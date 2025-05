Nicușor Dan, președintele României!

de ANDREEA TALMAZAN

Nicușor Dan este noul președinte al României. Pentru mine este foarte emoționantă această reușită a societății românești, de a aduce în fruntea statului un om de calitatea lui morală și spirituală. Am încercat adesea să vorbesc despre calitățile sale umane așa cum le-am văzut, dar mai ales așa cum le-am simțit de fiecare dată când am fost în prezența lui.

Am primit direct de la președinte confirmarea pentru ora nașterii și acest lucru m-a bucurat pentru că putem astfel să facem analize ale hărții natale precum și ale evenimentelor prezente și viitoare. Voi încerca să liniștesc grijile pe care mai multe prietene și mai mulți cunoscuți și le-au exprimat legate de posibile evenimente dramatice care l-ar viza pe Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan și Andreea Talmazan la ceremonia de învestire

Lucrez cu Placidus și analiza mea este făcută în baza hărții natale în acest sistem. Așadar, avem un președinte nativ Săgetător cu Ascendent în Rac și Luna în Taur. Dacă ar fi să îl descriem în trei cuvinte, acestea ar fi: spiritual, familist și loial. Nicușor Dan a dovedit de-a lungul timpului, în anii petrecuți în luptele sale pentru salvarea Roșiei Montane și a patrimoniului bucureștean, nu doar un spirit civic foarte puternic, ci mai ales un tip de integritate și de coerență cu sine însuși cum rar ne-a fost dat să vedem în spațiul public românesc.

În timpul primului său mandat la primărie, au început să umble zvonuri despre programul de muncă draconic al lui Nicușor Dan. Dimineața își ducea fiica la școală în fiecare zi, apoi mergea pe jos la primărie unde stătea până seara târziu în ședințe, întâlniri și înconjurat de dosare, pentru că a fost genul de primar care nu semna acte „ca primarul”. Această energie investită într-o muncă atât de solicitantă o putem înțelege prin poziția Soarelui în Casa a VI-a, acolo unde se află și Venus în Săgetător, o poziție a Micului Benefic care indică o foarte bună colaborare cu femeile. De altfel, persoanele de încredere care i-au condus cabinetul de primar și, înainte, cabinetul de parlamentar și, înainte de aceste activități politice, activitatea de la asociație, au fost femei. Femei care s-au dovedit a fi loiale pentru că el însuși insuflă încredere, respect, generozitate.

Soarele în Săgetător și în Casa a VI-a indică nu doar o capacitate de muncă, am putea spune, ieșită din comun, ci mai ales o capacitate de a stabili o viziune puternică asupra activității de zi cu zi. O viziune care se bazează pe un sistem de valori și principii foarte clar stabilit, sistem care a stat ca un munte în fiecare campanie pe care Nicușor Dan a dus-o în ultimii 13 ani, valori și principii de la care nu s-a abătut și la care au aderat foarte mulți voluntari și oameni care au crezut în el.

Însă nu doar acest aspect trimite cu gândul la consecvență cu sine însuși, la un sistem de valori și principii la care să adere o societate întreagă. În Casa a XI-a, a anturajului extins, a idealurilor și a expunerii publice se află Luna și Saturn în Taur. Guvernatoarea Ascendentului este în dublă demnitate (exaltare și triplicitate) în Casa Spiritului Bun (Agathos Daimon, în greacă) și face sextil cu Mijlocul Cerului. Harta fiind nocturnă, Luna este Luminătorul principal. Cu un Luminător demn la naștere, sus pe cer și crescător, ne așteptăm ca și președintele să fie astfel. Iar Saturn Rx în Taur se manifestă în Casa a XI-a și ca reprezentant al Fortunei (aflate în Vărsător). Cu alte cuvinte, este omul oamenilor, omul responsabil și dedicat cauzelor comune, al politicii făcute pentru oameni și nu pentru interese proprii. Aceste aspecte dau speranța unei resetări semnificative a scenei politice românești.

Un aspect important din harta natală a președintelui mi se pare a fi poziția lui Lilith, în prima casă și în Leu. Pe Lilith o asociem în general cu frustrări, cu nemulțumiri, cu aspecte ale psihicului mai degrabă întunecate, ocultate, care predispun la evenimente dramatice sau chiar tragice. Când am început să primesc mesaje de la prieteni și prietene care și-au exprimat îngrijorarea față de integritatea fizică și psihică a președintelui, am stat să mă întreb ce poate declanșa așa ceva. Un răspuns vine de la această poziție a lui Lilith, o poziție care, pe de o parte, îl transformă într-un personaj misterios, mai degrabă ascuns, pe care cu greu îl poți citi și în mintea căruia cu greu poți pătrunde. Dar care, în același timp, poate fi acel „ecran alb” despre care vorbea Freud, ”ecran” pe care proiectăm propriile noastre neliniști, pentru că Lilith are această capacitate magnetică de a atrage acele energii și emoții negative, fiind pentru sine o resursă valoroasă pentru orice proces transformator. De altfel, Lilith, cu numeroasele relații pe care le are în harta natală a președintelui, ar putea fi cea care să explice impresionanta lui capacitate de a-i asculta pe cei din jur, capacitate despre care am vorbit în multe alte contexte.

Nicușor Dan are o imagine de om bun pentru unii, de nătâng pentru alții. Din punctul meu de vedere, cele două perspective pot fi cu ușurință considerate cele două fețe ale aceleiași monede. Din fericire, președintele este conștient de cine este el ca om și orice calificativ denigrator îl lasă indiferent. M-am întrebat de unde poate veni o astfel de forță interioară, din perspectivă astrologică. Răspunsul l-am găsit, pe de o parte, în poziția Lunii cu Saturn Rx în Taur, cea a lui Pluton în Fecioară și cea a lui Marte în Pești. La care se adaugă Axa Dragonului cu NN în Pești și în conjuncție cu MC. Aș spune că misiunea lui Nicușor Dan este de a crea comunități, de a aduce oameni în jurul unor idealuri, de a sădi determinare, curaj și încredere. Activitatea sa, după cum știe o țară întreagă, a început în zona civică devenind în timp una dintre cele mai puternice voci ale societății civile. Implicarea sa în proteste precum cele dedicate Roșiei Montane sau salvării Pieței Matache sunt de notorietate.

A fost acuzat că nu lucrează în echipă. Posibil ca Saturn din Casa a XI-a și dispozitoarea lui, Venus, cadentă în Casa a VI-a alături de Soare să fi contribuit la imaginea profesionistului „care el comandă, el execută”. Însă conjuncția dintre guvernatoarea Casei a XI-a și Soare ne arată că Nicușor Dan are nevoie de echipă, de societate, își găsește sensul în a servi (casa a VI-a) comunitatea (casa a XI-a), în a fi un model pentru oameni, în a întruchipa acea schimbare pe care el vrea să o vadă în lume (Soarele). Această conjuncție între reprezentanta Casei a XI-a și Soare ne arată, de fapt, că președintele și comunitatea pot funcționa ca o singură entitate, fără pericolul ca el să se piardă pe sine în ea, pentru că președintele este Soarele. Conjuncția aceasta ar putea îngrijora prin faptul că este într-o casă cadentă, însă, când o privim în relație cu Fortuna, descoperim că ea se așează în Casa a XI-a derivată de la Fortuna, un loc al hărții considerat de clasici ca fiind extrem de norocos. Să mai spunem că tot aici se găsește și Partea Spiritului (10⁰ Săgetător), responsabilă cu puterea mentală, hotărârea, concentrarea, automotivarea?

Și, fiindcă tot vorbeam de echipă și de spirit, și Marte în Pești în Casa a IX-a te duce cu gândul la un pustnic, la un singuratic care reflectează în pustie, unde duce negocierile cu partea sa întunecată, dar doar pentru a reveni ca un profesor emerit pentru cei din jur. Această însingurare, îndrăznesc a o numi hristică fără a face o exagerare, nu doar că este parte din destinul său, dar este o sursă importantă de energie vitală pentru munca sa. Multe dintre luptele sale le-a dus cel mai probabil singur. Dar nu pentru că nu ar putea aduna în preajma sa oameni cu care să colaboreze. Istoria recentă ne-a demonstrat contrariul. Ci, mai ales, pentru a le arăta celor din jur că se pot obține schimbări și reforme rămânând consecvent. Consecvența, însă, este deseori asociată cu încăpățânarea.

Dar Marte în Pești arată și de ce succesul său a venit atunci când a ales candidatura independentă.

Un aspect pe care nu l-am luat în vedere și cred că este important de abordat, este poziția lui Mercur în Capricorn, conjunct cu Descendentul, în relații cu Axa Nodurilor Lunare, cu Pluton și cu Luna. Poate explica, dar nu în totalitate, mintea structurată a lui Nicușor Dan. Însă poziția lui Mercur nu poate explica întru totul genialitatea lui. Genialitatea fiind, în opinia multora dintre gânditorii preocupați de înțelegerea acestor caracteristici umane, o consecință a unui cumul de factori nativi și de mediu, o combinație optimă de înnăscut și de dobândit, susținută de o mare curiozitate, de pasiune și de muncă. Mercur în poziția aceasta arată o capacitate excelentă de negociere și de organizare strategică. Mintea lui Nicușor Dan este o minte strategică, el creează un plan pe care îl vede cu mulți pași înaintea noastră, a celor care îi auzim ideile pentru prima dată. A știut, spre exemplu, și a zis încă din 2016, că Primăria Capitalei va putea fi câștigată în fața Gabrielei Firea doar cu o Dreaptă Unită în jurul unui singur candidat. În 2016 nu a fost ascultat. Însă, timp de 4 ani, Nicușor Dan a construit relații, expunându-și planul pentru București și, în 2020, a reușit să construiască o coaliție în jurul său.

Un rol secundar, în sensul succesului obținut odată cu alegerea statutului de independent, vine și de la poziția lui Chiron, Marele Vindecător, în Berbec și în Casa a X-a. Vindecarea vine din acțiune, din alegerea unor căi nebătătorite, din asumarea unui rol de temerar. Nicușor Dan asta a făcut în politică, a fost și, sperăm noi să continue să fie, temerarul, deschizătorul de drumuri. A construit USB cu care a câștigat în 2016 Bucureștiul aducând în administrația locală oameni tineri care s-au luptat în consiliile locale pentru salvarea banilor bucureștenilor de la prăduiala cu care erau obișnuiți cei din partidele vechi la acea vreme. La scurt timp, a format USR convingând oameni din întreaga țară să se implice în politică și să contribuie la schimbarea modului în care se face politică în România. A construit o viziune despre a face politică pentru oameni. Când a pierdut partidul din interesul, profund nociv, pentru putere al unei grupări de oportuniști, a avut un discurs în care a anticipat valul suveranist din 2020 și de acum. Dar nu s-a lăsat bătut și a construit o altă strategie pentru reforma clasei politice care, cu ajutorul românilor, al societății în ansamblul ei, a dus la câștigarea Primăriei Capitalei de două ori și a Președinției pentru prima dată. Ca independent! Un independent susținut de Chiron în Berbec și în Casa a X-a.

Am păstrat la urmă poziția lui Jupiter, stăpânul Părții Spiritului, pentru că mi se pare că este cea care îi oferă președintelui o intuiție ieșită din comun. Jupiter se află în Scorpion și în Casa a V-a, în opoziție cu Saturn, aspecte care denotă, pe de o parte, intuiție, cum spuneam, și o extraordinară capacitate de a se reinventa fără a renunța la esența ființei sale, pe de altă parte. Ca un adevărat vrăjitor în politică și în administrație, Nicușor Dan a reușit ceea ce mulți alții considerau a fi o nebunie nerealizabilă. Dar Nicușor Dan și-a asumat riscuri și a câștigat pariuri cu cei care spuneau că va pierde pentru că se concentrează pe ”țevi” și nu pe alte probleme. Însă aceia nu au înțeles că, pentru el, mai important este să facă schimbări durabile decât acțiuni politicianiste.

Ziua alegerilor

Aspectele cele mai importante ale acelei zile și ale perioadei constau în primul rând în tranzitul lui Jupiter (guvernatorul MC) prin Casa a XII-a a hărții natale a președintelui, benefic care activa perechea natală Soare-Venus (guvernatoarea Casei a XI-a), a conjuncției lui Uranus cu Luna natală, la care s-a alăturat și Soarele în ziua turului al II-lea. Este vorba de NN în tranzit peste NN natal, Saturn și Venus în tranzit în Casa a X-a, precum și Luna și Pluton în tranzit, conjuncte, în Vărsător, zodie în care el are Fortuna.

Simplu spus, „s-au aliniat astrele” pentru Nicușor Dan și candidatura sa la Cotroceni. Este ca și cum drumul său spre a deveni președintele României era protejat de o forță spirituală mai presus de înțelegerea umană. Tot ce mai avea nevoie era un impuls, o străfulgerare care să atingă inimile oamenilor. Soare, Uranus și Luna natală, precum și Luna și Pluton în tranzit pot explica valul puternic care a mobilizat femeile să iasă la vot în număr foarte mare. Campania sa, precum și atacurile nefondate și umilitoare ale contracandidatului său, au atins inimile femeilor, ale mamelor care aveau nevoie să simtă că viitorul lor și al copiilor lor va fi în siguranță. „Cu muierile nu te pui!”. De fapt, cu mamele nu te pui, la care aș adăuga eu că nu te poți pune cu mamele singure a căror forță interioară este de nezdruncinat.

Ziua depunerii jurământului

În ziua învestirii, locul Soarelui în conjuncția cu Uranus l-a luat Luna în tranzit, care s-a așezat peste Luna natală, guvernatoarea Ascendentului. Câteva grade mai încolo, în Gemeni, se afla și Soarele cu Mercur. Așa un stellium frumos în Casa marilor revoluții, a anturajului lărgit, a recunoașterii publice, mai rar. Jupiter continua să fie un protector bun, dar ascuns, iar Venus în tranzit prin Casa a X-a forma un trigon cu Venus-Soare natale.

Va avea un mandat ușor? Cu siguranță nu. Dar anticipez că va fi un mandat lung în care vor avea loc schimbări majore în primul rând la nivel de percepție publică a autorității. Vor avea loc schimbări, explozive sau nu, la nivel de guvernanță, dar mai ales în relațiile cu societatea civilă care va deveni cu adevărat un actor implicat și un partener valoros al președintelui.

”Nu va fi ușor, dar este Nicușor!”. Adică un mandat durabil, responsabil, în care putem spera la modificări de durată în modul de guvernare a acestei țări. Sunt optimistă, așa cum am fost optimistă la toate alegerile pe care Nicușor Dan le-a câștigat. Un optimism realist, așa cum mi-a mărturisit Nicușor Dan că avea cu câteva zile înainte de turul I al alegerilor prezidențiale. Un optimism care vine din încrederea pe care o am într-un om cu puternice principii și valori morale, un om spiritual și cu credință autentică, nu de bravadă, un om cu o etică de necontestat. Mi-ar plăcea ca mai mulți oameni să ajungă să îl vadă așa cum îl văd mulți dintre susținătorii săi: un om responsabil, familist, spiritual, cu un senzațional simț al umorului, consecvent și, nu în ultimul rând, briliant!

