Regele Charles al III-lea – Încoronarea

Momentul încoronării – sursa: captură foto TV Digi24

de MIHAELA DICU

Regele Charles al III-lea

În numărul din septembrie 2022 al revistei a fost publicat articolul ”Regele Charles al III-lea”, pe care l-am scris pe fondul evenimentelor recente la acea dată: moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, pe 8 septembrie, urmată pe 10 septembrie de proclamarea succesorului la tron, fiul ei, Charles al III-lea. Puteți (re)citi materialul aici:

Între altele, în articol arătam de ce cred că Charles va fi un rege bun, că se va ridica la înălțimea cerințelor poziției în care se află. O făceam analizând harta sa natală și trasând apoi o paralelă între harta sa și cea a reginei Elisabeta a II-a.

Inițial, intenționam ca în acel articol să scriu câte ceva și despre harta proclamării. Charles al III-lea a fost proclamat oficial Rege al Marii Britanii în Consiliul de Coroană, pe 10 septembrie 2022. Nu am mai avut timp și, oricum, articolul ieșise destul de consistent și fără.

Cea mai importantă hartă pentru o domnie

Pentru domnia unui rege harta proclamării/învestirii este o hartă importantă, desigur, fiindcă reflectă un moment decisiv. În cazul de față, momentul în care s-a anunțat oficial că Charles va purta coroana.

Dar pentru domnia unui rege cea mai importantă hartă este harta încoronării. Și asta dintotdeauna. Așa se face că ni s-a păstrat cioplită în piatră harta încoronării regelui Antiochus I, care a domnit peste regatul greco-iranian Commagene (4 august 62 BCE) sau harta încoronării reginei Elisabeta I a Angliei (15 ianuarie 1559), al cărui moment a fost ales de astrologul ei personal, John Dee.

Charles al III-lea – harta încoronării

Am urmărit cu mare atenție transmiterea în direct a festivității încoronării regelui Charles al III-lea, la fel ca o mare parte din populația lumii. Doar că eu nu m-am concentrat pe fast, pe interacțiunile Prințului Harry cu membrii familiei regale sau pe toaletele doamnelor. Nu, eu am stat cu ochii pe ceas și cu degetul pe declanșatorul foto al telefonului. Am surprins momentul în care Charles a depus jurământul de încoronare, cel în care a semnat forma scrisă a jurământului și apogeul ceremoniei, când Arhiepiscopul de Canterbury i-a așezat coroana pe frunte – ÎNCORONAREA! Momentul: 6 mai 2023, ora 12:02 Londra (14:02 București).

O hartă de încoronare frumoasă. Cu Soarele în casa a X-a, cu stăpâna casei a X-a în poziție privilegiată. Mai puțin fericit este Mercur retrograd, dar nu e mare bai, fiindcă este angular și pe recepție mutuală cu mica benefică, Venus, ceea ce îi îmbunătățește mult condiția.

Ca stăpână a casei a X-a (a domniei), Venus este într-o poziție norocoasă, în casa a XI-a (Agathos Daimon, Bucuria lui Jupiter) și în sextil cu Marele Benefic, Jupiter.

Jupiter este în demnitate accidentală, în hayz, și susține Ascendentul printr-un trigon, și nu orice trigon, ci superior, care are o influență pozitivă sporită.

Consider că în această situație, cu Ascendentul în Leu, Venus devine stăpâna hărții, căci dispune de Soare, stăpânul Ascendentului.

Așadar, Venus în casa a XI-e este și stăpâna hărții, și a casei a X-a.

Cu această hartă de încoronare, s-ar putea ca Regele Charles al III-lea să se bucure de mai multă popularitate decât se așteptau unii. În definitiv, casa a XI-a este și o casă a popularității.

Ceremonia încoronării: semnarea jurământului – sursa: captură foto TV Digi24

Harta încoronării și harta natală

Încă ceva: harta încoronării se grefează semnificativ pe harta natală.

Același Ascendent în Leu, aceeași plasare a Luminătorilor și a axei nodurilor pe axa Taur-Scorpion, casa X-a/casa a IV-a.

De remarcat că Jupiter din harta încoronării aspectează prin trigon conjuncția natală Marte-Jupiter din casa a V-a, unde Marte este stăpânul hărții natale (Ascendent Leu, Soarele în Scorpion, mergem un pas mai departe, către stăpânul Scorpionului și dispozitorul Soarelui, Marte).

Harta încoronării și eclipsa de Lună

Pe 5 mai, cu doar o zi înaintea încoronării regelui Charles al III-lea a avut loc o eclipsă de Lună. Unii s-au grăbit să vadă în asta un semn de rău augur. E nu m-aș grăbi să trag o astfel de concluzie. Prezența eclipselor pare să fie un pattern în familia regală britanică. Nu am mers prea adânc cu studiul, dar Regele Charles însuși este născut chiar înainte de o eclipsă de Lună. Iar Prințul William, moștenitorul tronului, e născut fix pe o eclipsă de Soare. Iar eclipsa de Lună din 5 mai este inversul eclipsei din harta lui Charles. În natal, Soarele este în Scorpion și Luna în Taur, iar în ziua încoronării, Soarele e în Taur și Luna în Scorpion.

Harta proclamării și harta încoronării

Pomeneam mai sus de harta proclamării, despre care nu am mai apucat să scriu în articolul din septembrie. Reiau subiectul acum, fiindcă mi se pare interesant cum această harta are o serie de conexiuni cu harta încoronării. Să le urmărim în paralel:

Regele e Scorpion, harta proclamării are Ascendentul în Scorpion, cea a încoronării are Luna în Scorpion.

Regele are Ascendentul în Leu, harta proclamării are casa a X-a (domnia) în Leu, cea a încoronării are Ascendentul în Leu.

Ambele hărți o au pe Venus în casa a XI-a.

Ambele hărți au stăpânul casei a X-a în casa a XI-a.

Ambele hărți au axa nodurilor lunare în case angulare.

Ambele hărți sunt hărți de Lună Plină (opoziția Soare-Lună).

Poate că pare puțin ciudat că stăpânul hărții/Ascendentului din harta proclamării este în casa a VIII-a, a morții. Nu este ciudat: e vorba despre o învestire survenită la doar două zile după moartea monarhului precedent: regina Elisabeta a II-a.

Luna Plină…

Luna Plină apare în toate cele trei hărți: harta natală, cea a proclamării și cea a încoronării. Luna Plină este faza la care Luna devine foarte vizibilă pe cer și are o influență foarte puternică. În harta unui bărbat, Luna este semnificatoarea mamei și a soției. Pentru Charles ambele au fost extrem de importante: mama, fără îndoială, soțiile ambele: una extrem de populară, dar pe care nu a iubit-o, iar ea l-a umbrit și l-a denigrat și alta mai puțin populară, dar pe care a iubit-o o viață.

În hărțile de domnie (proclamare și încoronare), Luna foarte vizibilă ar putea avea legătură cu mama, regina care i-a cedat tronul, și cu soția, Camilla, care a fost încoronată alături de el.

La final

Analiza de față este sumară și tratează doar anumite puncte de vedere. Hărțile prezentate sunt complexe, iar pe lângă influențele puternic pozitive descrise au și destule puncte sensibile. Poate vom vorbi și despre acelea cândva. Deocamdată, la un nou început prefer să pornim cu dreptul.