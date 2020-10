Echinocțiul de toamnă 2020. Povestea merge mai departe

Mă uit la hartă, ea se uită la mine și, ca de obicei, râdem unul de altul. Îmi spune ”știi că, oricum, nu o să afli niciodată tot ceea ce se află ascuns în spatele planetelor mele”, iar eu îi zic ”știu, dar nici nu vreau acest lucru. Ar fi plictisitor să știu totul.”

O hartă e ca o femeie: cu cât e mai enigmatică, cu atât este mai fascinantă și te pune în mișcare. O gospodină nu-ți va da niciodată aripi de înger.

Ce fac cu o hartă a unui moment? Aștept să vedem ce se întâmplă, sau traduc energia vremurilor și o pun la treabă? De fapt, dincolo de ”a fi sau a nu fi”, aceasta este întrebarea esențială în viață. Cum mă poziționez? Aștept evenimentele și reacționez nervos la ele, sau sunt Creator și le produc eu? Aștept vântul potrivit, sau ridic velele și navighez, dar acolo unde vreau eu?

Este adevărat, suntem dresați să trăim în prima paradigmă. De-a lungul mileniilor, noțiuni ca Soartă, Destin, Dumnezeu, Planete, ne-au înlănțuit într-o stare de așteptare a unei profeții bune și a unor evenimente care nu țin de noi.

*

De la ce ne-am luat? Marți, 22 septembrie 2020 (numerologii au orgasme aici), pe la ora 16:30 (București, EEDT -3), Soarele ”coboară” în emisfera sudică, trecând Ecuatorul, moment astral denumit ”echinocțiul de toamnă”. Începutul toamnei astronomice, deci.

Hai să recapitulăm, nițel, să nu scoatem momentul din context.

(N.r.: s-a folosit sistemul caselor solare, hărțile fiind astfel valabile pentru orice loc)

Solstițiul de iarnă

Revelionul 2020 este anunțat de solstițiul din decembrie 2019, cu patru planete și Nodul Sud în Capricorn, Marte și Luna în Scorpion, Mercur în Casa a XII-a, nesusținut și în cuadratură cu Neptun, Luna în opoziție cu Uranus. Deja vedem greu, sumbru, multă încărcătură și neclaritate, evenimente inedite și (pentru prietenii teosofi) multă descărcare karmică.

Echinocțiul de primăvară

Vestitorii primăverii nu stau nici ei pe roze: harta echinocțiului din martie este destul de noroioasă, cu patru planete nervoase (și distructive) în Capricorn, cu tot cu Nod Sud, ne sare în ochi conjuncția (de semn) Mercur – Neptun, din Pești și Casa a XII-a, indicând continuarea tendințelor de la Crăciun, cu mai multă furie și aceeași neclaritate. Însă Luna din Vărsător, casa a XI-a, în tensiune cu Venus din II (banii), este deja un indicator al nevoii (și tendinței) de a privi către viitor, de a inova, de a schimba, de a ne repoziționa. Apar cu multă intensitate fenomenele online, banii ori nu sunt deloc ori vin din surse neașteptate. Cu toată încărcătura Capricornului, care continuă tot anul 2020, vedem semnele unor schimbări și deschideri.

Solstițiul de vară

Vara se deschide cu o hartă ce îndeamnă la dolce far niente, la izolare (în sensul detașării), la fuga în Paradis și lăsat așa cum este. Marte – Neptun în Pești, Mercur retrograd în semn de apă, Luna (și Venus, retrogradă) în Casa a XII-a… Dar: întâlnirea Lunii cu Nodul Nord arată o poveste nespusă încă, ce urmează să se nască. Am scris despre acestea, mai pe larg, aici. Articolul primea, atunci, subtitlul ”Pot, dar nu vreau”, anunțând lipsa de motivație și starea (mai ales nevoia) de ușurătate ce ne-au plimbat vara asta prin cotloane ale mansardei, inimii și existenței unde nu aveam de gând să călcăm vreodată.

Contemplând harta echinocțiului de toamnă, mi se pare prima din seria de patru care aduce o deschidere, o iluminare. Un fel de ”mai răsfirați, tovarăși, mai răsfirați!”. Sau ”mai regrupați, dragilor, regrupați!”.

Harta arată un call to action, însă altfel decât în filmele cu Rambo. Este un call to action relațional, o reinventare a relațiilor de toate felurile pe care le avem. De la job până la partenerul de pe cealaltă parte a patului. O excelentă recepție mutuală Soare – Venus, cu doamna Venus (stăpâna hărții) într-o casă extrem de benefică pentru viitor, pentru speranțe, viziuni și – mai ales – configurări de (noi) alianțe. Luna din casa a III-a, Mercur din Balanță, Nodul Nord din Gemeni anunță ”căscați bine ochii la prieteni, la noile relații ce pot apărea și la cele vechi, nepotrivite, care încep să dispară”. Nodul Nord (povestea nespusă, ori ”intenția ascunsă”, pentru cei care dau în cărți și sunt familiari cu limbajul), întărit de triunghiul cu propriu-i stăpân (Mercur) și confirmat de Luna din III/Săgetător, arată o tendință inconștientă către evadare, către alte planuri, viziuni, tărâmuri. Fizice sau ale conștiinței, nu are importanță.

Sigur că mai există balaurii din Capricorn (Jupiter, Pluton, Saturn), însă acesta este anul 2020 (deh, tati…). Suntem scoși la tablă în permanență, mereu nepregătiți, mereu ”pe burtă că trag ai noștri”. Continuă (normal) tensiunile pe plan social, suntem în plină (nu numai) pandemie ci shift de conștiință la nivel planetar, că vrem ori nu să acceptăm treaba asta. Schimbările vor trece cu noi, prin noi și pe lângă noi cu viteză: tensiunea puternică dintre Mercur, Marte și voinicii din Capricorn indică o luptă cu blocajele, cu limitările, cu sentimentul de ”eu nu pot, este imposibil, nu văd scăparea sau ieșirea”. În general, soluția în astfel de situații este ”mergi mai departe și vezi tu după aia”.

Este de dorit să evităm veșnica păruială pe Facebook, luatul de păr pe vaccin și alte subiecte care nu țin de controlul personal. Harta vorbește despre faptul că greutatea trecutului vine ca un uragan, iar a-i ține piept este un act de bravadă inutilă. În loc să ieși afară, să înjuri tsunamiul, mai bine intri la adăpost și începi să îți suni prietenii: ”pisi, hai să vedem cum ne configurăm prin primăvară, ce mai combinăm din ianuarie încolo”.

Pe scurt, vorbim despre energii care se materializează pe teritoriul relațiilor. Dacă suntem atenți și acționăm în acest plan, vom avea surprize frumoase: pot apărea susținători, prieteni vechi sau noi, oameni care se polarizează în jurul unor noi idei și viziuni. În rest, ce e val, ca valul trece.

Îmi sun, zilele acestea, prietenii răsfirați prin lume și le zic ”mi-e dor de oameni mișto. Mi-e dor să stăm împreună, la un ceai, să discutăm povești ale inimii și legende ale sufletului. Mă uit în jur, la cei care mă înconjoară și îmi dau seama că sunt plictisit până peste cap de aceleași subiecte și viziuni cotidiene.” Și ei împărtășesc, cu mine, același lucru: este doar despre oameni, despre cine te înconjoară.

Pandemia asta, paradoxal, ne-a adus mai împreună ca niciodată. Suntem mult mai interesați de ce fac vecinii, cum o mai duc, am învățat și geografie, site-ul worldometers a devenit noul Facebook. ”Povestea merge mai departe”, iar în această toamnă este despre a lupta cu balaurii interiori, cu propria frână de mână, cu sentimentele de neputință: aceștia sunt adevărații viruși. Dar și despre a descoperi prieteni noi, a învia viziuni de viitor uitate prin cămări, a povesti cu oameni de suflet.

Personal, uitându-mă la hartă, nu cred că vom face ”pasul decisiv” în această toamnă. Însă îl vom pregăti. Vom desena vision board-ul, vom scrie manualul, vom redacta planurile și ne vom suna prietenii. În aceeași măsură în care, încet, vechi relații, amici, contexte, vor începe să se dilueze de la sine, să dispară. ”Scade-n depărtare, piere…”.

Este doar începutul, un început chemat de vestita conjuncție și intrare în Vărsător a planetelor Jupiter și Saturn, de la sfârșitul lui decembrie. Încă nu s-a copt, dar e pe-aproape. Dar până atunci, mai este.

Hai să avem o toamnă bogată, să iasă țuica bine, vinul bun și nunta cu dar!

Vă țuc pe chakre,