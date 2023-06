Dinamica familială în astrologie

de DIANA SPINEAN

Preambul

Repetarea unor tipare astrale de-a lungul arborelui genealogic este un subiect despre care am vorbit pentru prima dată în iunie 2016, într-o conferință la simpozionul Astro-Festival din Craiova. Materialul a fost publicat în trei părți în revista Astrele sub titlul ”Tiparele planetare – o moștenire de familie” și el prezintă modul în care am condus investigația astrologică în cazul unei familii marcate de tulburarea ADHD a mezinului și de suferință. Lucrarea a atras atenția celor interesați de psihologie transgenerațională și a deschis calea cercetării interdisciplinare în comunitatea noastră de astrologi .

Colegii de la Cercul Phoenix al AAR au demarat propria lor investigație sub coordonarea Ioanei Ispas și a Ancuței Catrinoiu, iar colega mea Teodora Muth, astrolog și terapeut practicant, ne-a dezvăluit propriile ei observații și un studiu de caz impresionant în conferința cu titlul ”Moșteniri întunecate – transmiterea transgenerațională a traumelor”, susținută în cadrul simpozionului STAAR online 2022 .

În urmă cu mai bine de zece ani, pe când începusem să observ fenomenul eredității planetare și zodiacale, mă întrebam dacă e aievea, dacă astfel de legături astrale între hărți înrudite apar doar în mintea mea sau le văd și alții. Într-o zi, am asistat la o discuție publică între reputatul astrolog Mihaela Dicu și o colegă care nu era sigură în privința Ascendentului ei. Discuția s-a transformat într-o procedură ad-hoc de depistare a zodiei de la Ascendent pentru această colegă. Aveau de ales între două zodii și, la un moment dat, spre surprinderea celor prezenți, Mihaela a început să o chestioneze despre hărțile părinților ei. Vorbim despre un astrolog cu 40 de ani de practică efectivă în domeniu, deci Mihaela știa ce face! Așadar, nu aveam vedenii. Ea mi-a confirmat că ”astro-genealogia”, cum a botezat-o, este un fenomen cât se poate de real.

Lumea astrologică beneficiază încă din anii ’60 de cercetări statistice care validează legătura dintre horoscopul părintelui și cel al copilului. Iar observațiile pe acest subiect erau chiar și mai vechi, din secolul XVII, de când Johannes Kepler a menționat astfel de legături în a sa celebră Harmonices Mundi (1619).

Gauquelin vs. Brady

Cea mai amplă investigație de astro-genealogie a fost condusă de psihologul și statisticianul francez Michael Gauquelin pe parcursul anilor ‘60. El a supus cercetării statistice zeci de mii de nașteri naturale și a observat că părinții cu Luna, Venus, Marte, Jupiter sau Saturn plasate într-un sector-cheie al hărții lor natale au transmis aceeași planetă copiilor lor, deși nu neapărat în același sector

Însă el nu a reușit să valideze statistic observațiile lui Kepler despre moștenirea zodiei solare, nici cele despre transmiterea unor aspecte planetare și nici ipotezele și observațiile altor astrologi potrivit cărora copiii tind să se nască cu aceeași zodie a Soarelui, a Lunii sau a Ascendentului ca și părinții lor.

Bernadette Brady , astronom și astrolog distins cu mai multe premii pentru remarcabila ei activitate academică, comentează aceste cercetări ale lui Gauquelin într-o lucrare publicată în 2002 în revista de cercetare astrologică Correlations: The Australian Parent-Child Astrological Research Project.

Brady a condus propriul ei studiu statistic și a evidențiat legături mult mai subtile între hărțile părinților și cele ale copiilor lor decât o făcuse studiul Gauquelin. Spre exemplu, cercetarea ei arată că primul născut într-o familie tinde să aibă Ascendentul într-o zodie stăpânită de o planetă care în harta părintelui său este angulară sau în domiciliu. Ea a putut testa și valida astfel de legături doar cu ajutorul instrumentelor astrologiei tradiționale, cum sunt relațiile dintre planete și zodiile pe care ele le stăpânesc, instrumente pe care Gauquelin nu le luase în considerare.

Brady a pornit de la o altă premisă decât Gauquelin și anume că hărțile înrudite pot exprima același mesaj în diferite moduri, nu ad litteram, pentru că nici noi nu suntem clone ale părinților noștri. Mai mult, Brady afirmă că nu și-a propus să aducă o dovadă statistică în sprijinul astrologiei, ci a dorit să înțeleagă natura acestor legături.

Ea a formulat opt ipoteze pe care le-a testat pe 1250 de perechi biologice părinte-copil , relații care funcționau în cadrul aceleiași societăți – aici, cea australiană (pentru a reduce riscul ca factorii culturali să impacteze rezultatele). Apoi ea a testat rezultatele și pe mostre din eșantionul lui Gauquelin (format din oameni născuți și crescuți în Franța).

În plus față de Gauquelin, ea a ținut să observe dacă sexul copilului și ordinea nașterii au vreo importanță; și se pare că da, au. Legăturile cu harta părintelui tind să fie mai evidente în cazul primului născut iar unele rezultate sunt valabile doar pentru fiice sau doar pentru fii. Brady presupune că această legătură mai puternică dintre harta părintelui și harta primului născut ar reflecta așteptările mai ridicate și focusul părinților pe primul copil din viața lor.

Lucrarea este disponibilă pentru descărcare gratuită via Academia.edu și vă invit, călduros, să o studiați!

Validarea unor concepte astrologice

Cercetarea lui Bernadette Brady are o importanță deosebită pentru că, dincolo de relațiile identificate între hărțile părinților și cele ale copiilor, au ieșit la suprafață lucruri care vin să confirme teoria astrologică și să facă lumină în privința unor concepte.

În acest studiu, Brady a lucrat atât cu stăpânii tradiționali ai zodiilor, cât și cu cei moderni, urmărind în mod special să vadă care dintre ei oferă rezultate mai bune. Cu alte cuvinte, a fost atentă să observe ce se întâmplă când lucrează cu Marte ca stăpân al Scorpionului vs. Pluton, cu Jupiter ca stăpân al Peștilor vs. Neptun, cu Saturn ca stăpân al Vărsătorului vs. Uranus.

Corelațiile s-au dovedit a fi semnificative numai pentru stăpânii tradiționali. Concluzia este că ar trebui să lucrăm cu stăpânii tradiționali ai zodiilor pentru a obține rezultate relevante în domeniul astro-genealogiei.

Studiul ei ne oferă, însă, mai mult decât atât! Practic, Brady a testat și a confirmat validitatea unor concepte astrologice: domiciliile și exaltările planetelor.

Când vedem o planetă (de exemplu, Venus) în domiciliu sau exaltare (Taur/Balanță/Pești) sau angulară în harta părintelui iar elemente vitale (Soare, Lună, AS) din harta copilului se află în acele zodii (venusiene), nu avem doar dovada unei legături dintre părinte și copil, ci și dovada legăturii dintre acea planetă (Venus) și acele zodii (Taur/Balanță/Pești); o validare, deci, a faptului că o planetă are afinități doar cu anumite zodii și nu cu altele.

O metodă antică bizară poate căpăta un rost

Unul dintre cele mai interesante și mai relevante rezultate din studiul lui Brady implică o tehnică tradițională legată de Lună: ”the noddings of the Moon” . Nu este vorba despre nodurile lunare cu care deja lucrăm, ci despre o formă de antiscia, un procedeu descris de Vettius Valens în sec. II e.n., care ia în calcul și Luna Nouă prenatală. Nu se știe la ce folosea metoda expusă de Valens dar, pentru că ”the noddings of the Moon” a dat unul dintre cele mai semnificative rezultate în legătura mamă-copil, metoda lui ar putea căpăta o întrebuințare. Nu intrăm acum în detalii despre această tehnică , poate cu altă ocazie…

Câteva rezultate trecute prin filtrul personal

Revenind la tiparele moștenite și fără a intra în complexitatea studiului lui Brady am să arăt câteva dintre rezultatele cercetării și am să le acompaniez cu exemple simple din familia mea , care nu necesită afișarea hărților.

(Reamintesc că vorbim despre domicilii și exaltări folosind doar cele 7 planete tradiționale.)

1) Dacă părintele are o planetă angulară sau în domiciliu, tendința este ca primul născut să aibă Ascendentul în zodia stăpânită de acea planetă.

Îl am pe Jupiter angular în harta mea (a se citi: în aceeași zodie cu DS) iar fiul meu, primul și singurul născut, are Ascendentul în Săgetător.

Mama mea are Soarele angular (în aceeași zodie cu DS) iar eu, primul și singurul ei copil născut, am Ascendentul în Leu.

Tot în spiritul acestui rezultat dar puțin altfel: părinții tatălui meu îl aveau amândoi pe Marte în Scorpion, deci în domiciliu. Dar tatăl meu nu s-a născut cu AS în Scorpion, ci în Berbec, cealaltă zodie marțiană. El nu este primul născut, ci este primul care a supraviețuit, deci, cine știe, poate că primul născut al cuplului a avut AS în Scorpion…

2) Reversul afirmației de la punctul 1 tinde să fie valabil doar pentru fiice și anume: fiicele tind să aibă pe stăpânul Ascendentului părintelui angular în hărțile lor.

Mama mea are AS în Pești, deci Jupiter este stăpânul AS ei. Eu, fiica ei, îl am pe Jupiter angular.

3) Dacă părintele are o planetă în domiciliu, tendința este ca primul născut, în special dacă e băiat, să aibă Soarele stăpânit de acea planetă.

Părinții bunicului meu (străbunicii mei paterni) îl aveau pe Mercur în domiciliu, unul în Gemeni, celălalt în Fecioară. Fiul lor care este și primul născut (bunicul meu) avea Soarele în Gemeni, stăpânit de Mercur. Iar tema mercuriană din familia mea continuă, sub diverse forme…

4) Dacă părintele are Luna într-o zodie, tendința este ca primul născut să aibă și el Luna în acea zodie. Mai ales dacă este băiat.

Bunica mea paternă ar fi putut avea Luna în Berbec sau în Taur, ora nașterii ei fiind incertă. Cum unul dintre fiii ei are Luna în Taur, e foarte posibil ca și Luna ei să fie tot în Taur.

5) Dacă părintele are Luna conjunctă cu o planetă (inclusiv transsaturniană), atunci acea planetă tinde să fie angulară în harta copilului.

Nu-mi amintesc să am o astfel de situație în familie dar am ceva similar: mama are Luna conjunctă cu Marte iar în harta mea Marte stăpânește un unghi (casa a IV-a), de asemenea este în casa I ridicată de la Fortuna și este conjunct cu stăpâna hărții – adică, păstrează și în harta mea o poziție privilegiată.

6) Dacă părintele are o planetă în exaltare și o alta în domiciliu, atunci copilul tinde să aibă Soarele în zodia de exaltare a acelei planete exaltate.

Cu alte cuvinte, pe terenul astro-genealogiei, o zodie care-și găzduiește stăpânul de exaltare bate o zodie care-și găzduiește stăpânul de domiciliu. Sau, pur și simplu, Soarele copilului tinde să fie mai atras de planeta în exaltare a părintelui decât de cea din domiciliu.

Străbunicul matern o avea pe Venus în domiciliu (Balanță) și Luna în exaltare (Taur). Fiul lui, primul născut (bunicul meu), are Soarele în Taur.

7) Dacă părinții au cel puțin 2 din cele 3 elemente esențiale (Soare, Lună și AS) în aceeași zodie, apare tendința ca primul lor născut să aibă Luna în acea zodie sau în cealaltă zodie stăpânită de aceeași planetă.

Aici nu am un exemplu fidel, ci unul mai complicat. Eu am și Luna și Soarele în Balanță, iar soțul are Soarele și AS în Balanță. Potrivit studiului, șansele ca fiul meu să fi avut Luna în Balanță sau Taur erau mari dar el s-a născut cu Luna în Scorpion. Însă Luna lui este conjunctă cu Venus (stăpâna Balanței) și Soarele lui este tot în Balanță.

*

Întâmplător, în practica mea am găsit astfel de corelații și în cazul familiilor în care există copii adoptați. Știm deja că cei care se aseamănă se adună, deci nu este de mirare să găsim corelații și tipare asemănătoare și între hărțile iubiților, între hărțile prietenilor și ale celor de care suntem legați și altfel decât printr-o legătură de sânge.

Știm și la ce ne ajută că știm

În primul rând, astfel de observații și cercetările statistice vin ca argumente în favoarea astrologiei iar asta funcționează ca un balsam pentru mințile greu încercate ale practicanților aflați la început de drum care încă au îndoieli în privința funcționării ei. Că astrologia funcționează, vedem, zi de zi, în practica noastră. Cum funcționează, însă, este o taină iar părerile rămân deocamdată împărțite.

În al doilea rând, așa cum arătam și în Preambul, astfel de cercetări ne oferă un instrument în plus în stabilirea zodiei de la Ascendent și a zodiei Lunii, când ele sunt incerte.

Și, nu în ultimul rând, cercetările în domeniul astro-genealogiei pot fi utilizate în astro-psihologia transgenerațională. Tiparele evidențiate pot semnala, în anumite condiții, traume familiale moștenite pe care suntem chemați să le explorăm și să le vindecăm, pentru sănătatea noastră și a sistemului nostru familial.

Doresc să închei aici cu o avertizare: nu orice tipar care se repetă de-a lungul unui arbore genealogic reflectă o traumă. În decembrie 2022, am fost invitată de către Patricia Höppner să-mi exprim părerea despre această chestiune în emisiunea ”12 Călăuze & AstroTalk” iar colega mea terapeut Teodora Muth a explicat elocvent în conferința ei (STAAR online 2022) ce înseamnă o traumă transgenerațională reflectată astrologic, informații prețioase pe care intenționăm să le dezvoltăm și în revista Astrele.

Așteptăm cu interes întrebările voastre la revista@astrele.ro, pe pagina noastră de facebook sau pe canalul de YouTube. Cele mai bune întrebări astrologice – de interes general – vor primi glas și răspuns!

