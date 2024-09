Interviu cu Luís Ribeiro, cofondator al Proiectului Astra

de MIHAELA DICU

MD: Dragă Luís, mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația Asociației Astrologilor din România de a veni la București și de participa la Congresul AAR, ediție aniversară: 20 de ani de la înființare. Spune-mi, te rog, nu-i așa că invitația te-a luat puțin prin surprindere? 😊 Mă întreb oare ce ai gândit când ai primit-o…

LR: Am fost foarte încântat de invitație și, da, destul de surprins. Știam de existența Asociației Astrologilor din România – auzisem despre ea din postările și comentariile altor astrologi – dar a fost o invitație neașteptată. Sunt onorat să iau parte la Congresul vostru aniversar. Este, de asemenea, prima mea vizită în România.

MD: Știu din podcasturile lui Chris Brennan la care ai fost invitat singur sau împreună cu regretata ta parteneră de viață Helena Avelar că, la fel ca marea majoritate a astrologilor care practică astrologia tradițională, înainte de asta ai practicat astrologia modernă. Te rog să îmi spui ce ți-a adus în plus studiul astrologiei tradiționale? Nu doar din punct de vedere intelectual-cultural, cât, mai ales, concret, în practica astrologică, în lucrul cu clienții, de exemplu.

LR: Principalele plusuri pe care mi le-a adus astrologia tradițională sunt structura și claritatea cu care operează în practica și înțelegerea artei. Mi-a oferit un sistem coerent care mi-a permis să am o viziune solidă asupra naturii astrologiei și a aplicațiilor sale.

MD: Ce ți se pare fascinant în astrologia tradițională? Mie, de exemplu, faptul că este totul foarte organizat și că la baza fiecărui concept stă o logică, o explicație foarte clară.

LR: Exact. Cu astrologia tradițională ai un set de reguli clare, consistente și demne de încredere, pe care le poți urma și la care poți apela atunci când ai îndoieli. Acest lucru permite celor ce studiază astrologia să fie mult mai siguri pe concluziile lor. De asemeni, astrologia tradițională susține procesul creativ și interpretarea astrologică, înlăturând orice fel de ‘fantezie’.

MD: Este un lucru cunoscut că te pasionează istoria, în general, istoria artei, istoria științelor… Pasiunea pentru istoria astrologiei a venit ca o continuare firească a pasiunii pentru istoria științelor, după ce ai început să studiezi astrologia veche? Cum s-a născut această pasiune?

LR: Mi-a plăcut dintotdeauna istoria, deși nu m-am gândit niciodată să o studiez. La începutul anilor 2000, pe măsură ce ne consolidam studiile de astrologie tradițională, Helena și cu mine am început să căutăm vechi documente astrologice portugheze, demarând un proces care continuă și astăzi. Helena a decis să își îmbogățească studiile universitare, obținând o licență în istorie și apoi un masterat care avea ca temă astrologia din Portugalia medievală (primul pe acest subiect în țara noastră) și ulterior și-a finalizat doctoratul la Warburg Institute. Când și-a început ea masteratul, eu, care studiasem chimia și geologia, am decis să urmez cursuri universitare de istoria artei, finalizate cu o licență în domeniu. În acest context, am început să studiez iconografia și reprezentările astrologice grafice vechi, studii care au condus la un masterat în istoria artei medievale și, în cele din urmă, la un doctorat în Istoria Științei cu o teză despre rolul iezuiților în istoria astrologiei, ”Jesuit Astrology – Prognostication and Science in Early Modern Culture”, editura Brill, 2023.

MD: Coordonezi Proiectul Astra, un proiect internațional și inter-universitar, inițiat cu ani în urmă de tine și de regretata ta parteneră de viață, Helena Avelar. Acest demers mi se pare extraordinar, atât în sine, cât și prin prisma faptului că deschide o cale de a readuce astrologia în mediul cultural-științific, acolo unde s-a născut, unde s-a regăsit timp de milenii, până la alungarea din sec. XVII-XVIII. În ultimele decenii mai mulți cercetători din mediul academic au manifestat interes pentru studiul astrologiei vechi, dar independent, sau în afara universităților. Un pas înainte l-a făcut proiectul Ptolemaeus Arabus et Latinus (PAL), inițiat de Bavarian Academy of Sciences and Humanities din Munchen. Dar are un obiectiv foarte specific : Ptolemeu și atât. Din câte înțeleg, Proiectul Astra își propune să studieze astrologia veche în mod organizat și la o scară mai amplă. Te rog să îmi spui cum s-a născut Proiectul Astra și ce își propune.

LR: Helena și cu mine am fondat proiectul Astra ca proiect de cercetare academică pentru studiul istoriei metodologiilor și tehnicilor astrologice. Ideea era să abordăm astrologia academic, dintr-o perspectivă internă, studiind istoria sistemelor și metodelor sale, în loc să ne concentrăm doar asupra relevanței sale sociale și culturale în istoria umanității.

Din punct de vedere istoric, astrologia a stimulat în multe privințe evoluția matematicii și a astronomiei și ar trebui studiată la același nivel de detaliu ca aceste domenii ale cunoașterii.

Așadar, Astra a fost dezvoltat pentru a servi ca un punct central de cercetare menit să aducă laolaltă oamenii de știință care studiază istoria astrologiei și pentru a ajuta la dezvoltarea acestui domeniu de studiu.

MD: Care este echipa actuală? Colaboratorii? Ce universități sunt implicate ?

LR: Proiectul în sine are o echipă mică. Levente László și cu mine, care suntem cercetătorii postdoctorali, plus doi doctoranzi și doi studenți la masterat. Participarea noastră la proiect este benevolă și complementară celorlalte activități de cercetare personale, deoarece Proiectul Astra nu este (încă) un proiect finanțat.

Avem însă o echipă mare și minunată de colaboratori și consilieri, din care fac parte unii dintre cei mai remarcabili cercetători în istoria astrologiei și domeniile conexe.

Proiectul Astra provine dintr-o colaborare între Universitatea din Lisabona, care găzduiește institutul de cercetare la care lucrez, și Warburg Institute, de la Universitatea din Londra. Pentru o perioadă de timp am avut un parteneriat și cu proiectul IKGF al Universității din Erlangen, dar proiectul IKGF s-a încheiat în urmă cu câțiva ani. Am în plan să extind această rețea de colaborare în viitor.

MD: Urmăresc și apreciez munca tenace a lui Levente László de traducere a textelor astrologice din greaca veche (Proiectul Horoi). Dar m-am uitat pe site-ul Astra, la numele celor implicați în proiect și am mai găsit câteva nume familiare. Spre exemplu, pe Dorian Greenbaum am întâlnit-o la începutul anilor 2000, prin intermediul volumului Late Classical Astrology: Paulus Alexandrinus and Olympiodorus, editat de Arhat, pe care l-a tradus din greaca veche (recent am descoperit că este considerată ”carte rară” și se vinde pe eBay cu peste £100 !) și a cărților sale Temperament: Astrology’s Forgotten Key (2005) și The Daimon in Hellenistic Astrology (2015). Apoi, știu despre implicarea lui David Juste în proiectul Ptolemaeus Arabus et Latinus (PAL), și cunosc destul de multe despre prestațiile respectatului profesor Charles Burnett. Sunt convinsă că și ceilalți colaboratori sunt la fel de valoroși.

Mă întreb cum reușiți să vă coordonați, care este modul de operare, ca să-i zic așa?

LR: Așa cum am menționat mai sus, toți cercetătorii asociați ai Proiectului Astra au un curriculum extins de contribuții la istoria astrologiei, cu abordări și tematici diverse. Majoritatea se cunosc între ei și există o rețea informală în care ne sprijinim reciproc munca. Fiecare dintre noi are propriile proiecte, dar adesea ne cerem unul altuia referințe sau clarificări pe subiecte care sunt în afara expertizei noastre. Astra a intensificat această colaborare, devenind un canal prin care oamenii se pot întâlni și comunica. Cel mai semnificativ proiect de colaborare până acum este publicarea conferințelor de la Congresul Astra. În rest, discutăm frecvent între noi pentru a coordona diversele lucrări.

MD: Există un canal YouTube al Proiectului Astra, este o mină de aur: podcasturi, conferințe, workshopuri. Te-aș ruga să le povestești puțin cititorilor revistei Astrele despre realizările de până acum ale proiectului.

LR: Cea mai mare realizare a fost stabilirea unei rețele informale de istorici ai astrologiei sau de persoane care lucrează la subiecte conexe. Podcastul a fost modalitatea noastră de a face față pandemiei din 2020. Planificaserăm să organizăm un Congres, care a trebuit să fie amânat, așa că ne-am continuat activitatea online cu o serie de interviuri, care au căpătat mai apoi o viață proprie. După moartea Helenei, producția episoadelor s-a rărit, dar continui într-un oarecare ritm podcastul.

MD: Când v-ați propus să organizați următorul Congres Astra Project?

LR: Sper să pot organiza următorul Congres Astra în 2025 sau 2026, în funcție de programul meu academic și, bineînțeles, de momentul în care va fi disponibilă finanțarea.

MD: Cum am putea să fim puși la curent cu realizările Proiectului Astra? Există un newsletter la care se pot abona cei care doresc să afle evenimentele organizate în cadrul proiectului?

LR: Voi actualiza în curând site-ul Astra cu un sistem de newsletter la care oamenii să se poată abona pentru a fi la curent cu noutățile. În 2021, site-ul a fost șters complet, probabil de hackeri. Apoi, a trebuit să îl reconstruim, astfel încât să fie gata pentru Congresul din 2023. Din păcate, unele dintre funcțiile inițiale, cum ar fi newsletter-ul, nu au fost încă reimplementate. Până când acesta va fi disponibil, cea mai bună modalitate de a fi la curent cu activitatea Proiectului Astra este să vă abonați la canalele noastre de social media, cum ar fi YouTube, unde publicăm podcastul, sau să ne urmăriți pe profilurile de pe platformele de social media, Facebook și X.

MD: Așa vom face! Îți mulțumesc pentru timpul acordat, Luís. A fost o plăcere să aflăm mai multe despre preocupările tale academice și despre Proiectul Astra. Efortul de a aduce în atenția lumii academice semnificația istorică a astrologiei nu este doar un demers necesar din punct de vedere științific și cultural, ci reprezintă, deopotrivă, un izvor de mândrie și inspirație pentru astrologii din toată lumea. Suntem nerăbdători să asistăm la realizările Proiectului Astra în următorii ani și aștept cu nerăbdare să ne întâlnim la București, cu ocazia Congresului AAR din 21-22 septembrie.