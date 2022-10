Familia eclipsei din 25 octombrie 2022 și demonstrațiile ei de putere

Eclipsa parțială de Soare din 25 octombrie 2022, care însoțește Luna Nouă din Scorpion, are loc pentru România la ora 13:48 și face parte din familia de eclipse Saros 124 sau într-o altă notație, 6 S, și este vizibilă din țara noastră în proporție de 50%.

Caldeenii au fost cei care au stabilit faptul că eclipsele au loc în serii, numite Saros, care se întind pe perioade de timp între 1226 și 1550 de ani. Fiecare serie include un număr cuprins între 69 și 87 de eclipse care se produc într-o logică a mecanicii cerești în zona regiunilor polare.

Fiecare serie începe cu o eclipsă parțială la unul dintre poli, ajunge la faza de eclipsă totală sau inelară și se sfârșește tot printr-o eclipsă parțială, în jurul aceluiași grad zodiacal, la celălalt pol al Pământului.

O suită de eclipse care aparține unei serii Saros se repetă la intervale de aproximativ 18 ani, mai exact la 6585,3 zile.

Fiecare serie Saros are o “Eclipsă mamă” de la care au pornit toate celelalte.

Cea din 25 octombrie 2022, aparținând seriei Saros 124, a debutat cu eclipsa-mamă în data de 6 martie 1049 și se va încheia pe 11 mai 2347.

Bernadette Brady, în lucrarea Predictive Astrology: The Eagle and the Lark, spune că specificul fiecărei serii Saros stă în simbolistica eclipsei mamă.

În acest sens, particularitățile eclipsei din 6 martie 1049 le vom regăsi în ulterioarele eclipse ale acestei serii.

Configurația acestei prime eclipse a pus în evidență dorința oamenilor de a face demonstrații de forță, de a acapara și monopoliza puterea și de a o exercita în principal în sfera relațiilor. Sunt de așteptat evenimente imprevizibile, bruște, care să-i pună pe mulți în situații fără precedent.

Similitudini între Eclipsa Mamă și cea din 25 octombrie 2022:

Careul dintre Saturn și Uranus, care pune în evidență tensiunea dintre două principii antagonice – dorința de schimbare și cea de păstrare a unei situații existente.

Aspecte tensionate între Marte, care semnifică agresivitate, violență și planete malefice: opoziția cu Pluto în 1049 și careul cu Neptun în 2022. Situațiile conflictuale pot derapa în confruntări și conflicte cu grad mare de risc.

Marte în eclipsa mamă este retrograd, iar în cea de acum devine staționar retrograd în data de 30 octombrie. Cu alte cuvinte, în ambele hărți, Marte generează frânarea sau bulversarea activităților specific marțiene. Situația este complicată, Marte fiind dispozitorul actualei eclipse.

Stapânii caselor a X-a – cele mai vizibile și active zone din Horoscop, în cazul ambelor eclipse – sunt în dertriment: Mercur în Pești în 1049 și Venus în Scorpion în 2022.

Secolul trecut a avut parte de cinci eclipse de soare care aparțin acestei serii Saros, iar secolul acesta a avut una singură, cea de acum fiind a doua:

21 august 1914

31 august 1932

12 septembrie 1950

22 septembrie 1968

03 octombrie 1986

14 octombrie 2004

În prezentarea care urmează am analizat primele două eclipse.

Eclipsa din 21 august 1914, ora 14:10 – București

Pe 10 octombrie, după 48 de ani de domnie, care au marcat etape de mari progrese în toate domeniile, inclusiv independența țării, Regele Carol I moare la Castelul Peleș din Sinaia. Urmează Funeraliile Naționale desfășurate cu mult fast.

Pentru România, eclipsa din Leu cu Ascendentul în Săgetător a fost în conjuncție cu Mercur, stăpânul casei a X-a, care împreună cu Soarele îl semnificau pe rege. Luna, ca stăpâna a casei a VIII-a, casă a morții și doliului, a indicat decesul regelui.

Mercur este conjunct cu Punctul Mijlociu dintre Marte și Saturn despre care Reinhold Ebertin spunea că poate semnifica un moment al morții. În cazul României, a însemnat, pe lângă dispariția regelui, un sfârșit al lumii care a fost, al unui univers şi al unei epoci importante și de referință pentru istoria noastră.

Ora de naștere a Regelui Carol I nefiind cunoscută, am ridicat harta solară – amplasând Soarele în Ascendent.

Pluto intrase în Rac în luna mai 1914 iar, în 24 august, i s-a alăturat și Saturn, ambii în careu cu Soarele regelui. Saturn din harta eclipsei forma un careu superior la Marte, stăpânul Soarelui și Casei a VIII-a din tema solară a monarhului, iar Marte în tranzit era peste Jupiter, stăpânul casei a XII-a și în opoziție cu Soarele natal.

În plus, Ascendentul Eclipsei se afla în conjuncție cu un orb de 24 minute cu Saturn, stăpânul casei a X-a a regelui.

Elemente comune ale Eclipsei din 1914 și ale hărții Regelui Carol I:

Eclipsa din 21 august 1914 Regele Carol I Marte în careu cu Pluto Marte în careu cu Saturn Marte este stăpânul Soarelui și casei a VIII-a, casa morții Luna în opoziție cu Jupiter Jupiter este stăpânul Ascendentului Eclipsei și Luna stăpâna casei a VIII-a, casa morții Luna în careu cu Jupiter Jupiter este stăpânul casei a XII-a, a bolilor cronice care conduc în final la deces Soare în opoziție cu Jupiter Soare în opoziție cu Jupiter Axa nodurilor lunare pe axa Pești-Fecioară Axa nodurilor lunare pe axa Pești-Fecioară

În Astrologia Mondială, opoziția dintre Soare și Jupiter face referire la pătura aristocrată, deci și la rege, iar disonanțele Soare-Pluto marchează în multe cazuri decesul unor personalități de rang înalt.

Eclipsa din 21 august 1914, ora 14:26 – Berlin

Primul război mondial , eveniment adânc ancorat în memoria colectivă și fondator al lumii în care trăim, care a costat enorm de multe vieți omenești, începuse după asasinarea arhiducelui Austriei Franz Ferdinand și după ce Austro-Ungaria declarase război Serbiei.

Evenimentele se precipită și, până la jumătatea lunii august, Germania declarase război Rusiei, Franței, invadase Belgia, iar Marea Britanie declarase război Germaniei.

Pentru Wilhelm al II-lea, împărat al Germaniei și rege al Prusiei, extinderea teritoriului colonial a fost unul dintre principalele sale obiective. Era un personaj orgolios şi înclinat spre atitudini teatrale, domnind peste un imperiu tânăr și de mâna a doua față de cel britanic și cel francez și își dorea mai mult.

După Prima bătălie de pe Marna (5 – 14 septembrie 1914), devenise o realitate faptul că războiul era departe de a se încheia, germanii având forțe considerabile pentru a ataca. Sloganul soldaților britanici „acasă înainte de Crăciun”, sau cel al Kaiser-ului adresat soldaților – „Veți fi acasă înainte de căderea frunzelor”, devenise o glumă proastă, de umor negru.

A urmat extinderea conflictului la scară mondială:

22 august Austro-Ungaria f. declară război Belgiei.

23 august, Japonia declară război Germaniei.

25 august, Japonia declară război Austro-Ungariei.

27 septembrie, Imperiul Otoman închide Dardanelele pentru traficul naval aliat.

1 noiembrie, Rusia declară oficial război Imperiului Otoman.

2 noiembrie, Serbia declară război Imperiului Otoman.

Eclipsa de Soare din 21 august 1914 a fost urmată la scurt timp de alt eveniment cu impact major în plan colectiv – conjuncția dintre Saturn și Pluto, aspect care are loc o dată la 34 de ani.

Harta conjuncției Saturn-Pluto

Cele două planete marchează transformări majore, de anvergură și de neevitat la nivel global și niciodată nu a fost ușor de trecut prin astfel de perioade de profunde reașezări și restructurări.

Ambele planete au ca puncte comune voința, determinarea, focalizarea către obiective precise și o totală lipsă de toleranță. În plus, Pluto este subversiv, are tendințe distructive și posedă o abilitate specială de a manipula sentimente și conștiințe.

Pentru Europa Centrală și de Vest, Ascendentul Eclipsei este în Scorpion, cu dispozitorul ei, Marte, care este și stăpânul hărții, situat cum nu se poate mai prost: în exil, în casa a XII-a și total în afara sectei. Prin urmare, se puteau anticipa planuri stabilite în secret, pericole și situații cu consecințe imposibil de prevăzut în toată amploarea lor.

Situat în Balanță, Marte a stricat tratate și înțelegeri, iar careul cu Pluto a sporit ambiția, impulsivitatea și înverșunarea în dorința de a învinge.

Eclipsa amplasată în Casa a X-a dovedește că declanșatorii luptelor care au urmat au fost factorii decizionali aflați la nivelurile cele mai înalte – împărați, regi, președinți de stat iar, lunația fiind în termenul lui Marte, nu au lipsit nici șefii militari. Opoziția cu planetele din Casa a IV-a arată clar că miza a fost legată de acapararea de teritorii.

Aceeași opoziție a scos la iveală puternicele contradicții dintre puterile europene, care ajunseseră la o stare de tensiune fără precedent.

Discrepanțele dintre casele a X-a și a IV-a și careul Pluto -Venus au făcut imposibilă ajungerea la un compromis care să diminueze uriașele pierderi de vieți omenești.

Saturn aflat în casa a VIII-a, a morţii, a pericolelor de neocolit, dublat de faptul că era în antiscion cuPluto, a făcut posibil ca ambele planete să-și demonstreze uriașul potențial distructiv, generând conflicte armate cu efecte fără precedent pe câmpul de luptă.

În general, se spune că antiscia este indicatorul unei relații simpatice, dar Firmicus Maternus afirmă că dacă este vorba de o planetă malefică sau nefericită, ea poate produce mari stricăciuni.

Elemente comune Eclipsei Mamă și celei din 1914:

Eclipsa Mamă din 1024 Eclipsa din 21 august 1914 stăpânul Ascendentului, Mercur, în exil și cădere în Pești stăpânul Ascendentului, Marte, în exil în Taur Marte în opoziție cu Pluto Marte în careu cu Pluto Saturn în careu cu Neptun Saturn în antiscion cu Pluto stăpânul casei a VII-a, Jupiter, în conjuncție cu Pluto stăpâna casei a VII-a, Venus, în careu cu Pluto Jupiter, Marele Benefic, în conjuncție cu Pluto în Vărsător Jupiter, Marele Benefic, în conjuncție cu Pluto în Vărsător

Suprapunând harta conjuncției pe tema eclipsei, cei doi malefici formează un careu superior cu Marte și Venus din Balanță – semn al diplomației și înțelegerilor, unde Marte este și stăpânul hărții Eclipsei.

Eclipsa din 21 august 1914, ora 10:54 Kiev, Ucraina – încercare de distrugere a identității naționale ucrainene, cunoscută prin denumirea de Holodomor

Ucraina a fost dintotdeauna un grânar al Europei iar măsurile colectivizării au atras protestele fermierilor și țăranilor ucraineni.

În acest sens, în luna noiembrie 1932 s-au luat o serie de decizii care au vizat direct această republică unională.

Lupta lui Stalin cu cei care se împotriveau colectivizării din acest ținut s-a concretizat prin provocarea unei înfometări în masă, create artificial, prin impunerea unor cote imposibil de realizat.

Pe măsură ce foametea se agrava, un număr tot mai mare de țărani își părăseau satele în căutare de hrană în afara Ucrainei. Directivele trimise de Stalin și Molotov în ianuarie 1933 i-au împiedicat să plece, sigilând efectiv granițele Ucrainei.

Pentru a scăpa de moartea prin înfometare, sătenii mâncau tot ce era comestibil: iarbă, ghindă, chiar și pisici și câini. Arhivele poliției secrete NKVD, desecretizate, conțin descrieri ale suferinței și disperării fermierilor ucraineni: anarhia, cazurile de furt, linșaj și chiar canibalism.

Odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice și deschiderea arhivelor guvernamentale sovietice (inclusiv a arhivelor serviciilor de securitate), s-a putut demonstra că autoritățile sovietice au luat măsuri care au avut ca scop moartea a milioane de ucraineni prin înfometare.

Pe data de 31 august 1932 a avut loc o Eclipsă Totală de Soare la 8009’ Fecioară care, pentru Kiev, s-a situat în casa a IV-a, în aspect strâns de conjuncție cu Neptun și cu Jupiter.

Lunația cu planetele care au însoțit-o s-a produs în casa a IV-a, în semnul Fecioarei, care este legat de pământ, de cei care îl dețin și îl lucrează, de resursele naturale, agricultură și tot ce produce solul.

Eclipsa s-a produs pe fundalul extrem de tensionat marcat de confruntarea celor mai malefice planete de pe cer – Marte, Saturn, Uranus și Pluto. Aspectele au influențat dramatic toamna din 1932 și prima parte a celui următor. Au generat lupte, dorință de impunere, prin acțiuni criminale, a unor măsuri abuzive de anihilare a tot ce ținea de patrie, origini, tradiție, istorie.

Saturn din casa a VIII-a, în domiciliu și în termenul lui Marte, în opoziție cu conjuncția Marte/Pluto și-a manifestat la maximum forța distructivă, provocând imensul număr de victime, de aproximativ 4,5 milioane de oameni.

Combinația Marte-Pluto a provocat atacurile violente, cinismul și sadismul cu care s-a acționat, iar Saturn din casa morții a întărit efectul nimicitor.

Implicarea lui Neptun a indus haosul și instabilitatea.

Jupiter aflat în exil și în afara sectei a generat gesturile exagerate și excesul de zel.

Combinația celor două planete a condus la anarhia care a urmat.

Uranus a fost în antiscion cu lunația la orb de 1 0 05’, aspect care, având forța apropiată de cea a unei conjuncții, a destabilizat puternic casa a IV-a cu toate semnificațiile ei.

05’, aspect care, având forța apropiată de cea a unei conjuncții, a destabilizat puternic casa a IV-a cu toate semnificațiile ei. Aspectul exact de careu Uranus-Pluto s-a format în 2 septembrie, la două zile după eclipsă.

Prin situarea celor doi Benefici în situații nefaste: Jupiter în exil și în afara sectei și Venus încadrată de doi malefici, Marte și Pluto, au fost anihilate în totalitate efectele bune ale acestora.

Eclipsa Mamă din 1024 Eclipsa din 31 august 1932 Saturn în careu cu Uranus Saturn în careu cu Uranus Marte în cu opoziție cu Pluto Marte în conjuncție cu Pluto Jupiter afectat de aspectele de la Marte și Pluto Jupiter în exil, afectat de aspectul cu Neptun Stăpânul Casei a VIII-a este un malefic – Marte Stăpânul Casei a VIII-a este un malefic – Saturn

Dispozitorul lunației și stăpânul hărții este Mercur, aflat în casa a III-a, casă slabă, care semnifică, pe lângă comunicare și mijloace de locomoție, națiunile vecine, opinia publică, libertatea de gândire și, nu în ultimul rând, propaganda care s-a desfășurat cu o vehemență nemaiîntâlnită.

Președintele și Prima Doamnă onorând memoria victimelor Holodomorului din Ucraina

Odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice și deschiderea arhivelor guvernamentale sovietice (inclusiv a arhivelor serviciilor de securitate), cercetătorii au putut demonstra că autoritățile sovietice au luat măsuri specifice în Ucraina, știind că rezultatul va fi moartea a milioane de ucraineni prin înfometare. În anul 2008 a fost ridicat, pe versanții fluviului Nipru, Muzeul Național „Memorialul victimelor Holodomorului”, iar a patra sâmbătă din luna noiembrie a fiecărui an este ziua în care ucrainenii comemorează victimele Marii Foamete din 1932-1933, cinstind memoria conaționalilor care au murit din cauza politicilor regimului stalinist.

CORINA CHIRA

membră AAR, redactor Astrele

