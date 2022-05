Lideri care au crezut în astrologie: Ronald Reagan

Pe lângă alte multe calități, unanim recunoscute, care l-au ajutat să ocupe cea mai înaltă poziție în administrația Statelor Unite, Ronald Reagan avea o mare încredere în inteligența și intuiția soției sale. Iar Nancy Reagan avea, cu mult înainte de a deveni Prima Doamnă, un interes profund pentru astrologie.

Desigur că numeroșii ziariști acreditați pe lângă Casa Albă au speculat acest aspect mai puțin convențional al vieții unei familii prezidențiale: în celebrul ziar New York Post a apărut, la un moment dat, articolul „Un astrolog conduce Casa Albă?”. Un șef de cabinet demis de Reagan a declarat și el, ulterior demiterii, că președintele ar fi fost “manipulat” de soția sa, care ascultă sugestiile unui “clarvăzător”. Lucrurile sunt mult mai simple: încă din tinerețe, când era actor și președinte al sindicatului artiștilor, Ronald Reagan asculta cu plăcere horoscopul zilnic prezentat la radio. Dar acesta era trendul în epocă, apăruseră rubricile de astrologie în reviste și la posturile de radio, nimic neobișnuit, până la urmă.

În cartea sa autobiografică “Where’s the Rest of Me?” (apărută în 1965), fostul președinte menționase prietenia sa cu astrologul Carroll Righter, chestiune imediat speculată de adversarii săi politici. S-a ajuns până acolo încât, în anul 1980, în timpul campaniei prezidențiale, Federația Oamenilor de Știință Americani i-a trimis o scrisoare deschisă în care se spunea că membrii Federației erau “grav deranjați” de faptul că Reagan ar fi luat decizii bazate pe sfaturi astrologice; el a răspuns că “nu a luat niciodată o decizie bazată pe aceasta”(pe astrologie).

Întrucât întrebările despre acest domeniu apăreau în mai toate interviurile, atât familia Reagan cât și purtătorii de cuvânt au precizat că sfaturile astrologice erau folosite doar în chestiuni legate de programare, cum ar fi alegerea unei zile pentru o călătorie sau momentul unui discurs.

Una dintre împrejurările în care este foarte posibil ca familia Reagan să fi apelat la sfatul astrologului este momentul depunerii jurământului de guvernator ales al statului California, în data de 2 ianuarie 1967. Ora la care Ronald Reagan a dorit să înceapă ceremonia este 12 și zece minute. Imediat au apărut speculațiile iar contracandidatul pe care îl învinsese nu a scăpat prilejul să comenteze negativ alegerea oarecum neobișnuită. Proaspătul guvernator a negat orice implicare a vreunui astrolog, afirmând că ar fi dorit doar să urmărească finalul unui meci de baseball și a mutat apoi inaugurarea cu 9 minute mai devreme, adică la ora 12 și un minut.

Iată și harta electivă, cu ora aleasă inițial:

Ascendentul hărții este în Berbec, Semn favorabil începutului unei acțiuni de forță, cu Marte oarecum slăbit în Balanță dar situat într-o Casă cardinală. Mercur, foarte important în politică, este conjunct cu Mijlocul Cerului în Capricorn, Semn de putere. Soarele, deși nu foarte puternic în Capricorn, se află și el în Casa a zecea, în aspect tensionat cu guvernatorul Ascendentului. Conjuncția Uranus-Pluton aflată în opoziție la Saturn, dificil aspect, într-adevăr, este cumva ”îndulcită” de trigonul cu Venus (în sistemul de Case Placidus, Venus ar fi plasată pe cuspida Casei a unsprezecea, deci într-o situație bună). Cele mai importante aspecte urmărite au fost probabil trigonul dintre Jupiter la 1°Leu și Ascendentul la 1°Berbec, și sextilul aplicant dintre Jupiter și Luna. Luna, adică populația, publicul, opinia publică se află chiar pe cuspida Casei a șaptea!

Am urmărit evoluția planetară pentru dimineața zilei în cauză și, într-adevăr, nici nu se putea stabili un moment mai bun, ținând cont și de rigorile protocolului administrativ referitor la marja orară a evenimentelor. Până la ora 10:05, Luna se aflase în așa-numitul ”mers în gol” (”void of course moon”); or se știe că aceasta este o perioadă critică. Este puțin probabil ca proiectele începute atunci să se materializeze iar, dacă totuși aceasta se întâmplă, ele vor trebui corectate, ajustate sau refăcute, după caz; nici abilitățile noastre de luare a deciziilor nu ar fi la nivelul scontat. Între orele 10:05 și 11:45, Luna parcursese primul grad din Balanță, era încă slăbită; de altfel, și Ascendentul se află pe ultimele grade din Pești, cu opoziția Pluton-Uranus și Saturn chiar pe axa Ascendent-Descendent. Nu putem decât să-l felicităm pe astrologul care a folosit atât de bine ”armele” astrologiei elective!

După tentativa de asasinat asupra președintelui din anul 1981, doamna Reagan a apelat la serviciile unui alt astrolog, pe nume Joan Quigley. După încheierea mandatului lui Ronald Reagan, Joan Quigley a scris o carte, ca răspuns la insinuările apărute în mass-media referitoare la influența ei asupra unor decizii ale președintelui: “What Does Joan Say?: My Seven Years As White House Astrologer to Nancy and Ronald Reagan” (1990).

Sfaturile pe care le-a oferit doamna Quigley au vizat programarea călătoriilor prezidențiale oficiale și private, momentul unei intervenții chirurgicale și momentul semnării unor tratate.

Cel mai important dintre aceste tratate este, fără îndoială, cel semnat la Washington cu Mihail Gorbaciov, liderul de atunci al Uniunii Sovietice, în 8 decembrie 1987. Este Tratatul privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune, tratat menit să contribuie la reducerea riscului unui război nuclear. Ora la care s-a semnat acest tratat de maximă importanță pentru pacea umanității ar fi fost sugerată de Joan Quigley.

Cel mai important aspect din hartă este, fără îndoială, conjuncția aplicantă dintre Saturn și Uranus în Săgetător, care urma să se perfecteze peste mai puțin de două luni; este vorba despre încheierea unei epoci și începutul alteia, noi, reflectând însăși natura evenimentului. Altfel, regăsim Ascendentul în Berbec, cu Jupiter care aplică spre Ascendent și care este conectat cu amândoi Luminătorii. Soarele, în triplicitate și hayz, domină copios stelliumul planetar din Săgetător, în Casa Zeului; Luna se află în domiciliu în Rac și aspectează nu doar pe Jupiter ci și Ascendentul, la grad perfect. Venus (armonia, bunele relații) se află pe Mijlocul Cerului și generează, împreună cu Neptun, singurul aspect la conjuncția Marte-Pluton în domiciliu în Scorpion. Această conjuncție Marte-Pluton oglindește foarte bine subiectul tratatului, adică forța nucleară; lipsa (relativă) de conectare a acestei conjuncții la celelalte planete îi creează o anumită vulnerabilitate, ca și poziționarea în Casa a opta a hărții. Acesta ar fi chiar ideea alegerii momentului pentru semnarea tratatului, slăbirea puterii nucleare existente la acea oră în lume.

Desigur că ar fi fost interesant de comparat aceste hărți elective cu harta natală a președintelui. Pentru un personaj de o asemenea anvergură politică și care a beneficiat de serviciile unor astrologi valoroși, m-aș fi așteptat să găsesc o astrogramă de rating AA, adică de maximă acuratețe.

Dar, surpriză! În baza de date cea mai amplă și mai bine documentată, AstroDataBank, astrogramei lui Ronald Reagan, deși ea prezintă o oră de naștere care sugerează fie înregistrarea atentă în actul de naștere fie o rectificare ulterioară (ora este 4 și 16 minute a.m.) i se atribuie ratingul DD. Motivele acestui rating sunt absența orei din certificatul de naștere și o mulțime de informații mai mult sau mai puțin contradictorii venite de la unii membri de familie sau de la apropiați. Însă concluzia reală ar putea fi declarația unui fost purtător de cuvânt al familiei prezidențiale pentru ziarul L.A. Times: “președintele Reagan nu și-a dezvăluit niciodată în mod public ora exactă a nașterii, ca măsură de precauție pentru a nu lăsa oamenii să-i citească harta și, poate, să-l controleze“ …