Vinde-mi o poveste! (Solstițiul de vară 2023)

de ION HRISTESCU

Vara ast-am să mă-ndrăgostesc… zicea cântecul și zicea bine. Cu atâtea planete în Leu, printre care și Luna, stăpâna hărții* solstițiului de vară, ne așteptăm ca vara anului în curs să fie cu povești, mai ales de dragoste.

Avem obiceiul, când vorbim cu Doamne-Doamne sau cu Universul, să cerem chestii punctuale care, aparent, nu au o legătură bine definită una cu alta. Totuși, cum ar suna cererea spusă în contextul unei povești bine definite, bine închegate? Da, vrei o casă nouă dar cum se leagă ea de povestea vieții tale? Luna este în careu cu Nodurile Lunare iar Jupiter încă veghează de acolo, de la Nodul Nord, ca povestea pe care o spui să fie big time, legată, frumoasă.

Harta solstițiului vine cu două planete babane în Taur, unde se află și Nodul Nord, iar tripleta Lună-Venus-Marte se află în semnul doi de la Soare, deci în casa a II-a. Noțiunile de bani, stabilitate economică, dezvoltare (avem și un sextil ”economic” între Jupiter și Saturn) sunt la ordinea zilei, în prime time, cum zic colegii de la TV. Mercur e bine încoțopenit în Gemeni, făcând un sextil excelent cu Marte, creând posibilitatea unor idei focoase pe această temă. Noi doar trebuie să fim proactivi, adică să avem o atitudine constructivă, să privim cu încredere spre viitor și să trecem anumite praguri emoționale care încă ne mai țin ancorați în trecut.

*Am folosit harta solară, luând ca punct horoscopic Soarele

Almutenul (șefa la hartă) este tot planeta Venus, dublând impactul acestei planete asupra perioadei iunie – septembrie. Doamna Afrodita este vedeta verii, iar aceasta ne va preocupa simțurile și atenția: vorbim, așadar, despre relații, faceri și desfaceri, frumusețe, plăcerea de a fi și de a trăi frumos, alegeri constructive pentru fiecare dintre noi.

Vara, de altfel, anunță și alte evenimente importante. Nodurile Lunare, după un an și jumătate petrecute pe axa financiară Taur – Scorpion, se mută în zona Berbec – Balanță iar Venus retrogradează (23 iulie – 4 septembrie) în semnul Leului. De fapt, dânsa, cum ziceam, stă acolo toată vara (până pe 8 octombrie), ciclul retrogradării ei fiind destul de larg. Aș recomanda cu multă căldură să ne uităm, fiecare, în hărțile noastre și să vedem ce semnifică planeta frumuseții în poziția ei de rădăcină, de bază. Ce vrea ea, de fapt, la origini, în faza de început, când ne-am hotărât să ieșim în lume din burta mamei și să facem ceva cu viața noastră.

Începând cu 10 iulie, Marte își mută fizicul în zodia Fecioarei, aducând mult mai multă stabilitate și practicitate, după tumultul energiei de foc a Leului (cu exagerările lui de rigoare), ajutându-ne să punem în practică ideile venite la începutul verii.

Luna este în creștere pentru prima dată după un an de zile (la toate solstițiile și echinocțiile anterioare, ea a fost în ultima fază de descreștere, ceea ce a arătat că acest an a fost despre încheierea unor socoteli, regrupare, despre crizele necesare închiderii de ciclu, pregătirea pentru un nou start ce pare că are loc acum).

Pe scurt, văd povești frumoase înfiripându-se vara aceasta. Idei, inițiative, o iubire de-o vară care se poate lăsa cu o poveste de-o viață, planuri financiare și economice bune, lansări spectaculoase. Imaginea care mi-a venit în minte este cartea din Tarot ”Forța”. Sigur, vor fi și exagerări. Dar ce am fi noi, ca specie, dacă n-am avea iluzii, vise și exagerări? Doar niște mecanisme biologice. Salturile, invențiile și noul apar din exagerări și erori. Altfel, repetăm la nesfârșit aceleași povești și programe. Ceea ce nu mai vrem. Ceea ce vrem acum, este o mână-ntinsă către Univers, o poveste nouă și o provocare către cer: ”uimește-mă, vreau să trăiesc!”

În rest, la nivel personal, contextul verii ține strict de modul în care îi este construită fiecăruia harta natală. Unde se află Leul, ce se află pe acolo, pe unde e Venus și multe altele.

Altfel, numai de bine pentru vara în curs!

De solstițiu, a ursit

Vrăjitoarea Electrică

ION HRISTESCU,

(aka Vrăjitoarea Electrică)

vicepreședinte AAR (2012-2014), redactor Astrele

