Revoluţia solară a României pentru 2021

În calculul acestei Revoluţii solare s-a luat, ca astrogramă iniţială, tema de naştere a României din 5 februarie 1859 (ca o corecţie a datei de 24 ianuarie 1859, conform calendarului gregorian), ora 16:22 , Bucureşti. Revoluţia solară pentru anul 2021 a fost calculată pentru data de 5 februarie 2021, ora 00:10, Bucureşti.

Descoperim o hartă anuală a României cu Ascendent în Scorpion, care semnifică un proces de transformare care poate începe în acest an în societatea românească. De la nivel guvernamental pot fi iniţiate anumite schimbări importante, profunde, anumite reforme. Desigur, există ideea conform căreia “nu vom mai fi aceiaşi după această pandemie” dar nu este vorba aici doar despre o schimbare de comportament, o schimbare a stilului de viaţă (cu alte modele de consum ale publicului) ci despre o posibilă trecere la un model de gândire mai elevat, în care se pot percepe anumite lucruri esenţiale din spatele aparenţelor.

Revoluția solară (RS) a României pentru 2021

Dintr-o altă perspectivă, acest Ascendent din Scorpion poate genera o mai mare senzualitate, o focalizare mai puternică pe dorinţe, erotism, plăceri, focalizare care, în timp, poate produce chiar o creştere a natalităţii. Mulţi oameni vor fi axaţi pe stilul “aici şi acum”, căutând să trăiască mai mult prezentul, să savureze deliciile fiecărui moment al vieţii. Marte, un regent al Ascendentului, plasat în casa a VII-a indică posibilitatea începerii unor noi relaţii de cuplu, un mai mare dinamism în plan social (inclusiv manifestări publice, demonstraţii, mitinguri), anunţând astfel un aşteptat final al restricţiilor pandemiei.

Pluton, al doilea regent al Ascendentului din Scorpion, este plasat în casa a III-a anuală, semnificând o schimbare de mentalitate, a atitudinii faţă de mass-media oficială (din ce în ce mai puţin credibilă), un interes crescând pentru ştirile de pe media alternativă. Acea posibilă transformare a stilului de gândire, despre care vorbeam mai sus, este susţinută şi de plasarea Nodului Nord lunar (direcţia de evoluţie) în Gemeni (semnul gândirii) şi în casa a VIII-a (a morţii şi a transformării). Pluton în casa a III-a poate indica și eforturi pentru a îmbunătăţi starea infrastructurii rutiere şi feroviare, pentru modernizarea acestora.

Ascendentul anual din Scorpion se suprapune peste casa a IV-a a temei natale a ţării (vezi mai jos), semnificând o preocupare de „întoarcere la origini”, de revalorizare a istoriei, redescoperire a originilor; anumite descoperiri arheologice deosebite sunt posibile (probabil în zonele de nord şi nord-vest ale ţării). Pe de altă parte, este posibil să apară noi măsuri de facilitare a achiziţiilor de locuinţe, prin diverse programe de finanţare susţinute de bănci şi garantate de guvern. Pot apărea şi preocupări legate de alimentaţie, şi un interes sporit pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe. Curentele naţionaliste sau patriotice, care susţin viziuni tradiţionaliste, pot avea un mai mare succes în decursul acestui an.

Harta Unirii Principatelor Române din 1859 – baza de calcul a RS 2021

Luna din casa I-a poate indica o slăbire a poziţiei guvernamentale, o scădere a popularităţii (fiind o Lună în cădere, în Scorpion). Luna este suplimentar slăbită, primind o opoziţie de la Marte, ceea ce ne indică posibilitatea apariţiei unor greve, demonstraţii, proteste, legate de diminuarea unor drepturi salariale sau sporuri (Marte fiind plasat în Taur, semnul banilor). Faptul că bugetul acestui an poate fi unul de austeritate este indicat de conjuncţia Venus – Saturn (care semnifică restricţii financiare, reducerea unor finanţări), dar şi de cuadratura primită de această conjuncţie de la Ascendentul din Scorpion (care semnifică o decizie dură de „tăiere a cheltuielilor”).

Casa a II-a, a finanţelor ţării, este plasată în Săgetător dar regentul este Jupiter din Vărsător. Astfel se confirmă restricţiile bugetare semnificative (Jupiter este „îngrădit” sau „limitat” de regentul lui, Saturn). În casa a III-a descoperim, în afară de Pluton, şi pe Venus şi Saturn, care indică finanţare pentru transporturi şi infrastructură şi preocuparea de realizare a unei autostrăzi care să traverseze munţii (un gen de autostradă transcarpatică).

Soarele, Jupiter şi Mercur se află în casa a IV-a, semnificând un interes foarte mare, în acest an, atât pentru sectorul alimentar cât şi pentru tot ceea ce ţine de locuinţe. Aceste planete pot aduce şi o ameliorare (sau chiar un progres semnificativ, în anumite zone) a vieţii în mediul rural. Aceleaşi trei planete ne vorbesc şi despre continuarea, în acest an, a „muncii la domiciliu”, adică realizarea unei activităţi profesionale semnificative din confortul propriului domiciliu. Pot lua avânt şi activităţile de livrare de mâncare la domiciliu sau de comerţ electronic.

Neptun din casa a V-a indică o anumită confuzie care poate persista în sectorul educației generată de actuala pandemie prin culorile codului de pandemie (roşu, galben, etc.), posibile contaminări ale unor copii, distanţarea necesară prevenirii altor infectări etc. Jupiter, regent al casei a V-a, aflat în Vărsător, arată că în unele zone ale ţării cursurile se vor ține tot online, de acasă.

Casa a VI-a din Berbec va aduce iniţiative pentru revitalizarea pieţei muncii, prin posibile investiţii orientate spre sectoare vulnerabile (Marte, regentul casei a VI-a, se află în Taur), cum ar fi HoReCa (alimentaţia publică şi hotelurile). Totuşi, activităţile profesionale vor fi mai puţin plătite în acest an, deci salariile vor fi în scădere (Venus, al doilea regent al casei a VI-a, se află în conjuncţie cu Saturn). Uranus din Taur are o poziţie angulară (plasat pe Descendent), indicând interesul major care va exista şi în acest an pentru domeniul IT, comunicaţii, aparatură electronică, internet, ca şi pentru divertismentul, informaţiile şi relaţionările care se obțin prin aceste mijloace (mai ales prin contactele interumane ce se derulează în reţele sociale). Din punct de vedere medical, pandemia va mai continua o perioadă şi în acest an, ca şi măsurile sanitare aferente, dar reticenţa populaţiei, ba chiar opoziţia faţă de acestea va fi tot mai mare (Marte, regentul casei a VI-a, este în opoziţie cu Luna), inclusiv faţă de vaccinare.

Casa a IX-a, plasată în Rac şi Leu, ne arată că deplasările în străinătate vor fi dificile şi riscante în acest an; ambii regenţi ai casei a IX-a sunt în detriment: Luna în cădere, în Scorpion, iar Soarele în exil, în Vărsător. Cei care vor să meargă „afară” riscă opriri la graniţe, izolări forţate, carantinări, obligaţii de a fi testaţi pentru virus.

Această hartă anuală are din abundenţă Aer (5 planete în Vărsător), ceva mai puţin Pământ (Marte, Uranus din Taur, Pluton din Capricorn) şi Apă (Ascendent şi Luna în Scorpion, Neptun în Peşti), dar ea este complet lipsită de planete în semne de foc; deci ar putea fi un an mai friguros, în care temperaturile ambiante nu vor creşte foarte mult. Este de remarcat şi o configuraţie “cort” sau “vapor” (formată între Luna din Scorpion, Pluton din Capricorn, Neptun din Peşti şi Marte din Taur), care poate aduce o creştere a interesului pentru navigaţie (colateral şi pentru pescuit, fiind Neptun în Peşti), construcţia de nave, croaziere (Delta Dunării, Marea Neagră), şi pentru excursii în natură, de tipul celor făcute cu cortul. Acestea sunt, deci, unele dintre cele mai semnificative influenţe care apar în Revoluţia solară a României pentru 2021.