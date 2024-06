Luna Nouă în Gemeni și tendințele perioadei 6 iunie – 5 iulie 2024

de TEODORA MUTH

După ce, pe 26 mai, am salutat cu toții măreața intrare a Marelui Benefic, Jupiter, în Gemeni, nu cred că miră pe nimeni atenția pe care o solicită, acum, această zodie avidă de companie, aglomerație și comunicare. Intervalul prezent este marcat de prezența în Gemeni a jumătate dintre corpurile cerești din horoscop. Este acasă stăpânul zodiei, Mercur, care are patru invitați V.I.P.: Soarele, Luna, Venus și Jupiter! O întrunire la cel mai înalt nivel, putem spune, care se desfășoară în Casa a IX-a a horoscopului, o casă elevată, în al cărei centru se află gândirea rafinată, conceptualizarea, exprimarea unei viziuni proprii despre lume și despre existență, precum și relațiile internaționale, interculturale.

Să cercetăm, pas cu pas, cum stau lucrurile… Poate veți spune că asta e cam greu când analizăm Luna Nouă în Gemeni, care se perfectează pe 6 iunie, ora 14:37, la 16⁰17′, deoarece Gemenii sunt o zodie de aer, caracterizată prin lipsa de răbdare, superficialitate, instabilitate și chiar duplicitate, iar Ascendentul evenimentului este tot într-o zodie de aer, la 15⁰51′ în Balanță.

Partea bună a situației este că Ascendentul și stelliumul din Gemeni colaborează foarte bine, facilitând toate activitățile care țin de elementul aer – relații, dialog, învățare, socializare etc. Pluto din Vărsător și Casa a V-a susține și el lunația, printr-un trigon la Jupiter și la Mercur. La o primă privire, am fi tentați să spunem că harta este destul de prietenoasă, luminariile fiind însoțite de cei doi benefici și de stăpânul zodiei în care se produce fenomenul de lună nouă. Dar, dacă analizăm momentul mai pe îndelete, observăm câteva puncte sensibile: Luna Nouă se află în aspect de careu cu Saturn din Pești, la 18⁰58′, și Casa a VI-a, Mercur (6⁰29′ Gemeni) este însoțit de asteroidul Lucifer (7⁰19′ Gemeni), Jupiter este în zodia opusă celei de domiciliu, Săgetătorul, deci este în exil, slăbit sau perturbat, iar singura planetă în rang, pe lângă Mercur, este Marte, situat în Berbec, la 28⁰, și Casa a VII-a, care face un sumbru careu cu Pluto.

La nivel personal, stelliumul din Gemeni și Casa a IX-a poate fi resimțit ca o stare de optimism – necesară după perioade mai îndelungate de griji, așa cum se întâmplă acum – ca o dorință de a relaționa și de a veni în contact cu noi cunoștințe, cu noi informații, menite să ne amplifice buna dispoziție. Dar ce ne facem dacă motivația acestei stări este numai o creație a minții noastre, stimulate de apropierea verii și a vacanței, și nu se bazează pe ceva real, solid? Conjuncția dintre asteroidul Lucifer și Mercur mă îndeamnă să iau în calcul această posibilitate, întrucât Lucifer semnifică aroganța, mândria excesivă, tentația de a o lua pe scurtături riscante pentru a ne atinge scopul, de multe ori acesta constând în fabricarea unei imagini înfrumusețate a propriului nostru chip și a unei minciuni despre noi înșine, destinate să acopere anumite evenimente sau fapte discutabile din trecutul nostru. Împreună cu istețul Mercur, Lucifer poate țese povești himerice pe care, în contextul permisiv al momentului de Lună Nouă, le credem cu mai multă ușurință decât de obicei. Spun că avem un context permisiv deoarece cocheta Venus, și mai neastâmpărată în Gemeni, și un Jupiter în exil sunt destul de ușor de convins să intre în astfel de jocuri, de dragul păstrării unor aparențe ”drăguțe” sau ”cool”. Saturn încearcă să pună niște condiții dar, aflându-se în Pești și într-o casă cadentă, nu stă foarte bine cu simțul responsabilității și poate fi ușor ignorat. Mult mai puternic pare a se face simțită energia lui Pluto din Casa a V-a, care cere intensitate și îndrăzneală în chestiunile care țin de iubire, plăcere și joacă. Careul în care sunt implicate Pluto și Marte vine parcă pentru a ne convinge că punctul de descărcare a energiei hărții este în sfera relațiilor de parteneriat, de cuplu, sau în cea a relațiilor cu dușmanii cunoscuți. Acest Marte puternic, situat în domiciliu, într-o casă angulară și cardinală, ne solicită atenția și ne previne că el nu este un personaj secundar în harta evenimentului. De fapt, lunația are loc în decanul lui Marte iar Venus se află și ea în același decan.

Dacă privim harta din perspectiva astrologiei mundane, Casa a IX-a reprezintă spiritul moral, sistemul judiciar, misiunile străine, comerțul exterior. În această perioadă în care se derulează două conflicte armate deschise, tot ce ține de Casa a IX-a – negocieri, diplomație – are o foarte mare însemnătate. Din păcate, apropiata Lună Nouă nu pare capabilă a aduce schimbări semnificative. Energia Gemenilor nu ajută la găsirea unor soluții reale și nici la implementarea unor decizii care să deschidă calea spre tratative serioase. Dimpotrivă, pare a ridica un steag roșu, cerând vigilență maximă, deoarece vorbele sunt una iar acțiunile alta, mai ales cu un Lucifer activ, care amplifică egourile și pretențiile. Simbolul sabian pentru gradul 17 din Gemeni, la care se petrece Luna Nouă, este: ”Capul unui tânăr robust se preschimbă în cel al unui gânditor matur”. Mesajul se înțelege, este limpede: pentru a traversa cu bine procesele complexe care țin de Casa a IX-a, este nevoie de o atitudine matură și responsabilă.

În ciuda primei impresii pe care ne-o dă harta acestei lunații, că putem lua ușor lucrurile, este bine să cugetăm mai adânc la cele ce se petrec în jurul nostru. Mai ales dacă citim și simbolul sabian al Ascendentului, de la 16 Balanță, care spune ”După o furtună, un șantier naval are nevoie de reconstrucție.” și pe cel al lui Pluto, de la gradul 2 din Vărsător, care spune ”O furtună neașteptată.” Uneori, pentru a ne maturiza, este nevoie să trecem printr-o furtună, fie ea și metaforică.

