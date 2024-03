Cu Soarele în ITP. Echinocțiul de primăvară 2024

de DAN CIUBOTARU

O ceață deasă făcea ca drumul să fie aproape invizibil. Noroc că îl știa pe dinafară după ce îl parcursese de nenumărate ori. La un moment dat, se auzi vocea calculatorului de bord: ”Vă apropiați de stația de ITP. Vă rog să opriți pentru revizia anuală a vehiculului”.

Helios, căci despre el era vorba, se încruntă și-și zise în mintea lui radiantă ”Tufu-i, deja a mai trecut un an?”. Oftă îndelung, de-i apăruseră noi pete solare pe chipu-i perfect strălucitor. Apucă de frâiele carului și spuse ”Hai, bătrâne, să te verificăm la copite”. Se auzi din nou vocea calculatorului de bord ”Virați acum dreapta pentru stația ITP 0 Berbec. Aveți programarea deja făcută și sunteți așteptat”. Viră dreapta și brusc ieși din ceața deasă. Părăsi semnul Peștilor și intră în cel al Berbecului.

Era 20 martie 2024 dimineața devreme, când intră pe poarta serviciului de reparații și mentenanță care solare. Trecu pe sub sigla ”Berbecul meu, exaltarea ta” și parcă helio-mobilul în garaj.

Nici nu apucă bine să coboare din car și să-și aranjeze razele boțite că și apăru asistentul de serviciu. Anul acesta era rândul lui Saturn să ocupe această poziție (Saturn, dispozitorul lui Marte în Vărsător).

”Să trăiască Soarele meu!” zise Saturn.

”Salut bătrâne prieten” răspunse Soarele în timp ce-și reducea intensitatea strălucirii. Știa că Saturn preferă modul dark.

Saturn veni spre el ținând în mână o tavă cu o sticlă de whisky și două pahare. Fiind în Pești, Saturn avea acces la cele mai fine băuturi. ”Te servesc un pahar, așa, de răcorire?”

”Hehehe, așa mai vii de acasă!” zise Soarele înșfăcând rapid paharul oferit.

Dintr-odată, se auzi o muzică ”Fiu de dac și de zeiță, S-a deschis a ta portiță, Să te pască doar norocul, S-apuci soarta-ți de mijlocu-i”. Era mecanicul șef, Marte în Vărsător. El lucra doar pe muzică. Acum era inspirat de Lupii lui Calancea ”Fiu de dac și de zeiță”.

În momentul în care își făcu apariția, celor doi mai să le stea whiskey-ul în gât. Pufniră amândoi în râs și mai aveau puțin și se tăvăleau pe jos.

”Ce aveți, băi, nebunilor?” întrebă mirat Marte.

”Băi, nebunule!” zise Saturn. ”Ai uitat să-ți pui pantalonii pe tine”.

Așa și era. Marte venise în grabă de acasă și uitase să-și tragă ițarii pe el. Stătea în fața celor doi îmbrăcat cu o geacă subțire de blugi, cu un tricou băimarin cu dungi și în chiloți. Dar ce chiloți!!! Roșii ca rujul de pe buzele unei femei care se pregătea să-și întâlnească amantul. Pe acel roșu scria cu litere mari și albe ”Mio amor, după tine eu mor”. Cum să nu râzi la așa ceva?!!

Marte, prefăcându-se rușinat ca un Vărsător veritabil, s-a dus la vestiar și și-a pus salopeta.

”Hai, gata, terminați cu hlizeala. Hai să vedem ce-ți face carul. Ceva probleme?” îl întrebă Marte pe Soare.

”M-ai omorât cu cutia de viteze! Anul trecut când erai în Gemeni, mi-ai montat una nouă. Belea mare cu acea cutie de viteze! Nu stă în viteza în care o bag nici 5 secunde. Imediat sare o treaptă mai sus sau una mai jos. Vezi ce faci anul ăsta că m-a disperat!” zise Soarele.

”Bine, bine. O schimb. Acum îți pun o cutie de viteze de Vărsător.” zise Marte.

”NUUUUU, să nu te prind. Pune ceva clasic. O cutie de viteze de Vărsător îmi trebuie mie?! Adică una care să comenteze la tot ce vreau să fac?! Eu vreau a 2-a și ea să intre în a 4-a că așa vrea ea? Nu, mersi. Bagă ceva de Fecioară, clasică.” zise Soarele.

”Ok. Așa o să fac. Clientul nostru, stăpânul nostru!” răspunse Marte. ”Mă gândeam să te trec pe electric, ce zici? E la modă, cică e mai eco, poluezi mai puțin.”

”Băi, ești prost?! Saturne, i-ai dat lui ăsta micu să bea ceva? Bre, Marte, carul meu e nuclear, frate! Nu poluează și nu trebuie să-l încarc deloc. Ce pana mea vrei să fac eu cu electricul tău?” răspunse Soarele.

”Scuză-mă. Uitasem ce motorizare ai. Mi-a rămas mintea la ultima revizie a lui Pluto în Vărsător. El a venit și a zis că vrea electric totul. Că gata cu petrolul și combustia. Am rămas blocat în povestea aia.” răspunse Marte.

Dintr-odată se schimbă brusc melodia. Chiar și Marte se arătă surprins. Au dispărut Lupii lui Calancea iar în boxe se auzea ”I’m too sexy for my shirt, I’m too sexy for my love, So sexy it hurts”. Yep. Right, said Fred cu ”I’m too sexy”. Iar, pe această melodie își făcu aparția Luna în Leu.

”Hello, felllas! Fala-fellas. Tăti bune la voi?” intră Luna radiind într-o rochie roșie, mulată și cu o coafură demnă de Marilyn Monroe. Soarele și Saturn își dădeau coate. Amândoi se gândeau la același lucru: cât de bine se asortează rochia Lunii cu chiloții lui Marte… ”Mio amor, după tine eu mor”… hihihi …

”Bine, doamnă!” zise Soarele. ”Dar ce bine arătați! Să înțeleg că tot anul de acum o să fie pe distracție și voie bună?”

”Nu știu, dragul meu, cum va fi dar eu voi arăta impecabil și mă voi simți excelent! Anul trecut m-am nimerit în Pești și nu m-a văzut nimeni. Acum vreau să fiu văzută, plăcută, iubită! Capisci?” zise Luna.

”Wow, ce gagică mișto!” bubui o voce că aproape se sparse sticla de whisky. Noroc că era aproape goală. Se ivi un individ zdravăn, lat în umeri, îmbrăcat cu o geacă și pantaloni de piele. Probabil motociclist. Avea pe cap o cască roz care contrasta într-un mod de nedescris cu restul ținutei și mai ales cu ambianța. O cască de motociclist, roz cu un abțibild Hello Kitty. Era Pluto în Vărsător. Mulți dintre voi vi-l amintiți dintr-o istorisire anterioară.

”Băi, țărane, vorbește frumos cu o doamnă!” îi zise Luna în Leu. ”Chiar dacă suntem într-un garaj asta nu înseamnă că nu trebuie să ne purtăm civilizat.”

”Păpușă, ți s-a urcat Leul la cap! Să înțeleg că tot anul o să fii cu ifosele astea? Nu uita că la fiecare 28 de zile dai cu nasul în ghidonul motocicletei mele!” răspunse Pluto.

”Hei, calmați-vă! Ce v-a apucat?” răspunse Soarele în Berbec jucând rolul de mediator între Luna Leu și Pluto în Opoziție. ”O să-mi mâncați ficații tot anul cu cearta asta stupidă?” zise el.

Luna și Pluto se întorseseră cu spatele unul la celălalt. ”Vai de muritori” gândi Soarele. ”Tot anul or să se certe ca proștii pe toate tâmpeniile, pe toate superficialitățile și lucrurile lipsite de valoare. Ce dialog, ce comunicare?!! Doar fițe și mofturi. Și multe aroganțe și băgări în seamă.”, continuă șirul gândurilor radiante domnul Helios.

Și, uite așa, a tot continuat revizia tehnică a carului lui Helios pentru noul an astronomic. Au muncit, au băut, au cântat, au dansat și de noi au uitat. Așa e cu zeii…

Iar eu, Dan, un mic bărbos agățat de lustra garajului, v-am povestit toate astea pentru a vă înveseli puțin și a vă face să zâmbiți. Fie ca…ca cât mai puțin în viața voastră! Un an astronomic, astrologic fericit cu multe bucurii și momente plăcute!

