Răspunsul la provocarea orară ”Unde-i greșeala?”

În ediția din septembrie a revistei noastre, v-am provocat să analizați o hartă orară despre chei pierdute, împreună cu un enunț (răspunsul orarei) care era, parțial, greșit. Treaba voastră era de a stabili semnificatorii și de a hotărî care parte a răspunsului s-a dovedit corectă și care greșită. Se pare că exercițiul nostru s-a dovedit mai dificil decât am crezut! Doar unul dintre voi a răspuns, parțial, corect.

Haideți să revedem harta (în două sisteme de case) și enunțul propus:

Dragă Alina,

Vei recupera curând cheile, dar nu le vei găsi tu ci îți vor fi aduse de un bărbat, probabil soțul tău. Cheile se află în preajma unui membru în vârstă din familie, în locul în care își petrece cea mai mare parte din timp. Vederea lor e obturată de un obiect care-ți ia ochii – fie pentru că este masiv, fie pentru că e strălucitor, cum ar fi un corp de iluminat. Sunt undeva la înălțime, pe un cuier sau pe un obiect înalt, posibil rece, cum ar fi un frigider.

În primul rând, stabilim semnificatorii. Cu toții ați fost de acord că Alina este semnificată de Venus, stăpâna Ascendentului, și că soțul ar fi reprezentat de Marte, stăpânul Descendentului.

În alegerea semnificatorului pentru chei, unii v-ați îndreptat spre stăpânul casei a III-a, ceea ce este greșit dar, în acest caz particular, Luna stăpânește casa a III-a, iar Luna este semnificator general pentru orice obiect pierdut.

Semnificatorul specific al cheilor este, însă, Mercur, stăpânul casei a II-a. Casa a II-a este principala casă care trebuie consultată în aceste cazuri, cu obiecte rătăcite.

”Vei recupera curând cheile, dar nu le vei găsi tu ci îți vor fi aduse de un bărbat, probabil soțul tău.”

Afirmația s-a dovedit corectă în întregime. Iată cum își argumentează DANIELA DRĂGHICI o parte din răspuns (în sistem Regiomontanus):

Luna ilustrează cheile destul de bine având în vedere și faptul că, în general, cheile sunt argintii și Luna are (după părerea mea) multe de spus în privința lor. În afară de plasarea semnificatorului solicitantei în casă fericită, tot indiciu pozitiv pentru găsirea cheilor este și faptul că, între Venus și Lună, este o slabă recepție mutuală față/termen, dar mai ales că urmează să facă contact (prin opoziție) până să iasă fiecare din semn. Faptul că Luna are de parcurs aproximativ 16 grade până atunci iar cele două sunt în semne fixe ar ridica niște semne de întrebare în privința duratei procesului, nu cumva să fie prea mare față de cât ar fi de presantă, în mod normal, lipsa cheilor unei mașini. Salvarea însă ar fi din faptul că Luna e rapidă, parcurgând atunci într-o zi cam 14 grade și jumătate, mult mai mult decât media, precum și faptul că dispozitorul ei – Soarele – este în semn cardinal, și el rapid față de medie, în casă cadentă, și cred că asta ajută la scurtarea timpului. (Oricum, timpul nu era o cerință a problemei de față.)

Mercur în semn cardinal aplică spre un trigon partil cu gradul ascendentului (solicitanta), argument în plus în favoarea găsirii destul de rapide a cheilor, pentru că are de parcurs mai puțin de un grad până acolo. Totodată Marte este în antiscia deocamdată cu triada din gradul 23 Capricorn, la orb de puțin peste un grad, dar după aproximativ o zi se amestecă și Soarele acolo, care e-n casa în care „se bucură”, aducând lumină în întunericul lui Saturn+Pluton. Am stabilit semnificatorii și am găsit trei argumente care atestă că prima parte a răspunsului este corectă, aceea că recuperarea cheilor se va face în curând.