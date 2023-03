Ieșirea din depou. Echinocțiul de primăvară 2023

Imagine generată cu IA

de ION HRISTESCU

Am fost rugat, împreună cu alți astrologi, să creez o imagine care să simbolizeze, în viziunea mea din decembrie 2022, cum va ”arăta” anul acesta, din perspectivă astrologică. Am trimis o poză cu un nene care ieșea dintr-un canal . Așa am perceput eu povestea anului în curs: ca pe o ieșire din catacombe.

Făcând harta echinocțiului și calculând almutenul dumneaei (am această curiozitate, mereu apar surprize mari, care nu se văd direct în geografia unei hărți), văd că fericitul câștigător este Jupiter, urmat de Lună și Marte, ambii suficient de puternici. (Spre exemplu, dacă luăm în considerare și Ascendentul momentului pentru București, va rezulta o forță sporită a celor două planete, acesta fiind în Scorpion, domiciliul lui Marte și triplicitatea Lunii). Dar să nu complicăm lucrurile și să lăsăm lui Jupiter ce este al lui Jupiter.

Un prieten îmi spunea, deunăzi, că, dacă mai citește un singur rând despre traume și rana copilului interior, dă cu Facebook pe fereastră. Într-adevăr, există o inflație de subiecte pe această temă, uneori având impresia că pământul s-a transformat într-un imens spital de traume. Desigur, mai este mult de scos la suprafață și de vindecat, însă de aceste subiecte se va ocupa domnul Saturn, prin plimbarea lui de încheiere prin Pești, în următorii 3 ani. Noi revenim la oile noastre, adică la Berbec și ale sale trei planete care sunt găzduite acolo, de echinocțiu: Soare, Mercur și Jupiter, acesta din urmă fiind mare și tare și având de spus un cuvânt decisiv.

Având curiozitatea de a mă uita la harta echinocțiului trecut (intrarea în toamnă, 2022) văd o grămadă de similarități. Marte tot pe-acolo, Jupiter tot pe-acolo. Doar că atunci erau cam toate retrograde, inclusiv Mercur, Venus (stăpâna hărții de echinocțiu) era în zodia de cădere, Marte se pregătea să intre în retrogradare. Știți cum a fost sentimentul? Ca atunci când e târziu, vrei să te duci undeva, dar pe toate tramvaiele și autobuzele scrie ”se retrage la depou”: urma o toamnă (și, ulterior, o iarnă) în care retragerea, oboselile, lehamitea, letargia și procrastinarea ne-au însoțit la greu.

Harta primăverii 2023 (mai jos) este mult mai veselă și dinamică. Marte aleargă dezlănțuit, proaspăt ieșit din retrogradare, este în recepție mutuală (și sextil de semn) cu Mercur, având și el viteză, Jupiter este direct și așa rămâne mult timp. Venus este în domiciliu, este în recepție mutuală (de exaltare) cu Luna: femininul este la mare putere și, când spun asta, mă refer la inspirație, fie ea artistică, fie spirituală, la flow, la curgere, la susținere și conținere: toate aceste procese dinamice, de care vorbeam mai sus, necesită hrană și resurse. Le avem.

Idei și viziuni care au stat la dospit timp de 6 luni de zile, amintiri frumoase despre viitor, rezolvări spectaculoase și rapide de situații care păreau obstacole de netrecut (Jupiter – Chiron, în Berbec), toate acestea pot fi ingredientele unei primăveri frumoase. Semințele există, tramvaiele ies din depou, depinde de intenția și acțiunea noastră de a le pune în mișcare.

Hartă solară a echinocțiului de primăvară

Calcul almuten harta solară a echinocțiului

(Notă: pentru că ingresul Soarelui are loc la 23:25, oră de noapte, harta este nocturnă și triplicitățile au fost luate corespunzător. Pentru triplicitatea de Apă în hartă nocturnă, consider Luna ca fiind stăpână.)

*

Tehnic vorbind, primăvara aceasta aduce niște chestii interesante:

două luni noi în semnul Berbecului (21 martie și 20 aprilie), care-mi comunică un dublu start, sau o dublă doză de energizant;

Marte este din ce în ce mai rapid; în data de 25 martie iese din Gemeni iar, pe 20 mai, intră în Leu;

Pluton intră în Vărsător pe data de 23 martie, spre bucuria hipsterilor new-age, amatori de epoca Vărsătorului & comp, face o dată ”bau!”, apoi se plictisește, intră în mișcare retrogradă (1 mai) și se bagă la depou, în Capricorn, din luna iunie; mai revine în Vărsător abia la anul, așa că îl lăsăm în pace să-și facă repetițiile;

Jupiter părăsește în viteză Berbecul și se instalează în Taur, din ziua de 16 mai. Va sta acolo un an și se va vorbi mult despre treaba aceasta.

Cam atâta am văzut eu, dar evenimentele sunt suficiente pentru a avea parte de o primăvară veselă, cu multe schimbări de situație și de energie. I-am zis eu ”ieșirea din depou”, la fel de bine puteam să-i zic și mișcarea antitraumă, pentru că este timpul să ne punem mușchiul la treabă și să dăm voie minții să vină cu idei și cu inspirație practică. Am să închei cu un citat care mi-a plăcut foarte mult, care mi se pare că se aplică foarte bine acestei primăveri:

”Lumea are nevoie de visători și lumea are nevoie de oameni care fac. Dar cel mai mult lumea are nevoie de visători care fac.”

La treabă, tovarăși!