Minte sănătoasă în corp sănătos, cei născuți pe cuspida Taur – Gemeni

Dincolo de pamânt și infinit / Cătam să aflu Cerul unde vine. / Și-un glas solemn atunci s-a auzit: ”Și Cerul și Infernul sunt în tine.”

Cei născuți pe cuspida Taur – Gemeni sunt, foarte adesea, indivizi care își locuiesc cu plăcere propriul corp, bucurându-se în egală măsură și de plăcerea de a comunica, de a învăța și de a înțelege viața. Taurul, zodie sensibilă, feminină, de pământ, stăpânită de Venus, zeița iubirii și a frumuseții, este cel mai corporal dintre semnele zodiacului. După ce, în Berbec, ne naștem și manifestăm energia vitală, în Taur devenim conștienți de corpul nostru fizic, prin simțuri. Nicio altă zodie nu este atât de receptivă la mesajele primite din lumea exterioară prin miros, auz, văz, gust sau atingere. Pentru Taur, corpul său pare a se extinde la întreaga natură, de aceea este foarte conectat cu aceasta și este însetat să fuzioneze cu ea. Celebrul tăuraș Ferdinand, binecunoscut din desenele animate, era o expresie perfectă a zodiei: contemplativ, placid, își ajungea lui însuși, în momentele când putea rămâne în reverie, aspirând cu nesaț aroma florilor de mai. Înțelegem atracția Taurului spre confort, chiar spre un lux al cotidianului, care să-i amplifice starea de bine a momentului, a unui ”acum” perpetuu, trăit în propria piele și perceput intens prin propriile simțuri. Acest “acum” poate deveni permanent, dacă Taurul uită de sine și alunecă spre lene și inerție; dar acestă ipoteză este puțin probabilă în situația pe care o analizăm, deoarece influența Gemenilor – zodie masculină, de aer – cere mișcare și, mai ales, comunicare. Mercur, stăpânul Gemenilor, este zeul cel mai versatil și mai complex din Olimp. Pe lângă că are o minte ageră și creativă, Mercur este mereu în acțiune, punând în legătură diferitele planuri ale realității. Dacă Taurul apreciază solitudinea pentru a savura plăcerea de a avea un corp, o mâncare gustoasă sau pentru a se lăsa integrat în natură, Gemenii au nevoie de companie, de schimburi de informație, de împărtășire a experiențelor trăite. Cei născuți în intervalul 17 – 23 mai, pe cuspida dintre Taur și Gemeni, cumulează trăsăturile celor două zodii. Să nu uităm că de acest sector al horoscopului țin și răbdarea, rezistența fizică ieșită din comun, atracția spre muzică și modă, abilitatea de a lucra cu banii, manualitatea, stabilitatea, loialitatea și creativitatea Taurului, precum și adaptabilitatea, gândirea scânteietoare, disponibilitatea spre prietenie, calitățile de învățător și talentul oratoric al Gemenilor. Este multă energie fizică și intelectuală aici, nativii acestui interval trăind la intensitate maximă fiecare zi. Îi putem recunoaște în preajma noastră atunci când întâlnim persoane care ne primesc în viața lor cu inima caldă și mintea deschisă, cu bucuria celui care vede mereu în semenii săi prieteni și nu dușmani.

Printre personalitățile reprezentative ale cuspidei am găsit mai mulți muzicieni (și nu se putea altfel!) dintre care îi amintesc doar pe Enya, născută pe 17 mai 1961 în Gweedore, Donegal, Irlanda, Cher, născută pe 20 mai 1946 în El Centro, California, Pete Townshend chitaristul formației The Who născut pe 19 mai 1945 în Londra, Joe Cocker, născut pe 20 mai 1944 în Sheffield, Regatul Unit, și pe marele compozitor Richard Wagner, născut pe 22 mai 1813 în Leipzig. Am găsit, de asemenea, mai mulți actori apreciați pentru puterea lor de a transmite emoție spectatorilor și mă limitez la a-i numi aici doar pe James Stewart, născut pe 20 mai 1908, unul dintre actorii preferați ai lui Alfred Hichcock, pentru naturalețea cu care dădea viață oamenilor comuni, prinși în conjuncturi care îi transformă în eroi, și pe Sir Laurence Olivier, născut pe 22 mai 1907 în Dorking, Regatul Unit, care a fost considerat multă vreme actorul care a întrupat cu cea mai desăvârșită măiestrie celebre personaje shakespeariene, strălucind în Hamlet. Femei frumoase care au venit pe lume în acest interval, precum Naomi Champbell, născută pe 22 mai 1970, în Londra, au marcat istoria și evoluția modei feminine. Spiritul unic al lui Sir Arthur Conan Doyle, născut pe 22 mai 1859 în Edinburgh, Scoția, a dăruit lumii un personaj nemuritor, pe detectivul care dezlega misterele cazurilor de crimă cântând la vioară, Sherlock Holmes. Dârzenia de luptător care însoțește talentul și șarmul înnăscut al lui Novak Djokovic, născut pe 22 mai 1987 în Belgrad, Serbia, l-au ajutat să devină unul dintre cei mai longevivi și premiați campioni ai tenisului de câmp. Nu putem să nu-i menționăm pe Mustafa Kemal Ataturk, creatorul Turciei moderne, născut pe 19 mai 1881, pe Moshe Dayan, om politic foarte influent în istoria statului Israel, născut pe 20 mai 1915, pe ultimul țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, născut pe 18 mai 1868, pe Hồ Chí Minh, revoluționar vietnamez și președinte al Vietnamului de Nord, născut pe 19 mai 1890.

Primul exemplu pe care vi-l propun este un mare poet persan, Omar Khayyam, născut pe 18 mai 1048 în Nișapur, Iran. Catrenul citat la începutul articolului face parte din cele peste o mie de catrene (rubaiyat) compuse de Omar Khayyam. Dar Omar Khayyam nu a fost doar un foarte profund poet sufist și este trist că, în zilele noastre, s-a uitat contribuția lui însemnată la evoluția algebrei. S-a ocupat de rezolvarea ecuațiilor cubice, fiind primul matematician care studiază acest subiect și ajunge chiar la rezultate remarcabile, bazându-se pe metoda intersecției secțiunilor conice cu cercul. Khayyam își pune problema rezolvării ecuației de gradul III în mod asemănător celei de gradul II (deci, prin radicali) dar nu reușește acest lucru. Totuși, el nu disperă și afirmă chiar că „acele forme” vor fi găsite de cei care îl vor urma. A studiat și Elementele lui Euclid, fiind cu precădere atras de celebrul postulat al paralelelor, căruia încearcă să-i dea o demonstrație. Se ocupă și de problema coeficienților binomiali, care apar în triunghiul lui Pascal. Lucrările lui Khayyam vor fi cunoscute în Europa abia la șapte secole după moartea lui. Avem în Omar Khayyam un exemplu remarcabil al modului în care energia cuspidei Taur – Gemeni se poate manifesta: la el, atât latura venusiană cât și cea mercuriană sunt active în egală măsură, fapt atestat de moștenirea științifică și artistică pe care el ne-a lăsat-o. Catrenele sale sunt mici bijuterii filozofice și lirice, care vorbesc sufletului despre misterul existenței: ”Noapte, stele… Tremuri. Ce ai? Te-nfiori, / Când te-apleci genunea lumii s-o măsori! / Fulgeră-n eternă goană-amețitoare — / Trec pe lângă tine — aștrii rotitori…”

Conform acestei tradiții sufiste care interpretează denumirile cu ajutorul unei mistici a numerelor asemănătoare cabalei din tradiția iudaică, numită abșad, numele învățatului s-ar traduce cu ajutorul calculului poziției literelor prin Ghãqi, Risipitorul. Pentru un sufi, acest supranume desemnează disprețul pentru bunurile lumești.

Să vedem ce se relevă în horoscopul său. Observăm un marcaj puternic pe zodia Gemenilor, aici aflându-se, pe lângă Soare, încă trei planete personale – Luna, Mercur și Venus, la care se adaugă Ascendentul. Soarele, Mercur și Venus sunt situate în casa întâia. Mercur și Venus sunt retrograde. Putem deduce că nevoile sale afective foarte puternice, pe care nu și le putea împlini în viața personală, l-au determinat să renunțe la căutarea iubirii laice și să se dedice trăirii unei iubiri de natură superioară. Khayyam nu a fost un ascet ci, din contră, a trăit intens bucuriile simțurilor dar fără a-și pierde vreo clipă calitatea de martor al propriilor trăiri, desprinzând un tâlc existențial din toate. Viața sa interioară pare a se fi derulat predilect în planul mental, aerul fiind elementul dominant în harta sa. Dar, pentru că atât Mercur cât și Venus erau retrograde, e foarte posibil să fi înțeles cu mintea multe din sentimentele care îl locuiau. Soarele din casa întâia sugerează concentrarea sa asupra propriei persoane și a propriului univers. Versul final al catrenului de la început, ”și Cerul și Infernul sunt în tine”, ne trimite la această concluzie care ne îndeamnă să presupunem că el a reușit o împăcare între latura sa de Taur (afectivitate, nevoie de iubire și de frumos) și cea de Gemeni (procese intelectuale, comunicare, talent literar). Luna situată tot în Gemeni și în sextil cu Marte, în Taur și în casa a XII-a, descrie talentul său literar prolific. Cu Pluto pe Mijlocul Cerului, conjunct cu Jupiter, toate trei în zodia Vărsătorului, și în trigon cu Soarele, atingerea faimei era imposibil de evitat.

Fascinanta Cher, pe numele ei real Cheryl Sarkisian, supranumită ”Zeița muzicii pop”, este una dintre divele muzicii contemporane, cariera sa întinzându-se deja pe nu mai puțin de șase decenii. După ce renunțase la școală din cauza dislexiei de care suferea, la 17 ani l-a cunoscut pe Sonny Bono care era deja un cântăreț cunoscut. El a fost cel care i-a descoperit vocea cu totul specială, cu un timbru unic, și a încurajat-o să se afirme pe scenă. A muncit enorm și s-a slujit de inteligența ei artistică pentru a-și construi un drum triumfal în industria muzicii și a filmului.

A reușit să-și depășească timiditatea și să urce până la vârf, în topurile vânzărilor și ale preferințelor publicului. Alături de Frank Sinatra, Barbra Streisand, Jamie Fox și Bing Crosby, ea este una dintre cele cinci personalități care dețin în palmares premii atât pentru interpretarea lor actoricească cât și pentru activitatea muzicală. A fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță, în 1988, pentru rolul din filmul Visătorii, și cu un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare feminină, în 1972. Din păcate, în viața personală lucrurile nu au stat la fel de bine, ea confruntându-se cu încercări dificile, cu violența domestică și cu decizia fiicei sale de a recurge la o operație de schimbare de sex. A trecut însă peste toate și astăzi, la 75 de ani, este gata să pornească într-un nou turneu mondial.

S-a născut, cum spuneam mai sus, pe 20 mai 1946, la ora 7:25, în El Centro, California. Este, așadar, un Taur cu Soarele în norocoasa casă a XI-a, împreună cu Mercur, cu Luna în Capricorn și Ascendentul în Rac. Recepția mutuală Mercur – Venus întărește energia cuspidei Taur – Gemeni în harta sa natală. Luna, stăpâna Ascendentului, situată în Capricorn și casa a VII-a, descrie dârzenia demonstrată de Cher de-a lungul timpului iar opoziția dintre Lună și Saturn, în Rac și casa I-a, axa relațională, atestă neplăcerile pe care le-a avut de înfruntat în căsnicie. Saturn în casa I-a îi conferă o personalitate timidă și o încredere în sine destul de scăzută, lucruri pe care Cher și le-a asumat, vorbind despre tinerețea sa. Până și operațiile estetice la care a apelat pot fi explicate, parțial, și prin acest Saturn în prima casă, care este foarte critic la adresa propriului aspect fizic. Venus în Gemeni și casa a XII-a, împreună cu Uranus, pot fi indicatori ai rafinamentului artistic cu care Cher a fost înzestrată.

O altă personalitate ilustră care reprezintă cuspida Taur – Gemeni este Sir Arthur Conan Doyle, creatorul inegalabilului cuplu alcătuit din detectivul Sherlock Holmes și asistentul acestuia Dr. John Watson.

Sir Arthur Conan Doyle a urmat cursurile unei școli iezuite, pentru ca la absolvirea acesteia să se declare agnostic. A devenit medic și a început să practice medicina în cabinetul său privat, deschis în Plymouth. Când ducea lipsă de pacienți, scria. Prima operă semnificativă a fost A Study in Scarlet / Un studiu în roșu, în care apărea pentru prima oară Sherlock Holmes, erou inspirat de persoana lui Joseph Bell, un fost profesor al său de la universitate. Cele două preocupări, medicina și scrisul, l-au însoțit toată viața. A avut două căsnicii, recăsătorindu-se după ce prima sa soție a murit de tuberculoză. A avut nu mai puțin de cinci copii, doi din prima căsătorie și trei din cea de a doua.

Harta sa natală este foarte interesantă, după cum se vede. În sistemul de domificare Placidus, șase dintre planete se află în casa a XII-a, dată fiind latitudinea orașului Edinburgh. Găsim și aici un stellium de patru planete plus Ascendentul în Gemeni – Soarele, Marte, Jupiter și Uranus. Gândirea sa nonconformistă este oglindită de conjuncția Soare – Uranus. Tot în casa a XII-a dar în Taur se află Mercur conjunct cu Pluto, aspect frecvent întâlnit la persoanele înzestrate cu preocupări și talent detectivistic. Tot în casa a XII-a o vedem și pe Venus, în Berbec, care poate sugera atât pierderea primei soții cât și iubirea platonică pe care i-a purtat-o, timp de zece ani, femeii care a devenit a doua soție a sa. Luna în Vărsător și casa a IX-a, completează profilul unui gânditor aparent extrovertit dar care, de fapt, trăia foarte mult în lumea lui imaginară. Ascendentul în Gemeni, cu Jupiter în prima casă și Marte situat exact pe Ascendent, sugerează energia sa debordantă pusă în slujba carierei și încrederea în reușită. Saturn în Leu și casa a III-a confirmă că sfera comunicării și a exprimării este domeniul de viață în care și-a asumat responsabiltățile majore.

Pentru mine, următorul exemplu redă cel mai fidel energia cuspidei Taur – Gemeni. Karol Józef Wojtyła s-a născut pe 18 mai 1920, la Wadowice, Polonia, într-o familie modestă. La numai 9 ani a rămas orfan de mamă iar, când avea 21 de ani, și-a pierdut și tatăl. Din 1942, a urmat cursurile seminarului teologic din Cracovia, alegând calea preoției care l-a purtat din Polonia natală până la Roma pentru ca, în 1978, să ocupe scaunul pontifical sub numele de Papa Ioan Paul al II-lea. Pontificatul său de 27 de ani, este al doilea ca durată în istoria modernă a Bisericii, după cel al Papei Pius al IX-lea. Papa Ioan Paul al II-lea a fost canonizat în aprilie 2014, la numai nouă ani de la deces. Acest lucru spune foarte multe despre felul în care omul, deciziile și acțiunile sale au fost apreciate în lumea creștină și pe întreg mapamondul. Papa Ioan Paul al II-lea a fost un militant activ pentru pace, pentru echilibru. Deși a fost obiectul unui atentat comis de un musulman, turcul Mehmert Ali Agca, pe 13 mai 1981, el a chemat în permanență pe aparținătorii tuturor religiilor lumii la împăcare. A făcut nenumărate călătorii pastorale, în foarte multe țări, catolice sau nu. Să ne amintim de vizita sa istorică în România între 7 și 9 mai 1999, la invitația Patriarhului Teoctist, prima vizită a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă, o vizită cu adevărat triumfală.

Despre Papa Ioan Paul al II-lea și rolul jucat de el în transformările care au avut loc în anul 1989, în țările foste socialiste, despre statura sa morală și spirituală am putea scrie foarte multe. Acum însă, să ne întoarcem la informațiile cuprinse în harta sa natală. Horoscopul său se află sub stăpânirea Venerei (Venus), cu alte cuvinte a iubirii și a armoniei. Taur, cu Luna în Gemeni și Ascendentul în Balanță, el a fost un om preocupat de nevoile celorlalți (Soarele și Luna în casa a VIII-a), de parteneriate stabile și mulțumitoare pentru toate părțile implicate (Venus conjunctă cu Mercur în casa a VII-a, în Taur). Mijlocul Cerului în Leu, cu Jupiter și Neptun, cele două planete ale credinței și religiozității, în casa a X-a, arată menirea sa de conducător spiritual. Cu Marte retrograd și neaspectat în Balanță, în casa a XII-a, putem spune că Papa Ioan Paul al II-lea a încercat să tranșeze ”bătălii” vechi, ascunse, pe teme religioase și nu numai. Cauzele umanitare au fost o prioritate în misiunea sa. De aceea el a rămas în memoria creștinilor, catolici sau nu, ca un suveran pontif care gândea cu inima.

Voi încheia aducându-vă în atenție un citat din opera filozofului Gabriel Liiceanu, și el un nativ de cuspidă, născut pe 23 mai 1942. El spune așa: ”În fond, în fiecare dintre noi se află doi oameni. Suntem, mai întâi, ceea ce a făcut natura din noi. Dar suntem, apoi, ceea ce am făcut noi cu natura din noi.” Acest fragment mi se pare o expresie condensată a energiei Taur – Gemeni: primim un corp și anumite caracteristici, pe care nu le putem negocia, dar primim și mintea cu ajutorul căreia putem schimba anumite lucruri, putem evolua, păstrând mereu un echilibru între minte și corp – Armonia!