Eclipsa penumbrală de Lună din 25 martie 2024 și calitățile ei

Sezonul eclipselor de primăvară al anului 2024 începe de Bunavestire, pe 25 martie, cu o eclipsă penumbrală de Lună. Aceasta este deja o veste bună deoarece o eclipsă penumbrală este mai blândă decât una totală. Ea are loc atunci când Luna, stând față în față cu Soarele, traversează zona de margine a umbrei Pământului, penumbra. Evenimentul astronomic are loc la ora 9 a.m. Soarele se află în Berbec și Luna în Balanță, ambele la gradul 5 și 17 minute al zodiilor. Prima eclipsă a anului face parte din ciclul Saros 113, care a început în anul 888 pe 29 aprilie cu o eclipsă penumbrală pe axa Taur Scorpion, la gradul 13 și 38 de minute și care se va încheia pe 10 iunie 2150, după 1262,11 ani, tot cu o eclipsă penumbrală.

”Eclipsa mamă”, cum este numită prima eclipsă a fiecărui ciclu Saros, dă anumite indicii despre caracteristicile întregului ciclu, de aceea e bine să aruncăm o privire și asupra ei:

Vedem în harta acesteia că nodurile lunare se află tot în zodiile Berbec – Balanță, ca acum, că evenimentul astronomic se produce pe axa destul de rău famată a caselor VI – XII, că Soarele este conjunct cu Pluto și Mercur iar deasupra lui, la gradul 10 și 41 de minute în Taur, tronează Algol, cea mai malefică dintre stelele fixe. Luna în detriment, în Scorpion, este conjunctă cu Uranus, în casa a XII-a. Amândoi Luminătorii sunt în careu cu Saturn din Leu iar Jupiter, exaltat, în Rac, realizează și el careuri cu Nodurile lunare din Berbec (NN) și din Balanță (NS) și cu Neptun. Ascendentul este în Săgetător, care nu este văzut de niciunul dintre luminători, poate sugera o perioadă instabilă, conflictuală. Harta descrie posibile probleme de tipul celor ce apar în luptele pentru posesiuni și putere. Taurul, zodia în care se află Soarele, este o zodie lacomă și posesivă, intransigentă atunci când e vorba de ceea ce îi aparține sau de ceea ce dorește să-i aparțină. Vecinătatea lui Pluto și a lui Algol amplifică mult această pulsiune de a obține cele râvnite sau de a păstra ceea ce are. Posibili adversari necunoscuți – Uranus în Scorpion, în casa a XII-a – se pot opune intențiilor Soarelui și aliaților lui. Pot fi prezente și pericole de la indivizi aflați la distanță sau care aparțin altor culturi, reprezentați de Saturn în casa a IX-a. Dacă ne gândim la ceea ce a marcat, din punct de vedere istoric, secolul al IX-lea, putem aminti raidurile vikingilor, care au schimbat pentru totdeauna rânduiala Europei, și avansarea maurilor spre Occident. În mod sincronic, pare că în zilele noastre se reiau unele dintre temele acelei perioade, într-un context doar puțin diferit.

Eclipsa din 25 martie 2024 pare a fi un moment foarte încărcat emoțional, cu Soarele exaltat în Berbec, în termenul lui Jupiter și casa a XI-a, și Luna în Balanță, în casa a V-a, a iubirii, a bucuriei de viață, a jocului. Există un accent puternic pe zodia Pești, unde avem un stellium de patru planete, Marte, Saturn, Venus și Neptun, în casa a X-a care semnifică vulnerabilitatea și sensibilitatea simțirii. Zodiile Berbec, Balanță se referă mai cu seamă la relații, relația cu noi înșine (căutarea identității, Berbecul) și apoi relațiile cu ceilalți (Balanța).

La nivel individual, această eclipsă ne îndeamnă sau ne somează, după cum o percepem fiecare, să fim atenți la ariile de viață pe care le stăpânesc Berbecul și Balanța în hărțile noaste, zone în care se prea poate să fi acumulat frustrări sau nemulțumiri. Acum este timpul potrivit să facem ajustările necesare și să echilibrăm lucrurile. Ascendentul din Gemeni ne poate ajuta cu o abordare mai detașată a situației și cu o bună comunicare, ambele foarte necesare atunci când sensibilitatea se află la cote atât de înalte.

Poziția Lunii ne indică și ea importanța deosebită pe care latura noastră emoțională o are în acest moment, Luna fiind în postura de ”mâner” al configurației planetare (evantai) care se evidențiază în harta eclipsei. Din această poziție, energia lunară se distribuie tuturor celorlalte elemente ale horoscopului, fapt care subliniază și el rolul major deținut de ”regina nopții”.

E foarte probabil ca nativii zodiilor cardinale, mai ales cei care au planete în apropierea gradului 5 al acestor zodii, în mod deosebit cei din Balanță, să fie cei mai impactați de energia eclipsei. Se știe că este de urmărit nu doar ceea ce se petrece în ziua de 25 martie ci întreg intervalul până la următoarea eclipsă, respectiv măcar până pe data de 8 aprilie, când avem parte de prima eclipsă solară a anului 2024, la Luna Nouă în Berbec – și, împreună, semnificațiile acestei perechi de eclipse vor fi active până în toamna acestui an.

Dacă privim harta din perspectiva astrologiei mundane, casa a V-a, în care se află Luna, descrie felul în care ne bucurăm la nivel colectiv, acele activități pe care le facem cu plăcere și împreună cu copiii sau în joacă. Educația, divertismentul, arta și activitatea ambasadelor se numără printre semnificațiile acestei case. Opusă ei, casa a XI-a, unde este amplasat Soarele, vorbește despre mulțimi sau mase de oameni, adunate pentru atingerea unui obiectiv sau manifestarea unei convingeri comune. Parlamentul dar și resursele coaliției de guvernare țin tot de casa a XI-a. Mercur, stăpânul Ascendentului eclipsei, urmează să retrogradeze în această zonă a hărții peste 7 zile de la producerea eclipsei, deci îl putem considera deja la stația retrogradă… Din fericire, niciunul dintre luminători nu este implicat în aspecte tensionate cu alte planete. Totuși, Pluto este aproape de Mijlocul Cerului, în Vărsător, indicând clar că perioada complicată pe care o traversăm este departe de a se fi încheiat.

Influențele și efectele acestei eclipse nu sunt la fel de puternice ca ale unei eclipse solare însă nu le putem neglija, deoarece ele pregătesc oarecum terenul pentru eclipsa totală de Soare din 8 aprilie, despre care vom vorbi în ediția viitoare a revistei. Până atunci, atenție la emoții și la modul în care ele se manifestă în relațiile noastre, ca resurse benefice sau generatoare de complicații.

