Liv Tyler – sensibilitate şi fascinaţie sub semnul Racului

În prima decadă a anilor 2000 am putut urmări, la cinematograf, trilogia „Stăpânul inelelor”, o istorie fantastică extraordinară, ecranizare a romanelor lui J. R. R. Tolkien, recompensată şi cu premii Oscar. Unul dintre cele mai benefice personaje din seria aceasta de filme a fost Arwen, o prinţesă elf nemuritoare, care alege să îşi unească destinul cu un prinţ războinic, ce devine rege. Interpreta acestui rol a fost nimeni alta decât Liv Tyler. Să vedem care este povestea vieţii ei.

Liv Rundgren Tyler s-a născut pe 1 iulie 1977, la New York, USA, la ora 6:08. Numele ei iniţial a fost Liv Rundgren, fiind născută în cadrul relaţiei dintre Bebe Buell, cântăreaţă şi fotomodel, şi Todd Rundgren, un muzician rock, cei doi trăind în concubinaj între 1972 şi 1979. Liv a venit pe lume în urma unei scurte relaţii a mamei sale cu interpretul rock Steven Tyler, din 1976. Todd Rundgren şi-a asumat fetiţa şi s-a comportat ca un tată autentic faţă de ea, în condiţiile în care Bebe Buell a afirmat iniţial că Liv este fiica sa.

Fetiţa a primit acest nume datorită admiraţiei mamei sale faţă de actriţa norvegiană Liv Ullmann. Strămoşii viitoarei artiste aveau origine poloneză, albaneză, italiană şi engleză. Liv mai are încă trei surori şi fraţi vitregi: Mya Tyler, Chelsea Anna Tallarico şi Taj Monroe Tallarico. Aceste aspecte din viaţa lui Liv sunt semnificate în tema sa astrală natală.

În astrogramă, descoperim o nativă Rac şi cu Ascendent în Rac.

Conjuncţia Soare – Mercur sugerează „dualitatea” paternă: tatăl oficial (Todd Rundgren), tatăl biologic (Steven Tyler). Fiind un Soare în casa a XII-a (a misterelor, iluziilor, lucrurilor ascunse) explică situaţia legată de cei doi taţi (Liv aflând abia la vârsta de 11 ani cine este adevăratul său tată).

Luna din Capricorn o semnifică pe mama sa, indicând o femeie pragmatică, orientată spre cariera profesională.

Casa a III-a (a rudelor colaterale) este plasată preponderent în Fecioară (semn dublu sau dual), indicându-i pe fraţii şi surorile lui Liv. Casa a IV-a, a originilor, este plasată în Fecioară, Balanţă şi Scorpion, iar Mercur, unul dintre guvernatori, este plasat în casa a XII-a (casă de apă, corelată cu Peştii), indicând provenienţa unor strămoşi din ţări insulare (cum este şi Marea Britanie).

Liv a crescut sub tutela lui Todd Rundgren, al cărui nume de familie l-a purtat o perioadă. Liv i-a rămas foarte recunoscătoare lui Todd pentru îngrijirea primită de la acesta în primii ani de viaţă; este necesar să avem în vedere că Steven Tyler, tatăl său biologic, era mult prea axat pe cariera muzicală şi dependent de droguri, în momentul naşterii sale, deci relativ incapabil de a-și asuma responsabilităţi familiale. Din momentul aflării adevărului despre Steven Tyler, Liv a avut o relaţie destul de apropiată cu acesta.

Până la 12 ani ea a trecut prin Breakwater School şi Waynflete School, ambele din Portland, unde a realizat studiile primare şi gimnaziale. A revenit apoi cu familia la New York, pentru a urma York Preparatory, dar şi, în paralel, Crossroads School for Arts & Sciences, din Santa Monica. Ea a absolvit colegiul York în 1995 (studiile la Crossroads School fuseseră abandonate) dar îşi începuse deja, la vârsta de 14 ani, activitatea de fotomodel şi actriţă. În perioada copilăriei şi adolescenţei Liv a suferit de ADHD (sau tulburare hiperkinetică asociată cu deficit de atenţie), ceea ce a ridicat probleme mamei sale în a găsi instituţii de învăţământ unde fiica sa să se poată acomoda.

Din punct de vedere astrologic, putem înţelege destul de bine aceste etape ale vieţii artistei.

Opoziţia Soare – Lună semnifică dezacordurile şi rupturile dintre mama sa şi bărbaţii din viaţa ei – Rundgren şi Tyler.

Problema de sănătate, ADHD-ul, a fost generată de conjuncţia strânsă Soare – Mercur din Rac, care presupune un Mercur aflat în combustie. Această combustie mercuriană a afectat mintea şi comportamentul lui Liv, mai ales în condiţiile în care Soarele şi Mercur sunt plasate în casa a XII-a (a bolilor cronice), dar şi în apropierea Ascendentului, influenţând astfel atitudinea exterioară, manifestările fizice, comportamentul.

Plasarea casei a III-a (a studiilor primare şi medii) în Fecioară semnifică începerea unei activităţi profesionale încă din perioada studiilor medii, deci din adolescenţă (casa a III-a este corelată cu Gemenii, semnul adolescenţei, juvenilităţii).

Liv Tyler este o artistă care şi-a început activitatea timpuriu, manifestând o anumită precocitate şi maturitate, care i-au permis să înţeleagă destul de repede cum funcţionează viaţa reală. La vârsta de 14 ani a debutat ca fotomodel, cu sprijinul Paulinei Porizkova, care a fotografiat-o în câteva ipostaze, pozele fiind apoi publicate în „Interview magazine”. A continuat cu apariţia în videoclipuri publicitare, dar, după un an de modelling s-a plictisit de această activitate. S-a simţit atrasă de lumea filmelor, deşi nu avea studii de specialitate (nu luase niciodată lecţii de actorie). A început prin a apărea în videoclipuri ale formaţiei „Aerosmith”, în care activa tatăl său, Steven Tyler.

Prima apariţie într-un film s-a produs în 1994, prin personajul interpretat în producţia „Silent Fall”. În 1995 a jucat în două filme – „Heavy” şi „Empire Records”. Rolul de consacrare a fost cel al lui Lucy Harmon, în filmul „Stealing Beauty”, din 1996, fiind selectată de Bernardo Bertolucci pentru această producţie. Pentru performanţa artistică din acest film a primit aprecieri din partea criticii de film, o nominalizare la un premiu cinematografic pentru categoria „tânăr artist”, dar şi un loc în galeria actorilor de film semnificativi. În acelaşi an a apărut şi în filmul „That Thing You Do”.

În 1998 s-a remarcat în filmul „Armageddon”, în care formaţia tatălui său, „Aerosmith”, asigura coloana sonoră. Acest film i-a adus alte nominalizări şi premii pentru realizări cinematografice. În intervalul 2001 – 2003 a strălucit prin apariţiile în seria „The Lord of The Rings”, în rolul prinţesei elf Arwen Undomiel, performanţă care i-a adus alte premii şi nominalizări. Cariera sa a continuat prin multiple apariţii în filme pentru marele ecran („Jersey Girl” – 2004, „The Incredible Hulk” – 2008, „The Ledge” – 2011, „Space Station 76” – 2014, etc.), dar şi în seriale de televiziune.

Această evoluţie profesională de excepţie a fost susţinută, în primul rând, astrologic vorbind, de Soarele şi Ascendentul din Rac, poziţii care i-au conferit o anumită carismă, sensibilitate feminină fascinantă şi acces la notorietate. Soarele plasat în apropierea Ascendentului i-a adus actriţei strălucire, curaj, încredere în propriile apitudini, dar şi susţinere din partea tatălui biologic pentru a se afirma.

Uranus, planeta cinematografiei, este exaltat în Scorpion şi plasat în casa a V-a (a creativităţii artistice), facilitându-i astfel afirmarea în lumea filmelor.

Mijlocul Cerului din Peşti i-a permis să realizeze activitatea de fotomodel, în care imaginea şi aparenţa reprezintă aproape totul, iar guvernatorul acestuia, Neptun, este exaltat, în Săgetător, şi plasat în casa a VI-a (a activităţii profesionale). Acest Mijloc al Cerului i-a conferit şi acea latură fascinantă, senzuală, seducătoare, care i-a determinat pe mulţi regizori să o distribuie în filme. Prezenţa Berbecului în casa a X-a, a carierei, i-a adus mult curaj, combativitate, capacitate de a se mobiliza pentru diverse activităţi.

Din viaţa personală a artistei sunt cunoscute câteva relaţii de cuplu. Între 1995 şi 1998 a avut o relaţie cu actorul Joaquin Phoenix. În 1998 a început o relaţie cu muzicianul britanic Royston Langdon, cu care s-a logodit în 2001 şi s-a căsătorit în 2003. În 2004, Liv a adus pe lume un fiu. În 2008 cei doi au divorţat. În 2014, Liv a început o altă relaţie cu managerul sportiv britanic David Gardner, din care au rezultat doi copii: un fiu născut în 2015 şi o fiică născută în 2016.

Liv este adepta meditaţiei transcendentale şi s-a implicat în câteva activităţi umanitare, de importanţă colectivă. Este o susţinătoare a activităţilor caritabile ale UNICEF (de sprijin şi protecţie a copiilor), iar din 2004 este donatoare constantă de fonduri către „Women`s Cancer Research Fund”, organizaţie preocupată cu găsirea unor metode eficiente de tratament a bolilor tumorale ale femeilor.

Din perspectivă astrologică, putem remarca pe Uranus din casa a V-a, care i-a adus o anumită instabilitate în relaţiile sentimental – erotice. Prezenţa Vărsătorului în casa a VII-a, a căsătoriei, a generat o instabilitate relaţională asemănătoare.

Jupiter, unul dintre guvernatorii casei a V-a (a copiilor), plasat în Gemeni (semn dual) a condus la aducerea pe lume a celor trei copii ai artistei.

Uranus din casa a V-a (a copiilor) a conferit actriţei interesul şi suportul pentru activităţile UNICEF, iar Neptun din casa a VI-a (a sănătăţii, casă de pământ) i-a adus compasiune şi disponibilitatea de a sprijini material activităţi medicale.

Talentată şi carismatică, fascinantă şi generoasă, Liv Tyler ne-a oferit multe momente de încântare artistică dar şi câteva lecţii importante de umanitate.