Impresii de la Astro-Festival Craiova 2023 (cu galerie foto)

Astro-Festivalul este deja un eveniment cu tradiție. Ba chiar și cu anumită faimă, dacă e să socotim faptul că a făcut subiectul unui întreg articol apărut în prestigioasa revista ”The Mountain Astrologer”. Dar mai presus de toate este o sărbătoare. O sărbătoare a astrologiei, a verii, a bucuriei și a prieteniei. Participanții socializează, râd și benchetuiesc… în timpul liber. În rest, fac astrologie. Și nu orice fel, ci astrologie de calitate. Cine a fost, știe. Cine nu, este poftit la următoarele ediții, să se convingă. Până una-alta, iată câteva imagini (galerie foto la final) și mărturii de la ediția din 2023.

Andrew Bevan, Norvegia, invitat de onoare:

În primul rând, vreau să mulțumesc AAR pentru ocazia de a vorbi despre orele planetare și problema radicalității unei hărți, pe care mi-a oferit-o la Astro-Festivalul de la Craiova, din 26 – 28 mai. În al doilea rând, țin să-i transmit toată recunoștința mea și să o felicit pe Mihaela Dicu, gazdă și organizator al acestui eveniment de succes care s-a desfășurat într-un ritm atât de natural, care a fost atât de bogat în subiecte și în conferențiari. Sincere mulțumiri pentru insigna de argint ”Astrele 20 de ani” care mi-a fost înmânată cu atât de multă amabilitate și generozitate de Diana Spinean, redactor-șef al revistei Astrele. Mulțumesc conferențiarilor pentru prestațiile lor stelare. Și, în cele din urmă, mulțumesc translatorului meu, Florentina Constantin, care consider că s-a achitat minunat de sarcina care i-a revenit! Pentru mine personal, aceasta a fost cea dintâi ocazie de a prezenta, oral sau în scris, materialul pe care l-am pregătit. Astfel că, din acest punct de vedere, Astro-Festivalul din Craiova a fost o premieră mondială pentru mine. Totodată, sunt recunoscător pentru această oportunitate specială deoarece, împărtășind aceste informații membrilor AAR, mi s-a dat posibilitatea de a transmite ceea ce am învățat iar învățăturile pe care le am au ajuns în mâini potrivite, pentru ca voi să le folosiți și să le păstrați.

Diana Spinean, Simeria:

Festivalul din acest an mi-a adus prieteni noi, informații astrologice prețioase, mi-a deschis noi orizonturi în cercetarea astrologică. Despre Andrew Bevan nu pot vorbi decât la superlativ! Dincolo de faptul că este un om cu o ținută morală deosebită și o prezență plăcută, el este și un astrolog cu o viziune profundă. După workshop-ul lui, perspectiva mea asupra orelor planetare – contribuția lor la ”tabloul astrologic” și importanța lor în hărțile orare – s-a schimbat; apoi, chestiunile de rutină astrologică – obișnuiam să iau de-a gata orele planetare oferite de softul meu astrologic iar Andrew mi-a oferit surpriza de a afla că orele planetare trebuie calculate în acord cu sistemul de case cu care lucrez! Cu siguranță, workshop-ul lui ne-a dat tuturor noi teme de gândire și îi mulțumesc mult! Apoi, conferința lui Răzvan Iacob despre rolul dodekatemoriei în sinastrie a deschis noi perspective în practica astrologiei relaționale. Abordarea lui Răzvan mi se pare originală, n-am mai văzut până acum lucrându-se în acest fel cu dodekatemoria și sper ca el să revină pe acest subiect. Conferința-debut a lui Gabi Nepotu, despre astrologia spațiului local, a venit să umple un gol în cunoștințele mele; informațiile oferite de el au fost utile, le-am găsit imediat un rost în viața mea. Dar toți conferențiarii din acest an au fost la înălțime! Teodora Muth, cu povestea tulburătoare și mesajul de speranță din spatele ei, Andreea Cîrstea, cu cele două cazuri reale despre Saturn și, nu în cele din urmă, gazda noastră, Mihaela Dicu, ca de obicei, generoasă cu informațiile, ne-a povestit despre Venus mai multe decât ne-am fi așteptat! Îi felicit pe toți și le mulțumesc tuturor, deopotrivă conferențiarilor, organizatorilor și partenerilor media și, mai ales, participanților care au făcut un efort să vină la Craiova pentru a ne cunoaște și a primi ceea ce, în calitate de conferențiar, am avut de oferit cu atâta bucurie! An de an, iată, din 2006, Mihaela reușește să ne atragă la Craiova cu astrologie de calitate. Să fim sănătoși, să ne revedem cu bine și anul următor!

Teodora Muth, Oradea:

Locuiesc în Oradea. Pentru a mă decide să parcurg drumul până la Craiova, an de an, la Astro-Festival, trebuie să fiu foarte motivată, deoarece e o provocare de 12 – 15 ore. Dar vă asigur că merită, cu asupra de măsură! Anul acesta, am reîntâlnit câțiva prieteni mult prețuiți, dintre care mă opresc asupra lui Andrew Bevan, membru de onoare al AAR, care ne-a prezentat în premieră mondială un material inedit de astrologie orară. Ca de fiecare dată, Andrew ne-a împărtășit din vasta lui experiență de astrolog, cu generozitate. Știți, cu sigurață, senzația aceea că, după ce ai participat la un eveniment de două zile, ești mult mai bogat, metaforic vorbind? Asta face Astro-Festivalul, ne îmbogățește. Mulțumesc, Mihaela Dicu, pentru efortul constant de a face acest lucru posibil.

Gabriel Nepotu, Brașov:

Am fost încântat de toți cei care au susținut conferințele. În Craiova Maxima, acordurile muzicii sferelor au fost… majore!

Andreea Cîrstea, Pitești:

Este a doua oară când particip la acest festival și, la fel ca anul trecut, m-am simțit ”ca în familie”! Gazda noastră, draga Mihaela, știe cum să organizeze astfel de evenimente, să ne ducă în locuri frumoase din Craiova (și la restaurante cu mâncare bună 😄… în special pizza de la ”Assassino”) și să susțină o atmosferă friendly. Conferințele colegilor noștri și workshop-ul lui Andrew Bevan au fost foarte interesante – mă bucur mult că am învățat lucruri noi și foarte utile. Abia aștept să ne revedem !

Elena Matei, București:

Mulțumesc mult pentru zilele minunate petrecute la Craiova. Totul a fost organizat în amănunt și ne-am simțit foarte bine. Prezentările au fost foarte interesante și mesele festive m-au făcut să mă simt ca într-un cerc de vechi prieteni. Toți colegii cu care am vorbit au avut aceleași aprecieri.

Florentina Constantin, București:

Ediția Astro-Festivalului de anul acesta m-a încântat prin prospețimea și profunzimea prezentărilor. Mi-a plăcut mult și, la anul, sper să ne vedem cu toții la o mega aniversare…

Notați, vă rog, în agende: 8-9 iunie 2024, Astro-Festival Craiova, ediție aniversară: 20 de ani de la înființarea AAR. Vă așteptăm cu mult drag, să sărbătorim împreună!





MIHAELA DICU,

MIHAELA DICU,

membru fondator și președinte AAR, senior editor Astrele

