Solitudinea saturniană a creatorului uranian – cei născuți pe cuspida Capricorn – Vărsător

”Pe scenă, mă admiră douzecişicinci de mii de oameni, acasă ajung însă singură.” – Janis Joplin

Saturn guvernează atât Capricornul cât și Vărsătorul. Astfel privind lucrurile, cuspida Capricorn – Vărsător este un caz unic, reprezentând zona cea mai saturniană a horoscopului și singura unde cele două zodii vecine sunt subordonate aceluiași stăpân. Vărsătorul este asociat, în perioada modernă, cu Uranus, care a fost descoperit abia după inventarea telescopului, în 1781, de astronomul William Herschel. Până atunci, această zodie îi fusese atribuită tot lui Saturn, ultima dintre planetele cunoscute ale sistemului solar și vizibilă cu ochiul liber. Saturn a fost asociată cu sfârșitul, cu moartea, cu limitele de netraversat și cu frica provocată de necunoscutul infinit și întunecat care se întindea dincolo de ea. Am privit personalitățile născute în intervalul 16 – 22 ianuarie din această perspectivă și nu mică mi-a fost mirarea să descopăr că, de multe ori, în spatele unor atitudini foarte uraniene, rebele, se ascundeau oameni bântuiți de temeri și frustrări cât se poate de saturniene.

Citatul din deschidere, preluat de la Janis Joplin (născută pe 19 ianuarie), descrie clar acea stare de izolare, pe care nativii acestei cuspide o trăiesc. Am găsit și o afirmație a lui Federico Fellini (născut pe 20 ianuarie), care sună așa: ”Tot ce înseamnă artă este autobiografie; perla este autobiografia scoicii.” Perla este produsul unui proces de apărare al scoicii împotriva unui corp străin, pătruns amenințător în spațiul ei vital. Pentru a se proteja, ea îmbracă acel intrus în straturi suprapuse de sidef. Tot acest ritual are evidente trăsături saturniene – scoica creează noi limite, menite să o pună la adăpost de agresor. Limitele acestea sunt solide, iar procesul prin care ele sunt materializate este lent, de durată. Corpul străin în jurul căruia se naște perla poate fi un eveniment autobiografic, adeseori traumatic. Am putea trage concluzia că, în miezul fiecărei opere pe care o admirăm, ca pe o perlă valoroasă, există un astfel de corp străin, o experiență care l-a rănit pe autor și i-a provocat reacția de apărare al cărei rezultat este însăși perla! Metafora lui Fellini descrie ingenios condiția personalităților de pe cuspida Capricorn – Vărsător. Ei au inspirația caracteristică zodiilor de aer (Vărsătorul) și puterea de a o turna în forme materiale (Capricornul) – în tablouri (Paul Cézannesau Édouard Manet), în filme (Federico Fellini, Cary Grant, Jim Carrey, David Lynch, Oliver Hardy sau Kevin Costner), în opere literare (Anne Brontë, Lord Byron, Edgar Allan Poe) sau muzicale (Janis Joplin, Dolly Parton, Robert Palmer, Michael Hutchence).

Se simte, la cei născuți în acest interval, o sete de a înfăptui lucruri mărețe, de a sfida cutumele epocii în care trăiesc, trăsătură aparent contrară pornirilor saturniene atunci când o privim superficial. Pentru că, în aspectele sale profunde, un saturnian este conștient de faptul că deține un soi de înțelepciune greu accesibilă celorlalți și că are dârzenia, hotărârea și disciplina necesare pentru a institui în lumea sa o nouă ordine, cea care îi reprezintă principiile.

Creatorii născuți pe această cuspidă nu s-au mai mulțumit cu succesul și statutul social înalt, care erau scopurile și valorile Capricornului, ci au început să-și pună întrebări despre felul în care ar putea transforma lumea, au încercat să o înțeleagă și să o umanizeze. Deși nu s-ar zice că sunt oameni calzi, precum cei de pe cuspida Rac – Leu, de plidă, acești nativi sunt empatici și transmit în jurul lor un sentiment de înfrățire cu semenii lor. Acesta derivă, probabil, din felul lor de a simți frământările specific umane. Să nu uităm că Vărsatorilor le este mult mai ușor să se implice în problemele colectivității decât în relațiile personale și că reușesc să se identifice mai firesc cu stările grupurilor din care fac parte decât cu propriile lor emoții.

Putem vedea în rigurosul Saturn și un scut care protejează psihicul uman de mesajele transpersonale, care aduc conținuturi ale inconștientului colectiv până la hotarele psihicului individual, conținuturi reprezentate în astrologie de Uranus, Neptun și Pluto. Pe cuspida Capricorn – Vărsător, are loc și o astfel de coliziune între pulsiunile uraniene ale inconștientului colectiv (Uranus/Vărsător) și structurile portante ale psihicului individual (Saturn/Capricorn). Trăsăturile personalităților din acest interval poartă amprenta acestui impact.

Să vedem și câteva exemple.

Jim Carrey, născut pe 17 ianuarie 1962, ora 2:30, în Newmarket, Ontario, Canada, este un foarte cunoscut actor de comedie. Stilul său se bazează pe expresivitatea facială și pe o paletă foarte amplă de mesaje non-verbale. Personajele sale sunt cât se poate de nonconformiste, aiurite și chiar instabile, dar întotdeauna transmit subtile învățături despre viață.

Jim Carrey a venit pe lume într-o familie de catolici practicanți. Pentru a-și împlini vocația de actor, a plecat în Statele Unite, la Hollywood, răzbind cu greu în industria divertismentului. A cunoscut gloria după vârsta de treizeci de ani, ca un adevărat saturnian. S-a luptat cu depresia, fiind multă vreme tratat cu Prozac. După 2005, cariera sa actoricească a intrat într-un con de umbră, dar a reușit să revină cu succes pe ecrane în 2017.

Horoscopul lui Jim Carrey este foarte sugestiv. Capricorn, cu un stellium de trei planete în această zodie a răzbătătorilor, are Soarele așezat în casa a treia, a comunicării, conjunct chiar cu Saturn, stăpânul zodiei, care îi induce responsabilitatea pentru ceea ce face, dârzenia dar și tendința spre depresie. Casa a treia, care conține și o parte din zodia Vărsătorului, găzduiește nu mai puțin de cinci planete, fiind cea mai semnificativă casă a horoscopului. Luna se află în Gemeni, iar lucrul acesta este foarte ușor de sesizat la el, din ușurința cu care se exprimă și mobilitatea intelectuală. Amplasamentul Lunii în casa a opta ne atenționează asupra sensibilității lui și a permanentei disponibilități pentru ajutorarea celorlalți.

Tot Luna ne dă și un indiciu despre modul în care el își disimulează stările emoționale și empatia, lăsând la vedere doar ceea ce i se pare acceptabil pentru public, masca de comediant. Luna este și planeta apex a unui yod care are la bază sextilul între Ascendent și Marte. După cum știm, planeta apex a unui yod indică ceva esențial în viața individului, ceva ce acesta are de realizat pentru a se simți împlinit. La Jim Carrey, acest ceva este nevoia de a exprima emoțiile profunde cu curaj, inspirație și iubire pentru oameni. Ascendentul din Scorpion trimite la sursa forței sale interioare și la puterea de a se reinventa – având Neptun conjunct cu Ascendentul, acesta este un proces natural. Mai observăm planeta Uranus, guvernatorul Vărsătorului, amplasată în cea mai înălțată poziție a hărții, pe MC și în zodia Leului, neaspectată de nici o altă planetă, ceea ce explică erupțiile lui de umor.

Demnă de atenție este și harta natală a lui Edgar Allan Poe, născut pe 19 ianuarie 1809, ora 1:00, în Boston, Massachusetts, SUA.

În doar 40 de ani, Poe a trăit cât pentru șapte vieți! S-a născut într-o familie de actori, dar a rămas orfan la trei ani, fiind apoi adoptat de un negustor bogat care încearcă să-i ofere o bună educație, în Anglia și în SUA. Dar felul său de a fi, înclinat spre un stil extravagant, excesiv, cu acte de nesupunere, face să fie exmatriculat din școli și să acumuleze apoi datorii mari, pe care tatăl său adoptiv nu le-a acceptat. Se căsătorește cu o verișoară, care va muri curând lăsându-l văduv și înecat în alcool. Devine și un consumator împătimit de opium. Scrie mult și începe să publice în reviste poezii, articole și proză scurtă. În 1845 publică celebrul său poem Corbul (The Raven), care a provocat senzație. Este de subliniat simbolistica marcată de accente saturniene a acestui celebru poem – de la atmosfera grea și întunecată, la culoarea neagră a păsării, care vine precum un mesager al destinului implacabil. Sfârșitul lui Poe este la fel de dramatic și sumbru ca scrierile lui: după o dispariție de câteva zile, este găsit în data de 3 octombrie 1849, căzut pe un trotuar, în orașul Baltimore, într-o stare de accentuată confuzie mintală. Moare patru zile mai târziu, cauza oficială a morții fiind rabia (turbarea). Poe a fost unul dintre primii autori care au încercat o investigație metodologică a minții subconștiente.

În harta lui natală, găsim Soarele în Capricorn, conjunct cu Mercur, în casa a treia. Nu ne surprinde, așadar, talentul său literar și nevoia de a se exprima în scris. Saturn, stăpânul Soarelui, se află în Săgetător și casa întâia. De obicei, atunci când Saturn se află în casa întâia, nativul are trăsături de personalitate asemănătoare Capricornului. La Edgar Allan Poe, acestea se manifestă mai mult prin depresie și pesimism, prin viziunea lui negativistă asupra vieții. Ascendentul în Scorpion, cu Uranus situat în această zodie tenebroasă, completează tabloul personalității sale pătimașe. Un stellium de patru planete în Pești – Venus, Luna, Pluto și Jupiter, sugerează atât sensibilitatea și talentul său cât și natura sa dependentă. Am putea asocia prezența lui Pluto în casa a patra cu moartea prematură a părinților săi. Conjuncția Lună – Pluto, în trigon cu Uranus, ne oferă indicii despre hipersensibilitatea sa și despre bogata sa viață interioară. Marte, stăpânul Ascendentului, situat în Balanță și casa a douăsprezecea, neaspectat, pare că se manifestă mai mult prin anumite stări interioare impulsive, printr-o mânie orientată spre autodistrugere.

Tot pe 19 ianuarie, dar în anul 1943, ora 9:45, în Port Arthur, Texas, SUA, s-a născut Janis Joplin, în familia unui inginer. Încă din copilărie, Janis avea nevoie de mai multă atenție din partea părinților, fiind, la începutul adolescenței, o fată supraponderală, cu ten acneic și cu o personalitate rebelă. A fost ținta atacurilor de intimidare ale colegilor din liceu. Destul de devreme a descoperit muzica și faptul că avea o voce deosebită. În 1967, Janis Joplin a devenit celebră în urma participării la Festivalul Pop de la Monterey. La scurtă vreme, și-a început cariera solo, compunându-și singură cântecele și versurile. Avea o prezență scenică incendiară. Din păcate, la doar 27 de ani, a murit accidental, din cauza unei supradoze de herionă. Ne-a lăsat patru albume și o poveste de viață incredibilă.

Într-un interviu acordat lui David Dalton, de la revista Rolling Stones, ea spunea: ”Sunt o victimă a lumii mele interioare. A fost o vreme când doream să știu totul, iar asta mă făcea foarte nefericită. Habar nu aveam ce să fac cu starea asta. Dar acum am învățat să o las să lucreze în favoarea mea.”

În horoscopul lui Janis Joplin, Soarele, aflat în ultimele grade din Capricorn și în casa a douăsprezecea, este în opoziție cu Pluto din Leu și cu Jupiter din Rac, realizând și trei trigoane cu Neptun, Saturn și Uranus. Saturn, guvernatorul Soarelui, este amplasat în Gemeni și casa a treia, alături de Uranus, stăpânul Ascendentului, din Vărsător. Avem, așadar, mai multe elemente care amplifică trăsăturile binomului Saturn – Uranus sau Capricorn – Vărsător: Capricornul este zodia solară, Vărsătorul este la Ascendent, guvernatorii celor două se află în conjuncție, în Gemeni și casa a treia. Poziția Lunii, puternică, în Rac, în domiciliu, și casa a cincea, o casă foarte emoțională, dramatică, explică stările despre care Janis Joplin pomenea în interviul cu David Dalton, mai ales că Luna este implicată într-un careu cu Neptun, sugerând o oarecare confuzie emoțională. Sentimentul de însingurare își are rădăcinile atât în poziția solitară a Soarelui cât și în opoziția acestuia cu Pluto, care poate fi expresia unor tensiuni resimțite în relații. Marte din zodia de foc a Săgetătorului, în casa a zecea, sugerează trecerea ei meteorică pe cerul gloriei artistice, precum săgeata trimisă de arcaș spre înălțimi.

În contextul sumarei analize pe care acest articol o acoperă, poate fi interesant și faptul că lui Janis Joplin i se spunea ”perla” iar titlul ultimului ei album, apărut postum, este Pearl.

Ultimul exemplu pe care vi-l propun este Federico Fellini, marele regizor și scenarist italian, a cărui operă a fost un punct de cotitură în cinematografie. S-a născut pe 20 ianuarie 1920, ora 21, la Rimini, în Italia. La 19 ani, s-a înscris la facultatea de drept, pentru a răspunde așteptărilor părinților săi, dar se pare că nu a urmat nici măcar un curs. A început să scrie la ziare umoristice pentru a se putea întreține în Roma, intrând în contact cu persoane care lucrau pentru studiourile Cinecitta. Așa a obținut prima propunere de a scrie un scenariu și a cunoscut-o pe actrița Giulietta Masina, viitoarea lui soție. Încă de pe când filma La strada, în 1954, s-a confruntat pentru prima dată cu depresia, stare psihică pe care o va traversa de mai multe ori pe parcursul vieții. Lumea sa interioară era un amestec de real și imaginar, el afirmând în scrierile memorialistice că ”A spune că filmele mele sunt autobiografice este o etichetare simplistă, o clasificare pripită. Mi se pare că am inventat aproape totul: copilărie, personaje, nostalgii, vise, amintiri, pentru plăcerea de a le putea povesti.” A fost atras de ideile lui Carl Gustav Jung referitoare la conceptele de anima și animus, la rolul arhetipurilor și la inconștientul colectiv. Influența acestora este evidentă în filme precum 8 ½, Julieta spiritelor sau Satyricon. A creat capodopere precum La Dolce Vita, La Strada, Clovnii, Amarcord, Nopțile Cabiriei, Casanova, Ginger și Fred etc. Filmele sale îmbină temele saturniene cu abordarea uraniană, surprinzătoare. Marele dar al lui Federico Fellini a fost talentul de a povesti despre durerea și extazul experienței umane, într-un mod nemaivăzut până la el. A înfățișat în filmele sale o viziune foarte personală despre lume și societate, portretizându-și semenii într-un mod satiric, caricatural. Felul său de a se raporta la realitatea imediată a fost transpus într-un nou cuvânt, ”fellinian”, ce desemnează o situație în care personaje bizare apar ca din senin pentru a transmite un mesaj simbolic esențial.

Horoscopul lui Fellini ne înfățișează o naștere apropiată de luna nouă din Capricorn, cu Mercur alături de Soare și Lună, în casa a cincea, a creativității. Prezența ambilor luminători în Capricorn, împreună cu Mercur, ar putea fi interpretată, metaforic, ca o izolare în propria viziune despre lume. Saturn, guvernatorul Soarelui, se află în Fecioară și în casa a douăsprezea, exprimând nevoia lui Fellini de a descoperi sensul profund al existenței și adevărurile durabile. Perfecționismul și devotamentul față de profesia sa sunt redate de Ascendentul în Fecioară, care conține și o sămânță a pesimismului său. Uranus, situat în domiciliu, dar în grad anaretic și în casa a șasea, a muncii, este singura planetă în rang. Uranus, în trigon cu Marte din Balanță sugerează foarte clar nevoia sa de a inova, de a fi diferit. Accentuată este și zodia Leului, în casa a unsprezecea, a scopurilor și credințelor personale, unde se află Jupiter și Neptun care ne trimit la aceeași nevoie de a realiza lucruri mărețe, inspirate, în rezonanță cu convingerile sale cele mai profunde. Axa Gemeni/MC – Săgetător/FC este axa povestitorilor, a creatorilor de mituri, pornind de la experiența personală. Profilul lui Federico Fellini ilustrează în detaliu trăsăturile cuspidei Capricorn – Vărsător, cu oscilațiile specifice acestui interval între abordarea dureroasă, pesimistă a realității și cea îndrăzneață, ludică și încărcată de fantezie.