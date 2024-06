Solstițiul de vară 2024. Amintiri la borcan și alte murături de sezon

Imagine de congerdesign de la Pixabay

de NICOLETA EȘANU

Se pare că cele mai tari gospodine aleg să pună murături vara devreme, imediat ce apar în grădini primele legume. În astrologie, prima parte a verii (astronomice) aparține Racului, o energie cu inerție mare, care vrea să păstreze lucrurile așa cum au fost, vrea să conserve la amintiri pe veci. Minunată însă harta acestui solstițiu de vară (mai jos), cu Soare, Mercur, Venus în Rac, dar Luna în Săgetător. O indicație că nu-ncepe o perioadă doar de pus la borcan experiențe de viață, cât și de-adus altceva nou. N-o să ne-nchidem la ce știm din trecut, în casă sub pat, n-o să stăm doar pe ouă. Casa-i o escală necesară pentru a ne pune din nou la drum. Un popas de refacere pentru a pleca mai departe. Frumos acăsică, dar n-am o problemă nici să merg să găsesc ceva mai mult, la o adică.

20.06.2024, 23:50, București

Așa aș traduce combinația Rac – Săgetător de pe cer, important e să-mi restabilesc întâi siguranța și liniștea. Mai am undeva oare, în cineva sau ceva, o ancoră stabilă, de încredere? Mai am vreun loc unde să-mi fie cel mai bine, cum mi-era odată, pe când eram copil atâtica? Am în viața mea vreun punct stabil în jurul căruia pot gravita lejer? O bază sigură de la care pot rătăci de jur împrejur? Ca marinarii care ies în larg pe mare, dar caută cu colțul ochiului malul mereu. Malul dă calmul liniștitor, asigurarea aia a lui Du-te fără griji, man! Lumea-i un loc sigur și totul e ok. Hai să am grijă și eu acum să fie în fiecare zi momente în care sunt cu câte cineva care mă hrănește emoțional, mă liniștește, mă ia în brațe, nu judecă ce simt. Sunt și alte tranzite care să dea acum minții un ritm de pace interior. Par egzamplî, trigoanele triadei Soare – Mercur – Venus/Rac la Saturn – Neptun/Pești.

Să mai zic și că tranzitele rapide-n Rac, careu la NN/Berbec, nu-s chiar comode, în caz c-aș vrea luna asta să dau lovitura. E nevoie de prudență dacă-mi vine să m-arunc cu coarnele înainte, să risc ceva major. Ideea că-i de ajuns să mă comport ca un simplu pachet de mușchi și gata, depășesc orice piedică nu-i realistă deloc. Să acționez impulsiv, să dau buzna, să mă năpustesc asupra unei situații nu m-ajută automat să înving. Genul de faptă cu toporul nu rezolvă nimic (Marte e still în Taur). Curajul, sigur, e bun, mă poate lansa pe orbită oricând. Dar nu curajul sinucigaș, să se mire lumea: ”Strașnic erou, frate! Ce frumos a mierlit-o! Ce parastas reușit!”. Într-o așa perioadă e bun curajul în care gândești corect frica și știi până unde să îndrăznești ca să n-o pățești.

Altfel, spor la vară și succesuri multiple! Pup.

