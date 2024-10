Despre anul aniversar al AAR și Congresul cu numărul 20

de DIANA SPINEAN

O cale lungă, întortocheată, pitorească, neîntreruptă și ascendentă străbate spațiul și timpul și leagă cetatea Băniei și vara lui 2004, unde a început totul, de miezul capitalei și toamna lui 2024. De douăzeci de ani Asociația Astrologilor din România însuflețește spațiul astrologic românesc. La mulți ani, nouă, celor îndrăgostiți iremediabil de astrologie!

An aniversar, așadar, 2024, sărbătorit în fel și chip! Am început primăvara astrologică cu STAAR Equinox (20-23 martie a.c.), eveniment online la care au contribuit conferențiari români valoroși și un membru de onoare din Franța, Denis Labouré; am continuat vara, în inima Craiovei, orașul de baștină al AAR, cu Astro-Festival (1-2 iunie a.c.), cel mai iubit simpozion de astrologie, dedicat, în acest an, exclusiv astrologilor români…

Facem un popas aici, pentru a le mulțumi și cu această ocazie colegilor care au contribuit la succesul evenimentelor din acest an prin conferințele lor captivante: Dan și Ana Ciubotaru, Ioana Ispas, Corina Chira, Valeria Grădinaru, Sorin Bratoveanu, Răzvan Iacob, Florentina Constantin, Elena Manea, Firicel Ciarnău, Mihaela Dicu și, subsemnata, Diana Spinean.

Mai apoi, echinocțiul de toamnă ne-a găsit în inima palpitândă a Bucureștiului, la Congresul AAR, cu trei invitați excepționali de peste hotare, Luís Ribeiro din Portugalia, Sharon Knight din Marea Britanie și Tania Daniels din Italia, și cu zeci de pasionați de astrologie bucuroși de oaspeți și de această ocazie de a ne întâlni!

În cele ce urmează, vă invităm să aflați impresiile înregistrate la cald de la invitații de onoare și de la participanți. Sunt mesaje menite să rămână, să ne amintească de acest extraordinar eveniment și, mai ales, să nu ne lase să dăm uitării: ce minune că suntem!

Vă propunem, apoi, ”Cronica omului cu laptopul”, unde puteți să urmăriți pas cu pas evenimentul așa cum l-am trăit eu și să spicuiți câteva idei astrologice utile de la conferințe.

Partea I. Impresii, la cald

Tania, Luís și Sharon în București

SHARON KNIGHT, președinta Asociației Internaționale a Astrologilor Profesioniști, conferențiar din Marea Britanie și membră de onoare AAR:

”A fost o mare onoare să vin aici, după anul trecut. Le spuneam tuturor cât de frumos este organizat Congresul AAR din România și cât de profunde și vaste s-au dovedit a fi cunoștințele conferențiarilor de anul trecut. Anul acesta, după cum se vede, sunt doar conferențiari străini, vorbitori de limbă engleză, dar organizarea în sine este superbă și sper ca asociația să continue să crească multe, multe decenii de acum înainte. O asociație aduce oamenii împreună, ei își împărtășesc cunoștințele, își împărtășesc experiențele. Și unul dintre lucrurile legate de astrologie este că stăm în fața unui ecran de calculator, uităm să privim stelele, uităm să ieșim afară și să vedem, de fapt, ce se întâmplă pe cer. Este același lucru când citești cărți și manuale, nu știi cum se vor manifesta acele instrucțiuni în viața reală. Astfel, pe multe dintre textele antice oamenii le consideră ca fiind bătute în piatră dar ele nu fac decât să arate cele mai bune și cele mai rele scenarii, nu prezintă viața reală. Când vii la un congres ca acesta și ai ocazia să interacționezi cu membrii asociației care sunt în public și care, din fericire, vorbesc și înțeleg engleza, este mult mai bine pentru toată lumea implicată, pentru că atunci când oamenii văd astrologia «în carne și oase» și discută despre hărțile lor natale și îi vezi în mișcare, întrupându-și hărțile, iar această cunoaștere rămâne cu tine mult mai bine decât atunci când citești o carte seacă. Și poți afla diferite interpretări atunci când discuți direct cu oamenii. Cred că acesta este motivul pentru care întâlnirile în persoană, la congrese, sunt atât de importante – pentru că răspândim cunoștințele, ne ajutăm reciproc, ne susținem unul pe celălalt și îi permitem fiecăruia să strălucească în acest domeniu straniu și fascinant al astrologiei.”

Sharon Knight și Mihaela Dicu

TANIA DANIELS, conferențiar din Italia și membră de onoare a AAR:

”Aceasta a fost prima mea vizită în România și, bineînțeles, prima în București. A fost o călătorie extrem de plăcută. Totul a fost extrem de bine organizat. De obicei, când sunt invitată undeva, ca lector, pur și simplu apar la congres și acolo au o sală aranjată pentru mine. Dar, aici, am fost luată de la aeroport cu o mașină, am fost dusă la hotel, check-in-ul era deja făcut, totul era pregătit, aleseseră un șofer foarte amabil, hotelul era perfect! Ni s-a oferit o zi în plus doar pentru a descoperi Bucureștiul, ceea ce este absolut neobișnuit la alte conferințe [râde], și am avut un ghid personal, Adrian [Cotora], care ne-a arătat împrejurimile. Apoi, am fost preluați de altcineva și conduși la prânz și la cină, așa că am mâncat mult [râde].

Și, da, congresul a fost foarte bine organizat, trebuie să spun. Din punct de vedere tehnic, am avut microfoane mobile, ceea ce nu este un standard în alte organizații, iar asta a însemnat că nu a trebuit să stau pe loc privind la computer, cum trebuie să fac la alte evenimente și e foarte incomod, aici am putut să mă plimb liber, aparatura funcționa. Da, am avut o problemă inițial, la conferința lui Luís, dar a fost rezolvată rapid, așa că m-am putut mișca. Am avut o cameră video care înregistra tot evenimentul și era la distanță, deci nu a fost niciodată inconfortabil pentru vorbitor. Și trebuie să spun că publicul a fost foarte amabil. Am beneficiat de traducere simultană, ceva ce nu există în alte țări, și am auzit că a fost o traducere foarte bună, nu pot să judec dar traducerea mea înapoi în engleză a fost excelentă.

Și au fost mulți oameni prezenți! Am auzit că erau mai puțini decât anul trecut, când au fost conferențiari români, ceea ce este, desigur, mult mai ușor [pentru public]. Dar, dat fiind că acum au fost conferințe într-o limbă străină, timp de două zile întregi, doar în engleză, cred că am avut mulți oameni aici. Și a fost o mare surpriză pentru mine să aflu că toți, din câte știu, aveau cunoștințe de astrologie tradițională. Așa că nu a trebuit să explic de ce nu folosesc planetele exterioare, Uranus, Pluto și Neptun, și am avut impresia că vorbim o limbă comună, lucru care a fost foarte, foarte plăcut.

Oameni foarte prietenoși, din toate generațiile, nu doar persoane vârstnice, ca la alte evenimente, ceea ce a fost, de asemenea, foarte plăcut! Și, da, mulțumesc, am fost onorată cu această distincție, total neașteptată, de a deveni membru onorific al Asociației Astrologilor din România! Este cu adevărat o onoare pentru mine și, credeți-mă, voi pune diploma în biroul meu și vă voi trimite fotografia [râde]. Vă mulțumesc tuturor, cu adevărat, este o mare onoare!”

Adrian Cotora și invitații

LUIS RIBEIRO, conferențiar din Portugalia și membru de onoare al AAR:

”A fost o plăcere! Publicul s-a arătat foarte interesat, atent și implicat, mi-a plăcut asta! Îmi pare rău doar că nu am avut timp pentru și mai multe întrebări și discuții dar, da, mi-au plăcut mult oamenii, întrebările au fost excelente și sunt fericit.” Întrebat ce cărți ne recomandă pentru a aprofunda cunoștințele dobândite la workshop, Luís Ribeiro a adăugat: ”Recomand Astrologia Creștină, de William Lilly, partea despre nativități, care e un bun punct de plecare și în care este explicată metodologia de bază. Apoi, Ptolemeu, desigur, de la care ne vin toate acestea. De asemenea, încercați să obțineți, dacă puteți, o copie după Cartea Nativităților a lui Antonius de Montulmo, publicată în urmă cu niște ani în Proiectul Hindsight, cu siguranță trebuie să existe un pdf pe undeva… Așadar, da, cu aceste trei lucrări aș începe studiul.”

Luís Ribeiro și Diana Spinean

MIHAELA COLȚ, membră de onoare a AAR:

”Workshopul de astăzi [cu Luís Ribeiro] mi s-a părut foarte interesant, foarte instructiv și cu multe informații noi. Direcțiile primare, pe care nu le-am folosit până acum, mi s-au părut destul de interesante și am să le aprofundez!”

RĂZVAN IACOB, conferențiar AAR și redactor Astrele:

”Congresul aniversar AAR de anul acesta a fost cu adevărat special şi ne-a facilitat întâlnirea cu trei profesionişti de excepţie din domeniul astrologiei tradiţionale. Pentru mine, a fost o mare oportunitate şi o mare bucurie să îi pot cunoaște şi personal.

În prima zi, workshopul lui Luís Ribeiro m-a captivat prin modul clar în care informaţiile de astrologie tradiţională ne-au fost transmise, şi nu am decât un singur regret, acela că timpul a fost prea scurt pentru a intra şi mai mult în detalii la partea de Astrologie predictivă. Îl aşteptăm cu drag, data viitoare, poate cu un workshop centrat tocmai pe tehnici de Astrologie predictivă.

Sharon Knight a fost oaspetele nostru anul trecut şi m-am bucurat mult să o reîntâlnesc. Subiectul workshopului susţinut de ea m-a interesat în mod deosebit, pentru că şi eu am cercetat legătura dintre particularităţile temperamentale şi cancer în lucrarea prezentată la Congresul AAR în 2022. Sharon ne-a confirmat o dată în plus importanța analizei astrologice a temperamentului, indicând diferenţele dintre diferite metode de analiză temperamentală. Partea de la final, în care am studiat hărţile “victimelor” din audienţă a fost excelentă, pentru că întotdeauna exemplul pe care îl ai în faţă este cel mai clar.

Cu Tania Daniels am avut în particular câteva discuţii interesante pe subiecte de astrologie medicală şi mi-a dat câteva sugestii legate de modalitatea de abordare a interacţiunii cu pacientul analizând hărţile de decumbitură. Va fi interesant de verificat în practică… Workshopul ei a abordat nişte noţiuni mai subtile legate de fazele heliacale ale planetelor, pe care nu toţi astrologii le utilizează dar care sunt extrem de importante în interpretarea hărţilor. Pentru prima data eu m-am familiarizat cu fazele heliacale ale planetelor în cursurile Mihaelei Dicu. Exemplele prezentate în cadrul workshopului Taniei şi mai ales modalitatea vizuală de prezentare a fazelor heliacale ale planetelor mi s-au părut extrem de utile.

A fost o mare bucurie să particip la Congres şi sper să ne revedem cu oaspeţii noştri cât de curând!”

Răzvan Iacob, Ioana Ispas, Andreea Cîrstea, Cătălina Mărăcineanu, Oana Minciu

MELANIA TUTUNARU, membră AAR, prezentă la toate cele 20 de ediții ale Congresului:

”Mi se pare un workshop complet [cel al lui Luís Ribeiro]. Am înțeles foarte multe lucruri, unele despre care aveam niște dubii. Și prezentarea și amploarea workshopului mi s-au părut suficient de bune și cred că și în continuare Congresul va fi foarte interesant. Mă bucur că l-ați adus [pe Luís], este foarte bine când vin și oameni noi. Foarte important pentru începători este că, acum, au realizat ce nu știu! Să citești o revistă și o carte nu este suficient… Sigur, la început, el a prezentat niște lucruri mai pe înțelesul tuturor dar, când a intrat mai în amănunt, [începătorii] și-au dat seama că mai au de învățat. Și este foarte bine că și începătorii au venit, pentru că de aici se începe!

Am bucuria de a fi participat la cele 20 de Congrese ale Asociației Astrologilor din România. M-am bucurat din tot sufletul că, pe parcursul anilor, au apărut expuneri diversificate și invitați, chiar și ai noștri, românii noștri, toți au avut lucruri foarte importante de spus, care ne-au ajutat să creștem și ne-au ajutat să înțelegem cum să punem în practică ceea ce știm. Că una este să știi și alta este să aplici. Mă bucur din suflet că am participat la cele 20 de întâlniri!”

Melania Tutunaru, Monica Paraschiv, Anca Milea (stânga, spate), Oana Bodrug (dreapta, spate)

MALVINA IVANCIU, redactor Astrele:

”Pe Luís Ribeiro îl știam, îl ascultasem și îi citisem revista și m-am bucurat că a venit la noi. Cu astrologia tradițională ai mereu surprize, e ca și cum mergi în excursie de prospectare de aur [râde], găsești câte o pepită la fiecare pas. Ce ne-a prezentat la Congres a fost extrem de interesant și util, în același timp. Poate, cine știe, îl vom mai vedea aici și cu altă ocazie!”

ANCA MILEA, nouă membră AAR:

”Eu sunt bucuroasă că am venit, abia așteptam momentul, mi l-am programat demult. Pentru mine, astrologia e colacul meu de echilibru… De ce? Pentru că, dacă aș fi știut astrologie cu mai mult timp în urmă, aș fi luat alte decizii în viață. Da, [la Congres] mi-a plăcut tot. Îmi pare rău că n-am participat și în anii trecuți, la congresele, festivalurile care au fost, aș fi avut multe de învățat! Îmi place atmosfera, că e interactivă, mi-au plăcut invitatele de astăzi. Eu am avut destul de învățat. Îmi pare rău că timpul a fost atât de scurt. Informația a fost foarte concentrată, am văzut că mai erau niște hărți, de exemplu, la Tania. Eram tare curioasă să le văd, să le pozez, să le studiez eu acasă, să aflu părerile ei, ale participanților.

Aștept următorul Congres cu mare interes! Deci, pentru mine astrologia face parte din «timpul meu spiritual», nu e timp pierdut, nu e o distracție, pe mine mă ajută enorm și n-am cum să dau timpul înapoi, dar o să mă perfecționez cât pot de mult. Cum zicea fiul meu, păcat că [astrologia] nu se învață la școală în locul altor materii care nu aduc nimic folositor [râde].

Ce nu mi-a plăcut, timpul prea scurt. Da, mă simt obosită, dar aș fi vrut mai mult. Sau [Congresul] să fie pe mai multe zile, dacă s-ar fi putut. Da, să fi avut resurse și timp cu toții să participăm mai multe zile la discuții și dezbateri. Mulțumesc!”

Dora Muth, Diana Spinean, Malvina Ivanciu, Nușa Dragomir, Corina Chira (dreapta)

NUȘA DRAGOMIR, membră AAR:

”Te avertizez că voi spune și ce nu mi-a plăcut! [râde] În prima parte [a workshopului] m-a plictisit pentru că erau lucruri pe care eu le cunoșteam. Pe urmă am înțeles că e foarte bine că [Luís Ribeiro] procedează așa, fiindcă există persoane aici care sunt la început și nu au habar [de subiect]. În partea a doua, până la sfârșit, m-a dat pe spate! [Workshopul] face toți banii pentru că eu sunt fan al astrologiei predictive, asta simt eu că mi se potrivește, și acum am o informație cu totul și cu totul nouă, pe care abia aștept să o pun în practică! (…) Mă voi duce acasă și o voi aplica la ceea ce tot încerc eu să definitivez. Fac direcțiile, fac profecțiile, fac anuala și încerc să le combin (…) Acum, informația nouă este că la direcții nu sunt așa de importante relațiile dintre planete… Și termenul! Eu nu lucram cu asta, eu n-am găsit în toate cărțile pe care le-am citit această informație. Merită toți banii și pentru azi și pentru mâine și pentru următorul, numai informația asta! Ce să zic, am fost fascinată. Conferențiarul mi-a plăcut de la început cum se prezintă, se vede că e mai mult acolo, dincolo de aparențe, este profund și știe ce vorbește. Și… a fost perfect!”

OLGA BODRUG, nouă membră AAR:

”Mă bucur că am avut ocazia să particip la acest eveniment fabulos, având în vedere că eu sunt foarte pasionată de astrologie și zilnic explorez acest subiect și aplic foarte mult astrologia în viața mea, așa mă descopăr. Și, bineînțeles, lucrez foarte mult cu mine, având în vedere că am avut foarte multe provocări în viață și să știți că astrologia chiar mă ajută. (…) Evenimentul în sine a fost spectaculos, așa cum am mai spus, oameni foarte prietenoși, blânzi, informații utile – am avut chiar și revelații! Și sunt interesată să merg și la cursuri, să aprofundez, și poate să înființez și eu un curs, un program prin care să ofer soluții. Tema de astăzi a fost o combinație între psihologie și astrologie și chiar mi-a plăcut, sunt interesată de direcția asta! Vă mulțumesc și sper să mai fie și alte evenimente!”

ANDREEA CÎRSTEA, conferențiar AAR:

”Evenimentul a fost marcat de workshopuri captivante care, ca de fiecare dată, mi-au oferit o nouă perspectivă asupra astrologiei, deschizând uși către explorări inedite. M-am bucurat enorm să mă reîntâlnesc cu colegii de breaslă, să împărtășim idei și să socializăm pe teme care ne pasionează. A fost o atmosferă caldă, unde legăturile profesionale s-au împletit frumos cu cele personale. Totuși, mi-ar fi plăcut să fim prezenți în număr și mai mare, pentru că asemenea momente sunt cu adevărat speciale și ar fi minunat ca tot mai mulți dintre noi să se bucure de ele.

Petrecerea cu măști a fost o experiență deosebită iar tombola a adus o notă de entuziasm… iar eu am avut norocul să câștig niște zaruri zodiacale, care cu siguranță îmi vor aduce un strop de magie în practica zilnică. Aștept mereu cu nerăbdare aceste întâlniri, în care spiritul comunității astrologice se îmbogățește cu fiecare conversație și fiecare zâmbet.

Mulțumiri organizatorilor pentru un eveniment reușit! Aștept cu drag următoarea ocazie să ne revedem și să continuăm călătoria noastră în lumea fascinantă a astrologiei.”

Partea a II-a. Cronica omului cu laptopul

”Omul cu laptopul” și tatăl lui, Firicel

21 septembrie, dimineața, cu trei planete în demnitate și deasupra orizontului, ziua se anunța strălucitoare! Când ești ”omul cu laptopul” la o respectabilă conferință a Asociației, te trezești devreme ca să ajungi departe, te aduni repejor de pe Câmpia Libertății și te îndrepți, epic, către Calea Victoriei.

După câțiva pași în interiorul hotelului Capitol, mă pomenesc din cădere direct în exaltare în brațele uneia dintre cele mai vibrante personalități din lumea astrologică – din fericire pentru noi, membră de onoare a AAR – Sharon Knight. M-a zărit și s-a ridicat de la micul dejun ca să mă întâmpine… Gestul ei mă lasă fără cuvinte! După o îmbrățișare caldă, ca de la un Ascendent de foc la altul, fug în sala de conferințe.

Aici, oameni mai matinali decât omul cu laptopul: omul cu listele (Teodora), omul cu traducerea (Adrian), oamenii cu mapele (Andreea, Cătălina), omul atent la toate (Răzvan), omul de sprijin moral al omului cu laptopul (Malvina) și alți oameni harnici din AAR. Chiuituri, pupături și îmbrățișări, ritual care s-a repetat, cu și fără mine, în diverse colțuri ale sălii, pe parcursul întregului eveniment.

La pupitru, omul cu laptopul face ce trebuie să facă un om cu laptopul… până când la orizont apare un șarmant nativ Taur care să îl concedieze saturnian: ”Nu este nevoie, îți mulțumesc. Îl voi folosi pe al meu”. Și, uite așa, adun catrafusele și mă-ntorc în banca mea ca să-l las pe Luís Ribeiro să-și aștearnă pupitrul după voia firii.

În ciuda nopților nedormite și a săptămânilor de muncă susținută, în ciuda atmosferei tomnatice de afară, Mihaela Dicu, președinta AAR, ni s-a înfățișat cu un aer primăvăratic, într-o splendidă rochie de mătase, ca o veritabilă Venus în Berbec. Ne-a urat tuturor bun venit și a dat startul evenimentului mult așteptat.

Mihaela

La început, lucrurile au cam scârțâit, de fapt, au țiuit (aparatele), timp în care Ascendentul momentului (dorit, în Balanță) s-a pitit în Scorpion, în ton, dacă-mi permiteți, cu tema și profunzimea conferinței ce stătea să înceapă.

Pe parcursul zilei, am avut șansa de a urmări un conferențiar carismatic, cu un discurs clar, un academician, un astrolog încercat de viață și de ani mulți de practică, un profesionist modest, cu un simț al umorului dezvoltat (și un râs care o să-mi răsune în cap mult timp de acum încolo!), un om condus de o viziune sănătoasă asupra astrologiei și care a venit în fața noastră pregătit: a avut un material bine structurat (a cărui grafică dinamică ne-a dat pe spate!), ne-a înmânat cele mai bune sinteze astrologice pe care le-am văzut vreodată (o spune Fecioara din harta mea!) și a răspuns cu răbdare la toate întrebările noastre. Hm, ce ai putea vrea mai mult?! Doamnele și domnilor, Luís Ribeiro!

Luís Ribeiro

După ce a punctat importanța intenției în abordarea hărților natale și a identificării semnificatorilor corecți, și după ce a subliniat că niciun element astrologic nu trebuie interpretat vreodată fără context și fără scop, Luís Ribeiro a făcut o introducere necesară în metoda clasică de analiză a hărților natale. Apoi, a deschis larg porțile casei întâi și ne-a condus în adâncurile psihicului uman.

Conferința lui, Personalitate și psihologie în astrologia tradițională, s-a dovedit a fi un adevărat curs de astrologie natală cu elemente predictive, în care Ascendentul, stăpânul lui, planetele psihicului – Luna și Mercur – și almutenii lor au ocupat scena. Metoda prezentată poate fi lesne aplicată de astrologii practicanți, indiferent de sistemul de case pe care îl folosesc (el, spre exemplu, folosește Alcabitius). ”Cel mai important este să fiți coerenți și consecvenți în modul în care lucrați”, a subliniat el, în mod repetat.

Suzana Brăileanu (traducător), Delia Petrea, Firicel Ciarnău

În interacțiunea cu publicul, conferențiarul le-a solicitat mereu partenerilor de dialog argumentele astrologice pe care își bazau afirmațiile pe marginea hărților discutate. ”Ai dreptate dar din motivele greșite”, spunea el uneori și n-am putut să nu observ cum astrologi cu fler pot ajunge la o concluzie bună dar slab sau prost argumentată, când sunt străini de bazele clasice ale astrologiei.

După ce conferința a luat sfârșit, omul cu laptopul (pus deoparte) a rămas cu niște curiozități, cum ar fi harta natală a conferențiarului… Deși pozițiile planetelor în zodii au fost descoperite, Ascendentul hărții lui Luís Ribeiro a rămas un mister, spre disperarea echipei de detectivi constituite ad-hoc, la un pahar de vin, și spre deliciul astrologului lusitan care o conducea cu reală plăcere pe piste… false.

Luis, Tania, Dora, Delia

Ziua s-a încheiat cu cina festivă la Capital Plaza, unde participanții au devenit de nerecunoscut. Nu, nu din pricina ținutelor elegante sau a ”sucurilor” de struguri și de prune consumate, ci pentru că purtau măști de carnaval. Din această pricină, n-aș ști a vă spune prea multe despre cine ce a făcut… S-a mâncat, s-a băut, s-a vorbit tare, s-a râs mult, s-au tras bilețele, s-au câștigat mici premii, s-au pozat, s-au felicitat, s-a tăiat tort, s-a cântat și, în final, au încălecat pe-o stea și s-au dus la culcare.

22 septembrie, dimineața, același traseu, Libertății-Victoriei, doar că omul cu laptopul nu mai era el însuși. Un om remarcabil, însă, Firicel Ciarnău, care a intrat peste noapte în posesia laptopului, a pregătit pupitrul pentru o doamnă remarcabilă, Sharon Knight, iar la pupitru s-a așezat nimeni altul decât Răzvan Iacob, transformat în remarcabilul asistent al lui Sharon. ”Ce întorsătură!”, se minuna omul fără laptop și fără altă treabă decât a observa ce se întâmplă ca să scrie, mai târziu, un reportaj.

Sharon și asistentul ei, Răzvan

”Uită-te la ea! Îți vine să o pui pe rană… ce mai, direct la inimă!” îmi șoptește Delia în timp ce Sharon Knight ne face introducerea în teoria umorilor, în felul ei caracteristic, cu eleganță, blândețe și cu umor din belșug! Adevărat, Sharon este foarte iubită de publicul român! Ea ne-a explicat pe îndelete două metode importante de calcul al temperamentului, cea a lui Lilly și cea a lui Greenbaum, proceduri care, iarăși, pot fi utilizate în orice sistem de case. După care, trebuie să o spunem, situația a escaladat și ne-am ales cu câteva victime.

Sharon cu una dintre ”victimele” ei, Firicel

Ei bine, workshopul Importanța și aplicațiile umorilor în toate formele de astrologie nu avea cum să fie altfel decât dinamic, când îl conduce o nativă Berbec (Sharon) dornică să dialogheze cu publicul. Victimele și-au sacrificat de bună voie hărțile natale și au defilat pe catwalk doar pentru ca noi să putem compara cele două metode și să le descoperim temperamentul. Și, interesant de observat cum unele dintre ele au intrat în faza de negare când s-au relevat rezultatele…

Tania Daniels și Adrian Cotora

Voi știați care este ”cuplul divin”? Luna și Soarele, Venus și Marte, Asterix și Obelix? Nu. Venus și Soarele, și de aceea îi folosim drept cosemnificatori importanți și în orarele relaționale. De ce? Pentru că… dar ia gândiți singuri și data următoare să nu mai chiuliți de la ora de astronomie cu Tania Daniels! 😉 În a doua parte a zilei, Tania ne-a pus creierii pe bigudiuri în workshopul despre Fazele heliacale ale planetelor. Cu elocvență și răbdare, ea a făcut un adevărat tur de forță explicându-ne fazele planetelor, semnificațiile și aplicațiile lor în astrologie (din nou, informații prețioase, independente de vreun sistem de case). Ne-a arătat cât de rară este, de fapt, Venus în cazimi, cum se comportă ea și Mercur când sunt occidentali și când sunt orientali, cum ne dăm seama că o planetă este pe punctul să retrogradeze și multe alte informații esențiale. Tania a venit pregătită cu tone de studii de caz și, dacă n-ar fi sunat clopoțelul de ieșire, nu ne-am mai fi ridicat de pe scaune. Sperăm să o revedem curând, pentru că este un conferențiar care are multe de oferit și, până atunci, îi ținem pumnii cu publicarea primei ei cărți, despre declinație și latitudine în astrologie (vă ținem la curent!).

În final, în aplauzele publicului, Luís și Tania au devenit și ei membri de onoare ai AAR și, împreună cu Sharon, au primit felicitările noastre și darurile dulci, cu chipul Reginei Maria și al Regelui Ferdinand, pregătite la Chocolateria Capșa și aduse cu drag de Cristina.

Ș-am încălecat pe-o stea și v-am spus povestea așa!

(O galerie foto, în curând, pe facebook și în site-ul AAR!)

