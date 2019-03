Venus şi frumusețea de-a lungul secolelor (partea a X-a)

Iată că am ajuns la finalul acestui serial, la cel de-al zecelea episod. De data aceasta, nu vom mai analiza trecutul, ci viitorul, mai exact, următorii 243 ani prin interpretarea hărților astrologice ale conjuncțiilor inferioare dintre Soare şi Venus, ce au avut loc deja în acest secol.

Pentru anii 2004 şi 2012, cele două perechi de date ale trecerii lui Venus peste Soare, în baza calculelor realizate de Fred Espenak, NASA/GSFC sunt:

08 iunie 2004 GMT 8:43 (Seria 3)

06 iunie 2012 GMT 01:09 (Seria 5)

Această pereche de tranzite marchează o nouă eră venusiană, la al cărei început suntem cu toții martori.

În faţa unei astfel de provocări, nu pot să nu îmi aduc aminte de versurile lui Mihai Eminescu din „Glossă”:

„Viitorul şi trecutul

Sunt a filei două feţe,

Vede-n capăt începutul

Cine ştie să le-nveţe;

Tot ce-a fost ori o să fie

În prezent le-avem pe toate,

Dar de-a lor zădărnicie

Te întreabă şi socoate.”

Așadar, înainte de a ne gândi la viitor, suntem datori să reflectăm asupra trecutului. Winston Churchill spunea: „Mă uit în trecut ca să am perspectiva drumului pe care îl am de urmat.” La fel şi noi, dacă în episoadele anterioare am discutat despre trecut, în acest ultim episod vom discuta despre viitor analizând corelația dintre harta momentului maxim al trecerii lui Venus peste Soare cu modul în care frumusețea va fi percepută în următoarele două secole.

Așa cum scriam şi în primul episod, frumusețea este adânc înrădăcinată în mintea noastră şi este relevată doar atunci când o contemplăm, ceea ce nu este de mirare, din moment ce Venus este o planetă feminină, pasivă sau Yin, opusă lui Yang, ce reprezintă acțiunea. Frumusețea este de fapt adevăratul țel al vieții umane deoarece frumusețea, atât interioară cât şi exterioară, este una dintre virtuțile umane, despre care filosofii greci spuneau că aduce măreția individuală dar şi colectivă. Ea reprezintă, de fapt, adevărata putere.

Frumusețea este peste tot în jurul nostru, și lumina ne găsește când ne dăm seama că suntem cu toții parte din aceeași frumusețe şi că merităm cu toții prețuirea. Atunci când disprețuim, ne disprețuim pe noi înșine.

Din cele mai vechi timpuri, imnurile vedice îl menționează pe Sūrya sau „răsăritul de soare” ca simbol ce risipește întunericul şi ignoranța, cel care împuternicește cunoașterea, iar cunoașterea descătușează porțile cetății de lumină…

Haideți să vedem cum se va desfășura aceste proces prin analiza hărții din 2004.

Nu mică mi-a fost mirarea să observ că simbolismul luminii este atât de bine evidențiat în prima hartă dat fiind că Ascendentul este în zodia Leului, zodia care reprezintă ad litteram triumful luminii, mai ales atunci când stăpânul ei, Soarele, se află în casa a XI-a, casa Spiritului bun, așa cum o numeau astrologii eleniști.

Ei considerau această casă cea mai norocoasă casă deoarece o planetă aflată în acest loc s-a îndepărtat destul de mult de Ascendent încât ea devine vizibilă, fiind eliberată de conotațiile negative asociate cu casa a XII-a: captivitate şi invizibilitate. Deci, poziția ne indică o etapă favorabilă, aducătoare de prosperitate, putere, libertate, speranță, triumf şi o direcție pozitivă îndreptată spre realizarea tuturor dorințelor. Vettius Valens spune în a sa „Antologie” despre cel de-al unsprezecelea loc că este dăruitor de bunuri și proprietăți, în special dacă Beneficele se află aici sau realizează aspecte, așa cum este şi cazul nostru: Soarele, Venus şi Mercur se află în Gemeni în casa a XI-a, iar Jupiter din Fecioară realizează aspecte de careu cu toate cele trei planete din Gemeni, de fapt avem un careu în T dacă ținem cont de Uranus în Pești din casa a VIII-a. Jupiter în opoziție cu Uranus pe axa religiei Fecioară-Pești mă duce cu gândul la o transformare a religiei şi a instituțiilor bisericești (Jupiter) printr-o nouă perspectivă: esoterică, poate chiar magică (casa a VIII-a).

Tot Vettius Valens spunea că Soarele şi Venus în aceste loc aduc aur, argint, bijuterii, proprietăți mari, dar şi daruri de la cei mai mari și de la regi. Ele fac ca oamenii să cheltuie bani pentru scopuri nobile şi să devină binefăcători ai celor mulți şi mai slabi.

Tot de la el, aflăm că Mercur aflat în acest loc dă naștere la suișuri şi coborâșuri, aducând schimbări și uneori făcând oamenii liberali și generoși, alteori nevoiași și împovărați de datorii, pentru că Mercur se preocupă de tot ceea ce este bine sau dimpotrivă, rău.

În astrologia modernă, numim casa a XI-a, casa prietenilor şi protectorilor, şi o interpretăm având o semnificație pozitivă. Aceeași semnificație norocoasă o întâlnim şi în astrologia tradițională, dat fiind că Jupiter, Marele Benefic se află în propria sa bucurie în această casă. Marcus Manilius, poetul astrolog din perioada elenistică ne spune şi motivul pentru care casa a XI-a este cea mai norocoasă casă dintre toate, chiar mai norocoasă decât cea de-a zecea casă: ea se află deasupra orizontului şi crește în mișcare diurnă spre MC (Mijlocul Cerului). MC reprezintă cel mai elevat punct al unei hărți, puterea cea mai mare care se poate atinge, urmând ca dincolo de acest punct să înceapă declinul. De aici, regăsim corelația dintre casa a XI-a şi motivația pentru succes dar şi ambiția de a obține premiul cel mare, reprezentat de MC.

Dar tot zodia Leului, dincolo de simbolismul legat de lumină şi de puterea solară, reprezintă, pe de altă parte, semnul individualității, natura animalică a omului, care devorează sufletul. Prima muncă a marelui erou grec, Hercule, fiul lui Zeus, a fost să ucidă leul din Nemea. Este cunoscut în mitologia greacă că leul din Nemea lua forma unei femei frumoase pentru a-i atrage pe cei care doreau să salveze o domnișoară aflată în primejdie. După ce omul se apropria suficient de femeie, care se prefăcea că e rănită, aceasta se transforma în leu și-l devora, oferindu-i apoi oasele lui Hades. Nu întâmplător, în scrierile indiene, Durga, Kali şi alte zeități feminine reprezentând forțele negative ale naturii erau simbolizate alături de imaginea leului. De aici, putem să ne dăm seama cu ușurință de provocările acestei ere, printre care şi individualismul, luptele de putere duse până la exacerbare, din dorința de a „străluci” sau pur şi simplu de dragul aparenţelor sau pentru obținerea unui confort (casa a XI-a) trecător (Gemeni).

Deși, simbolismul casei a XI-a ne anunță o perioadă de creștere, interpretare ce poate fi susținută şi de prezenţa celor doi malefici, Marte şi Saturn în casa a XII-a, de unde nu mai pot face prea mult rău, totuși, Jupiter, simbolul abundenţei şi al creșterii se află în cea mai slabă poziție, în Exil, în zodia Fecioarei şi în casa a II-a, a resurselor materiale dar şi a tuturor instituțiilor preocupate de bani, precum băncile, bursele de valori, piețele financiare şi alte instituții financiare. Aceasta poate însemna mai multe lucruri, printre care şi faptul că preocupările instituțiilor religioase, dar şi cele ale sistemului legislativ sunt îndreptate mai mult spre a obține beneficii materiale şi resurse de mai multe feluri, deși totuși oferă şi servicii (Fecioara).

Zodia Leului la Ascendent poate avea mai multe interpretări. O dată, poate anunța nașterea unor lideri, conducători ai maselor şi vestitori ai unui nou ciclu de evoluție. În același timp, simbolizează şi procesul de individualizare a maselor, în care oamenii vor deveni cu adevărat proprii lor stăpâni, pe fondul luptei cu propria lor natura animalică, folosindu-se atât de calitățile zeiței frumuseții, Venus – armonie, pace, asociații, parteneriate, artă, meserii dar şi caracter moral, inteligență emoțională, sociabilitate, bună-dispoziție, plăcere şi apreciere în cadrul organizațiilor şi grupărilor din care vor face parte, dar şi de cele asociate cu Mercur – abilitatea de a comunica şi o gândire superioară. Acest trend cred că va fi unul cu atât mai important cu cât zodia Leului este asociată şi cu meșteșugurile, meseriile, breslele, activitățile de artizanat şi toate formele de creație artistică, prin care omul își poate exprima propria individualitate.

Acesta va fi un proces de lungă durată, așa cum şi zodia Leului este un semn fix, ce indică o influență îndelungată cu efecte până la următoarea eră venusiană. Fiind vorba de un semn de foc, aceasta ne indică acțiuni ferme, deși cu tentă personală, un trend care înclină spre generozitate fără însă să existe prea multă empatie, cu tendințe spre impulsivitate şi discontinuitate, chiar duritate.

Apoi, tot zodia Leului, o zodie caldă şi uscată poate semnifica şi intensificarea problemelor cauzate de încălzirea globală şi stabilirea unor ţeluri precise (casa a XI-a) pentru menținerea temperaturii globale la un nivel optim. De asemenea, şi Marte în Rac în casa a XII-a poate semnifica o reducere a ploilor şi o intensificare a căldurii. Zodia Racului în casa a XII-a mă duce cu gândul şi la probleme cu apa, în special cea potabilă. Lipsa apei afectează deja toate continentele, iar în 2015, Forumul Economic Mondial a listat lipsa apei drept cel mai mare risc global din punct de vedere al impactului asupra mediului şi viitoarelor generații.

O treime din populația globală trăiește în condiții de deficit sever de apă timp de cel puțin o lună pe an . O jumătate de miliard de oameni din întreaga lume se confruntă deja cu un deficit sever de apă pe tot parcursul anului. Jumătate dintre cele mai mari orașe ale lumii se confruntă cu deficite de apă . Situația nu se va putea îmbunătăți până când nu se vor lua masuri organizatorice pentru o eficientizarea a consumului de apă şi fără eforturi de reducere a pierderilor din infrastructură. Ca regiuni, zodia Racului reprezintă Africa, Scoţia, Tunisia şi sudul, în general, dar şi orașe precum Veneția, Pisa, Amsterdam, Istanbul – posibil că se vor confrunta mai dur cu probleme legate de apă.

Dincolo de conotațiile negative asociate cu apa, zodia Racului mai privește şi cancerul, deci dat fiind prezența celor doi malefici, ne putem aștepta la descoperirea unor metode de eradicare completă a acestei boli. Tot Marte, ca stăpân al caselor IV şi IX, aflat în Cădere în casa a XII-a, ne spune că chestiunile referitoare la pământuri, agricultură, locuințe, orașe, resursele din pământ, din nou resurse de apă, dar şi aspectele legate de genealogie, ereditate, genetică (casa a IV-a) dar şi de religie, universități, profesori, filozofie, astrologie, cunoaștere înaltă, știință, instituții științifice şi publicații de orice fel (casa IX-a) vor fi legate într-un fel sau altul de simbolismul casei a XII-a, posibil legături cu teoria conspirației, prezentarea unor adevăruri doar pe jumătate sau poate că toate aceste domenii vor fi reevaluate şi redescoperite într-o nouă lumină.

Coincidenţă sau nu, Marte în Rac se află la același grad cu steaua fixă Castor. Simbolismul acestei stele este strâns legat de simbolismul gemenilor, Castor fiind geamănul cel muritor, renumit pentru capacitatea sa de a îmblânzi caii . Atunci când Castor moare, Polux îi cere tatălui sau, Zeus, să își împartă propria imortalitate cu fratele său, așa că Zeus îi transformă în constelația Gemenilor. Ei au fost asociați de-a lungul timpului cu calități de războinici, de vânători şi excelenți călăreți, fiind cunoscuți ca zei ai luminii în Sparta sau dioscuri (din nou lumina!), simbolizând dragostea frățească ideală.

Iată ce aflăm de la Marcus Manilius în „Astronomica” despre constelația Gemenilor: „Dinspre Gemeni vin chemări mai puțin laborioase și un mod de viață mai agreabil, înveselit de melodii deosebite şi de voci armonioase […]: cei atât de înzestrați încât găsesc chiar şi munca o plăcere. Ei vor nărui stâlpii războiului, sunetul trâmbiței și întunericul bătrâneții: a lor va fi o viață ușoară veșnic în brațele iubirii. De asemenea, ei descoperă căi spre cer şi fac o hartă a cerurilor cu numere şi măsurători […]: natura dă naștere geniului lor, care îi slujește în toate lucrurile. Atât de multe sunt realizările de care Gemenii sunt responsabili”.

Să nu uităm ca Marte în Rac într-o hartă diurnă se afla în Triplicitatea lui Venus, ceea ce ne indică faptul că toate probleme asociate cu Marte în casa a XII-a vor fi mult diminuate iar situația se va îmbunătăți considerabil dacă ne vom folosi de atributele lui Venus în Gemeni, aflată în inima Soarelui. Aflăm de la Guido Bonatti că Venus în Gemeni aflată într-o condiție bună înseamnă eliminarea oricăror probleme legate de război şi contradicții, precum şi pacea în special în părțile de Nord şi Vest. În concluzie, oamenii ar face bine să se preocupe de lucrurile frumoase în viață, de tot ceea ce le place, de ceea ce îi unește, şi nu separă, şi să renunțe la viziunea apocaliptică asupra lumii, deoarece mai avem încă până acolo. Problema cu Venus este că numai ființele cu adevărat spirituale pot experimenta puterea ei, altfel pericolul este căderea într-o stare de pasivitate şi receptivitate în care se acceptă orice, o stare de auto-indulgență ce face mai mult rău decât bine.

Revenind la Ascendent, ca punct cardinal, zodia Leului corespunde Estului, așa cum știm de la William Lilly, deci putem să ne gândim că populația (casa I) va atinge cote şi mai ridicate în zona de est a lumii, ceea ce nu poate fi departe de adevăr din moment ce în prezent, majoritatea populației lumii se află concentrată în Asia (aproximativ 60%). Tot de la Lilly, știm că zodia Leului este asociată cu pădurile, așa că înțeleg că inițiativele de replantare ale pădurilor, de dezvoltare a politicii „verde”, în special în India şi China (Est) vor continua ca trend şi în viitor.

Din punct de vedere politic, Soarele în casa a XI-a ne poate transmite faptul că preocupările celor aflați la conducere vor fi legate în special de stabilirea unor relații amiabile şi de dezvoltare a unor relații diplomatice (Venus), prin semnarea (Mercur) unor tratate de colaborare, comerț (Gemeni) între aliați – Mercur în Gemeni în propria sa casă. Gemenii fiind însă o zodie mutabilă, deci extrem de schimbătoare, ne putem aștepta la modificări de situații pe neașteptate, la uneltiri şi superficialități în cadrul acestor alianțe. Forțele opoziției vor fi practic ca şi inexistente din moment ce stăpânul casei a IV-a, Marte, se află într-o poziție foarte slabă, în Cădere în casa a XII-a, izolat şi alături de Saturn, ceea ce nu îi asigură succesul.

Luna aflată în casa a VII-a, într-un grad critic, în Vărsător ne poate indica faptul că atenția publicului va fi îndreptată spre relațiile externe, într-un mod obsesiv, cu o tentă de imprevizibilitate şi rebeliune, dorința de libertate personală şi afirmare intelectuală fiind extrem de evidențiate. Saturn în Rac în casa a XII-a, ca stăpân al Lunii, ne indică faptul că interesele oamenilor vor fi legate de aspecte ascunse, secrete, boli, în special psihice, situații disperate, activități clandestine, ilegale, mișcări oculte şi magie, societăți secrete, inamici ai ţărilor, locuri izolate şi instituții pentru toți cei cu probleme sau care au nevoie de fonduri pentru existenţă, oameni ai străzii.

Într-un raport al Organizației Mondiale a Sănătății publicat în 2017 se menționa că peste 300 milioane de oameni suferă de depresie, aproximativ 4.4% din populația lumii şi că persoanele în astfel de situații sunt în creștere, în special în ţările sub-dezvoltate, unde există sărăcie, șomaj ridicat, probleme din cauza abuzurilor de orice fel, în special de droguri şi alcool. Nici nu îmi pot imagina care este situația cu adevărat, dacă ar fi să luăm în calcul toate tipurile de boli psihice, mai ales că acest trend va continua şi pe viitor. Totuși, Saturn este în Triplicitatea şi în Termenul lui Venus, ceea ce înseamnă că o redescoperire a valorilor pe care Venus le inspiră, precum: arta, muzica, dansul, culorile, florile şi grădinile, generozitatea, onoarea, iubirea, pacea şi relațiile armonioase, distracțiile, jocurile şi plăcerile vieții vor ajuta la rezolvarea problemelor respective.

Cei opt ani care trec între cele două momente reprezintă perioade fecunde de procesare a ideilor noi şi a schimbărilor, în care are loc un progres al conștiinței cu privire la natura lumii.

Cea de-a doua hartă are Ascendentul în Berbec, la 5 grade, în strânsă conjuncție cu Uranus, la 8 grade, ceea ce înseamnă o nouă etapă, un început puternic influențat de expresia planetei Uranus: tot ceea ce este neașteptat şi surprinzător. Până acum nu am analizat planetele grele, dat fiind că în niciuna dintre hărțile prezentate până acum nu am observat o conjuncție atât de strânsă a Ascendentului cu una dintre transpersonale, cu excepția anului 1518 când Ascendentul se afla la o distanţă de 4 grade de Uranus. Într-un fel, cred că evenimentele începute în perioada Revoluției științifice vor continua, la un nivel superior, în următorii 243 de ani, căci ne aflăm în pragul celei de-a doua Revoluții științifice, timp în care vom descoperi noi informații referitoare la teoria sistemului heliocentric promovată de Nicolaus Copernicus (1473-1543), ce vor transforma astronomia, așa cum o cunoaștem noi în prezent. Să nu uităm că Uranus este zeul cerului, cel care trezește în noi nevoia de libertate, dar şi toate abilitățile mentale superioare, precum intuiția, clarviziunea, telepatia, dar şi tot ceea ce este reprezentat de tehnică, informatică, electronică, telecomunicații8, computere, electro-magnetism şi mai ales, magnetismul uman, lumea digitală, științifico-fantastică – probabil că unele scenarii din filmele SF vor deveni realitate în secolele viitoare, iar astrologia, astronomia sper că vor fi printre cele mai importante preocupări ale vremurilor.

În această hartă, zeița frumuseții se află în casa a III-a, o casă cadentă ce face trecerea de la casa a II-a, o casă slabă (deoarece nu face aspecte cu Ascendentul) la casa a IV-a, o casă puternică.

Casa a treia este casa călătoriilor scurte, pe care Rhetorius Egipteanul a denumit-o casa declinului bun, din moment ce e configurată printr-un sextil cu Ascendentul. În perioada elenistică, semnificațiile asociate cu casa a treia au fost cele legate de călătorii, în general, de ceremoniile religioase, de cultul religios, de locurile sacre, de temple, de preoți şi preotese, precum şi de divinație şi vise.

Putem să intuim care vor fi semnificațiile prezenţei lui Venus în Gemeni în această casă: pe de o parte, se va restabili legătura om-natură (evidențiată şi de prezenţa lui Marte în Fecioară în casa a VI-a) prin renașterea practicilor divinatorii, precum magia, astrologia, alchimia, redescoperirea cunoștințelor antice, iar pe de altă parte, mă gândesc la dezvoltarea unor metode pentru facilitarea călătoriilor interstelare cu ajutorul navelor spațiale, deși realitatea şi știința actuală ar contrazice această presupunere. Rămâne de văzut daca zeul invențiilor, Uranus, simbolul călătoriilor de lungă durată ne va ajuta să găsim soluțiile necesare pentru o astfel de provocare. În această eră venusiană, zeița Venus devine regina surprizelor… ce va oferi omenirii posibilitatea de a deveni cu adevărat o operă de artă, numai şi numai prin cultură, prin știință, prin abilitățile noastre intelectuale (zodia Gemeni).