De fapt, întreaga triadă angulară XII – I – II iese în evidență și, de asemenea, casa a XI-a; vezi fig. 1 .

. Casa a XII-a apare cel mai adesea în zodiile guvernate de Luminători (mai ales de Soare) sau de Mercur (mai ales Fecioara); vezi fig. 2 .

. Distribuția stăpânului casei a XII-a în zodii e destul de uniformă; zodiile jupiteriene, însă, atrag atenția prin faptul că găzduiesc foarte rar stăpânul casei a XII-a. Vezi fig. 3 .

. În schimb, Jupiter apare frecvent în casa a XII-a! Vezi fig. 4

Marte ori Saturn sunt în demnitate esențială (în domiciliu sau exaltare) sau accidentală (angulari) ; vezi fig. 5

Zodia Rac este reprezentată la nivelul grupului mai bine decât alte zodii. Și mă refer la prezența în Rac a unor repere importante: Ascendent, Mijlocul Cerului, planete așa-zis personale , Fortuna. Vezi fig. 6 .

. Aspectele Saturn-Neptun și Lună-Marte sunt ceva mai frecvente decât alte aspecte .

Desigur, când vorbim despre casa a XII-a sau despre echitație, pericolele pândesc la tot pasul, o manevră greșită pe cal te poate trimite direct în spital . AstroDataBank mi-a afișat un diagnostic medical (boală, accident major, adicții sau alte probleme psihologice) în cazul a doar 3% dintre călăreții cercetați – cel mai probabil ca acest procentaj să se datoreze lipsei informațiilor medicale, nu neapărat lipsei afecțiunilor medicale, cum mi-ar plăcea să cred! Din păcate, o manifestare pozitivă a planetelor din casa a XII-a nu e neapărat o garanție că nu vei trăi și alte tipuri de experiențe atribuite acestei case. Neavând, însă, prea multe opțiuni fericite la îndemână, aș zice că merită să te pui bine cu un cal.

Terapia cu cai

Echitația psihoterapeutică este o formă de terapie disponibilă și în țara noastră. Mai jos sunt fragmente dintr-un interviu acordat site-ului www.totb.ro de doamna Anda Păcurar, psihoterapeut format în Spania în terapia cu cai. Citiți și decideți dacă relația cu calul poate fi o soluție pentru problemele casei a XII-a:

”Calul te ajută pe mai multe categorii de terapie. Una este cea fizică, pe partea de recuperare sau de stimulare pentru persoane cu dizabilități. Calul e singurul animal confortabil de călărit și are mersul tridimensional, exact ca omul, are oscilațiile de bazin pe care le are și omul. Atunci, o persoană cu dizabilitate urcată pe cal merge ca un om normal. (…) Fie o reabilitare fizică, după anumite accidente, fie o reabilitare emoțională după diverse traume sau tulburări. Sunt oameni care vin la terapie și ca să se pregătească pentru un anume eveniment, cum ar fi o operație. (…)

Sunt persoane care nu funcționează la alt tip de terapie dar reacționează spectaculos la terapia cu calul. Mai ales categorii precum discriminații, defavorizații, exclușii. (…)

De foarte multe ori, caii au fost folosiți în terapia cu adolescenții problematici, cu tulburări grave de comportament, sau cu infractori. Au fost folosiți în închisori, pe partea de reabilitare socială. Când lucrezi cu un cal, te responsabilizezi față de el și, încet, încet, devii o persoană mai responsabilă. (…)

Apoi sunt tulburările alimentare și adicțiile, care țin de autocontrol. (…)

Apoi, funcționează în cazul persoanelor agresive sau care au tendința de a fi abuzivi cu ceilalți. Totodată, persoanele autiste pot relaționa mai bine cu animalele decât cu oamenii. Creând o relație bună cu animalele, copiii cu autism pot s-o transforme apoi într-o relație cu oamenii. (…)

Apoi, funcționează în cazul tulburărilor de stres posttraumatic, depresie, anxietate și abilități de viață. Sunt persoane care, din anumite motive, ori de boală, ori sociale, nu au fost antrenate pentru viață, iar alături de cal învață să fie responsabile, atente. În momentul în care ajungi să ai grijă de cal, înveți să ai grijă și de tine.”

Anda Păcurar

(Interviul a fost realizat în martie 2013 de Ionuț Dulămiță și merită să fie citit integral – este disponibil la https://www.totb.ro/de-pe-canapea-pe-cal-psihoterapie-cu-cai-pentru-prima-data-in-romania/)

În final, permiteți-mi o recomandare generală: dacă aveți planete în casele a XII-a sau a VI-a, sau stăpânii lor sunt proeminenți în harta voastră, luați-vă un animal de companie sau, dacă aveți spațiu și cochetați deja cu ideea asta, creșteți și îngrijiți animale la curte. Multe dintre suferințele voastre vor scădea în intensitate sau chiar vor dispărea. Testat!

În ediția următoare a revistei Astrele, vom urmări cu degetul pe hartă relația dintre casa a XII-a și echitație. Am să vă arăt câteva hărți interesante din eșantionul meu și promit să vă lansez și o provocare!

Va urma…

DIANA SPINEAN,

Redactor-șef și președinte AAR Despre Diana

Figurile 1-6:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5