Astrologia, de la pasiune la afacere

Acum 10 ani, în primăvara lui 2010, renunțam definitiv la job în favoarea astrologiei. De atunci, am trăit susținându-mă din practica astrologică. A trăi din astrologie nu este lucru simplu și este nevoie de răbdare pentru a reuși să-ți păstrezi independența și să nu fii nevoit să ai alte activități conexe care să-ți aducă venituri.

După 10 ani de astrologie încă nu m-am apropiat de câștigurile pe care le aveam ca și ”corporatist”. Este un adevăr care are în spate faptul că în 2010 aveam un salariu destul de bun. Paradoxal, mă consider mult mai prosper acum decât eram atunci. Din 2010 nu am mai avut siguranța și stabilitatea unui venit consistent, dar am câștigat TIMP. Câștigând timp pentru tine devii cu adevărat liber. Iar banii nu pot compensa acest sentiment de libertate – cel puțin nu pentru mine.

În acest articol mi-am propus să discut despre experiența mea de astrolog profesionist și cum poți trăi din astrologie.

Majoritatea celor ce studiază astrologie o fac din pasiune și nu o privesc ca pe o viitoare profesie. Un mic procent din cei ce studiază doresc să se susțină din munca astrologică. Un procent și mai mic reușesc să facă acest lucru.

Pentru a reuși trebuie să-ți fie foarte clar ce vrei să urmărești, care îți este obiectivul. Dacă vrei să faci bani atunci îți recomand să păstrezi astrologia ca hobby și să te apuci de altceva. Dacă vrei să faci astrologie și să trăiești din asta, atunci ai o șansă.

Acum 10 ani oferta de servicii astrologice era mult mai redusă și era mai ușor de intrat pe piață. Acum numărul celor ce oferă consiliere și servicii conexe a crescut. Ceea ce este un lucru bun pentru că permite o educare mai bună a publicului larg. Dar… calitatea nu a ținut pasul cu cantitatea. Știu că mulți o să mă contrazică, dar acum 10-15 ani astrologia se studia mult mai temeinic. Abundența de informații și surse de la momentul actual nu face decât să dilueze procesul de învățare și cel care învață astrologie se poate rătăci foarte ușor. Materialele erau mult mai puține dar erau mai de calitate și erau studiate, citite cu o mai mare atenție.

Sfatul meu pentru cineva care dorește să activeze ca astrolog acum este să se specializeze pe o tematică anume. Consider că este foarte dificil să reușești ca ”astrolog generalist”. Și nu din perspectiva cunoștiințelor pe care le posezi ci din perspectiva afacerii. Este mult mai ușor și mai eficient să te promovezi pe o anumită nișă. Specializându-te nu înseamnă că nu oferi toată gama de servicii de astrologie, ci doar faptul că te concentrezi pentru a fi foarte cunoscut pentru 1-2 direcții.

Pentru a fi astrolog și a trăi din aceasta trebuie să înveți să-ți privești activitatea ca pe o afacere. Ca și astrolog trebuie să te educi din punct de vedere financiar, marketing, operațional etc. Promovarea este extrem de importantă acum. Tehnologia oferă foarte multe oportunități dar toate acestea costă. Iar cel mai adesea bugetul tău este destul de redus. Ca urmare, trebuie să înveți să fii eficient cu banii pe care îi ai la dispoziție.

Toate lumea are blog, site, pagină Facebook, canal Youtube. Sunt lucruri standard acum. Nu e nimic special în a avea toate aceste lucruri. Specializându-te pe o anumită tematică poți să te promovezi mult mai ușor, mai direct și mai eficient. Resursele tale vor fi investite într-un mod mult mai profitabil axându-te pe o nișă clară.

Având nișa bine determinată poți identifica ușor care îți este publicul țintă. Resursele și efortul pe care îl vei depune va fi clar direcționat către cei care îți pot deveni clienți. Dacă vrei să ai succes specializează-te și concentrează-ți resursele pe acea direcție.

Să luăm un exemplu: să prespunem că alegi să te specializezi pe astrologie relațională. Să zicem că ai nivelul de cunoaștere necesar pentru această activitate. Concentrându-te pe tema relațiilor vei putea identifica mult mai ușor cine ar fi potențialii tăi clienți. În loc să scrii analize generale, îți folosești timpul pentru a scrie articole către publicul tău țintă, articole pe teme relaționale. Tot ce scrii, publici, promovezi va viza direct potențialii tăi clienți.

Oamenii nu mai au răbdare, vor totul rapid. Aceasta este lumea în care trăim și pentru a supraviețui trebuie să ne adaptăm. Dacă vrei ca cineva să vină la tine la consultație trebuie să-i atragi atenția rapid prin ceea ce scrii. El nu va sta să sape prin analizele tale generale.

Este vital să faceți diferența între public și potențiali clienți. Foarte ușor poți avea succes la public cu ceea ce scrii sau prezinți audio-video. Dar nu ai o garanție că vor veni și clienții. În România există un public avid de horoscoape și analize generale. Doar că peste 90% dintre aceștia nu vor fi dispuși să plătească pentru servicii astrologice. Clienții tăi sunt cei care nu citesc horoscopul! Cei care sunt dispuși să plătească pentru serviciile tale vor informații clare, personalizate și nu au timp de frunzărit horoscopul general.

Pentru a avea succes financiar ca astrolog trebuie să pătrunzi în lumea celor care nu citesc horoscopul. Poți avea succes cu astrologia pentru mase doar dacă devii extrem de cunoscut. Automat intri pe o nișă, pe o piață în care concurența este extrem de dură. Acum contează și ce cauți. Dacă vrei glorie, mergi spre publicul larg. Dar dacă financiar nu vei obține un rezultat satisfăcător, să nu fii surprins(ă) și dezamăgit(ă). E ca în tenis: doar primii 20-30 jucători din lume câștigă bani serioși. Restul supraviețuiesc. Dacă ajungi în TOP 5 astrologi media, poate vei începe să câștigi.

Găsește-ți nișa, specializează-te și ieși în afara lumii ”horoscopului”!

Să discutăm despre consultațiile astrologice. Când eram mai tânăr și vorbeam cu astrologi străini cu ștate vechi nu înțelegeam de ce ei aveau maxim două consultații pe zi. În timp, am înțeles de ce. Pe termen scurt poți duce mai mult de două consultații pe zi. Dar pe termen lung te va epuiza și te va consuma.

Consultația astrogică este o activitate de rutină! După 200, 300, 500 de consultații nu va mai apărea nimic nou. Vei ajunge să-ți dai seama că repeți același scenariu de fiecare dată. Da, pentru client este extraordinar și poate fi foarte mulțumit de informațiile primite. Dar pentru tine este ceva ce ai mai făcut de sute de ori. În cadrul consultațiilor nu ai timp de experimente. Oamenii vin să te întrebe lucruri concrete și tu vei apela la aceleași metode și tehnici până când o să le visezi. O să vorbești de tranzitul lui Saturn până o să ți se aplece.

Din acest motiv, numărul de consultații este practic limitat. Numărul de 2 consultații/zi este o medie și un nivel optim. Atunci când ajungi la acest prag ești deja foarte bine financiar. Dar până acolo este cale lungă.

Consultațiile pot deveni o sursă de venit constantă și relativ stabilă. Condiția este să fii consecvent în munca ta și să nu te întinzi mai mult decât poți duce. Timpul pe care îl poți dedica consultațiilor este limitat. Chiar dacă ești independent și îți poți face programul cum vrei tu, ai nevoie de zile libere, de recreere, de vacanță și de alte activități.

Activitățile organizatorice ale afacerii tale îți consumă mult timp. Să scrii un articol, să faci o înregistrare video, să le ”bibilești”, să le publici, să le promovezi, să trimiți un newsletter consumă timp. Și nu doar timp ci și energie mentală, psihică. Putem adăuga și acitivitățile adiacente: citit și trimis emailuri, răspuns la comentarii, trimis acte la contabilă etc.

Timpul în care lucrezi direct pe bani este destul de redus. Pentru o oră plătită tu poți munci alte 10 sau chiar 20. Pentru a atrage 5 noi clienți e posibil să fie nevoie de 5 articole publicate. Din acest motiv este vital să ai obiective clare și să știi de ce faci anumite lucruri.

A avea succes ca astrolog înseamnă să alergi la maraton, nu la sprint. În cei 10 de ani de când sunt independent, am fost martorul multor astrologi ”meteoriți”, care au apărut și au dispărut la fel de rapid. E nevoie să-ți dozezi foarte bine efortul și să gândești lucrurile în perspectivă. Nu te grăbi, nu forța ci caută să construiești, să crești organic.

Întotdeauna cea mai prețioasă sursă a creșterii business-ului tău au fost și vor fi referințele! Dacă clienții tăi sunt mulțimiți de ceea ce le oferi, ei îți vor aduce alți clienți. Acum, cu tehnologia și internetul putem avea ușor impresia că referințele nu mai contează. Fals. Este doar o iluzie că vei atrage clienți plătitori dintre străinii care îți vizitează pagina. Atunci când vin la consultație, ei de fapt au mai primit o recomandare de la altcineva la un moment dat. Eu am cheltuit suficient de mulți bani pe promovare pe Facebook pentru a ști că nu e ușor să ai rezultate, să convingi pe cineva să cumpere servicii de astrologie. În alte domenii e mult mai ușor. Dar nu în astrologie, unde mentalitatea duce mai mult către horoscop gratis.

Decât să ai 1000 de cititori și 5 clienți, dacă faci analize generale, mai bine 200 de cititori și 10 clienți, dacă te specializezi. Decât 10 articole de umplutură, mai bine 2 care te scot în față. În final, contează ca tu să-ți poți plăti facturile și să îți trăiești viața. Vrei doar glorie? Atunci, ia-ți un job și scrie în timpul liber! Vei fi mult mai liniștit(ă).

Concentrează-te pe calitate și nu pe cantitate. Din punctul meu de vedere, doar astfel poți câștiga pe termen lung. Asta dacă vrei să faci astrologie și să fii independent și peste 20 de ani. Mulți au venit în forță și s-au stins ca flacăra unei lumânări, fiind nevoiți să revină la job.

Iar regula de AUR este următoarea: uită-te în harta ta!!! Este suprinzător cât de puțin își planifică astrologii activitățile ținând cont de astrologie. Studiază-ți obiectiv harta și vezi care îți sunt punctele forte și ce ți se potrivește la un moment dat. Nu contează ce vrei să faci, ci ceea ce poți să faci la un moment dat.

Ar mai fi multe de scris legat de acest subiect și cum să reușești dezvoltând o afacere în jurul astrologiei. Recent am înțeles un lucru foarte important: e necesar să ai un echilbru între astrologie și afacere. Cu cât te implici mai mult în zona de business cu atât vei avea mai puțin timp de astrologie. Cu cât lansezi mai multe servicii sau proiecte, cu atât vei avea mai puțin timp pentru studiu astrologic.

În final, contează ce-ți dorești. Personal, caut libertatea și să am timp pentru a face ce-mi place. Cu siguranță dacă aș face unele compromisuri de la acest deziderat aș câștiga mult mai mult. Dar nu aș fi fericit. Există un echilibru între ceea ce cauți și ceea ce ai nevoie, între pasiune și planul financiar. Tu trebuie să-l găsești pe al tău. Apoi lucrează constant pentru a-l menține.

Sper ca cele scrise să vă fie de folos. Intenția mea a fost de a puncta anumite aspecte ale muncii de astrolog, care să ajute pe cei la început de drum.

Toate bune,