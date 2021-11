A Sense of Urgency. Gânduri la primul pătrar

Suntem la primul pătrar al ciclului Lună – Soare, început joia trecută. Sunt zile interesante, pentru că se suprapun aici și tensiunile Marte – Saturn, Mercur – Saturn, ajunse la grad exact (orb zero). Uranus supraveghează procesul, frecându-și mâinile. Am citit despre toate acestea în profețiile quasi-apocaliptice care ne inundă cotidianul feisbukian.

Hai să ne uităm și noi, cu chakrele proprii, căci (nu-i așa?) cititorii noștri sunt mai evoluați spiritual ca ai lor. 🙂

*

Do something with your life. Îmi sună și acum, în cap, atunci când lenea face sex cu mine, vorba asta a instructorului meu de yoga.

”Fă ceva cu viața ta”.

Cum mă-ntreba cineva deștept: ”îți trăiești viața, sau te trăiește ea pe tine?”.

*

Dacă analizăm actorii după metoda Mașina de Fabricat Zei (sîc, că-mi fac și reclamă), avem:

– Uranus: nevoia de Libertate

– Saturn: nevoia de Master, expert, practic, echilibru, stabilitate

– Marte: nevoia de Acțiune și de Pasiune

– Mercur: nevoia de Comunicare

– Soarele și Luna: nevoia de identitate, de recunoaștere, de a avea Succes și vizibilitate

Multe dintre aceste planete sunt desconsiderate în astrologia de almanah și tratate ca aducătoare de tensiuni și evenimente bruște, neplăcute. Marte și Uranus, spre exemplu, sunt semnificatori de ruptură, divorț, despărțire.

Aici vin și întreb: nu cumva e normal? Cum ai vrea să trăiești Libertatea și să creezi din ea, dacă nu te desparți de ceva (o conjunctură, un anturaj, o stare)? De câte ori în viață ai avut nevoia unui Curaj, ca partener, pentru a te separa de o situație iar acest partener nu a venit… Însă, în locul lui, s-au instaurat, bine-merci, lehamitea și călduțul?

Toate aceste personaje, povești, stări, energii (planetele, i.e.) încearcă să arate, să scoată din noi, o mare nevoie de schimbare ce urlă, de demult, din adâncuri. O schimbare de identitate și identificare (prin ce și cum sunt recunoscut?), o nevoie de a realiza ceva semnificativ, în care să mă implic cu pasiune, de a face ceva cu viața mea și, mai ales, de a ieși din călduț.

*

Practic

1. Suntem la închideri de ciclu cu Saturn (Soare – Saturn, Mercur – Saturn, Marte – Saturn, cicluri aflate la ultimul pătrar). Spre exemplu, ciclurile Mercur & Soare / Saturn au început în ianuarie, în acest an. Iar ciclul Marte/Saturn a început în aprilie 2020… [no comment]

Ultimul pătrar vorbește despre a lăsa jos toată mâzga inutilă și de a ne concentra doar pe rezultatul fructelor, pe semințele viitorului ciclu (viitoarelor cicluri).

2. Ciclurile cu Uranus sunt la apogeu („Luna Plină”) – devin clare și evidente obiectele de care trebuie să divorțăm – situații, locuri, fapte, anturaje.

Cel mai important (în sensul de ușor de remarcat) este ciclul Marte – Uranus, început (voilà!) tot în ianuarie 2021.

Going back in time în acea lună, văzând ce am vrut să demarăm pe-atunci, unde ne erau gândurile (și proiectele/viziunile), de ce anume doream să ne despărțim pentru aceasta.

*

”Cine pleacă, acum, în plină criză?” îmi zice un coleg, la o ciorbă.

Îl întreb: ”pe bune, e criză?”.

Se gândește nițel, ”ah, nu… e, de fapt, Boom. Dar așa zic ăștia”.

”Ăștia” și ”Cică” (vorba lui Teo) sunt cei mai buni prieteni ai noștri. Și ai lipsei noastre de proactivitate în viață. Zvonuri și proiecții, efecte umbrelă care reduc la un sfert curajul nostru de a fi.

Nu am încredere în lucrurile oferite gratis. Iar aici includ și informațiile. Profeția este o informație despre un curs probabil al evenimentelor. De cele mai multe ori, profețiile sunt furnizate tocmai pentru a influența, pe efectul nocebo (creăm viitorul crezând în el).

O profeție bună, cum ziceam odată, costă. Fie dânsa economică sau astrologică. Nu o găsești într-un almanah sau pe FB. Așa că, dacă vezi o profeție gratis, arunc-o la gunoi. Pentru că gunoi este.

*

Călduțul este cel mai mare dușman al meu. Nu iadul – cu toții știm să ieșim din iad, că ustură. Când ți se suflă foc în cur, nu stai tu pe loc… Atunci când cineva îmi povestește despre o criză ce doare rău, îi zic ”ești în grafic, ai baftă”. E clar că va ieși de acolo, și-a provocat treaba aia ca să o șteargă mai repede.

Cel mai greu e să ieși din situațiile călduțe, când lucrurile merg bine, un bine care nu face nimănui bine. Efectul broaștei care, încet, dar sigur, fierbe. E cald, e bine și-o să crăpi.

Sunt zile de crize, de umflături, de gâlci și de vulcan. Spune-un bogdaproste, cască ochii și vezi unde vrei să mergi, pe bune. Aruncă o ancoră în viitor și trage-te de acolo. Fă ceva pentru viața ta.

Așa că e firesc să apară, zilele acestea, stări de ieșire, eu le zic de Exod. Care se pot traduce prin neliniști, un simț al urgenței și nevoia de a face ceva. Sau de crize aiurea, simple sau complexe. Este starea de Anticălduț, când îmi pun sincer întrebarea dacă nu sunt în stare de ceva mai bun în viața mea.

Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.

[Viața nu este despre a te descoperi, ci despre a te crea]

Îmi aduc aminte de vorba asta (nu știu a cui e, dar să-i dea Ăl Bătrân sănătate) atunci când mă apucă crizele de regăsire și uit scopul pentru care am venit aici: să creez ceva nou.

Sunt zile de mare intensitate, zile bune pentru a face un salt și a mă reinventa. De a găsi, printre mormanele de Mine, ceva semnificativ care îmi aduce satisfacție. Care mă excită. Fără excitație magnetică, nu există generare de energie, oricât de mare ar fi cuplul generatorului (vorbă mare, printre inginerii electrici). Așa că excitație maximă vă ursesc toate cele de pe cer, în numele cărora a glăsuit

ION HRISTESCU,

(aka Vrăjitoarea Electrică)

vicepreședinte AAR (2012-2014), redactor Astrele

Din 8 decembrie, Ion Hristescu începe un nou curs de astrologie: Astro101. Începătoriile în astrologie. Detalii, aici: https://www.astrele.ro/2021/11/11/8-decembrie-2021-astro101-incepatoriile-in-astrologie-curs-cu-ion-hristescu/