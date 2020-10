Cometa Neowise şi provocările anului 2020

(Ilustrație din “Cartea Miracolelor de la Ausburg”, sec XVI – ”În anul 1007, a apărut o cometă minunată. Împrăștia foc și flăcări în toate direcțiile. A fost văzută în Germania și Elveția și a căzut pe pământ.” Sursa: Wikipedia)

Din timpuri străvechi, oamenii au privit bolta cerească din dorința de a afla mesajele criptate ale Universului. Atunci când o cometă străbătea cerul înstelat al nopții, înțelepții antici știau că era un mesaj de la Univers, care le inspira frică deoarece anunța perioade de tulburări sociale, violenţă şi moartea conducătorilor. În tradiția babiloniană, cometele erau văzute ca fiind cauza mai multor calamitați: focul, pucioasa şi potopul sunt menționate în „Epopeea lui Ghilgameș”, cea mai veche scriere păstrată a umanității. Ulterior, grecii şi romanii le vedeau ca prevestitoare ale războiului – istoricul roman Plinius cel Bătrân asocia cometele cu tulburările politice şi cu moartea . De-a lungul timpului, apariția cometelor şi dezastrele de toate felurile au fost atât de strâns asociate încât, în 1456, papa Calixtus al III-lea a condamnat cometa Halley, considerând-o un instrument al Diavolului.

Deși cometele sunt de obicei de rău augur, ele sunt, de asemenea, indicatori ai interesului divin pentru lumea noastră. Din punct de vedere esoteric, mai aproape de zilele noastre îl avem pe Papus care afirma: „În acel moment, o masă enormă pentru puțina înțelegere umană, infimă însă în ochii Infinitului, străbate Spațiul. Pe planetele inferioare ale Lumilor pe care le străbate în drumul său, instrumentele se ridică şi din înălțimea observatoarelor ființele muritoare anunță: o cometă traversează sistemul nostru. Pe planetele superioare ale acestor Lumi, cei nemuritori se prosternează şi adoră profund religios lumina divină care împlinește sacrificiul din care trebuie să se nască întoarcerea sa la Unitate. Ei se închină şi strigă: Spiritul lui Dumnezeu străbate Lumea.”

Din punct de vedere științific, cometele sunt cele mai neobișnuite obiecte de pe cer tocmai pentru că traiectoria lor este una imprevizibilă, în antiteză cu orbitele regulate ale planetelor, care pot fi previzionate. Perioada orbitală poate fi de la câțiva zeci de ani, cum e cazul cometei Halley (76 de ani), până la câteva mii, cum e cazul cometei Hale-Bopp (18.000 de ani). Cometa Neowise are un ciclu de 6.766 de ani. Acum înțelegem că aceste corpuri încapsulează momente din istoria sistemului nostru solar, ele ne vorbesc despre timpul în care s-au format planetele şi despre originea vieții în Univers.

Cometele în astrologie

Când astrologii antici observau cometele, notau întâi forma şi culoarea pentru a le determina simbolistica. După Robson, cometele pot fi atribuite planetelor în funcție de culorile lor. Dacă acestea aveau o nuanță cenușie, precum Saturn, considerau că ar aduce evenimente legate de Saturn, precum moarte şi decapitări, iar dacă nuanța era strălucitoare, ei vedeau cometa ca aducând evenimente simbolizate de Jupiter, precum abundenţa de cereale şi fructe .

Informațiile astrologice despre comete sunt destul de puține. Am găsit câteva la Girolamo Cardan, care afirma că atunci când o cometă cade în apropiere de Saturn, anunță ciumă, secetă și trădări; când cade pe lângă Jupiter, ar prevesti revoluții; aproape de Marte, semnifică războaie; aproape de Soare, calamități pe tot globul; aproape de Lună, inundații; aproape de Venus, moartea nobililor; aproape de Mercur, un număr mare de nenorociri . Așadar o cometă aflată în conjuncție cu o planetă sau chiar cu o stea fixă aduce în prim-plan teme reprezentate de planeta sau de steaua fixă respectivă.

Referindu-se la nove, Vivian Robson spune că efectele acestora „par să se exercite prin intermediul constelațiilor în care apar și, de asemenea, prin intermediul semnului și gradului zodiacal ce corespund poziției lor. Se spune că novele ar cauza căldură excesivă, molime, infertilitatea solului, războaie şi schimbări în regate, vânturi, cutremure şi inundații și sunt atribuite planetelor în funcție de culoarea lor.” . Tot astfel sunt interpretate și cometele, explică el.

Semnele de foc erau, de obicei, asociate cu pericolele de incendiu şi războaiele; semnele de apă cu furtunile și tsunamiurile; semnele de pământ cu secetele și lipsa resurselor; şi semnele de aer, cu uraganele.

Considerau că atunci când cometele erau vizibile într-un anumit semn, ţările reprezentate de acel semn puteau suferi dezastre. Spre exemplu, când în 1678 o cometă se afla în Taur, William Lilly a menționat că fenomenul va afecta Polonia, Rusia, Sicilia, Norvegia, Algeria, Lorena şi Roma.

Despre cometa Neowise, din punct de vedere astrologic

Dar ce putem spune despre apariția cometelor în zilele noastre? Anul 2020 este martorul apariției mai multor comete , deși doar una dintre acestea a reușit să strălucească pe cerul nopții. Această cometă a fost numită Neowise, după numele telescopului spațial care a observat-o pentru prima dată pe 27 martie 2020. În acel moment, nu putea fi văzută cu ochiul liber. Cometa s-a învârtit în jurul Soarelui, iar pe 3 iulie 2020 a ajuns cel mai aproape de el, la periheliu. A existat o oarecare incertitudine dacă va supraviețui acestei întâlniri. A rezistat, devenind vizibilă cu ochiul liber în emisfera nordică. Este cea mai strălucitoare cometă din ultimii 23 de ani.

(Cu roz – cometa Neowise; galben (central) – Soarele; albastru-verzui – Mercur; galben – Venus; albastru – Terra; roșu – Marte. Credit animație: Phoenix7777 – Own workData source: HORIZONS System, JPL, NASA, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92399243)

Deși omenirea a aflat prima oară despre existenţa cometei în 27 martie 2020, nu am putut ridica harta momentului pentru acea dată deoarece descoperirea s-a făcut în spațiu. De aceea, pentru „nașterea” propriu-zisă a cometei am hotărât să folosesc datele de la prima observație făcută de pe Pământ. Aceasta s-a întâmplat în 31 martie a.c., la ora 06:51, de la observatorul Siding Spring-Faulkes Telescope South din Coonabarabran, New South Wales, Australia .

Primul lucru care se poate observa la o cometă este culoarea şi forma ei. Culoarea cometei Neowise este un auriu cu portocaliu, așa cum sunt prezentate imaginile primite de la telescopul Neowise. Totuși, cometa are mai multe culori: culoarea primei cozi este albastru şi este formată din gaze şi ioni; a doua coadă are o culoare aurie şi este formată din praf.

Culorile auriu şi albastru ar putea fi atribuite Soarelui şi lui Saturn, deci pentru Soare, Vivian Robson menționa următoarele semnificații: „ciumă, boală şi moartea regilor”, iar pentru Saturn, „mortalitate şi decapitări.”

Ascendentul hărții este în Berbec, un semn masculin, de foc, uscat şi cald, cardinal, stăpânit de Marte, care creează premisele unui potențial cu o expresie rapidă şi dinamică, cu multă energie.

Stăpânul hărții, Marte, se află la primul grad din Vărsător în conjuncție aproape exactă cu Saturn, deci o conjuncție foarte puternică care ne poate semnala sentimente de frică, restricții de tot felul, izolare şi limitare. Această conjuncție ne atrage atenția asupra instabilității evenimentelor actuale, dar şi asupra schimbărilor care vor urma – apare ideea de sămânță care conține în interiorul său tot ceea ce va urma sau ideea de moarte şi renaștere, de început şi de încheiere a unui ciclu, o perioadă de tranziție.

Harta prezintă cometa Neowise la gradul 26 din Rac. După Vivian Robson, atunci când o cometă cade în zodia Racului, aceasta aduce „distrugerea recoltelor şi a fructelor de către omizi şi viermi, război, moartea unei persoane de vază, violuri, tâlhării, foamete şi epidemii.” Apariția acestei comete a coincis cu perioada în care cele mai multe țări au intrat în carantină din cauza epidemiei de COVID-19, deci poate vorbi și despre criza mondială care a început atunci.

Cometa se află în opoziție aproape perfectă cu Jupiter şi Pluton, semn de rău augur, opoziția fiind asociată lui Saturn. Opoziția cu Jupiter aduce un potențial de exces, lipsa oricărui control, precum şi obiceiuri proaste, iar cea cu Pluton, existența unor tensiuni interioare care se acumulează şi pot scăpa de sub control.

Cometa este în strânsă conjuncție cu steaua fixa Procyon, care „dă energie, violență, invidie subită şi violentă, promovare neașteptată ca urmare a străduinței, mărire care sfârșește dezastruos, pericol de mușcături de câine şi de hidrofobie;”

Cometa Neowise este guvernată de Lună, care este în Gemeni, în casa a III-a, ceea ce nu este de mirare din moment ce această cometă a fost extrem de mediatizată. Luna este în conjuncție cu steaua fixă Capella, la gradul 22 Gemeni, ceea ce poate aduce cutremure şi predispoziție către accidente, deși constelația Auriga este una dintre cele mai norocoase.

Cometa se află în casa a IV-a, o casă de finalitate, care reprezintă fundația sau baza societății şi este adânc înrădăcinată în tradiții. Această casă se poate referi şi la naționalism, dar şi la pământ şi agricultură, la toate produsele câmpului. De aici putem intui că plasarea cometei în această casă va aduce probleme în privința semnificatorilor prezentați mai sus. Deja putem spune că ne confruntăm cu lipsa surselor de hrană din cauza arșiței şi a lipsei apei, efecte ale încălzirii globale.

Mijlocul cerului, cel mai înalt punct al hărții, este în conjuncție cu Nodul Sud, axa originilor se împletește cu axa evoluției sau a destinului. MC se refera la interacțiunea noastră cu lumea în general, precum şi locul nostru în lume, în timp ce Nodul Sud se referă la materie, la trecut, la piedici şi la lecțiile învățate. Nu este de mirare că această cometă vine să ne aducă aminte cât de șubrede sunt structurile trecutului şi că, în pofida fricii, a sosit momentul să clădim o nouă societate în care să creștem spiritual.