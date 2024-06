Luna Neagră în Balanță (29 iunie 2024 – 27 martie 2025)

de IOANA ISPAS

Lumină și întuneric – jocul minunat al proporțiilor care dau naștere umbrei. Ea nu poate exista fără acest joc. Forma proiectată este, de multe ori, departe de a reda fidelitatea corpului reflectat. Lumina puternică orbește, rănește, dar și întunericul adânc neagă viața.

Umbra Lunii Negre se întinde peste părțile sensibile pe care am prefera să le evităm. Din 29 iunie 2024 până pe 27 martie 2025 Luna Neagră va fi în sezonul autumnal al Balanței unde, după ce ziua este egală cu noaptea, lumina începe să scadă.

Fiind un punct virtual, Luna Neagră nu are demnitate în niciun semn zodiacal. Lucrează cu tiparul de energie pe care îl găsește disponibil, surprinzând ceea ce s-ar vrea dat uitării.

Luna Neagră scormonește, provoacă teme sensibile din viața noastră ca să se reinventeze mai întâi prin haos, exagerare, teamă de pierdere, atracție și respingere manifestate simultan, ca apoi să vină conștientizarea, eliberarea.

Traversând un semn de aer, Luna Neagră va fora în inima tiparelor de gândire, de comunicare, a comportamentelor sociale, în asumarea responsabilității pentru pozițiile declarate, a relațiilor în general. În mod specific pentru Balanță, relațiile de cuplu vor fi sub presiune, mai ales în cazurile în care există secrete, rețineri, sau anumite decizii au fost luate sub presiunea contextului.

Având deja planete în zodii de aer – Jupiter în Gemeni și Pluto în Vărsător (cu excepția perioadei de retrogradare în Capricorn), Luna Neagră completează subtil țesătura care imprimă momentele de transformare în plan mental și social. Informația care circulă a fost și este întotdeauna supusă îndoielii; știrile false, sau deliberat prezentate într-un fel anume încât să convingă, nu sunt ceva nou; dar avalanșa este mai puternică în ultimul timp. Luna Neagră, încă de la începutul tranzitului, face un trigon cu Pluto din Vărsător, promițând dezvăluiri incendiare, secrete și manipulări expuse publicului, iar Jupiter în Gemeni le poartă peste tot în lume. Este posibil să observăm că anumite decizii aparent lipsite de sens rațional au în spate o direcție prestabilită alimentată de interese care, odată dezvăluite, nasc revoltă și repulsie.

În Balanță mai regăsim încă un punct: Nodul Sud, care deja tulbură apele acordurilor, relațiilor și înțelegerilor parafate și parasemnate. Unii sunt nemulțumiți, alții constată că interesele s-au schimbat și nu se mai regăsesc în ceea ce se stabilise anterior. Luna Neagră deșartă sacul plin de frustrări și resentimente, divide nu pentru a cuceri ci pentru a elibera. Conjuncțiile cu Nodul Sud ( 31 august) și cu Venus, dispozitoarea celor 2 puncte astrologice (4 septembrie), închid ușa compromisurilor și a comportamentelor aprobatoare de complezență: „nu mai vreau, nu-mi mai trebuie, nu mai am chef”. Cine are dreptate? Partea care părăsește sau partea părăsită? Jocul moral are loc pe muchie, înclinând când spre intransigență, când înspre aprobarea a ceea ce până la acest moment este blamat cu toată puterea.

Zodia Balanță este exaltarea lui Saturn. Ceea ce e adecvat social, ceea ce este considerat drept, corect, echitabil, va fi supus îndoielii, arătând limitele și, poate, chiar anacronismul. Pe finalul lui 2024 și la început de 2025, Luna Neagră va face două careuri cu Marte direct și retrograd în Rac (dispozitorul Nodului Nord) accentuând conflictul dintre aparență socială și dinamică emoțională.

Luna Neagră în Balanță va pune presiune și pe relațiile de cuplu ale căror baze au fost anterior șubrezite de lipsa dialogului sincer, a deschiderii către partener. Testând limitele, nervii și anduranța, Luna Neagră relevă comportamente ajunse la stadiu toxic prin dependență, neasumare, inechitate. Efectele neplăcute apasă tot mai adânc, sugerând cu tărie o schimbare de atitudine, de mentalitate, de comportament. Acestea vor fi evidente în special în momentul în care Venus va fi în mișcare retrogradă începând cu 2 martie 2025 prin Berbec-Pești.

Luna Neagră sperie prin faptul că apasă punctele sensibile și evidențiază carențele pe care nu le recunoaștem într-un anumit sector din viața noastră. Trebuie să recunoaștem, însă, că avem nevoie de un astfel de „meniu” servit pe o tavă încinsă pentru a lua măsurile necesare de corectare sau de ajustare acolo unde este necesar.

