Cum se văd banii în harta natală

Banii, bunurile și averea în general au fost întotdeauna un subiect de mare interes, deoarece ele asigură cele necesare vieții de zi cu zi și fără de care am fi supuși vicisitudinilor.

Care sunt indicatorii principali ai finanțelor într-o hartă natală?

Să începem cu Ascendentul, care este cel mai important punct al unei hărți natale. Este de fapt locul de unde se ramifică celelalte case (indiferent de sistemul de domificare folosit), și vorbește despre individ în totalitatea sa, inclusiv despre mijloacele de supraviețuire, prosperitate, bogăție ori sărăcie. Un stăpân al Ascendentului puternic plasat în hartă asigură o putere de manifestare semnificativă și o capacitate bună de a direcționa coerent energia în scopuri bine determinate. Nativul este conștient de puterea și de limitele sale și este capabil să le gestioneze eficient.

Axa financiară a caselor a II-a și a VIII-a include o mare parte dintre informațiile legate de potențialul financiar al unui nativ.

Casa a II-a ne arată cum și câți bani atrage nativul în viața sa, cum îi folosește, cum și dacă îi păstrează. Casa a II-a este asociată cu ceea ce deține individul, averea sa, profiturile pe care le obține și posibilele pierderi.

Casa a VIII-a, însă, tradițional este asociată cu ceea ce se cheltuiește, se înstrăinează din avere și bunuri, pierderile, plățile obligatorii – taxele, datoriile, ratele și împrumuturile, precum și banii obținuți prin terți sau prin orice mijloc indirect (uneori oneros, precum fraude și furturi). Casa a VIII-a este asociată, de asemenea, cu moartea și, pornind de la această semnificație, ea reprezintă și moștenirile.

Este important să analizăm condiția în hartă a acestor semnificatori financiari pentru a creiona conturul profilului financiar al unui nativ (dacă stăpânul e bine plasat în casă, dacă este în demnitate ori în detriment, dacă el primește aspecte de la benefice ori de la malefice, dacă aspectele sunt provocatoare, sau înlesnesc manifestarea naturală a acestora).

De menționat două aspecte sensibile în relația dintre cele două case: dacă stăpânul casei a II-a se află în casa a VIII-a, există riscul ca nativul să piardă banii și averea foarte ușor, să nu poată face economii și se împrumută mai mult decât poate rambursa. Însă, dacă stăpânul casei a VIII-a se află în casa a II-a, nativul este interesat de bunăstarea sa, de moduri în care poate strânge și acumula profituri substanțiale și, nu în ultimul rând, el știe cum să atragă banii în viața sa.

Casa a V-a nu este neapărat o casă financiară dar ea arată potențialul și disponibilitatea nativului de a risca pentru a câștiga sau, din contră, a pierde (această casă este în careu cu casele a II-a și a VIII-a). Această casă ne arată premiile, câștigurile din jocuri (sportive, de noroc), pariuri, investiții pe platforme dedicate, în general orice achiziție supusă unui factor de mare instabilitate, impredictibil. Ea arată dacă nativul are fler pentru astfel de activități, dacă este interesat și dacă această casă contează sau nu în averea individului. Un aspect dificil între stăpânii caselor a V-a și a VIII-a este un indiciu puternic de pierdere prin risc necugetat, iar atunci ne uităm după ajutor la stăpânul și/sau planetele din casa a II-a, pentru redresare.

Casa a V-a ne mai arată și disponibilitatea nativului de a fi independent financiar, de a obține venituri din activități care presupun folosirea talentelor și a abilităților personale, din afaceri proprii și/sau ca freelancer. Pentru un astfel de statut, ne uităm dacă stăpânul Ascendentului este puternic (pentru siguranță de sine, pentru a fi suficient de puternic/ă în fața provocărilor și stressului asociat), un Marte bine ancorat (nu neapărat puternic în hartă, fiindcă altfel poate indica necugetare, grabă, lipsă de atenție la detalii), o poziție a Lunii care să aibă nevoie de siguranță și confort.

Venus și Luna sunt semnificatori financiari importanți deoarece ele ne arată cum și încotro se îndreaptă interesul nativului pentru a-și asigura mijloacele de trai, confortul, siguranța, atitudinea față de posesiuni și cât de ușor sau de greu ajunge la acestea.

Pars Fortunae (Punctul Norocului) este de asemenea un semnificator al bogăției, avuției, bunurilor, al modului în care nativul se poate sau nu bucura de acestea. Ne uităm la zodia în care se găsește, la stăpânul ei și la aspectele pe care le stabilește în raport cu celelalte planete, în special Luminătorii și dispozitorul său.

Câteva detalii legate de amplasarea planetelor sociale și transpersonale în casa a II-a:

– Saturn denotă uneori zgârcenie însă nativul este capabil să adune bani, să-și clădească o situație financiară stabilă și solidă, fiindcă este strict cu cheltuielile și detestă risipa. Dacă Saturn este într-o situație nefavorabilă (în careu sau în opoziție cu stăpânul lui și/sau cu Luminătorii, în casă cadentă ori în detriment), nativul va avea dificultăți în administrarea banilor și a resurselor în general: el fie nu își valorifică munca și eforturile corespunzător, fie va plăti mai mult pentru ceea ce nu merită și va fi strâns la pungă în momentele importante (după expresia „e scump la tărâțe și ieftin la făină”).

– Cu Jupiter în această casă, nativul jonglează cu banii, îi atrage natural în viața sa, dar de multe ori cheltuiește mai mult decât are, ajungând chiar la risipă. Contrar așteptărilor, Jupiter în casa a II-a nu este neapărat un indicator de bogăție ci nativul se comportă ca și cum ar avea toți banii din lume.

– Uranus în casa a II-a ne spune că, în viața nativului, pierderile și câștigurile se perindă rapid. Există o impulsivitate greu de stăpânit, dar el este capabil să găsească rapid soluții de redresare și de dezvoltare financiară chiar și în cele mai dificile situații. Dacă este prost aspectat, pot apărea pierderi în urma unor riscuri sau acțiuni pripite.

– Neptun în casa a II-a este un factor perturbator al siguranței financiare deoarece el indică neatenție în gestionarea finanțelor. De multe ori, nativul nu știe cât are în cont și pe cât se poate baza, cheltuiește intempestiv, fără a urmări dacă este sau nu productivă cheltuiala. Există și momente de “noroc chior”, când individul reușește să câștige bani din mijloace insolite și/sau mai puțin ortodoxe.

– Pluto este cel mai problematic fiindcă nativul cheltuiește extraordinar de mult, dincolo de posibilitățile sale reale, dar, cu cât ajunge mai aproape de fundul sacului, cu atât își găsește resursele interioare să se redreseze. În funcție de aspecte, el poate să urmărească excesiv banii ca scop în viață și bogăția ca formă de putere, ori el poate să tânjească după obținerea unei averi considerabile ca mijloc de împlinire.

Exemple

Iată cum arată această teorie exemplificată mai jos.

Harta următoare aparține jucătorului de tenis Boris Becker .

Fost jucător de tenis ajuns numărul 1 mondial, Boris Becker mai este recunoscut pentru problemele sale financiare ca urmare a faptului că a ascuns sume și proprietăți importante după ce și-a declarat falimentul.

Casa a II-a se află în Capricorn. Stăpânul său este în Berbec (cădere), în casa a V-a, în opoziție cu Venus. Există o recepție mutuală mixtă între Saturn și Marte (casa a II-a), care atenuează efectele careului pe semne cardinale. Boris Becker a câștigat cea mai mare parte din avere prin sport (stăpânul casei a II-a în casa a V-a), însă a gestionat-o ineficient și impulsiv (opoziția Marte – Lună). Becker a participat, de asemenea, la diferite turnee de poker din Europa, obținând în jur de 70 de mii de dolari de pe urma pariurilor. În casa a II-a, îl găsim pe Marte care este în exaltare, ceea ce ne sugerează că a câștigat bani din activități de tip marțian – sport, și că știe să atragă banii în viața sa. Îi păstrează însă? Faptul că și-a declarat falimentul ne spune că nu prea. Saturn este în opoziție cu Venus iar Marte, cu Luna. Cele două semnificatoare ale banilor din viața unui nativ sunt atacate de două malefice, nativul neluând în calcul siguranța materială și financiară, nu a reușit să păstreze un echilibru între suma cheltuielilor și a veniturilor. Conform declarațiilor sale, falimentul personal s-a produs ca urmare a obligațiilor sale foarte costisitoare – divorț, pensie alimentară, cheltuieli de întreținere a casei. De remarcat este trigonul cu Pluto din Fecioară, care se referă la gusturile scumpe, extravaganță și cheltuieli mari, dar și la încasările mari pe care le-a avut în urma activităților și premiilor sportive (Pluto fiind în casa a X-a ne sugerează și poziția sa de numărul 1 mondial și câștigarea mai multor turnee de Grand Slam).

Este acuzat însă că tăinuiește bunuri, proprietăți, premii, trofee și medalii pe care ar fi trebuit să le înmâneze creditorilor pentru acoperirea datoriilor. Boris Becker a negat cu tărie aceste acuzații.

În casa a VIII-a se află Luna în Rac dar, atacată de o malefică, nu este capabilă să păstreze averea în familie, ci ne spune că o cheltuiește pentru și datorită familiei.

Pars Fortunae este în casa a IX-a – așadar, norocul său vine din străinătate, este recunoscut internațional. Dar este în careu cu Mercur din Scorpion și în casa a XII-a, ceea ce sugerează că deciziile sale financiare și în general legate de prezervarea averii nu sunt întotdeauna cele mai înțelepte și el poate pierde foarte ușor, dacă nu stabilește o strategie coerentă. Dispozitorul său, Soarele, este în ultimul grad din Scorpion și în casa a XII-a, o casă delicată care indică pierderi, chiar autosabotare. Casa a XII-a în Scorpion își dorește să ascundă, să păstreze în secret, așa cum de fapt Becker este acuzat că a făcut cu bunurile sale.

Kylie Jenner este un personaj foarte activ pe rețelele sociale, devenind cunoscută în urma difuzării reality-show-ului ”Keeping Up with the Kardashians” (difuzat între 2007 și 2021). Și-a construit averea din vânzarea imaginii sale și, mai ales, din brand-ul său de cosmetice – Kylie Cosmetics. A colaborat cu diverse mărci de haine devenind una dintre cele mai tinere miliardare.

Kylie este o nativă Leu, cu Soarele în casa a VIII-a și cu Ascendentul în Capricorn . Neptun se regăsește în casa I, susținând activitățile sale recunoscute din social media, bazate pe folosirea imaginii sale (în special Instagram, platformă dedicată fotografiilor). Să vedem indicatorii săi financiari:

– Saturn este stăpânul Ascendentului și al casei a II-a. Este plasat în Berbec, este angular (în casa a IV-a) dar în opoziție largă cu Marte, dispozitorul său, și cu Neptun. Poate semnifica faptul că averea sa se datorează familiei din care provine (deși nu a recunoscut acest fapt, intitulându-se self-made billionaire), dar sunt posibile și cheltuieli extravagante, dorința de a achiziționa obiecte de lux, foarte scumpe. Recepția mixtă dintre Saturn în Berbec și Marte în Balanță, în casa a X-a, o va ajuta să obțină bani din imaginea sa și din activități de tip Balanță – modă, frumusețe, cosmetice – dar și din activități care presupun comunicarea pe rețelele sociale. Marte este în careu cu Neptun, ceea ce ne spune că activitatea sa socio-profesională se va baza în continuare pe exploatarea imaginii, inclusiv fotografie și film.

În casa a II-a, îi găsim, de asemenea, pe Jupiter și Uranus, care ne sugerează că ea obține banii destul de ușor dar că îi și cheltuiește uluitor de repede, că, deși a devenit miliardară, scopul ei principal poate nu a fost neapărat obținerea unei averi impresionante ci mai mult crearea imaginii și a unui brand al său, să fie o prezență inedită.

Luna în Scorpion atrage privirile, este magnetică și are capacitatea de a găsi resurse în orice situație, fiind foarte creativă. În acest caz, are tendințe de exagerare, fiind în careu cu Jupiter în casa II-a, conferind o încredere foarte mare în capacitatea sa de a produce bani. Venus în Fecioară în trigon cu Neptun este încântată de achiziția obiectelor frumoase dar și utile, care se pot dovedi ulterior profitabile.

Soarele în casa VIII-a este în Hayz, ceea ce ar putea să contracareze pe viitor posibilele excese și o încredere prea mare că banii se obțin ușor. El este ancorat de un trigon cu Saturn care, la un moment dat, în condiții dificile, poate să dea „semnalul de trezire”. Această hartă este, din punct de vedere financiar, una dinamică, a cărei susținere vine mai mult din casa a VIII-a decât din casa a II-a (casă tradițional asociată cu obținerea resurselor). Jupiter și Uranus ne spun că sunt posibile fluctuații mari în averea sa, ca urmare a unei administrări nu foarte coerente și realiste, că uneori speculează mult, că are curaj să dea curs inițiativelor sale.