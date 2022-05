Punctele mediene. Episodul 4: Soare – Neptun

Continuăm seria punctelor mediene cu cel dintre Soare și Neptun.

Acest punct median este strâns legat de reputația pe care ne-o construim, el indicând atât capacitatea de a ne transforma identitatea personală în ceva extrem de atrăgător pentru cei din exterior, cât și talentul de a ne face de rușine, de a ne autodistruge întreaga imagine publică.

Soarele indică autoritatea personală, natura Ego-ului nostru care ne conferă percepția unei identități personale. Neptun indică procesul de dizolvare, de eliminare a limitelor, a barierelor clare.

Punctul median Soare-Neptun joacă un rol important în aspecte care țin de identitatea noastră și modul în care o proiectăm în exterior, de ceea ce numim reputație personală, șarm sau charismă.

Pe de o parte, el indică modul în care ne putem defini pe noi într-un mod în care să-i fascinăm și să-i cucerim pe cei din jur. Soare-Neptun indică modul în care ne construim o poveste personală la care ceilalți să adere, cu respect, apreciere etc. Pe de altă parte, el indică și modul în care noi putem să ne distrugem întreaga reputație construită.

Procesul de dizolvare, de distrugere are nevoie de prima etapă de construcție. Dacă nu ai o reputație, nu ai ce dizolva. E ca și cum întâi lucrează Soarele pentru a construi iar mai târziu vine Neptun și dizolvă.

Procesul de dizolvare apare atunci când ceea ce ai construit nu te reprezintă cu adevărat. Atunci când reputația ta este total diferită de cum ești tu pe interior, tu nu mai ești autentic. Devii un șarlatan care îi păcălește pe ceilalți dar și pe sine. Din acest motiv și în acel moment, Neptun se manifestă pentru a dizolva acea construcție artificială care, în realitate, te ține prizonier.

Cu alte cuvinte, cu cât ești mai puțin autentic, cu atât riscul de a-ți păta, dizolva reputația este mai mare.

Aici aș dori să subliniez o diferență între Mijlocul Cerului și punctul median Soare-Neptun. Ambele urmează același tipar, același arhetip: ”reputația personală”. Diferența constă în faptul că Mijlocul Cerului depășește stadiul de reputație, faimă, șarm, reprezentând modul în care ceilalți te percep indiferent de ce vrei tu să manifești. Punctul median Soare-Neptun este legat de reputația ca manifestare egocentrică legată strict de identitatea personală. Mijlocul Cerului cumva traversează această identitate personală și reflectă un mod de a fi perceput care nu este determinat de tine, de ce vrei tu.

Poziția în semn și casă indică modul în care îți poți construi reputația, șarmul personal și modul în care, dacă nu ești autentic, îți poți distruge reputația. Guvernatorul punctului median Soare-Neptun ne arată ce facem cu reputația noastră.

Cele mai importante sunt aspectele la punctul median deoarece ele indică tendința de a fi sau nu autentic. Aceste aspecte indică tipare predefinite care ne pot duce în zone unde să devenim ceea ce nu suntem de fapt.

Să luăm câteva exemple pentru a înțelege mai clar cum se manifestă acest punct median.

Primul exemplu este trio-ul Will Smith, Jada Pinkett Smith și Chris Rock. Cred că toată lumea cunoaște ceea ce s-a întâmplat la decernarea premiilor Oscar în 2022, când Will Smith îl lovește pe Chris Rock – prezentatorul – după ce acesta a făcut o glumă legată de aspectul fizic al soției, Jada. La același eveniment, Will Smith a câștigat și premiul Oscar.

Avem un exemplu clar de auto-sabotare a propriei reputații, pentru Will Smith. Am adăugat harta sinastriei celor 3 persoane pentru a fi mai simplu de urmărit.

Punctul median Soare-Neptun pentru Will Smith este la 28:44 Balanță (harta pe interior), casa a VI-a și se suprapune perfect cu Mercur și Venus natal. Vedem o activare puternică a acestui punct median. Pe de o parte, el ne arată o mare putere de atracție a lui Will Smith și capacitatea de a-și crea o aură de băiat bun – Balanță, Venus, Mercur etc.

Dacă ne uităm la rolurile jucate, vom regăsi din plin arhetipul Balanței sau cel Venusian. Mă gândesc doar la ”Hitch”, film din 2005 în care Will Smith joacă rolul unui profesor de dating. „Filmul, scris de Kevin Bisch, îl are pe Smith în rolul lui Alex „Hitch” Hitchens, un ‘doctor de dating’ care își câștigă existența învățând bărbații cum să curteze femeile. Din păcate, în timp ce ajută un client să își curteze femeia visurilor, Hitch constată că trucurile lui nu prea țin la jurnalista de cronică mondenă de care se îndrăgostise.” – https://en.wikipedia.org/wiki/Hitch_(film)

Dacă ne uităm la faptul că Soarele lui Will se află tot în Balanță dar conjunct cu Nodul Sud, ne putem da seama că a încercat prea mult să fie ”băiat bun” și cumva neintegrând conjuncția Lună-Neptun din Scorpion. La momentul incidentului, 27 martie 2022, Pluto în tranzit era la 28 Capricorn în cuadratură perfectă cu Mercur, Venus și PM Soare-Neptun. Dar cel mai puternic aspect era conjuncția dintre Soare progresat și Neptun progresat la 26 Scorpion. Această conjuncție progresată practic a activat instant punctul median Soare-Neptun și a adus corecția, ajustarea.

Jada, soția lui Will Smith, are punctul median Soare-Neptun la 27:53 Balanță, casa a XI-a. Practic, se suprapune peste punctul median Soare-Neptun al lui Will Smith. Cum Will are acest punct mult mai activat, el a simțit nevoia de a deveni protectorul reputației soției sale – aici intervine și toată încărcătura Balanței. La Jada, acest punct median nu este activat de nicio planetă și descrie faptul că ea practic nu a făcut nimic în mod direct.

Dacă ne uităm la Chris Rock, observăm poziția Lunii la 27 Berbec în opoziție perfectă cu punctele mediene ale celor doi, Will și Jada. În acest caz, Luna în Berbec acționează ca factor declanșator pentru Will Smith cu al său încărcat punct median Soare-Neptun.

Punctul median Soare-Neptun pentru Chris este la 4 Capricorn, aproape de MC natal și în sextil cu Saturn, guvernatorul ambelor elemente. Sextilul cu Saturn arată capacitatea de a-ți menține reputația intactă indiferent de situația cu care te confrunți. Soarele lui Will Smith, aflat la 3 grade Balanță, se află în cuadratură cu PM Soare-Neptun la Chris: descrie atacul public. Dar Chris, cu Saturn inconjunct cu Soarele lui Will, a reușit să gestioneze întreaga situație fără ca reputația să îi fie afectată. Ba, dimpotrivă, a ieșit câștigător din întreaga situație.

Vedem, în exemplul de mai sus, cum acest punct median Soare-Neptun este prezent în situațiile în care prestigiul, reputația unei persoane sunt puse în joc.

Un alt exemplu interesant este al lui Doreen Virtue, celebra creatoare a cărților de tarot cu îngeri. Ea a renunțat brusc la reputația pe care și-o construise ca reprezentantă a curentului New Age, virând brusc spre creștinism și Isus. Ea a retras de la comercializare toate produse pe care le crease până atunci.

În harta ei natală, punctul median Soare-Neptun se află la 4 grade Leu și foarte aproape de Uranus, aflat la 7 grade, și în cuadratură cu Neptun, la3 grade Scorpion, și Nodul Sud, la 1 grad Taur. Dacă mai adăugam și inconjuncția cu Marte natal de la 1 Pești, avem o imagine clară a modului în care ea și-a anulat propria reputație câștigată într-un domeniu și căutând să și-o refacă pe o altă direcție.

Un alt exemplu interesant: Sepp Blatter (https://www.astro.com/astro-databank/Blatter,_Sepp), fostul șef FIFA care a fost acuzat de corupție și spălare de bani. Punctul său median Soare-Neptun se află la 17:35 Gemeni, casa a XI-a. El are o opoziție Soare-Neptun și, prin urmare, punctul median se află în cuadratură cu ambele. În plus, Soare-Neptun se află în trigon cu Luna din Balanță și Venus din Vărsător. El a avut 5 mandate în calitate de șef FIFA, ceea ce indică o abilitate de a-și menține o reputație favorabilă. Dar, în final, opoziția Soare-Neptun s-a manifestat într-un mod în care reputația lui a avut serios de suferit.

Un exemplu de reputație excelentă și impecabilă până la acest moment este cea a lui Cristiano Ronaldo (https://www.astro.com/astro-databank/Ronaldo,_Cristiano), celebrul jucător de fotbal. Aici avem punctul median la 24 Capricorn, în apropiere de Jupiter la 29 Capricorn și în sextil cu Nodul Sud și Saturn. Această combinație indică o capacitate foarte bună de a-și construi și menține o reputație excelentă pe termen lung. Dacă alți fotbaliști au mai dat-o de gard și au făcut nefăcute – Messi, de pildă, acuzat de evaziune fiscală -, C.R. a reușit să-și mențină o imagine curată.

În concluzie, putem observa că acest punct median Soare-Neptun joacă un rol important în ceea ce privește reputația pe care ne-o construim. Cu cât suntem mai puțin autentici, astfel încât reputația noastră nu reflectă natura noastră interioară, cu atât e mai mare riscul de a ne pierde prestigiul și recunoașterea.

Vă las pe voi să continuați studiul acestui punct median și să-i descoperiți noi valențe. Iar în ediția următoare vom descoperi noi aplicații practice ale acestor puncte mediene.

Toate bune!