Alegeri prezidențiale 2024. Partea I: Luna progresată

de DAN CIUBOTARU

Anul acesta, 2024, este an de alegeri parlamentare și prezidențiale. În data de 24 noiembrie, va fi primul tur al alegerilor prezidențiale, urmând ca la data de 8 decembrie să fie votul final.

Din punct de vedere astrologic, există numeroase metode de a analiza care dintre candidați ar avea cele mai mari șanse de reușită. În acest prim articol vă propun una inedită, simplă și pe care am mai folosit-o în trecut pentru evaluarea șanselor unui candidat.

Vom folosi poziția Lunii progresate – metoda progresiilor secundare – proiectată pe harta României de la 1 decembrie 1918. Există o mică problemă legată de această metodă: necunoscând ora de naștere a candidaților, vom folosi un interval pentru poziția Lunii – adică plus/minus 6 grade. Dacă am fi știut orele de naștere am fi putut fi mai exacți.

Aș dori să adaug că nu am nicio apartenență politică și nici preferință specială legată de vreun candidat.

Luna progresată este un puternic indicator al stării emoționale pe care o traversează persoana respectivă. Aceste stări interioare influențează toate aspectele vieții. În cazul nostru, Luna progresată ne arată cât de vizibilă și de plăcută este o persoană anume la un moment dat.

Pentru început, haideți să vedem ce s-a întâmplat până acum.

24 noiembrie 2019: Klaus Johannis o învinge pe Viorica Dăncilă. La acel moment, LP (Luna progresată) pentru KJ era la 6⁰ Scorpion iar pentru VD, la 13⁰ Capricorn. Dintre cele 2 semne, Scorpion și Capricorn, primul este mult mai atrăgător pentru un candidat. Capricornul tinde să aducă o manifestare prea sobră, mai ales pentru o femeie. Scorpionul, pe de altă parte, aduce un plus de magnetism, chiar dacă e un amestec de iubire și ură acolo. În plus, Luna din harta României se află în Scorpion. Ca urmare, KJ și-a asigurat un al doilea mandat mai mult datorită poziției și atitudinii mai ”capricorniene” ale contracandidatului. În plus, LP în Capricorn este peste Marte și în opoziție cu Jupiter din harta RO – nu prea ușor de cucerit, mai ales pentru o femeie.

16 noiembrie 2014: Klaus Johannis îl învinge pe Victor Ponta. La ambii, Luna progresată a fost în Fecioară. Am putea spune că ar fi fost egalitate între ei din perspectiva LP. Diferența a fost dată de Soarele progresat în cazul lui VP, care a fost în cuadratură cu Neptun din harta României.

6 decembrie 2009: Traian Băsescu îl învinge pe Mircea Geoană. La TB, Luna progresată a fost la 26⁰ Vărsător iar la MG la 12⁰ Taur. Dintre o energie a Vărsătorului și una a Taurului, prima este tot timpul mai vizibilă și mai dinamică. În harta României, avem Ascendentul și Uranus – ceea ce ar indica și modul surprinzător în care TB a câștigat. Luna progresată a lui MG, din Taur, era în opoziție cu Luna natală a României, din Scorpion, și în careu cu Neptun.

După cum putem vedea din exemplele de mai sus, putem obține câteva indicii orientative legate de șansele candidaților.

Iar acum, în 2024, avem următorii candidați importanți: Mircea Geoană, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și George Simion. Mai sunt și alții dar fără șanse reale.

În harta de mai jos am trecut și Lunile progresate pentru candidați, suprapuse peste harta României. La finalul articolului am adăugat și toate datele de naștere folosite.

Cum scriam mai sus, vom folosi un interval de +/- 6 grade pentru Lună. Din fericire pentru noi, fiecare candidat are Luna progresată în alt semn.

Mircea Geoană mai bagă o fisă și vine acum cu LP în Săgetător și peste Soare, Venus, MC, Nodul Nord din harta României. Tot în Săgetător a fost și LP a lui Traian Băsescu când a câștigat prima dată alegerile în 2004 când l-a învins pe Adrian Năstase. Este o poziționare foarte bună și care îl pune pe primul loc ca șanse de reușită.

Marcel Ciolacu vine cu LP la final de Scorpion și făcând o cuadratură cu Saturn din harta României. Aceasta s-ar traduce ca având șanse reduse de a câștiga. E posibil chiar să nu ajungă în turul 2 – aici am rezerva gestiunii alegerilor de către PSD care poate face ca lucrurile să fie ”cum trebuie” în primul tur.

Nicolae Ciucă vine cu LP la 5⁰ Pești, în cuadratură cu Soare, Venus din harta României dar cu un trigon cu Luna și Jupiter. Este o poziție mai slabă decât cea a lui Mircea Geoană dar ea poate fi mai bună decât cea a lui Marcel Ciolacu.

Elena Lasconi vine cu LP la final de Gemeni unde face opoziție cu Mercur și sextil cu Saturn din harta RO. E o poziție destul de bună care mă face să cred că va fi un plus la capitalul de imagine care poate fi utilizat mai târziu. Dar nu bate LP a lui Mircea Geoană. Teoretic, este mai bună decât poziția lui Marcel Ciolacu sau a lui Nicolae Ciucă dar e vorba și de partidul din spate și de puterea pe care el o are.

George Simion vine cu LP la mijloc de Fecioară, în cuadratură cu Soare, Venus, MC din harta României. La fel ca în cazul lui Nicolae Ciucă, nu e o poziție foarte puternică.

Dacă ținem cont că Luna progresată a României este în Balanță acum, am mai putea adăuga că Mircea Geoană și Elena Lasconi par a fi mai bine susținuți.

Totodată, Luna progresată în Balanță din harta României indică un emoțional colectiv mai relaxat, mai preocupat de alte aspecte decât cele de natură politică. Acum 28 de ani, după ce Victor Ciorbea a devenit Prim-ministru, s-au organizat alegeri din nou pentru Primăria Capitalei dar au fost anulate datorită prezenței scăzute. În final, a câștigat Viorel Lis, care ocupa poziția de Primar interimar. Astfel, este posibil ca alegerile să aibă loc cu o prezență la urne mai redusă dar și fără a exista un candidat cu un scor foarte mare. Ca o balanță, să fie toată lumea mulțumită!

În concluzie, aș putea spune că Mircea Geoană ar avea șansele cele mai mari să devină următorul președinte al României. În ediția următoare a revistei, vom face și o analiză a tranzitelor.

Toate cele bune!

Date de naștere folosite în analiză: Mircea Geoană 14 iulie 1958, Marcel Ciolacu 28 noiembrie 1967, Nicolae Ciucă 7 februarie 1967, Elena Lasconi 20 aprilie 1972, George Simion 21 septembrie 1986, Klaus Johannis 13 iunie 1959, Traian Băsescu 4 noiembrie 1951, Viorica Dăncilă 16 decembrie 1963 și Victor Ponta 20 septembrie1972.

