Club 27 și… profecția 4

De când mă ştiu, am fost atrasă de documentare, filme de război, despre întâmplări adevărate, investigații, filme psihologice care îți muncesc mintea, biografii, așa că, atunci când mi-a fost recomandat filmul “Club 27 Gone too soon”, mi-am luat “concediu” o oră și l-am savurat din plin. Despre ce este vorba? Despre muzicieni celebri precum Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones (Rolling Stones), Jim Morrison (The Doors), Kurt Cobain (Nirvana), Amy Winehouse, spirite libere, rebele, neînțelese, dornice să spargă tiparele, talentate, și despre cum ele nu au știut să gestioneze celebritatea, tineri stinși la 27 de ani fie prin moarte accidentală, fie prin suicid. Era fix ce putea stârni curiozitatea unei conjuncții Soare-Mercur-Uranus în Scorpion, Luna în casa a VIII-a și Venus în Balanță din harta proprie.

Urmărind filmul, mi-am dat seama că toți au avut în comun profecția 4, casa a IV-a care este casa familiei, a trecutului, a spațiului privat, a locuinței și a sfârșitului tuturor lucrurilor. Și m-am gândit să văd cum se reflectă asta în hărțile lor.

Dintre toți, am ales doar hărțile cu rating AA, și nu mi-am propus să fac o analiză a hărților în sine sau a tehnicii profecțiilor în general (tehnică pe care Diana Spinean și Dan Ciubotaru au facut-o atât de explicit și de atractiv de urmărit în revista Astrele) ci doar prin prisma stăpânilor anului și a reflecției lor în Revoluția Solară (RS) și în Tranzite.

Am profectat atât Ascendentul cât și Soarele și Luna. Apoi, după ce am stabilit stăpânii anului, am urmărit Tranzitele lor, Tranzitele la aceștia și /sau Tranzite în casele anuale de interes, retrogradările și, bineînțeles, poziția lor în RS. Iar atunci când Soarele sau Luna deveneau stăpânii anului, am acordat atenție mai mare eclipselor.

De asemenea, am lucrat doar cu stăpânii tradiționali ai zodiilor și cu sistemul de case pe zodii întregi (Whole Sign).

JIMI HENDRIX

Născut la 27.11.1942 în Seattle, Washington USA, la 10:15, un Săgetator cu Ascendent în Săgetător, cu Neptun puternic, creativ, fascinant pe Mijlocul Cerului (MC), Hendrix a fost un chitarist, compozitor și solist a cărui carieră de numai 4 ani l-a consacrat ca unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii universale și unul dintre cei mai celebri muzicieni ai secolului XX.

Moare asfixiat cu barbiturice la 18.10.1970 la Londra.

Profecția 4 de la Ascendent și Soare ajunge în zodia Pești, zodie de apă, receptivă, nebuloasă, unde nu găsim nicio planetă. Asta înseamnă că stăpânul timpului în acel an devine stăpânul tradițional al Peștilor, și anume Jupiter, care este și stăpân al Ascendentului. În harta natală, Jupiter este beneficul sectei într-o hartă diurnă, este în exaltare în Rac, o altă zodie de apă, sensibilă, emoțională, în casa a VIII-a, a traumelor, a morții, a încheierii unei etape, a transformării, Jupiter e în conjuncție cu Luminătorul contrar sectei, Luna care e puternică în domiciliu și stăpâna casei a VIII-a; amândouă sunt în cuadratură cu MC și Neptun. Jupiter ne semnalează un an provocator, marcat de posibile deziluzii și de pierderea controlului.

Jupiter stăpânește casele I și IV și este în casa a VIII-a. Asta înseamnă că semnificațiile casei a VIII-a vor face referire la eventuale pierderi, suferințe legate de familie, cămin și identitate, corp fizic, cu accent pe această casă I, cu care Jupiter este în aspect de inconjuncție (este acuzat de posesie de droguri, i se deschide proces și este eliberat pe cauțiune), spre deosebire de casa a IV-a cu care este în aspect de trigon (Hendrix părăsește SUA și se mută în Londra în acel an).

Profecția Lunii ajunge în Balanță, o zodie relațională, nehotărâtă, unde îl întâlnește pe Neptun, ceea ce întărește ideea amăgirilor, a adicțiilor, a dizolvărilor. Din nou, nefiind nicio planetă tradițională în semn, se activează stăpânul tradițional al Balanței, Venus. În harta natală, o găsim pe Venus destul de stresată, în casa I, angulară, peregrină în Săgetător, în conjuncție cu Mercur și sub razele Soarelui și în opoziție cu Saturn (limitativ, melancolic,) și Uranus (imprevizibil, brusc).

Astfel, stăpânii anului sunt Jupiter (de la Soare și Ascendent) și Venus (de la Lună), deci îi urmărim pe cei doi și în Revoluția Solară. Hai să vedem cum îi găsim. Pentru că decesul a survenit în 1970, înainte să împlinească 28 ani, voi întocmi harta pentru anul 1969.

Hendrix – RS peste natal

Revoluția Solară se prezintă cu Ascendentul în casa a IX-a natală, a străinătații, peste NN și Pluton natal subliniind importanța acelui an. Pe Jupiter îl găsim în Balanță, alături de Uranus și peste MC și Neptun natal și își vede poziția din harta natală prin cuadratură, întărind evenimentele imprevizibile și lipsa controlului. Dacă în natal Jupiter este conjunct cu Luna, stăpână a casei a VIII-a, în Revoluția Solară aceștia doi fac un aspect de cuadratură, iar Luna este stăpână a casei a XII-a, ceea ce indică izolarea, pierderea, abandonul.

Venus se află în casa a IV-a RS, în exil în Scorpion, împreună cu Neptun. Venus nu își vede poziția din natal, ceea ce indică lipsa controlului asupra evenimentelor; în opoziție cu Saturn, reface aspectul de opoziție din harta natală; în cuadratură cu Marte RS, care este stăpânul caselor a IV-a și a IX-a (străinătatea), și peste Marte natal, care este maleficul contrar sectei și puternic în propriul domiciliu, și în casa a XII-a.

Hendrix – tranzite peste natal

Să urmărim stăpânii anului și în Tranzite în ziua morții lui Hendrix.

Ambii stăpâni ai anului se află alături de Neptun în Scorpion, în casa a XII-a, peste Marte natal puternic în domiciliu, iar Marte în Tranzit din casa a X-a împreună cu Pluton o aspectează prin cuadratură pe Venus natală din casa I.

Astfel, vedem că, deși la conducerea anului se aflau cei 2 benefici, condiția din harta natală și poziționarea lor în RS în acel an și în tranzit pot răsturna situația.

JANIS JOPLIN

Născută la 19.01.1943 la 9:45 în Port Arthur, Texas, USA – supranumită The Pearl (Perla), nativă Capricorn cu Ascendent în Vărsător, Janis Joplin a fost o compozitoare, textieră și solistă de muzică rock cu puternice influențe de rhythm and blues și soul, fiind considerată superstar al generației flower power, alături de Jimi Hendrix și Jim Morrison despre care vorbim noi acum.

Moare la 04.10.1970 la Hollywood, fiind gasită fără suflare în camera ei de hotel, în urma unei supradoze de heroină combinată cu alcool.

Profecția Ascendentului ne duce în casa a IV-a în Taur, unde nu găsim planete, deci stăpâna anului devine Venus. Ne uităm cum se prezintă Venus în harta natală. Păi, ea este beneficul contrar sectei într-o hartă diurnă, este în semnul Vărsătorului, peregrină, nesusținută de niciun Luminător și văzută de ambele malefice, este alături de Nodul Sud (așadar, ne așteptăm la evenimente importante), în conjuncție cu Mercur care e stăpânul casei a VIII-a și în opoziție cu Pluton care predispune la evenimente dramatice, transformatoare. Venus stăpânește în hartă casa a IV-a cu care este în aspect de semn de cuadratură și casa a IX-a pe care o vede prin trigon (în acel an Janis face o călătorie în Brazilia unde nu mai consumă droguri și alcool).

Profecția Soarelui în Berbec îl activează pe stăpânul tradițional al zodiei, Marte… care este maleficul contrar sectei în hartă diurnă. Deci, evenimentele vor fi marcante. Marte este peregrin în Săgetător lângă MC, văzut de Venus, nesusținut de Luminători și aspectat prin opoziție de maleficul sectei, Saturn, și de Uranus, astfel că se adaugă limitări, obstacole, însingurare, manifestări necontrolate, impulsivitate.

Profecția Lunii ajunge în Balanță, semn stăpânit tot de Venus, pe care am analizat-o deja, unde dă peste Neptun, planeta amăgirilor, dezamăgirilor, iluziilor, destrămării.

Stăpânii anului devin Venus (de la Ascendent și Lună) și Marte (de la Soare), adică beneficul și maleficul contrare sectei, pe care îi vom urmări în continuare în RS și în Tranzite.

Joplin – RS peste natal

Revoluția Solară din 1970 debutează cu un Ascendent în Fecioară, în conjuncție cu Pluton și în casa a VIII-a natală, iar stăpânul Ascendentului RS (ASRS) se află în casa a V-a RS (plăcerile care i-au provocat moartea).

Pe Venus o găsim în semnul Capricornului, un semn însingurat, sub razele Soarelui, în aceeași casă a V-a RS, în conjunctie cu Mercur retrograd care este stăpânul ASRS, dar și stăpânul casei a VIII-a din harta natală, tot stelliumul fiind în casa a XII-a natală, a suferințelor, a pierderilor. Deci, din nou lipsa controlului asupra evenimentelor, cu atât mai mult cu cât primește și o cuadratură de la Uranus.

Pe Marte îl vedem în casa a VII-a RS în semnul emoțional, visător al Peștilor, împreună cu axa nodurilor, în opoziție cu Pluton, în cuadratură cu Neptun, MC atât natal cât și RS și Luna. Află că iubitul ei o înșeală, același Marte care își vede poziția din natală prin cuadratură, la care mai adăugăm și faptul că în natal este în Săgetător, un semn aventurier și liber, iar acum ajunge în Pești unde se va manifesta deziluzionat, visător, inclusiv atras de substanțe interzise.

Joplin – tranzite peste natal

Tranzitele din ziua morții, 4 octombrie 1970, o poziționează pe Venus exilată, alături de Lună, de Jupiter care amplifică intensitatea emoțională și trăirile și alături de Neptun căruia îi știm semnificațiile, toate fiind în Scorpion (el însuși un semn dramatic, angoasat, un semn al extremelor și al morții), tot stelliumul fiind în opoziție cu Saturn retrograd care este și stăpânul Ascendentului.

Pe Marte îl găsim în casa a VIII-a alături de Mercur care este și stăpân al casei, de Pluton și de Nodul Sud în semnul Fecioarei care este un semn receptiv, analitic și autocritic, în cuadratură cu Marte natal și perechea Saturn-Uranus din harta natală.

KURT COBAIN

Născut la 20.02.1967, Aberdeen, Washington, USA, la 19:38, un nativ Pești cu Ascendent în Fecioară și cu o covârșitoare prezență a planetelor în semne de apă, Kurt Cobain a fost solist, compozitor, chitarist și fondator al trupei Nirvana, cunoscut pentru versurile tulburătoare și registrul vocii. El este considerat unul dintre cei mai influenți muzicieni de rock alternativ din toate timpurile, purtătorul de cuvânt al generației X contrar voinței lui – chiar a spus la un moment dat “Faimos era ultimul lucru la care voiam să ajung”.

Se sinucide împușcându-se în cap, după alte tentative eșuate, la data de 05.04.1994 în casa lui din Seattle.

Profecția 4 ne duce în Săgetător unde găsim casa goală, deci Jupiter devine stăpânul anului. Jupiter este beneficul contrar sectei într-o hartă nocturnă, este retrograd, este în casă norocoasă, este în exaltare în Rac, un semn emoțional, sensibil, în conjuncție cu Luna, susținut de Soare și de celălalt benefic, Venus, prin trigon. Plasarea lui Jupiter în casa a XI-a ne arată că toate semnificațiile casei a IV-a vor fi legate de grupuri, asocieri, prieteni, proiecte, planificări (Cobain își dorea să facă parte din trupă, pe de o parte, iar arma cu care s-a sinucis i-a fost procurată de un prieten).

Mergem mai departe și profectăm Luminătorul Sectei, Luna. Și ajungem în Balanță, unde se activează planeta Venus – benefica sectei. Aici lucrurile se schimbă. Venus se află, e adevărat, în Pești, în exaltare dar, în conjuncție aplicantă cu maleficul contrar sectei, Saturn, aşteptându-ne la un an dificil, Venus fiind văzută prin opoziție de planetele Pluton și Uranus, care ne conduc la evenimente radicale, bruște, imprevizibile.

Profecția Soarelui ne duce în Gemeni, activându-l pe Mercur (care este și stăpân al Ascendentului) pe care îl găsim tot în semnul Peștilor, în detriment, prins în aceeași conjunctură defavorabilă ca Venus.

Stăpânii anului devin Jupiter (de la Ascendent), Venus (de la Lună) și Mercur (de la Soare).

Prin plasarea tuturor în semne de apă, prefigurăm un an intens emoțional, confuz, cu momente de nehotărâre și de izolare.

Cobain – RS peste natal

Să-i urmărim pe cei 3 mușchetari și în RS, Revoluție care se prezintă cu un Ascendent în semnul Berbecului, indiciu că lucrurile se vor precipita în acel an, și în casa a VIII-a natală. Mai remarcăm un stellium în Pești, format din Soare, Venus, Saturn și Mercur în casa a XII-a RS. Observăm că doi dintre stăpânii anului au același amplasament ca în natal, semn că predispozițiile natale se vor manifesta în acel an în mod evident.

Jupiter, stăpân al casei a XII-a RS, este peregrin, în semnul Scorpionului, semn tumultos, al transformării, în casa a VIII-a RS în conjuncție cu Pluton și NN, în cuadratură cu Marte și peste Neptun și Marte din natal, Marte fiind și stăpân al casei a VIII-a natale, iar suprapunerea se produce în casa a III-a natală care are legătură cu mișcarea, mobilitatea, mânuirea (armei). De altfel, în harta natală stăpânul casei a VIII-a se află în casa a III-a.

Cobain – tranzite peste natal

Urmărind și Tranzitele, observăm că Venus natală este aspectată și de Marte și de Saturn în Pești, iar Venus în Tranzit trece peste axa nodurilor prefigurând un eveniment important. Mercur natal este aspectat de aceiași malefici, iar el în Tranzit trece peste Venus și Saturn. Jupiter în Tranzit este retrograd în Scorpion peste Marte și Neptun și Jupiter natal este aspectat prin opoziție de Uranus și Pluton.

JIM MORRISON

Născut la 8.12.1943, la 11:55 în Melbourne, Florida, solist, compozitor, textier și liderul formației The Doors, cu o voce distinctivă, Jim Morrison este privit de criticii muzicali ca unul dintre cei mai influenți artişti din istoria rockului.

Din păcate, din cauza consumului de droguri și de alcool, moare la 27 de ani, la Paris, în urma unui atac de cord, iubita lui fiind cea care îi descoperă trupul neînsuflețit în cadă.

Să urmărim Profecția 4, tranzitele și RS.

Profecția 4 ne duce în Taur, semn de confort și bunăstare, unde găsim Luna care devine stăpâna anului. Luna este în semnul ei de exaltare, este Luminătorul contrar sectei, se află sub orizont, este vazută de ambii benefici, este stăpâna casei a VI-a, casă care se ocupă cu organizarea muncii, rutina zilnică, preocuparea pentru sănătate, alimentație (în acel an Morrison își anunță colegii de trupă că se retrage la Paris pentru o pauză, face plimbări pe jos, pierde câteva kilograme, își rade barba, se odihnește), dar este în cuadratură strânsă cu Pluton și cu axa nodurilor – semn că anul se prevede a fi frământat, important, transformator.

Profecția Luminătorului Sectei, Soarele, ne duce în Pești, unde se activează Jupiter care este beneficul sectei, este văzut de ambii Luminători, de Venus și de cei doi malefici, în cuadratură cu MC și în același semn cu Pluton și NN.

Profecția Lunii ne duce în Leu, unde îl activează tot pe Jupiter, Jupiter pe care l-am analizat anterior și care este stăpânul casei a XI-a (prieteni) și al casei a II-a (bani, mulțumire) și este plasat în casa a VII-a natală (deși s-a căsătorit rapid într-o ceremonie celtică păgână, alege să meargă să locuiască la Paris cu prietena și iubirea lui de o viață, Pamela, care a fost considerată adevărata lui soție). De asemenea, Luna îi întâlnește în Leu pe Pluton și pe NN.

Morrison – RS peste natal

Acum, că ne-am făcut o idee despre domeniile de interes și despre conotația dramatică a anului, să vedem cum sunt poziționați și ce aspecte primesc cei doi stăpâni (Luna și Jupiter) în RS. Să îi luăm pe rând:

Luna pierde din puterile de la naștere, se află în casa a VIII-a RS, în Berbec, semn cardinal, care precipită lucrurile, în domiciliul lui Marte, în opoziție cu Uranus care aduce și el imprevizibilul, și în cuadratură cu Mercur care este stăpân al casei a VIII-a în harta natală.

Jupiter se află în alt semn dramatic, Scorpion, alături de Venus în exil (stăpâna casei a IX-a în ambele hărți – el moare la Paris), lângă Marte puternic în domiciliu, stăpân al casei a VIII-a în RS… și în opoziție cu Saturn retrograd care este și stăpân al Ascendentului natal și al casei a XII-a.

Morrison – tranzite peste natal

Tranzitele se prezintă în felul următor: și Luna și Jupiter (retrograd) tranzitau Scorpionul, peste Venus, stăpână a caselor a IX-a și a IV-a, peste MC și în cuadratură cu maleficul contrar sectei, Marte din Ascendent, precum și cu axa nodală, atât în tranzit cât și cea din natal.

Dat fiind că Luna este stăpâna anului, ne uităm mai atent și la eclipse, pentru că influența lor este mai mare sau nativul este mai sensibil la acestea, ele prefigurând cumva evenimentele viitoare în funcție de domeniile de viață unde se descarcă. Și vedem că, în 1971, eclipsa lunară a avut loc în februarie în Leu, peste noduri, peste Pluton, în casele I – VII, case care țin de corpul fizic și de relația cu partenerul, cu ceilalți în general.

În concluzie, profecțiile ne ajută să determinăm natura evenimentelor în acel an, bineînțeles folosind și tranzitele și Revoluția Solară, cu ajutorul cărora urmărim parcursul stăpânilor anului. Eu întotdeauna profectez Ascendentul, apoi Luminătorul Sectei și Luminătorul contrar Sectei, în această ordine, pentru că există cazuri când doar profecția Ascendentului poate să nu arate seriozitatea unui eveniment. Și, de asemenea, acord atenție perioadelor de retrogradare și Maleficului contrar Sectei, cu atât mai mult dacă el este și stăpânul anului, deoarece acesta va aduce evenimente mai dramatice iar beneficul contrar sectei este mai rezervat în beneficii.

Altă observație ar fi că Neptun este legat de fenomenul de dezintegrare, dizolvare de idei, atitudini, de dizolvarea corpului fizic. De asemenea, am observat că semnele de apă au ceva de spus în această privință, datorită receptivității (semne yin), sensibilității. Și, în mod surprinzător sau nu, beneficii sunt implicați în procesul morții, prin eliberarea de o mare povară, așa cum am observat în cazul lui Jupiter, iar Venus este recunoscută și ca patroană a funerariilor .

GABRIELA PETCULESCU,

simpatizant AAR

