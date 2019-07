Ghidul începătorului în astrologia practică, de Vivian E. Robson. Cum să interpretezi un horoscop. Principiile interpretării

Extras din ”A beginner’s Guide to Practical Astrology” de Vivian E. Robson, publicată pentru prima dată în 1931 și republicată în 2010 de Astrology Classics, The Astrology Center of America.

Partea a III-a – Cum să interpretezi un horoscop

Capitolul XV – Principiile interpretării

Începătorul observă, de obicei, într-un horoscop, o mulțime de influențe de tipuri diferite fără nici o legătură între ele şi se află într-o încurcătură în privința felului în care să procedeze mai departe. De obicei, el citește descrierea planetelor în semne şi în case şi nu avansează mai mult de atât, în special, din cauza lipsei oricărui tip de metodă. Prin urmare, scopul meu nu este să ofer o listă lungă de reguli, ci să indic, prin puterea exemplului, cum abordez problema interpretării unei hărți astrologice, lăsând studentul să descopere detaliile, după ce a înțeles principiile de bază.

Fiecare poziție planetară dintr-un horoscop poate fi interpretată din mai multe puncte de vedere. Astfel, toate planetele şi semnele au un anumit efect asupra caracterului nativului; toate, mai mult sau mai puțin, îi afectează finanțele, căsătoria precum şi orice alt domeniu al vieții sale. Cu toate acestea, dacă lăsăm chestiunea în acest status, interpretarea unui horoscop s-ar asemăna cu rezolvarea unui puzzle, dar este posibil să simplificăm procedura în mod considerabil.

În orice domeniu de viață, una sau două planete sunt mult mai importante decât restul. Aceste planete se numesc semnificatori, şi scopul nostru ar trebui, astfel, să fie, în primul rând, de a găsi semnificatorii problemei de care ne interesăm, şi apoi să interpretăm mai ales din punct de vedere al poziției şi aspectelor pe care aceștia le fac. De fapt, abilitatea de a interpreta cu precizie o hartă astrologică depinde, în mare parte, de puterea de a selecta semnificatorii în mod corect. Pentru a putea face aceasta, trebuie să considerăm două lucruri.

În primul rând, ce planete şi ce semne sunt, în mod natural, conectate cu chestiunea supusă interpretării; şi apoi, în al doilea rând, cărei case îi corespunde chestiunea analizată. Să luăm căsătoria, spre exemplu. Venus, în calitate de guvernatoare naturală a dragostei este, în mod clar, un semnificator general, şi la fel este fie Soarele, fie Luna, căci primul reprezintă soțul în harta unei femei, şi al doilea, soția, în harta unui bărbat. Apoi, semnul Balanței, care corespunde, în mod normal, casei a VII-a, trebuie să fie, de asemenea, important, precum şi orice planetă în acest semn trebuie considerată. Toți acești factori sunt oarecum factori generali, şi valabili pentru orice horoscop. Ei reprezintă fundamentul şi substanța.

Al doilea considerent, mai exact casa în cauză, oferă factorul specific pentru un anumit horoscop. În cazul căsătoriei, casa a VII-a este casa corespunzătoare, iar semnificatorul final va fi planeta din casa a VII-a sau guvernatorul acestei case. Acesta conferă influențele particulare specifice unei anumite hărți.

Astfel, avem semnificatori generali care dau tonul, şi specifici, care arată exact modul în care efectele vor fi resimțite.

Planeta care stăpânește semnul de la Ascendent se numește planeta guvernatoare şi este semnificatorul specific al nativului însuși. Puterea acestei planete şi a aspectelor pe care le primește indică dacă nativul este puternic sau slab, liber sau stânjenit, şi în general, relațiile sale cu mediul înconjurător. Este de o importanță majoră în orice cercetare.

După ce ați aflat semnificatorul chestiunii în cauză, interpretați toate aspectele pe care acesta le primește, precum lucruri sau oameni care îl afectează. Să presupunem că Jupiter ar fi semnificatorul principal al banilor şi este afectat de Saturn. Ar trebui să interpretăm că chestiunile legate de bani vor fi îngreunate de condiții sărace, împrejurări deprimante, boală sau orice ceea ce Saturn reprezintă în acel horoscop. Cu alte cuvinte, trebuie să-i acordăm lui Jupiter considerentul principal ca semnificator al chestiunii de care ne interesăm, şi apoi să interpretăm acțiunea lui Saturn în relație cu Jupiter şi nu vice-versa.

Pe de altă parte, dacă Saturn ar fi semnificatorul, ar trebui să interpretăm prin faptul că crize de generozitate sau extravaganță vor afecta finanțele, deoarece Jupiter este expansiv în acțiunea sa, iar aspectul tensionat ar cauza probleme şi pierderi.

Această interpretare generală este apoi rafinată prin a lua în considerație semnul şi casa ocupate de planeta care face aspect cu semnificatorul principal, precum şi casele pe care aceasta le guvernează. Astfel, să presupunem că Jupiter aruncă un aspect tensionat din casa a V-a către Saturn, semnificatorul principal. Atunci putem interpreta că extravaganța ar interveni din prea multă indulgență în plăceri, sau din jocuri de noroc sau alte chestiuni guvernate de casa a V-a. Această interpretare va fi modificată de semnul în care se află Jupiter. Un semn de apă ar înclina mai mult spre auto-indulgență, un semn de foc către jocuri de noroc, un semn guvernat de Venus către cheltuieli datorate femeilor, şi tot așa, astfel oferindu-ne posibilitatea de a lărgi interpretarea doar în baza poziției [în casă şi în semn a] lui Jupiter.

Apoi, trebuie să vedem care sunt casele pe care Jupiter le stăpânește. Dacă ar guverna casa a III-a, putem să interpretăm că cheltuielile şi extravaganțele vin de la călătorii, rudenii şi alte chestiuni de casa a III-a, şi prin îmbinarea celor două influențe, că pierderile din jocurile de noroc (casa a V-a) ar veni din cauza sfaturilor rudeniilor (casa a III-a), sau o altă combinație adecvată. Dacă, în același timp, Jupiter ar guverna şi casa a VI-a, am putea să ne așteptăm la extravaganțe din cauza mâncării sau îmbrăcămintei, multe cheltuieli pentru sănătate, sau poate pierderi din cauza unor servitori şi angajați.

Ca exemplu general de metodă de obținere a definițiilor, să transpunem pozițiile generale de mai sus într-o formă mai specifică, precum în Fig. 8.

Fig. 8

Aici, Saturn este semnificatorul principal al banilor, pe cuspida casei a II-a în Scorpion. Ascendentul este artistic, şi Scorpionul este un semn dramatic; mai mult, Saturn guvernează casa a V-a, așa că ne putem aștepta la niște asocieri financiare cu teatrele. În acest moment, nu putem spune dacă acestea sunt bune sau rele până nu ne uităm şi la restul hărții. Acum, Jupiter ocupă casa a V-a, ceea ce, în mod normal, este bine pentru chestiuni [financiare], dar în acest caz, este în careu cu Saturn, semnificatorul [banilor], şi denotă pierderi. De unde vin aceste pierderi? Trebuie să combinăm influența lui Jupiter în Vărsător, în casa a V-a; precum şi casele a III-a şi a VI-a şi semnele lor, deoarece ele sunt stăpânite de Jupiter. Astfel, putem spune că o companie (Vărsător) teatrală (casa a V-a) finanțată de nativ, ar cauza pierderi mari în timpul unui turneu (casa a III-a), posibil în străinătate (Săgetător), generând probleme de sănătate serioase (casa a VI-a) membrilor (casa a VI-a), posibil din cauza mâncatului de pește (Pești) sau a unei otrăviri rău-intenționate (Saturn în Scorpion). Totuși, acesta nu este singurul mod în care influențele ar funcționa. Ar mai putea fi răspunderea unei pierderi mari, moartea (Scorpion) unui copil (casa a V-a) din cauza tuberculozei (casa a VI-a, semne mutabile şi Vărsător), care necesită vizite frecvente (casa a III-a) la spital (Pești).

Aceasta este metoda care trebuie folosită, şi este una care necesită multă practică, dar care merită efortul, iar studentul va fi uimit să descopere cât de precis pot fi prezise chiar şi cele mai nesemnificative detalii.

Ca un sfat către începător, aș spune – nu vă fie frică să interpretați în acest fel. Veți face multe greșeli la început, dar numai așa vă puteți folosi de astrologie în mod practic. Există o prea mare tendință în zilele noastre de a pluti în ceața confortabilă a așa-zisului esoterism. Principala cerință a astrologiei este precizia şi definirea, nu speculațiile pseudo-religioase, şi numai prin concentrarea pe partea practică şi științifică putem face astrologia să fie de folos, şi să obțină recunoașterea pe care o merită.