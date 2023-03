Luna Nouă în Berbec și tendințele perioadei 21 martie – 19 aprilie 2023

de IOANA GENI ISPAS

Luna Nouă în Berbec din 21 martie promite să ne deschidă ușile multor oportunități pe care nu am dori să le ratăm. Harta acestui eveniment astral vine cu Ascendentul în zodia Balanță și demnități planetare care facilitează atingerea unor experiențe pozitive, alimentate cu încredere și optimism: stăpâna Ascendentului, Venus, este în Taur (domiciliu), Soarele în exaltare, Marte și Mercur în recepție mutuală (de data aceasta, în zodii care „se văd” și formează sextil).

Plasarea Lunii Noi în casa a VII-a și în Berbec insuflă curajul de a ne aventura în noi relații, parteneriate, de a le clădi în așa fel încât să corespundă cu viziunea personală. Colaborările care se stabilesc pe această lunație au nevoie de câteva ingrediente importante pentru a asigura funcționarea cu succes: transparență, comunicare, sinceritate, evitând teribilismul și promisiunile goale. Jupiter în Berbec se poate entuziasma peste măsură dar nu iartă transgresiunile,intențiile ascunse, minciunile. Mercur în Berbec, în recepție mutuală cu Marte, pune accentul pe comunicarea directă, fără ocolișuri, pe alegeri clare, care nu lasă loc de interpretări, fiindcă nu are răbdare să convingă și nici să piardă timpul.

Sub această Lună Nouă, ne mișcăm în ritm alert, refuzăm tiparele prestabilite, fiindcă ideilepe care le avem își cer dreptul la manifestare. Cu zodia Berbec atât de ocupată (Soare, Lună, Mercur și Jupiter), suntem mai înclinați să avem o abordare tranșantă susținută de acțiuni energice și bine țintite. A ne construi propriul drum pare că va fi un motto foarte convingător, în care vom crede cu tărie. Jupiter susține acest punct de vedere și ne îndeamnă să-l împărtășim cu cei cu care venim în contact în mod curent și cu care stabilim o formă de parteneriat, colaborare.

Începuturile inițiate pot fi nervoase, agitate, presărate cu nerăbdare, lăsând în plan secund proiecția pe termen lung. Putem fi mai interesați de rezultatele pe termen scurt, dat fiind faptul că energia zodiei Berbec se concentrează în special pe timpul prezent și pentru că tocmai ce se încheie și ultimul careu Marte-Neptun, care a generat confuzie și chiar întârzieri în materializarea intențiilor.

Cu Marte în Gemeni, ca dispozitor al Lunii Noi, se pot genera discuții în contradictoriu cu privire la cea mai bună variantă aleasă, cel mai potrivit moment, mai ales în cazul în care alegem să lucrăm în parteneriat. Umbra îndoielilor încă se mai întinde, acțiunile încă nu sunt dirijate țintit (dată fiind și graba cu care se pornește la drum) iar gândurile sar din potirul creației în toate direcțiile. Recepția mutuală Marte-Mercur accelerează procesarea gândurilor într-o formă care se dorește coerentă și care să creeze reale posibilități de materializare.

Venus, stăpâna Ascendentului, se află în domiciliu, în Taur, în casa a VIII-a și în conjuncție cu Nodul Nord. Pentru a ajunge în punctul dorit, Venus sugerează că,mai întâi, este necesar să stabilim motivele și resursele, să identificăm ce avem la dispoziție și cum să obținem ceea ce ne lipsește. Lui Venus nu îi place riscul dar ea adoră abundența și prosperitatea. Careul ei cu Luna Neagră poate predispune la imprudențe de ordin material și financiar, la o depășire a liniei care demarchează teritoriul siguranței de cel al incertitudinii. Tot acest careu ne poate sugera că unele asocieri pot ascunde motivații nesincere, de aceea va fi important să identificăm semnalele care ne dau de gândit, diavolul din spatele detaliilor, pentru a evita situațiile neplăcute pe viitor. Într-o hartă cu o puternică tentă cardinală, Venus în domiciliu dar provocată de Nodul Nord și Luna Neagră pare mai degrabă piedica de la cursele cu obstacole, fiindcă interesele sale țin de stabilitate, eficiență, creșterea și planificarea resurselor, asigurarea confortului. Cum Venus nici nu vede Ascendentul, va fi o adevărată provocare integrarea calităților venusiene, dar care s-ar putea dovedi a fi rețeta câștigătoare pentru orice demers pe care îl avem în vedere.

Saturn, timid deocamdată în Pești, relaxează tradiționalele limite pe care le impune în momentele cheie, fiindcă tocmai ce a schimbat zodia și, deocamdată, nu face niciun aspect major. De aceea nici nu știm exact care e cadrul care se va construi de acum înainte, care sunt granițele în interiorul cărora ne putem face treaba nestingheriți și, foarte important, care sunt regulile jocului. Factorul de risc al acțiunilor întreprinse este destul de ridicat, nemaiavând un model prestabilit sau o rețetă pe care să ne bazăm.

Ca o particularitate a acestui an, vom avea două Luni Noi în Berbec (una pe 21 martie, despre care am vorbit, și una pe 20 aprilie – eclipsa de Soare). Începem de două ori același lucru? Tind să cred că ceea ce se va demara în această perioadă are o anvergură mai mare decât ne-am aștepta și că sunt mai multe etape de parcurs. Pe de o parte, suntem noi cei care inițiem planuri noi, pe de altă parte sunt și cele care vin spre noi ca o provocare pe care nu o putem refuza.

Luna Nouă în Berbec este foarte energică dar conține și riscuri legate de nerăbdare, intransigență și chiar de faptul că uneori putem merge prea departe cu entuziasmul. Dar, ce e drept, fără un pic de nebunie nu putem învinge inerția.