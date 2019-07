Icar: despre extreme și echilibru

Articolul are la bază o cercetare prezentată de autoare în cadrul simpozionului Astro-Festival Craiova, din 9 iunie 2019.

Atunci când am început să studiez hărțile natale a 30 de muzicieni și artiști care au părăsit această lume înainte de a împlini 30 de ani sau foarte curând după aceea, sperând să pot contura un profil astrologic din elemente prezente în astrogramele lor, nu bănuiam ce surpriză mă așteaptă.

Asteroizi activi în hărțile celor 30

Pe lângă planete, am decis să lucrez și cu câțiva dintre asteroizii pe care îi intuiam a fi activi în hărțile natale ale acestor personalități, caracterizate prin intensitatea trăirii, talent muzical și literar de excepție, relații complicate și solicitante, refugierea în consumul exagerat de alcool și substanțe psihedelice. M-am oprit, așadar, la asteroizii Dionysos, Bacchus și Beer, care ocupă poziții puternice în hărțile persoanelor charismatice dar și dependente de substanțe, Don Quijote, care este influent la persoanele idealiste, care au o atât de mare nevoie să creadă în fanteziile lor încât le așază deasupra realității obiective, Deprez, activ la cei ce se nasc cu predispoziția spre pesimism și depresie, Lucifer, activ la persoanele care se confruntă cu aspecte ce țin de latura lor egoistă și întunecată, Psyche, care semnifică existența unei traume sufletești timpurii și profunde, Echo, care atunci când este activ într-o hartă ne atrage atenția asupra unor tulburări de personalitate legate de o stimă de sine scăzută și de lipsa încrederii în propriile calități și, ultimul dar nu cel din urmă, Icar (Icarus, în lista de asteroizi), care indică tendințele de ignorare a riscurilor, slabă toleranță la limitele impuse, dorința de afirmare ce nu ține cont de nici o amenințare, ignorând posibilele consecințe grave ale unor acțiuni nesăbuite, și împinge la un eșec datorat mai ales lipsei de disciplină și nerespectării regulilor.

Ei bine, Icar a fost elementul astrologic care mi-a furnizat marea surpriză, pe măsură ce analiza avansa. În 28 din 30 de astrograme, Icar ocupă poziții cheie. Asta înseamnă, procentual, că în 93% din hărțile studiate Icar are un cuvânt de spus, un detaliu esențial de subliniat.

Mergând pe fir, am căutat mai multe date despre acest asteroid minuscul, de doar 1,4 km în diametru. Și ce am aflat? În primul rând, că pe 27 iunie 2019 s-au împlinit 70 de ani de când îl observăm. A fost descoperit de către astronomul Walter Baade, pe 27 iunie 1949 și, oficial, este asteroidul 1566. Dar este mult mai sugestiv să-i spunem Icar, dacă ne gândim la povestea mitologică a purtătorului acestui nume.

Icar – personajul mitologic

În câteva cuvinte, să rememorăm mitul său. Minas, regele Cretei, era într-o situație teribil de dificilă, după ce soția sa, Pasiphae, dăduse naștere unui copil monstruos, Minotaur, cu trup de om și cap de taur. Pentru a scăpa de rușine, el apelează la meșterul atenian Dedal, un geniu ingineresc, care proiectează și construiește un Labirint, un palat fără ieșire, în care Minotaur să fie închis, pe viață. Dedal realizează această lucrare cu ajutorul fiului său, Icar. Lucrurile se complică după ce ei termină construcția, deoarece Minas hotărăște ca meșterul și fiul său să rămână și ei închiși între zidurile Labirintului, drept pedeapsă la faptul că Dedal dezvăluise Ariadnei calea de ieșire iar aceasta i-o încredințase lui Tezeu, eroul trimis de Atena pentru a scăpa insula de Minotaur și a opri sacrificiile umane ce aveau loc, pentru ca acesta să fie hrănit. Dedal, cu istețimea sa inepuizabilă, reușește să conceapă două perechi de aripi, din pene de păsări lipite cu ceară. Aceste aripi erau soluția evadării, pentru el și Icar. Înainte de a-și lua zborul de pe zidurile Labirintului, Dedal îi spune fiului său să aibă grijă cum zboară, să nu rămână prea aproape de mare, prea jos, pentru ca valurile să nu atingă penele din aripi, îngreunându-le, dar să nu se ridice nici prea aproape de Soare, astfel încât căldura astrului să topească ceara care ținea penele lipite. Dar imediat ce se înalță în zbor, Icar este fascinat de senzația de libertate și de forță pe care o trăiește, și uită sfaturile date de tatăl său. Atras hipnotic de Soare, el urcă tot mai sus pe bolta cerească, până când aripile sale fragile sunt dezintegrate iar el se prăbușește în mare, găsindu-și sfârșitul, în mod tragic și inconștient.

Dacă decodificăm mitul, înțelegem că asteroidul Icar indică, prin poziția sa în semn și casă, ariile de viață în care tindem să acționăm necugetat, în care ignorăm riscurile evidente și vrem, cu orice preț, să sfidăm limitele. El descrie în hărțile astrologice locul și felul în care ținem morțiș să provocăm norocul, să forțăm nota, chiar dacă de multe ori nu este necesar. Icar ne aduce în atenție problema limitelor sănătoase și a căii de mijloc. Evenimentele exterioare anunțate de un Icar puternic pot viza acțiunile sau deciziile riscante, nevoia de libertate și modurile în care suntem dispuși să o dobândim, situațiile ce pot avea ca efect privarea de libertate sau închisoarea, supra-aprecierea propriilor posibilități, conjuncturi ce trezesc în noi frica, nevoia de a sfida, stări euforice urmate de colapsul fizic sau psihic și chiar de moarte.

Nu este de mirare că Nick Drake, unul dintre cei 30 de muzicieni, mort la 26 de ani, îi spunea tatălui său, atunci când acesta îi sugera să își construiască și un plan B de viață, o alternativă pentru situația în care nu ar fi avut succes ca și muzician, că nu își dorește să trăiască având o plasă de siguranță sub el.

Complexul Icar

Foarte interesant mi se pare faptul că în psihiatrie a fost definit Complexul Icar, ce descrie o anumită tipologie a personalității caracterizată printr-un comportament care caută și cere atenție, narcisist, apoi prin tendința compulsivă spre ascensiune, combinată cu anticiparea prăbușirii, și cu o fascinație sau atracție emoțională față de foc. În copilărie, cei ce trăiesc sub Complexul Icar este posibil să fi suferit de enurezis nocturn sau incontinență urinară, provocat de o imaginație bogată în simboluri acvatice. Care sunt efectele sau consecințele acestor caracteristici ale personalității? Tânjirea după nemurire, tendința de a trăi o confruntare oedipiană și imaginarea femeii ca obiect utilizat în scopuri legate de satisfacția narcisistă (sexul, folosit ca resursă narcisistă).

După ce am citit descrierea Complexului Icar, nu am putut să nu-mi amintesc de cântecul lui Jim Morrison, Come on Baby Light my Fire / Hai, iubito, aprinde-mi flacăra. Și, la fel, că Jimi Hendrix obișnuia să-și incendieze chitara pe scenă, la finalul concertelor. Și câte alte exemple s-ar mai putea da!

Icar în zodii și case

Revenind la asteroidul Icar, mișcarea lui de rotație în jurul Soarelui durează 409 zile, respectiv un an și o lună. Icar are o orbită foarte excentrică, precum impulsurile nestăvilite ale eroului mitologic. Atunci când este la periheliu, se apropie de Soare mai mult decât Mercur iar când este în zona îndepărtată de Soare, parcursul său depășește orbita lui Marte.

Sunt necesare aceste informații deoarece, evaluând poziția în zodie și în casă, precum și aspectele formate cu planetele, în astrogramele natale ale celor 30 de artiști, am observat că 9 dintre ei au Icar în Vărsător, 7 în Capricorn, 4 în Săgetător, 4 în Scorpion, 3 în Pești, 2 în Balanță și unul în Fecioară. Nici unul, subliniez, nici unul, nu are Icar în primele cinci semne ale zodiacului. Interesant este că această distribuție a asteroidului în zodii este oarecum întărită de faptul că și prezența lui în casa a 11-a, corespondentă Vărsătorului, este cel mai des întâlnită, respectiv de 7 ori. Casele 1, 7, 8 și 4 sunt următoarele, ca frecvență. S-ar părea că temele descrise de Capricorn (succesul, ascensiunea), de Săgetător (aventura, explorarea), de Scorpion (coborârea în infernul personal, sexualitatea) și de Pești (dizolvarea, evadarea, creația artistică), de casele 1 (propria persoană), 7 (relațiile), 8 (procesele transformatoare, nivelurile interioare subtile) și 4 (căminul părintesc) sunt cele care au avut cea mai mare importanță în viețile acestor 30 de oameni.

Dacă ar fi să îmi imaginez un personaj care să-l reprezinte pe Icar în Vărsător, poziția cel mai des întâlnită, poate că acesta ar fi chiar Nick Drake, pe care deja l-am pomenit: conștient de talentul său dar și de faptul că este ”diferit”, avid de a străluci, gata să riște totul pentru o clipă de euforie, dată de recunoașterea valorii și unicității sale.

Icar în relație cu alte planete

Putem să extrapolăm mitul grecesc la situațiile contemporane cu care s-au confruntat muzicienii analizați – ei se vedeau limitați de anumite forme de exprimare depășite, supuși criticilor unor specialiști perimați, care pur și simplu nu înțelegeau maniera lor de a compune sau/și de a cânta. Printre cei 30 se numără nume care au sfidat, mai ales la începuturile lor artistice, muzica secolului trecut. Kurt Cobain și Nirvana, Sid Vicious și Sex Pistols, Michael Hutchence și INXS, Hillel Slovak și Red Hot Chili Pepers, Brian Jones și Rolling Stones, Stuart Sutcliffe și Beatles, Cliff Burton și Metallica sunt doar câțiva dintre aceștia. Cu toții au fost consumați de un foc interior care îi mâna să-și dezvăluie trăirile sufletești într-un fel nou și unic, chiar dacă erau conștienți că pentru publicul larg ceea ce ofereau ei era uneori prea mult. Să nu uităm că Jim Morrison a fost arestat pentru comportament indecent, Sid Vicious a fost acuzat că și-a înjunghiat prietena, și că mai mulți dintre ei au avut probleme cu legea, din cauza atitudinii lor rebele, nesupuse și iresponsabile. Desigur, nu putem atribui toate aceste fapte doar lui Icar. În hărțile studiate întâlnim frecvent o Lună hipersensibilă, o emotivitate amplificată de aspecte conflictuale între planete personale și Pluton sau Uranus, o casă a șaptea, a parteneriatelor, accentuată și complicată și alte indicii ale unui climat interior tensionat, precum și tendința spre dependența de substanțe, reflectată de un Neptun disonant.

Totuși, în 11 dintre cazuri, Icar face aspecte de conjuncție sau cuadratură cu Soarele, ceea ce sugerează că trăsăturile sale definitorii amprentează esența respectivilor, caracterul lor fundamental. Ei nu se pot sustrage, practic, direcției în care sunt mânați de Icar, spre propria prăbușire. După Soare, cele mai numeroase sunt aspectele de conjuncție realizate cu Mercur. De data aceasta, se pare că am putea identifica un anumit mod de gândire sau de comunicare, responsabil pentru manifestarea tragediilor similare mitului antic. Foarte aproape ca frecvență sunt aspectele lui Icar la Lună, care descriu o fragilitate emoțională și o instabilitate ce se poate traduce prin eșecuri sau chiar acte extreme, comise voluntar. Și aspectele lui Icar cu Ascendentul sunt problematice, semnalând tipare comportamentale de autosabotaj. Avem două astfel de situații.

Concluzii

După ce toate cele de mai sus au fost consemnate, este momentul să desprindem o concluzie. Sau, mai eficient, chiar două concluzii – una referitoare la muzicienii din lotul celor 30 și una pe care să o putem aplica în viața noastră cotidiană. Pentru că, finalmente, acesta este scopul astrologiei, nu-i așa?, să ne ajute să înțelegem ce, unde și cum avem de transformat, pentru a ne bucura mai mult de întregul nostru potențial, a trăi mai complet și a fi mai fericiți.

Întrebarea mea, după ce am analizat hărțile natale din eșantionul selectat, a fost cum ar fi decurs viața acestor artiști dacă nu ar fi încheiat-o atât de curând. Ar mai fi avut inspirație, ar mai fi creat cântece pe care generațiile următoare să le considere legendare? Cu alte cuvinte, ar fi putut ei să rămână ei înșiși, strălucitori și fascinanți, dacă nu trăiau drama lui Icar, întipărită în horoscopul lor? Am fost nevoită să accept ideea că, probabil, unii dintre ei ar fi eșuat lamentabil, într-o dureroasă promiscuitate, prefigurată de modul lor de viață total haotic. Poate câțiva ar fi reușit să se reinventeze o dată, de mai multe ori, cu un tot mai mare consum de resurse creative, până la auto-combustia finală. Greu de estimat câți ar fi găsit această forță interioară, în condițiile în care entropia sistemului lor era tot mai mare.

Dar ce se întâmplă cu toți ceilalți, cu oamenii obișnuiți, care și ei au un Icar în harta lor? Cum pot ei să gestioneze pornirile iraționale induse de un Icar activ?

În primul rând, analizând poziția în zodie a asteroidului, ei pot înțelege care anume din calitățile lor înnăscute pot deveni problematice, în anumite situații, descrise de casa în care este situat Icar. Conștientizarea și integrarea acestor înțelesuri sunt esențiale pentru a le putea echilibra, prin alte instrumente sau cu ajutorul altor persoane.

Așa cum se spune că în corpul fiecăruia dintre noi există celule maligne dar ele nu sunt amenințătoare decât în situații specifice, când apar și anumite dezechilibre majore, fiecare horoscop conține sâmburele legendei lui Icar, acest lucru neînsemnând că toți suntem condamnați să-i copiem soarta. Ceea ce poate părea eroic uneori, vezi cazurile celor 30 chemați mult prea curând în lumea zeilor eterni, alteori pare și este lașitate sau nesăbuință. Până la urmă, este o chestiune de alegere și responsabilitate personală, un indiciu al cunoașterii de sine și al asumării propriului destin. Putem învăța să zburăm păstrând distanța potrivită față de Soare dacă înțelegem că teribilismele, de cele mai multe ori, nu ne asigură succesul ci ne complică ascensiunea, iar prețul pe care îl avem de plătit este, cel mai adesea, disproporționat de mare comparativ cu avantajele obținute.