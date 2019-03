Aspecte pe-ndelete: Venus în relație cu Marte

Continuăm seria de articole ”Aspecte pe-ndelete” analizând aspectele dintre planetele Venus și Marte în harta natală.

Dacă ar fi să găsesc o definiție simplă pentru interacțiunea dintre Venus și Marte aceasta ar fi următoarea: armonizarea dorinței cu putința.

Venus este semnificatoarea dorințelor, plăcerilor și afecțiunii noastre. Ea reprezintă manifestarea socială (guvernând Balanța) și concretă, practică (guvernând Taurul) a energiei Feminine. Marte reprezintă forța vitală, acțiunea primară și indică modul în care noi acționăm și punem lucrurile în mișcare. El manifestă energia luptătorului, ca aspect al energiei Masculine. Marte poate fi soldatul din prima linie (guvernând Berbecul) sau arcașul cu săgețile otrăvite (guvernând Scorpionul).

O persoană care are în harta natală un aspect între Venus și Marte se află în etapa în care trebuie să învețe să acționeze conștient pentru îndeplinirea propriilor dorințe. Se mai poate afla în etapa în care trebuie să învețe să lupte pentru tot ceea ce iubește.

Această etapă aș asocia-o cu momentul în care copilul ajunge să dezvolte dorințe care nu pot fi satisfăcute doar de cei din jur. Este etapa în care dacă își dorește o jucărie trebuie să și-o aducă singur. Este o etapă de ”înțărcare”, în care persoana trebuie să învețe că este direct responsabilă pentru propria fericire, satisfacție și plăcere.

Având un astfel de aspect în harta natală înseamnă că te afli într-o fază în care trebuie să fii atent(ă) la ceea ce-ți dorești și la modul în care acționezi pentru a obține acel lucru. De multe ori, acțiunile nu se corelează cu intențiile noastre. E ca atunci când vrei să complimentezi pe cineva dar ajungi, fără să vrei, să jignești. Doar că tu nu-ți dai seama de ceea ce ai făcut și ai impresia că celălalt a reacționat aiurea. În realitate, modul tău de a face lucrurile nu ține cont de ceea ce-ți dorești. Ești ca un instrument neacordat. Vrei să cânți o notă, dar în realitate se aude altceva.

Tot acest ciclu Venus-Marte este și în relație cu echilibrarea energiei sexuale. Dacă ai un astfel de aspect în hartă înseamnă că ai nevoie să fii mai atent(ă) la diferențele dintre dragoste și sex. Sunt două lucruri diferite care pot fi ușor confundate între ele.

Conjuncția Venus – Marte

Persoana cu Venus și Marte conjuncte în harta natală se află la începutul acestui ciclu de armonizare interioară a dorințelor și a modului în care acționează.

Ea nu are experiența de a acționa corect atunci când își dorește ceva. Ea fie acționează precipitat, forțând lucrurile, fie mult prea târziu și mult prea slab. Este ca un copil care își dorește o jucărie și fie sare brusc și aleargă repede spre ea, având șanse mari să se împiedice, fie așteaptă mult prea mult până să se ducă la jucărie și vine mama să-l trimită la culcare. În ambele situații apare o senzație de frustrare și de nemulțumire.

Persoana cu o conjuncție Venus – Marte trebuie să devină mult mai conștientă de ceea ce se întâmplă în interiorul ei atunci când apare o dorință. Ea trebuie să învețe să acționeze atunci când trebuie și cum trebuie.

În funcție de semnul în care se află, una din cele două planete va căuta să domine. Dacă este un semn propice lui Marte, atunci el va căuta să preia controlul și să denatureze natura dorinței. Atunci când vrei să-ți exprimi sentimentele către cineva, Marte grăbește lucrurile și forțează nota, neținând cont de celălalt sau de context. În momentul în care simte ceva, Marte va prelua controlul și va acționa rapid. În cazul în care conjuncția are loc într-un semn favorabil energiei venusiene, Marte va fi mult mai ponderat și va avea tendința de a acționa cu întârziere. Va căuta prea mult momentul optim pentru a acționa.

Din punct de vedere erotic, persoana nu face distincție clară între iubire și sex. Pentru ea, cele două planuri se suprapun și nu le percepe ca fiind aspecte distincte. Acest lucru generează dificultăți de relaționare, pentru că cel mai adesea partenerul are o viziune diferită. Acest lucru înseamnă că gesturile de afecțiune nu duc imediat la sex… și invers. Soluția constă în a învăța să facă diferența dintre planul afectiv și planul erotic și să devină mai conștientă de ce se întâmplă în interior. Ea este la un început de drum și are multe de învățat.

Sextilul în creștere Venus – Marte

Sextilul în creștere este cel care are loc după conjuncție și înainte de cuadratură.

În această etapă, persoana a înțeles destul de clar diferența dintre dorință și putință sau dintre iubire și sex. Și-a format anumite reflexe, care îi conferă o capacitatea crescută de a acționa atunci când apare o dorință.

Este o etapă de experimentare și acumulare de experiențe. Doar că încă nu are maturitatea necesară să poată depăși anumite limitări. E ca și cum atunci când dorințele sunt simple îi este ușor să acționeze corect. Dar când lucrurile devin mai complicate, există riscul unor acțiuni eronate. Poate să apară o tendință de a se bloca în anumite tipare și obișnuințe.

Din punct de vedere sexual, poate fi situația în care persoana capătă o anumită naturalețe din punct de vedere erotic doar după ce lucrurile au devenit familiare, repetitive. Este ca și cum învață să facă dragoste într-un anumit mod, în care poate atinge perfecțiunea, dar cum a ieșit din tipar apar problemele și lucrurile nu mai ies așa cum ar trebui.

Persoana cu un astfel de sextil trebuie să nu ia de-a gata ușurința de a face anumite lucruri ci trebuie să învețe să se deschisă și către experiențe noi. De fiecare dată când face ceva nou poate apărea frica de a nu se reîntoarce în etapa de conjuncție, când modul de acțiune genera numeroase tensiuni.

Cuadratura în creștere Venus – Marte

Prima cuadratură are loc înaintea opoziției.

În această etapă, persoana se află într-o fază de criză, de conflict interior. Este ca și cum ea vine cu anumite obișnuințe și tipare predefinite dar acestea nu o mai fac fericită. Să nu uităm că în cadrul acestui ciclu, Venus este cea care se depărtează de Marte. Acest lucru înseamnă că la cuadratură, Venus a ajuns într-o nouă etapă iar Marte a rămas ancorat în trecut.

Prima cuadratură dintre Venus și Marte este ca și cum multă vreme ți-a plăcut budinca de ciocolată și ai ajuns să devii expertă în a o prepara. Doar că la un moment dat nu ți-a mai plăcut budinca și ai început să-ți dorești amandine. Problema e că tu știi să faci budinci și nu amandine. Obișnuințele culinare, reflexele deja formate îți creeză dificultăți în a învăța să prepari noua rețetă.

Cuadratura Venus – Marte ne descrie o persoană care acționeză contrar a ceea ce simte. Ea devine greu de mulțumit și foarte dificilă – atât pentru ea cât și pentru ceilalți. De fiecare dată când își dorește ceva, modul ei de acțiune generează rezultate opuse. Se sabotează singură.

Din punct de vedere erotic, există un conflict puternic între iubire și sex. Atunci când dorește din punct de vedere sexual nu se simte împlinită. Atunci când sexual este bine, nu apar sentimente puternice.

Soluția constă în a gestiona intensitatea a ceea ce simte. Cu cât își dorește mai mult ceva cu atât Marte va acționa mai puternic și mai rezistent. Cu cât intensitatea dorinței este mai redusă (nu eliminată) cu atât îi va fi mai ușor să acționeze așa cum trebuie.

Cei cu această cuadratură trebuie să învețe, în această viață, să-și schimbe modul de acțiune, astfel încât acesta să deservească dorința. Este ca și cum tu vrei amandine dar, din reflex, faci tot budincă. Și te apuci să mănânci budinca, plină de nervi și frustrare. Ai nevoie de răbdare și perseverență pentru a te dezvăța de vechile obiceiuri și a învăța să faci amandine.

Venus trigon Marte – în creștere

Primul trigon dintre Venus și Marte are loc înainte de momentul opoziției.

În această etapă, persoana a depășit cu bine prima cuadratură și a ajuns la un nivel mult mai ridicat de armonizare a celor două, Venus și Marte. Acum ea are o capacitate extraordinară de a-și satisface dorințele și a obține ceea ce-și dorește.

Provocarea constă în a face un salt calitativ în planul dorințelor și referitor la ceea ce îi conferă plăcere. Aici apare componenta creativă, manifestată într-un mod conștient.

Persoana care are acest trigon trebuie să depună un efort pentru a deveni mai creativă, în a învăța să găsească noi modalități de exprimare a iubirii și frumosului. Ea știe că poate face acest lucru dar dacă nu-și găsește motivația se va plafona. Este ca și cum a învățat să facă și budincă și amandine și astfel și-a dovedit că are stofă de cofetar. Are de ales acum între a rămâne doar la nivelul de budincă-amandină sau de a depune un efort pentru a învăța noi rețete.

Și din punct de vedere sexual, persoana are o capacitate extraordinară de a oferi/primi plăcere. Dar misiunea ei este de a trece dincolo de sexul instinctiv, de nevoie, și a explora noi dimensiuni ale energiei sexuale. Este ca și cum ai capacitatea de crea o atmosferă intimă pasională dar te rezumi la sexul repetitiv, din reflex și fără creativitate și experimentare.

Venus opoziție Marte

În această etapă, persoana va trebui să demonstreze lumii că echilibrul dintre Venus și Marte obținut la trigon este real și autentic. Este faza în care ea trebuie să-și armonizez propriile dorințe și acțiuni în relație cu cei din jur.

Este etapa în care nu mai prepară prăjituri doar pentru sine ci și pentru persoana iubită. Dacă pentru sine știe să facă exact prăjitura care trebuie, acum ea va trebui să țină cont de dorințele și gusturile celuilalt. Pe de o parte, opoziția o împinge pe persoana respectivă la a găsi plăcerea și bucuria în relație cu altcineva. E ca și cum nu se mai poate bucura singură de o amandină.

Problema apare la modul de poziționare. Atunci când celălalt își exprimă dorințele (Venus), persoana cu opoziția se identifică cu Marte și se simte atacat, forțat să facă ceva ce nu-i oferă în mod direct plăcere. E ca și cum partenerul/partenera îți spune că ar vrea o șarlotă dar tu în acel moment nu dorești o astfel de prăjitură. Prin urmare, din reflex vei căuta să combați dorința celuilalt și să-l convingi că i-ar plăcea mai mult amandina. După ce reușești să-l convingi, te apuci de preparat amandina și i-o servești. Amandina este excelentă… partenerul gustă dar nu se simte extaziat. În acel moment ai tendința de a te enerva pentru că ai făcut ceva (Marte) iar celălalt nu apreciază (Venus). În realitate, tu nu ai ținut cont de dorința partenerului și, prin urmare, el nu are cum să fie fericit mergând pe dorința ta. Exemplul de mai sus este un mod de acțiune des întâlnit la cei cu Venus opoziție Marte. Soluția constă în a înțelege că ai nevoie să te acordezi cu dorințele celuilalt și să ajungeți la un numitor comun, ceva care să vă placă la amândoi: sau alegi acum amandina și data viitoare șarlota, sau invers…. Lecția compromisului este cea care trebuie asimilată, acum.

Din punct de vedere sexual, mai apare un tipar interesant. Atunci când celălalt oferă afecțiune (Venus) tu ai tendința de a oferi sex (Marte). Și invers, când celălalt trimite semnale erotice, tu manifești afecțiune. Este ca o defazare, care îi frustrează pe amândoi. Soluția este ca cel care are opoziția să înțeleagă că atunci când partenerul dorește sex, sex să fie. Când dorește tandrețe, tandrețe să fie. Mai degrabă nu răspunzi la chemarea partenerului decât să amesteci lucrurile. Îl poți zăpăci pe celălalt. El/ea îți spune că te iubește și tu sari la el/ea. Și invers, ești ”atacat(ă)” și tu o dai pe declarații de dragoste.

Venus trigon Marte – în scădere

Trigonul în scădere are loc după momentul de opoziție.

Persoana cu acest aspect se află într-o etapă în care dorințele nu mai sunt strict personale ci devin o modalitate de a-i ajuta pe ceilalți în a fi fericiți. Persoana are capacitatea extraordinară de a face lucruri care oferă plăcere, bucurie și satisfacție celorlalți. Ea a depășit etapa opoziției, în care a învățat să se armonizeze cu dorințele unei alte persoane. Acum este la un alt nivel, cel al grupului, al comunității.

Exprimarea creativității și talentelor necesită un efort pentru a fi văzută și apreciată de lumea largă. Satisfacerea propriilor dorințe nu mai este suficientă. Dacă urmăm exemplul anterior, persoana trebuie să treacă de la etapa de cofetar de familie la cea de artist cu vizibilitate. Ea trebuie să-și aleagă obiective cu impact exterior și să depună efortul necesar pentru a le atinge.

Provocarea, în această etapă, este de a nu te plafona, de a nu ceda în fața a ceea ce este ușor de făcut ci de a lupta cu tine însuți pentru a te perfecționa și a-ți dezvolta talentele și abilitățile, indiferent care sunt acestea. Acest trigon nu indică un anumit set de abilități sau talente ci doar faptul că ai nevoie să ajungi la un nivel de măiestrie.

Din punct de vedere sexual, persoana are capacitatea de a se armoniza foarte bine cu partenerul. Riscul este de a ajunge la rutină și monotonie. Faptul că te-ai învățat și armonizat cu partenerul nu înseamnă că nu mai puteți experimenta lucruri noi. Deja știi cum să te acordezi cu el și, prin urmare, ai capacitatea de a face ca lucrurile să iasă bine dacă încercați ceva nou.

Cuadratura în scădere Venus – Marte

Cuadratura în scădere are loc după momentul de opoziție și înainte de următoarea conjuncție.

Această cuadratură reprezintă testul final al întregului ciclu. Venus se apropie de o nouă conjuncție cu Marte și ne aflăm într-o etapă total diferită de cea de la prima cuadratură. Efectele sunt foarte asemănătoare cu cele de la prima cuadratură dar cauzele sunt diferite.

Atunci Marte era cel care ne făcea să rămânem ancorați în ”rețete vechi”. Acum, persoana cu o astfel de cuadratură trebuie să învețe să-și gestioneze mai bine dorințele pentru a-și atinge obiectivul. Este ca și cum Marte îi spune: aici trebuie să ajungi. Dar pentru aceasta tu trebuie să nu te mai pierzi în dorințe care nu au legătură cu obiectivul, să nu mai fii distrasă.

Persoana trebuie să se transforme din elev în profesor. Dorințele personale, indiferent de forma lor, nu o mai mulțumesc. Acum, persoana trebuie să pună accentul pe modul de acțiune (Marte), pe a face acele lucruri care îi ajută pe ceilalți să fie fericiți. Ea trebuie să lupte pentru fericirea și bucuria celorlalți. Se poate transforma într-un profesor care îi învață pe ceilalți modalități de exprimare a creativității și iubirii. Dar nu trebuie să se blocheze în ceea ce vrea ea, ci să-i lase pe ceilalți să se exprime.

Este cazul persoanei care a plecat de la budincă și a ajuns maestru cofetar. La ultima cudaratură, ea trebuie să renunțe la stilul propriu, cu scopul de a-i învăța pe ceilalți să ajungă ca ea dar exprimându-și propria originalitate. Este situația profesorului care transmite informația în mod obiectiv, dincolo de părerile subiective pe care le are.

Din punct de vedere erotic, este etapa în care persoana își poate ajuta partenerul să se exprime la nivel sexual. Ea susține energetic (Marte) tot acest proces chiar dacă stilul de a face dragoste (Venus) este poate diferit de cum ar dori. Pot fi cazuri de relații în care există sentimente puternice dar partenerul/partenera poate avea anumite blocaje, dificultăți sau confundă iubirea cu sexul. Persoana cu cuadratură trebuie să-l ajute pe partener să le depășească dar fără a-i impune un mod anume de a face dragoste. Atunci când se va centra exclusiv pe dorințele personale va deveni frustrată de celălalt. Fără răbdare îi va fi dificil să obțină echilibrul în relație.

Sextilul în scădere Venus – Marte

Sextilul în scădere este cel care are loc după opoziție și înainte de o nouă conjuncție.

Aceasta este ultima etapă a ciclului, în care persoana a atins un punct de echilibru între Venus și Marte. Prin urmare are o ușurință foarte mare în a-și face viața plăcută, în a acționa conform propriilor dorințe și a ține cont și de dorințele celorlalți.

Este un moment în care persoana poate fi recompensată pentru efortul pe care l-a depus până acum. Aș spune că se află într-o etapă în care procesul creativ este lipsit de o dorință precisă. Pentru ea nu mai contează ce anume creează ci doar să fie în acel proces. Nu mai există nici un obiectiv de atins, nimic de demonstrat. Este vorba doar de a te bucura de ceea ce trăiești.

Ea poate folosi energia acestui sextil pentru a se ajuta în echilibrarea altor energii din harta natală. Dacă Venus sau Marte face un aspect tensionat cu o altă planetă, înseamnă că acest sextil poate ajuta la echilibrarea acelor energii.

În concluzia acestui articol, am putea spune că ciclul Venus – Marte activat în harta unei persoane o îndeamnă pe aceasta să devină mai conștientă de modul în care își gestionează propriile dorințe și creativitatea. Are o legătură și cu gestionearea energiei sexuale și transformarea acesteia într-o forță constructivă și nu distructivă.