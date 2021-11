Venus în zodii și cele cinci limbaje ale iubirii, partea a doua: Foc și Pământ

[Citește și partea I – introducerea

A sosit momentul să trecem la ceea ce mi-am propus, de fapt, pentru acest articol: să vedem care sunt trăsăturile specifice planetei Venus în fiecare dintre cele douăsprezece zodii, să identificăm limbajul de iubire principal pe care Venus îl vorbește în fiecare semn și să schițăm o tipologie a relațiilor în care ea are tendința să se implice atunci când ocupă respectivul amplasament.

Venus în zodii de Foc

Pentru că zodiacul începe cu o zodie de foc, să ne amintim ce știm despre nativii cu Venus într-un semn al acestui element care insuflă curaj, entuziasm, dinamism și spirit de competiție. În toate cele trei zodii de foc, Berbec, Leu și Săgetător, Venus este mai mult sau mai puțin masculinizată (în funcție și de aspectele în care ea este angajată), căpătând însușiri de luptător și dorința intensă de a se afirma. Ea cere atenție celor din jur și mai ales partenerului de cuplu, la fel cum are nevoie să-i fie stimulat interesul pentru persoana iubită, ca să nu se plictisească și, mai ales, are nevoie să se simtă prețuită. Când se îndrăgostește, această Venus este înflăcărată și crede sincer că acea trăire va dura pentru totdeauna. Asta, până data următoare, când totul devine, din nou, un uimitor foc de artificii. Nevoia de intensitate afectivă și de pasiune se exprimă, la aceste persoane, în tot ce fac – de cele mai multe ori, ele dau curs și vocal mulțumirii sau nemulțumirii lor, chiar și atunci când au de îndeplinit o acțiune simplă, pentru a fi siguri că vor fi observați. Pentru ei, orice este mai bine – chiar și o ceartă – decât indiferența! De multe ori, aceia cu Venus în semne de foc fac primul pas într-o viitoare relație, deoarece ei suportă foarte greu ideea de a amâna obținerea unui lucru pe care și-l doresc. Relațiile afective sunt un spațiu în care se simt mai vii, mai autentici, stări care pentru ei au o mare importanță.

Venus în Berbec

Dacă ne apropiem mai mult, acum, de cei cu Venus în Berbec, nu ne va surprinde să constatăm că este destul de comun pentru aceștia să se îndrăgostească la prima vedere și să manifeste o doză de egoism în relația de iubire, căutând să se asigure mereu că partenerul le este loial dar și că el mai are surprize plăcute de oferit. Atunci când se supără – și le sare țandăra cu ușurință! –, pot trece rapid la atacuri verbale sau pot deveni țâfnoși și capricioși. dar să nu uităm că sunt cei dintâi care sar în apărarea celor pe care îi iubesc, dacă li se pare că acestora li se face o nedreptate.

Care este cel mai eficace limbaj al iubirii pentru a ne adresa unui nativ cu Venus în Berbec? Desigur, primul dintre cele cinci, cel al cuvintelor de motivare, apreciere și încurajare.Recunoașterea calităților și aprecierea realizărilor merg direct la inima celui ce o are în harta natală pe Venus în Berbec, eroul sau eroina gata să pornească spre întâlnirea cu destinul. Dacă ar fi să dăm un chip și o identitate acestui arhetip venusian, ne putem referi la Hipolita, regina amazoanelor sau la zeița Nike (Victoria), care se angajau în lupte fără să conceapă că ar putea fi doborâte. Relațiile pe care această Venus le construiește sunt pline de pasiune și se desfășoară la înaltă tensiune, nesuportând eșuarea într-o rutină cotidiană, previzibilul și plafonarea. Și cum am putea să le dovedim ce înseamnă pentru noi, mai pe înțelesul lor, decât recunoscându-le redutabila putere de a depăși obstacolele și formidabila poftă de viață?

Venus în Leu

În Leu, energia focului se transformă. Și este firesc să fie așa, Leul fiind o zodie fixă, stabilă, guvernând inima și sistemul circulator, spre deosebire de zodia cardinală a Berbecului care acționează mult mai impulsiv, asumându-și riscuri exagerate, mergând cu capul înainte. La cei cu Venus în Leu, vom identifica o foarte mare dorință de a stabili o relație de cuplu în care să poată ei înșiși străluci. Adeseori, așadar, se opresc la un partener care să-i pună în valoare. Sunt foarte exigenți când vine vorba să-și aleagă perechea dar, după ce au făcut alegerea, ei aruncă, în efortul de-a o cuceri, tot inventarul lor de seducție și nu suportă un refuz. De cele mai multe ori această Venus ține să domine în relație și să se asigure că partenerul este fidel. Sinceritatea și sentimentele profunde îi definesc, la fel cum îi definesc mândria și generozitatea. Ca și pentru Berbec, limbajul de iubire principal al acestor nativi este cel al cuvintelor de apreciere și susținere sau încurajare. Complimentele, comparațiile favorizante, admirația pentru aspectul lor fizic și pentru atitudinea lor sunt cele mai sigure moduri de a ni-i aduce mai aproape și de a pregăti terenul pentru cele ce mai avem să le spunem. Hera, soția lui Zeus Olimpianul, poate fi o reprezentare arhetipală pentru Venus în Leu. Iar dramatismul, nevoia de a fi în centrul atenției și de a domina, caracterizează relațiile pe care le preferă aceasta. Ne amintim din Legendele Olimpului că Zeus era un soț dificil, infidel și mereu gata să calce pe alături în căsnicie dar Hera avea grijă să-i arate că EA și NUMAI EA este soția lui oficială și că nu va ceda această calitate cu nici un chip, unei alte femei.

Venus în Săgetător

Săgetătorul, zodia focului mutabil, marchează și el o schimbare a modului de manifestare a energiei acestui element. Cu Venus în acest semn al creșterii, al explorării și al unei curiozități fără limite, ne putem aștepta la tot ce poate fi neașteptat în dragoste – să descoperim că partenerul care are acest amplasament al lui Venus în harta natală nu poate să se angajeze într-o relație exclusivă, derulând simultan două sau chiar mai multe idile, să realizăm că el are nevoie de independență, chiar și atunci când susține că este amorezat până peste cap, să ne pomenim că ne spune plin de candoare cum tocmai a fost atins din nou de săgeata lui Cupidon, pe când noi doi tocmai ne plimbam mână în mână, că inima lui este acum secționată în două și ar fi frumos ca noi să acceptăm această realitate etc. Ca o eternă copilă, Venus în Săgetător consideră că totul i se cuvine și nu are cui să dea explicații pentru nestatornicia ei. Dacă insistăm, ar putea găsi și câteva argumente filosofice pentru deciziile sale. Celor cu Venus în Săgetător nu are rost să le spunem cuvinte de apreciere. Nu au timp să le asculte, în goana lor după noi experiențe. Dar putem să dialogăm cu ei în cel de-al doilea limbaj al iubirii, al timpului acordat și petrecut împreună. Așa ne vor simți alături iar noi îi vom putea percepe pe terenul lor favorit – cel al unui spațiu nesfârșit, care se cere cunoscut! Dintre personajele mitologice, binecunoscutele zeițe Artemis, respectiv Diana, sunt arhetip al acestui amplasament al lui Venus. Așa cum știm, cele două sunt patroanele vânătorii. Vânătoarea presupune explorarea unor teritorii mai mult sau mai puțin familiare vânătorului, descoperirea prăzii (sau a scopului, în epoca modernă) și urmărirea acesteia până la capturarea ei. Dacă vrem să o cunoaștem pe Artemis, să comunicăm cu ea, este nevoie să-i acordăm timpul nostru, să vânăm împreună și să savurăm vânătoarea. Timpul pe care îl oferim, din timpul nostru, celor care o au în hartă pe Venus în Săgetător le arată acestora că nouă ne pasă de ei, că îi dorim în viața noastră și suntem dispuși să împărțim cu ei cea mai perisabilă resursă de care dispunem.

Venus în zodii de Pământ

Într-un registru cu totul diferit se face simțită prezența lui Venus atunci când este situată în zodiile de pământ. Taurul, Fecioara și Capricornul pun preț pe relațiile de lungă durată, pe securitatea afectivă și materială pe care acestea le-o pot asigura: un cămin stabil, căldură, intimitate, reușită socială. Încrederea în partener, loialitatea, angajamentul și plăcerea traiului în cuplu sunt lucrurile după care cei cu Venus în aceste zodii tânjesc, sigur, fiecare având o altă ordine a priorităților. Ne putem aștepta ca acești nativi să dea dovadă de mai multă prudență atunci când vine vorba să-și asume implicarea într-o legătură de iubire decât cei care au în hartă planeta Venus în semne de foc. Reținerea lor, însă, nu este generată de superficialitate și nici de indiferența față de relații ci, din contră, de faptul că se cunosc pe ei înșiși și știu că, atunci când se angajează, o fac din toată inima. Până și Venus în Capricorn, cunoscută pentru nevoile ei minimaliste în materie de romantism, atunci când spune ”da” transmite un semnal de totală implicare.

Venus în Taur

Dacă ne referim la cei cu Venus în Taur, zodia ei de domiciliu nocturn, îi putem descrie ca fiind oameni care au respect pentru valorile tradiționale, cum sunt căsătoria și familia, care apreciază frumusețea, înclusiv cea fizică și – de cele mai multe ori sunt, la rândul lor, înzestrați din acest punct de vedere – contactul direct, savurează traiul confortabil, luxul dar și natura. Sunt femei și bărbați care, în general, se simt bine în corpul lor, au o relație bună cu el, alunecând uneori spre excese în ce privește kilogramele în plus sau plăcerile oferite de simțuri. Este evident că limbajul de iubire cel mai accesibil pentru Venus în Taur este cel al atingerilor fizice, al apropierii, al mângâierilor și al senzualității. Pentru această amplasare a lui Venus în Horoscop, arhetipul consacrat este Afrodita, zeița iubirii și a fertilității. Relațiile predilecte pe care ea le hrănește sunt cele bazate pe iubirea intensă, senzuală, fizică, trăită într-un mediu armonios, îndestulat, impregnat de frumusețe.

Venus în Fecioară

Cu totul alte nevoi se vor face simțite la cei cu Venus în Fecioară. Dacă în prima zodie de pământ, Taur, Venus își dă voie să-și etaleze toate calitățile estetice și să-și trăiască sănătos sexualitatea, în zodia inhibată și puritană a Fecioarei ea este neliniștită, frământată și neîncrezătoare în farmecul său. Acest amplasament, în Fecioară, este cel mai problematic pentru planeta Venus. Tendințele critice și autocritice ale zodiei, suspiciunea specifică, fixarea ștechetei așteptărilor la un nivel aproape imposibil de atins (perfecționismul!), pudoarea și neglijarea propriilor nevoi afective, de dragul satisfacerii nevoilor celorlalți, le pot complica de multe ori relațiile. Fecioara fiind o zodie mutabilă, nu putem exclude tendința ei spre oscilație, nesiguranța vizavi de propriile sentimente, de unde un posibil dualism interior. Totuși, cu pași mărunți, folosind limbajul de iubire pe care Venus în Fecioară îl poate accesa, cel al serviciilor făcute lor, putem câștiga încrederea acestor nativi, ne putem apropia și putem construi relații trainice, subordonate unui scop înalt, umanitar, bazate pe cooperare și întrajutorare. Prin servicii făcute lor înțelegem preluarea unor sarcini din multele pe care ei și le asumă de obicei, împărțirea responsabilităților și degrevarea lor de anumite îndatoriri. Ca arhetip al acestei reprezentări venusiene, am apelat la o imagine iconică modernă, Maica Tereza, pentru care punerea în serviciul celor suferinzi și sărmani a fost scopul și împlinirea supreme. Ne putem imagina relațiile cele mai prezente în viața acestei Venus, ca fiind mai întotdeauna circumscrise regulilor morale, simțului datoriei și devotamentului.

Venus în Capricorn

Venus în Capricorn ar putea să evalueze și relațiile afective ca pe o investiție pe termen lung, mai ales atunci când ele reușesc și să satisfacă ambițiile sale sociale și profesionale. Aceste argumente pot cântări mult mai mult decât atracția romantică sau iubirea dezinteresată a unui partener. Influența lui Saturn, stăpânul acestei zodii, se face simțită la acești nativi de la tipicurile lor zilnice până la preferința pentru companioni mai vârstnici dar care au deja un statut în carieră. Venus, pe care am văzut-o exuberantă în Săgetător devine adepta minimalismului, în Capricorn, prudentă și precaută, de multe ori practicând abstinența sexuală, deși suprimarea emoțiilor duce la stocarea unei energii sexuale remarcabile, care este dirijată spre atingerea scopurilor materiale. Sociabilitatea și conversația de dragul schimbului de informații nu sunt punctul ei forte. Limbajul de iubire principal pe care ea îl înțelege este acela al darurilor oferite. Cu cât mai valoroase, cu atât mai bine, deoarece poate exista aici și o mică doză de snobism, precum și o importanță exagerată acordată valorii materiale a unui cadou. M-am gândit mult care ar fi cea mai bună reprezentare arhetipală pentru Venus în Capricorn și, în cele din urmă, am ales personajul Penelopa, din Odiseea, soția credincioasă care îl așteaptă pe Ulise vreme de douăzeci de ani, să se întoarcă din războiul troian. Relația ei de cuplu, așa cum este de așteptat pentru Venus în Capricorn, a fost subordonată statutului ei de regină, de la care nu a abdicat nici o clipă. Pețitorilor prezenți în număr mare la palat le demonstra în fiecare zi că niciunul dintre ei nu se ridică la nivelul soțului ei dispărut și, drept urmare, nu se pot aștepta să accepte pe vreunul ca partener.

Mi se pare necesar să fac precizarea că schițele de portret pentru Venus în diferitele zodii, au în vedere doar tendințele induse de zodia respectivă. Nu am cum să mă refer, în cadrul acestui articol, și la poziția în case a planetei și nicidecum la aspectele pe care ea le realizează în harta fiecăruia dintre noi. Aceste elemente pot avea o influență semnificativă asupra calităților planetei, alterând într-o oarecare măsură caracteristicile despre care am vorbit mai sus. Totuși, ceea ce ne interesează aici, corespondența dintre poziția în zodie și limbajul principal de iubire pe care îl vorbește Venus rămâne funcțională.

În partea a treia, vom continua cu analiza modului în care Venus se metamorfozează atunci când este găzduită de zodiile de aer și de cele de apă.