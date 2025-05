Mijlocul Cerului – cum să-l explorăm. Definiții (partea I)

de FRANK C. CLIFFORD

traducere de ROXANA SERESCU

Articol publicat în The Mountain Astrologer, ediția din decembrie 2018 – ianuarie 2019, tradus și republicat în Astrele cu acordul autorului.

În primul dintre cele două articole, voi analiza definițiile și interpretările astrologice ale Mijlocului Cerului și voi oferi sfaturi despre cum să îl interpretăm în horoscop.

Mijlocul Cerului sau MC (din latină: Medium Coeli — „mijlocul cerului”) este gradul de pe ecliptică (traiectoria aparentă a Soarelui) care se află exact la sud la momentul și la locul nașterii noastre (pentru nașterile din emisfera sudică, MC se află exact la nord).

Am început să cercetez MC acum aproximativ 20 de ani, parțial pentru că, la acea vreme, era fie trecut cu vederea în publicații, fie respins de astrologi ca o parte „non-personală” a hărții, fie inclus pur și simplu în descrierile generale ale Casei a X-a (muncă, statut, carieră, șeful nostru). În ultimii ani, un număr de astrologi (inclusiv eu) au scris cărți despre MC, și există și câteva volume excelente despre vocație în care acesta apare cu proeminență.

Ansamblul numit MC (semnul MC-ului, poziția stăpânului MC-ului și orice aspecte la MC) reprezintă mult mai mult decât cariera sau locul nostru de muncă — el descrie reputația noastră, imaginea profesională, calitățile pe care le admirăm la alții și pe care dorim să le imităm, definițiile noastre ale succesului, precum și problemele psihologice și parentale profunde care ne motivează să ne lăsăm amprenta personală asupra lumii.

Înainte de a începe explorarea acestor definiții, să luăm în considerare rolul pe care îl joacă MC ca unul dintre cele patru „sferturi ale cerului” — termenul poetic al lui William Lilly pentru unghiurile horoscopului.

Cele patru unghiuri

Împreună cu Ascendentul, Descendentul și Fundul Cerului (IC), Mijlocul Cerului este unul dintre cele patru unghiuri esențiale ale horoscopului. Aceste „ancore” sau „balamale” sunt puncte de reper astronomice (aproximativ vorbind, est, vest, nord și sud, respectiv) care oferă un cadru pentru cele douăsprezece case astrologice.

(Rolul unghiurilor în determinarea celor douăsprezece case variază în funcție de sistemul de diviziune a caselor utilizat — de exemplu, în sistemele în cadrane precum Placidus și Koch, fiecare unghi marchează începutul unei case angulare: I, IV, VII, X.)

Unghiurile sunt cele mai sensibile la timp dintre componentele majore ale horoscopului. Persoanele născute într-o anumită zi vor avea, de obicei, același set de planete în aceleași semne și grade (excepția fiind Luna, care se mișcă rapid). Însă, în decursul a 24 de ore, și datorită rotației Pământului, fiecare grad al zodiacului va răsări la Ascendent, va culmina la MC, va apune la Descendent și va anticulmina la IC. Cu alte cuvinte, structura hărții (unghiurile și casele) se schimbă rapid. Dacă pentru axa Ascendent–Descendent poate dura de la un minut până la aproximativ șase minute pentru a traversa un grad zodiacal (în funcție de ascensiunea lungă sau scurtă), axa MC–IC funcționează ca un ceas. Ea are nevoie de patru minute pentru a parcurge 1° din zodiac, deci de două ore complete pentru a traversa fiecare semn.

Unghiurile sunt cele mai sensibile la timp dintre componentele majore ale horoscopului. O planetă se manifestă cel mai puternic atunci când se află în apropierea unuia dintre cele patru unghiuri.

Fie că interpretăm o hartă natală, fie că practicăm astrologie electivă, orară sau folosim o altă metodă previzională, o planetă se manifestă cel mai puternic (ca teme, trăsături, tipare, crezuri despre viață) atunci când se află în apropierea unuia dintre cele patru unghiuri.

Cele patru unghiuri… acționează ca un fel de busolă profund personală: ele dezvăluie orientarea noastră spre mediul înconjurător și sunt, de asemenea, „receptoare” care indică ce anume preluăm din jurul nostru și cum interacționăm cu lumea din exterior. Ele sunt ferestre bidirecționale către realitatea noastră, reprezentând peisajele noastre personal (Ascendent), relațional (Descendent), familial (IC) și social (MC).

Iată un scurt rezumat al semnificațiilor cheie ale fiecărui unghi:

Ascendentul: emblema personală. Cum mă aștept să fie lumea și cum apar eu (inclusiv fizicul meu) în ochii celorlalți. Propria mea idee despre realitate, abordarea mea și agenda mea deschisă. Drumul și călătoria/mitul personal pe care îl urmez în viață. Masca mea socială.

IC: Blazonul familiei mele. Fundamentele mele, moștenirea, patrimoniul; rădăcina mea psihologică. Cine sunt atunci când mă retrag. Motivațiile mele ascunse pentru a reuși în lumea exterioară. Principiile și filozofiile transmise de părinții mei, înrădăcinate în mine încă din copilărie.

Descendentul: „Reclama mea personală.” Ce atrag și ce caut în ceilalți. Propria mea reflecție/proiecție prin relațiile cu „ceilalți” importanți. Percepțiile oamenilor despre mine și interacțiunile noastre care pun la îndoială ideea despre cine sunt eu sau cum par a fi.

MC: CV-ul meu profesional. Scopurile și obiectivele mele de a crea ceva cu substanță pe care să îl ofer lumii (și ca lumea să-l poată vedea). Cea mai bună cale a mea către recunoaștere socială, auto-actualizare, măiestrie și succes. Ceea ce reprezint eu în lume.

Axa MC-IC

MC face parte dintr-o axă: poziția lui se află exact la opusul IC-ului (Imum Coeli, „fundul cerului”) — ele împart același grad și minut, dar se află în semne diametral opuse.

Axa MC–IC este adesea reprezentată ca un copac, cu IC-ul ca rădăcini și sol, iar MC ca ramuri și frunziș. Direcția acestei axe este deasupra și dedesubt — ni se cere să privim în sus, către cer, în afara noastră și spre viitor (MC), dar și să privim în jos, adânc în interior, și înapoi către rădăcinile noastre (IC).

O altă modalitate de a privi această axă este să ne imaginăm MC ca pe un luminator prin care privim în sus căutând inspirație și primim iluminare, iar IC ca pe un subsol umed de amintiri și încărcat cu artefacte din trecutul nostru.

Similar cu călătoria de la Nodul Sud la Nodul Nord sau de la Lună la Soare, MC este un apel să părăsim zona de confort și „numele de familie” al IC-ului și să ne croim propriul drum; să îndrăznim să ne auto-actualizăm, să ne construim propriul nume ori propria reputație —care este, într-un fel, diferită de cea a părinților noștri.

Provocarea axei MC–IC constă în actul de a echilibra înflorirea noastră ca indivizi în societate (MC) fără a lăsa principiile și trecutul nostru (IC) complet în umbră.

În a doua parte a acestui articol ne vom uita la exemple pentru fiecare pereche de axe.

Mijlocul Cerului: ce înseamnă

1. Definiții ale succesului

Acest ansamblul numit Mijlocul Cerului (semnul lui și aspectele planetare) are multe de arătat despre succes – atitudinea noastră față de el și cheia pentru a-l obține într-o anume măsură. Etimologia cuvântului este latină, în succedere (”a veni după, a urca”) și successus (”un avans, o urmare; un rezultat bun”); ambele confirmă poziția astronomică a MC-ului ca un punct înalt în călătoria unei planete pe cer, aproape de locul în care planeta își atinge apogeul.

MC dezvăluie tipul de succes care ne aduce împlinire personală, precum și imaginile specifice pe care le avem despre realizare și „reușită” (fie că este vorba de bani, stabilitate, familie, dragoste, faimă, publicarea unei cărți, o lume mai bună și așa mai departe).

În cartea Banii: Cum să îi obții cu ajutorul astrologiei (Data News Press, 1995, reeditare AFA 2006), Lois Rodden a scris: „Succesul este arătat într-o hartă prin măsura în care ne asumăm rolul simbolizat de MC în mod voluntar și constructiv.” Prin înțelegerea a ceea ce ne cere MC, putem identifica cea mai bună cale spre succes — imaginea, strategia, abilitățile sociale și comportamentul profesional pe care trebuie să le cultivăm pentru a primi recunoaștere și a ne construi o reputație de succes în societate. MC simbolizează acel scop, acea destinație — un punct de măiestrie în care suntem capabili să înflorim, să dăm roade și să triumfăm.

MC ne avertizează, de asemenea, despre tipurile de comportament care ne pot sabota propriul succes, ne pot ruina reputația sau ne pot zădărnici realizările.

Alți factori din horoscop pot fie să intre în conflict, fie să susțină mesajul MC. În cartea sa, Banii, Rodden avertizează: „Apariția contradicției dintre MC și natura noastră de bază indică gradul de stres sau incapacitatea de a funcționa într-un rol social de succes.” Totuși, nicio combinație nu neagă și nici nu garantează succesul — contradicțiile ne pot impulsiona, iar aspectele tensionate pot oferi coloana vertebrală de care avem nevoie pentru a persevera. Cu toate acestea, atunci când suntem în acord cu MC și ne declarăm intenții care sunt în simetrie cu amplasamentul lui, viața curge, iar oportunitățile apar în armonie cu drumul nostru prin ea.

2. Modele de urmat, reputație și respect

Ce calități au modelele noastre și alte surse de inspirație? MC ne poate spune ce trăsături admirăm la ceilalți și cum încercăm să le imităm. De exemplu, admirăm puterea regăsită în perseverență, hotărâre și senzualitate (MC în Taur), ori suntem influențați de cei care manifestă independență și autodeterminare și atacă viața cu capul înainte (MC în Berbec)? Admirăm persoanele cu conștiință și cu simțul responsabilității (Saturn–MC) sau îi aplaudăm pe cei care sfidează așteptările și aleg căi mai puțin umblate (Uranus–MC)?

MC dezvăluie tipul de succes care ne aduce împlinire personală, precum și imaginile specifice pe care le avem despre realizare și „reușită”.

MC vorbește despre cum ne-am dori să fim amintiți, ce vrem să scrie pe piatra noastră funerară — cuvinte care rezumă moștenirea lăsată și valorile pe care le-am apărat. MC dezvăluie adesea modul în care ne descriem celorlalți și cum ne-am dori să fim cunoscuți. Acționează ca o stenogramă socială a felului în care percepem noi (și ceilalți) statutul și imaginea noastră publică. MC poate descrie cum arătăm atunci când suntem „în lumina reflectoarelor”. Este „personajul” nostru cel mai ușor de recunoscut pe care îl expunem (iar actorii sunt adesea cunoscuți cel mai bine pentru personaje care descriu propriul lor MC).

MC poate reflecta expresiile pe care alții le folosesc pentru a ne prezenta sau a ne descrie, precum și cele pe care le folosim noi înșine. De pildă, am putea fi etichetați drept un „etern student” (Săgetător), o „persoană extrem de retrasă” (Scorpion), „partenerul/partenera lui X” (Balanță) sau un „om bun la toate” (Gemeni). MC dezvăluie atât reputația noastră — una pe care o putem cultiva sau accepta cu reticență — cât și modurile în care ne-am dori să fim respectați.

Adesea încep consultația cu interpretarea ansamblului MC-ului, deoarece el poate evidenția modul în care ceilalți ne etichetează înainte să ne cunoască cu adevărat. Începerea discuției cu o etichetă sau cu o reputație familiară clientului sparge gheața înainte de a trece la aspecte mai personale.

Nu e vorba că MC nu ar fi o componentă intimă a ceea ce suntem, dar el este partea cea mai ușor de exteriorizat și de privit cu un anumit grad de obiectivitate — și, adesea, el descrie cel mai evident lucru despre noi.

3. Direcția și destinația

Gândiți-vă la MC ca la misiunea noastră, traiectoria și modul în care navigăm, cum ne cârmim reputația pe măsură ce trecem prin viață. Este și locul spre care ne îndreptăm — direcția în care ne cârmim viața —și destinația la care ne vizualizăm pe noi înșine în sfârșit ”ajunși”. Este un proces care durează toată viața. Statutul și reputația pot necesita ani pentru a fi construite, așa că este nevoie de timp pentru „a ne maturiza” în MC și a stăpâni calitățile pe care le reprezintă. Poate trebuie să învățăm să lucrăm cu status quo-ul pentru a ne lăsa amprenta și a dobândi un sentiment de respect (MC în Capricorn), ori să acceptăm că este în regulă să ne simțim diferiți de mulțime pentru ca unicitatea noastră să devină un atu (MC în Vărsător). Poate că trebuie să stabilim limite sănătoase înainte de a deveni îngrijitori profesioniști de vreun fel (MC în Rac).

MC ne dezvăluie atât reputația — una pe care fie o cultivăm conștient, fie o acceptăm cu reticență — cât și modurile în care ne dorim să fim respectați.

MC nu îi poate spune astrologului ce drum a ales cineva să urmeze (ținând cont și de numeroșii factori non-astrologici care pot influența modul în care o hartă natală este exprimată) — însă el descrie căile și reputațiile particulare care sunt disponibile acelei persoane.

4. Moștenirea noastră parentală

În articolul lui Brian Clark despre unghiuri, semnat pentru The Mountain Astrologer, el a scris: ”Precum coloana vertebrală, axa MC-IC susține întregul horoscop. La baza lui se află IC, care este înrădăcinat în sinele instinctual și în mulțimea de gene familiale; la vârf este MC, deschizându-se către lumea largă. Încă din cele mai vechi timpuri, aceasta a fost axa parentală, mitologica pereche de opuși care susține, întreține, formează și socializează sinele în lume”.

Ambele capete ale axei vorbesc despre mesaje pe care le-am primit de la părinți (sau figuri parentale) și care au creat principii personale, adânc înrădăcinate (IC), precum și etică socială și filosofii legate de muncă ce au ajuns să modeleze locul nostru în lume (MC). Spus altfel, axa arată ce au cerut părinții de la noi și, mai târziu, ce cere lumea de la noi.

Axa MC–IC descrie aspirațiile noastre timpurii, iar acestea sunt adesea legate de cele exprimate, conștient sau inconștient, de către părinții noștri — devenind uneori o cruce părintească pe care simțim că trebuie să o purtăm. Au avut ei așteptări înalte de la noi și exista așteptarea ca noi să le continuăm moștenirea (Saturn aspectând axa)? A existat un accent pus pe explorare, educație și călătorii (Jupiter)? A existat presiunea de a fi copilul de aur și de a împlini talentele neexprimate și nevoia lor de recunoaștere (Soarele)?

Prima noastră imagine despre succes (MC) vine de la părinții noștri și din modul în care realizările lor se comparau cu cele ale părinților altor copii. Această axă poate arăta nu doar unde se aflau părinții noștri în viețile lor sociale/profesionale în momentul nașterii noastre, ci și gradul efectiv al axei poate descrie cât de departe ajunseseră în construirea relației lor: un grad timpuriu ar putea sugera că se aflau la începutul parcursului lor, în timp ce un grad târziu ar putea indica apropierea de finalul unei etape majore din relația lor.

În timp ce Ascendentul descrie adesea abilitățile interpersonale pozitive pe care le învățăm în copilărie pentru a interacționa cu succes cu cei din jur (Ascendent în Gemeni: „Pune întrebări și rămâi curios!”; Ascendent în Balanță: „Fii politicos și vei fi plăcut!”), MC dezvăluie trăsăturile pe care părinții noștri le-au considerat esențiale pentru ca noi să ne integrăm în societate și să supraviețuim și să prosperăm în lumea exterioară.

Ambele unghiuri exprimă mesajele și motto-urile pe care le purtăm cu noi de-a lungul vieții. Îmi amintesc cum tatăl meu, Gemeni, îmi spunea: „citește, citește, citește tot ce-ți pică în mână!” (am Ascendentul în Gemeni — aproape de Soarele tatălui meu, și avem același prenume). M-am născut cu Marte și Jupiter în conjuncție în Vărsător, aproape de MC, întruchipând multe dintre lucrurile pe care tatăl meu le considera importante. (Vezi Figura 1, în dreapta.) Era avocat specializat în accidente personale și lupta pentru drepturile oamenilor din clasa muncitoare (Vărsător) care suferiseră răni (Marte) la locul de muncă. Crescând, eram conștient de reputația lui de luptător (avea și el Marte pe MC), a cărui poreclă era „Frank cel Roșu și Nemilos” (și din cauza convingerilor sale marxiste și socialiste puternice). Religia îl înfuria, iar el a sădit în mine nevoia de a gândi cu propriul cap, o conștiință socială și dorința de a face din lume un loc mai bun decât l-am găsit.

Ca lider sindical, tatăl meu se luptase inițial cu angajatorii pentru condiții de muncă mai bune iar, mai târziu, ca avocat, s-a confruntat cu companiile de asigurări pentru a obține compensații financiare uriașe pentru clienții săi răniți (în sistemul de case egale, conjuncția mea Marte–Jupiter–MC cade în Casa a VIII-a, a „banilor altora”). Când Jupiter a trecut peste MC meu prin arc solar la vârsta de nouă ani și jumătate, tatăl meu a apărut în ziare și la știrile TV pentru că obținuse un acord de despăgubire pentru vătămare corporală a cărui valoare era, pentru prima oară în Regatul Unit, un milion de lire. La acel moment, la un anumit nivel, trebuie să fi devenit conștient de ceea ce este cu adevărat posibil prin încredere, muncă susținută și dedicare (Marte–Jupiter), precum și de importanța de a lucra pentru binele societății (Vărsător). În același timp, a avut loc un alt eveniment legat de Jupiter și MC în Vărsător: am început educația secundară mai devreme și am mers la o școală care preda religii orientale, sanscrită și meditație — ceea ce a început să-mi deschidă ochii către o viziune asupra lumii complet diferită.

Alți factori de luat în considerare

O dezbatere continuă în unele cercuri de astrologice se referă la întrebarea: care părinte „aparține” Casei a IV-a/IC și care Casei a X-a/MC? Este tatăl asociat cu Casa a IV-a datorită sămânței sale și modului în care numele său de familie este continuat în linia genealogică? Depinde de cine „purta pantalonii” în relație sau de cine era părintele „formator”, mai degrabă decât cel „ascuns”? Pe blogul său Skywriter, Donna Cunningham a scris: „Mijlocul Cerului (MC) reprezintă funcția de autoritate a părinților, iar IC reprezintă funcția de îngrijire.” Când lucrez cu astrologia natală, consider că părinții sunt descriși prin Soare (tatăl) și Lună (mama), precum și prin axa MC–IC (ambii), dar ei pot fi identificați în întreaga hartă natală, deoarece părinții modelează atitudinile noastre față de bani, căsătorie, sex, muncă, religie și altele asemenea.

Dacă încercăm să atribuim un părinte unei case, este important să ne amintim că părinții vin de obicei în pereche, iar poveștile ambilor părinți pot corespunde planetelor ori semnelor din acea casă. În Horoscope Snapshots, am scris despre Mark, care avea Mercur în Vărsător în Casa a IV-a. (Vezi Figura 2, mai jos.) Mark era convins că a IV-a casă îl descria pe tatăl său, dar cu cât insista mai mult asupra acestui lucru, cu atât devenea mai evident că ambii părinți erau „văzuți” în această casă. Tatăl său era un socialist care avea literatură marxistă prin casă și implica adesea familia în discuții politice și dezbateri sociale. Dar Mark a mai dezvăluit și că „mama lui era o persoană foarte sociabilă, care invita des prieteni acasă, unde discutau despre orice și oricine.” Aici, Mercur în Vărsător în Casa a IV-a pare să reflecte influența ambilor părinți. Dar, și mai important, vorbește despre mediul său de acasă; exprimă percepția lui despre „acasă”, activitățile care aveau loc acolo și mesajele pe care le-a primit în acel spațiu.

Toate hărțile sunt construite în sistemul de case egale și prezintă poziția medie a Nodurilor

Ce sălășluiește dedesubt: puterea IC

Nu-i așa că de multe ori vrem ce știm (IC) până când știm ce vrem (MC)? În viața timpurie, ne simțim mai „acasă” în zona de confort sugerată de IC (precum și de semnele Lunii și Nodului Sud).

IC reprezintă motivația subconștientă de a reuși în lumea exterioară; el dezvăluie ceea ce ne alimentează profund, în interior. IC reflectă cauzele profunde ale oricărei dorințe externe de a deveni „cineva”; prin urmare, în căutarea noastră de recunoaștere sau implicare socială prin MC, este esențial să nu abandonăm ori să ignorăm mesajul IC. Nu putem ști încotro mergem (MC) dacă nu știm de unde venim (IC). Sau, altfel spus: trebuie să hrănim rădăcinile (IC) pentru a gusta fructele (MC)! IC arată adesea zona vieții care este neglijată — și, când se întâmplă asta, poate deveni un obstacol real în calea progresului spre MC.

De exemplu, în harta prim-ministrului britanic Margaret Thatcher, Fecioara se află pe MC, iar Peștii pe IC. (Vezi Harta 1, mai jos.) Implicarea în muncă, învățarea unei meserii, câștigarea traiului, autosuficiența și organizarea, precum și realizarea a ceva productiv și util (MC în Fecioară) au jucat un rol esențial în politicile ei. Însă ea a ignorat (sau a avut puțină compasiune pentru) cei marginalizați, șomeri sau incapabili să muncească (Pești) — iar acest fapt a contribuit, în cele din urmă, la căderea ei politică. O mare parte din moștenirea ei se sprijină pe această polaritate Fecioară–Pești și pe discrepanța imensă dintre bogăția generată la locul de muncă de cei puțini (antreprenorii în ascensiune, „Yuppies”) și sărăcia impusă clasei muncitoare prin închiderea industriilor naționale.

Ignorăm domeniile de viață evidențiate de IC pe riscul propriu, deoarece acestea se vor prezenta ca frici secrete care ne direcționează în mod inconștient. Acest lucru se poate manifesta în mai multe moduri. De exemplu, e nevoia inconștientă de a trăi la limită, în situații de criză, sau a permite altor oameni să aibă puteri financiare asupra noastră (IC în Scorpion) ne poate împiedica să atingem o formă sau alta de securitate și stabilitate (una dintre țintele MC-ului în Taur). Un alt exemplu ar fi o nevoie inconștientă de a concura sau de a fi recunoscut individual (IC în Berbec), nevoie care ar putea duce la conflicte și, astfel, să afecteze capacitatea de a lucra eficient într-un parteneriat armonios (MC în Balanță). Iar o motivație de a fi în centrul atenției și de a atrage privirile (Leul pe IC), dacă nu este recunoscută, poate „strica” roadele unei activități desfășurate cu succes și echitate în folosul comunității (Vărsător pe MC).

În căutarea noastră de recunoaștere sau implicare socială prin intermediul MC, este important să nu abandonăm și nici să nu ignorăm mesajul IC.

O altă problemă apare atunci când folosim semnul IC (sau o planetă aflată în apropiere) ca scuză pentru faptul că nu înflorim sau nu pășim în lume cu curaj. Acest lucru devine o piatră de moară sau o încătușare, în loc să fie, pur și simplu, ceea ce este. De câte ori am auzit astrologi spunând: „Nu am X în viață pentru că am Y în hartă”?

Trebuie să aducem lumină asupra IC și să scoatem la iveală fațete ale sinelui care, altfel, ne-ar putea controla. Acceptarea și înțelegerea acestora ca nevoi interioare înseamnă că putem folosi aceste talente pentru a atinge ce e mai bun în viața noastră exterioară. Acel semn sau planeta aflată în apropiere poate deveni astfel o ancoră — susținându-ne și oferindu-ne o fundație solidă în drumul nostru către MC.

MC și IC, casele a X-a și a IV-a, Zenitul și Nadirul

În majoritatea sistemelor de case, gradul MC-ului marchează începutul Casei a X-a, iar gradul IC-ului marchează începutul Casei a IV-a. În cele mai vechi sisteme de diviziune a caselor (casele egale și sistemul de case pe semne întregi), axa MC–IC poate pluti oriunde între casele VIII–II și XI–V. Nu cred că pozițiile în case ale acestei axe au o influență majoră, dar, dacă se află în VIII–II, ar putea descrie probleme legate de cercetare, banii familiei și moșteniri care modelează direcția vieții; poziționarea în IX–III ar putea sugera un accent parental pe educație, etică și culturi străine; în X–IV ar putea indica structuri tradiționale de familie/muncă; iar, atunci când axa cade între XI–V, poate exista nevoia de comunitate sau nevoia de a crea cadre sociale ori politice. La latitudini extreme, axa poate apărea în casele XII–VI sau chiar se poate răsturna sub orizont. Până acum, nu am interpretări pentru acest din urmă caz!

Zenitul este un punct aflat la 90° deasupra (în cuadratură cu) axa orizontului/Ascendent–Descendent și se află direct opus față de Nadir. Este cuspida Casei a X-a în diviziunea sistemului pe case egale și poate fi într-un semn diferit față de cel al MC-ului, caz în care și Nadirul ar fi într-un semn diferit față de cel al IC.

Folosind casele egale în practica mea, de-a lungul anilor am făcut o distincție între Zenit (cuspida Casei a X-a în sistemul de case egale) și MC propriu-zis:

Mijlocul Cerului descrie motivațiile noastre psihologice și scopul pentru care avem un rol social sau profesional, în timp ce Casa a X-a (orice planete aflate în ea și semnul de pe cuspida ei) poate descrie angajatorul nostru și viața noastră profesională concretă (ceea ce facem efectiv pentru a ne câștiga traiul). IC dezvăluie rădăcinile noastre psihologice, originile familiale și motivațiile interne, în timp ce Casa a IV-a descrie locuința propriu-zisă, pământul și alte bunuri „fixe”.

Un tranzit, o progresie sau o direcție către gradul MC-ului va coincide cu o schimbare în direcția vieții sau a reputației, ori cu o căutare de împlinire mai profundă în lume; în schimb, aplicarea aceluiași lucru asupra gradului cuspidei Casei a X-a în sistemul de case egale poate indica evoluții importante legate de locul de muncă. Un tranzit, o progresie sau o direcție care traversează IC va avea o semnificație personală și internă legată de originea noastră, rădăcini, linie familială și moștenire, în timp ce, dacă traversează cuspida Casei a IV-a în sistemul de case egale, ar putea indica o schimbare a locuinței sau a proprietății efective.

Când MC progresează/se direcționează către cuspida Casei a X-a în sistemul egal (sau invers), acesta este adesea un moment în care drumul în viață devine clar sau apar evenimente care ne schimbă locul de muncă sau poziția în lume. Lois Rodden, în Money, a numit acest moment „un an al deciziilor legate de carieră sau de viață”. Dacă MC și cuspida egală a Casei a X-a sunt foarte apropiate, ele vor progresa/se vor direcționa foarte devreme, la o vârstă fragedă. Poate că eram prea tineri pentru a munci, dar este posibil să fi fost conștienți de o schimbare-cheie în structura familiei sau să fi aflat mai târziu că un părinte a luat o decizie importantă în acel moment.

În exemplul anterior al hărții lui Margaret Thatcher, observăm cuspida Casei a X-a egală la 15° Leu (90° deasupra Ascendentului), la aproape 18° mai devreme decât MC la 3° Fecioară. După arcul solar, cuspida Casei a X-a a atins MC la vârsta de 18 ani (la grad exact în iunie 1944). Thatcher studia chimia la Oxford, devenind o voce și perfecționându-și meseria (Fecioară) ca autoritate (Leu) în Partidul Conservator, foarte conștientă de impactul celui de al doilea Război Mondial – și se gândea să înceapă o cariera în politică.

MC lui Bill Clinton se află la doar jumătate de grad (șase luni de timp de arc solar) după cuspida Casei a X-a în sistemul egal, în Rac (vezi harta 2), astfel că evenimentele din preajma nașterii sale și imediat după aceea au avut un impact puternic. Conjuncția sa Marte–Neptun răsare în Balanță și formează o cuadratură strânsă cu ambele puncte. Tatăl său a murit cu trei luni înainte ca el să se nască. Despre accidentul și înecul tatălui său (Marte–Neptun), Bill scrie, într-un mod destul de lunar: „Toată viața mea am fost flămând să umplu spațiile goale.” La un an de la nașterea lui, mama lui Bill a călătorit la New Orleans pentru a-și continua studiile de asistent (Rac) și anestezist (Neptun al lui Bill se află la un grad de cuadratura cu MC și cuspida Casei a X-a, fiind astfel activat în acea perioadă); ea l-a crescut să fie și competitiv, și să aibă și compansiune (Marte–Neptun) și i-a sădit de timpuriu importanța egalității rasiale și a celei de gen (Balanță).

În partea a doua, în numărul următor, voi analiza modul de interpretare a MC-ului, explorând combinațiile Ascendent–MC și Soare–MC, și oferind idei pentru interpretarea aspectelor planetare către MC și semnificația Mijlocului Cerului, semn cu semn.

Acest articol este adaptat din lucrarea lui Frank, The Midheaven: Spotlight on Success (Mijlocul Cerului: Cu reflectoarele pe succes) (Flare, 2016), disponibilă și sub formă de e-book într-un volum intitulat The Astrology Quartet (Cvartetul astrologic).

Date și surse pentru hărți: datele de naștere ale lui Margaret Thatcher și Bill Clinton sunt disponibile la http://www.astro.com/astro-databank/ și sunt evaluate cu rating A: din memorie. Toate celelalte date de naștere au rating A sau superior.

© 2018 Frank C. Clifford – toate drepturile rezervate.

Traducerea în limba română: Roxana Serescu.