O strălucire subtilă care se vrea perfectă – cei născuți pe cuspida Leu-Fecioară

În intervalul 18 – 25 august vin pe lume cei care au trăsături specifice atât zodiei Leu cât și zodiei Fecioară. Leul este expresia stabilă și matură a elementului Foc, un semn masculin, stăpânit de Soare, de aceea nevoia de a conduce și de a se afirma a celor născuți în această perioadă este ceva natural, face parte din felul lor de-a fi. Pe de cealaltă parte, Fecioara, zodie feminină, de Pământ, aflată sub guvernarea lui Mercur, în aspectul său feminin, nocturn, este motivată de multe alte nevoi, numai de cea de a fi la conducere, nu! În Fecioară se manifestă tendința mutabilă a elementului Pământ, așadar nativii zodiei sunt mai mereu neliniștiți, frământați și nemulțumiți de toate cele, în primul rând de ei înșiși. Atunci când se liniștesc, cât de cât, sau par liniștiți, darurile lor mercuriene devin vizibile: capacitatea de organizare, de analiză și de formulare a unei concluzii, atenția la detalii și răbdarea sunt doar câteva dintre ele. Dacă ne-am propune să ne raportăm la un etalon al acestor personalități, aș alege-o fără ezitare pe Coco Chanel, născută pe 19 august 1883, la Saumur, în Franța, femeia cu origini modeste care a revoluționat lumea modei, redefinind rafinamentul și eleganța cotidiană. Dintre multele sale afirmații memorabile, am ales să aduc în atenția voastră una care exemplifică întocmai ceea ce am scris până acum despre cuspida Leu-Fecioară: ”Viața mea nu mă satisfăcea, așa că mi-am creat singură o alta.” Vom reveni, în partea alocată exemplelor, la câteva amănunte biografice ale Gabriellei Bonheur Chanel, cea rămasă în memoria generațiilor ce i-au urmat sub numele devenit celebru, Coco, amănunte care probează tipologia sa de cuspidă.

Spre deosebire de pionierii entuziaști și temperamentali pe care i-am întâlnit atunci când am analizat cuspida Rac-Leu, pe cuspida Leu-Fecioară ne vom afla față în față cu politicieni pragmatici, gata să pună în practică soluții extreme sau să cadă în capcana narcisismului, așa cum sunt Slobodan Milosevic, Deng Xiaoping, Yasser Arafat sau precum Bill Clinton; alături de ei stau câțiva muzicieni unici – Robert Plant, solistul vocal al legendarei trupe Led Zeppelin, Keith Moon, de la The Who, actori complecși cum sunt River Phoenix, Gene Kelly și Sean Connery, scriitori excepționali ca Salvatore Quasimodo și Jorje Luis Borges dar și unul dintre cofondatorii de la Google, Serghei Brin, sau supermodelul german Claudia Schiffer. Citind aceste nume, scrise într-o înșiruire aleatorie, e ușor sau dificil să găsim acel fir roșu care îi unește pe purtătorii lor în grupul celor născuți pe cuspida Leu-Fecioară? Cu toții sunt extrem de ambițioși și ageri la minte, cu toții poartă sau au purtat un război, interior sau exterior, pentru a schimba ceva în jurul lor sau în ei înșiși. Foarte timizi, în esență, exigenți cu propria persoană dar și cu ceilalți, preocupați de probleme colective dar și de ascensiunea personală, fiecare dintre ei a lăsat în urmă ceva, o urmă inconfundabilă, chiar dacă a unora este una de tristă amintire. Sigur că hărțile lor natale conțin mult mai multe informații decât cele furnizate de poziția Soarelui în zodie și doar când le privim în totalitatea lor înțelegem parcursul personal al fiecăruia și suntem în măsură să identificăm acel factor unic, special, care a făcut ca unul să devină un luptător de guerilă, terorist după unii, și laureat al Premiului Nobel pentru Pace (Yasser Arafat), sau imaginea unei campanii mondiale împotriva cancerului la sân (Claudia Schiffer), după ce și-a încheiat cariera pe podiumul prezentarilor de modă. Interesant este faptul că aceste personalități, chiar și atunci când au dus o viață publică, la vedere, au manifestat o discreție prudentă vis a vis de viața lor privată, deși cei mai mulți dintre ei s-au confruntat cu adevărate drame, care i-au afectat sufletește sau le-au șifonat imaginea.

Pasionali, generoși și loiali dar capabili să-și tempereze impulsurile, arborând o mină modestă și aparent lipsită de aroganță, acești nativi au avut curajul de a coborî de pe piedestalele pe care fuseseră urcate valori ale epocii lor, dându-le noi definiții și noi sensuri. Deng Xiaoping, de pildă, a fost creatorul conceptului de economie de piață socialistă, care la prima vedere pare o contradicție în termeni!

Aceste personalități sunt foarte buni comunicatori în fața unui public ce are nevoie să fie motivat, mai ales prin argumente logice, dar nu numai… pot fi și mesaje care vizează apropierea de perfecțiunea profesională (de pildă, prestația lui Robert Plant când cântă Stairway to Heaven) sau reușita în afaceri (Serghei Brin). Dificultățile apar, pentru ei, atunci când se trezesc în intimitate și le este greu să se deschidă cu adevărat, să-și dea voie să fie empatici și calzi. O voi cita din nou pe Coco Chanel care spunea: ”Din moment ce totul se află în capul nostru, am face bine să nu ni-l pierdem, de dragul nimănui.” Este ușor de sesizat cenzura specifică Fecioarei și chiar ușoara aciditate a frazei, definitorie pentru această zodie. Da, ofer, dar atunci când vreau, cui vreau și doar atât cât vreau! Alias, Leu-Fecioară! Cealaltă față a monedei ne arată pericolul auto-distructiv al acestei strategii: răceala autoimpusă poate conduce la distanțare și izolare tocmai față de acele lucruri care îi atrăgeau cel mai intens. Ca o consecință, pot apărea eșecurile și pierderile sau alunecarea la vale în cariera pe care o prețuiesc atât de mult.

Interesant este și un aspect paradoxal ce ține de nevoia de strălucire a Leului, care la mulți dintre acești indivizi devine nevoia de a străluci dintr-un plan secund, combinată cu timiditatea Fecioarei și cu dorința ei sinceră de a trece neobservată. Mai important pentru ei este să le fie observate eforturile, talentele, rezultatele muncii, decât propria persoană.

Întotdeauna studiem poziția lui Mercur într-o astfel de harta natală precum și relația dintre acesta și Soare, pentru a înțelege cum se influențează cele două planete și cum se manifestă rezultanta energiei lor combinate.

Să vedem acum câteva exemple.

Fiind născută pe 19 august 1883, la hotarul intervalului de cuspidă, începem cu Gabrielle Coco Chanel. A venit pe lume într-o familie săracă, a unui negustor de țesături. Mama sa, croitoreasă, a murit devreme, lăsând în urmă șase copii. Gabrielle a petrecut șase ani în orfelinatul bisericii catolice Abbaye d’Aubazine, frecventând apoi colegiul Notre-Dame – la Moulins – unde învață să coasă. Câștigă primii bani, cântând într-un local parizian. La 25 de ani, îl cunoaște pe Étienne Balsan, un aristocrat bogat care îi finanțează ideile legate de modă. La început a creat pălării, reușind să se impună ca preferată a clientelei din înalta clasă. Apoi, deschide un magazin cu produse de îmbrăcăminte, la parterul unui imobil deținut de Etienne Balsan, iar de-aici înainte drumul ei a urmat o ascensiune constantă – a impus un stil vestimentar, a creat bijuterii și parfumuri, astfel că în 1932, înainte de Al Doilea Război Mondial, în atelierele ei lucrau peste 4000 de oameni. După război, acuzată că ar fi colaborat cu ocupanții naziști, ea a vândut toate afacerile pe care le deținea și s-a retras în Elveția, până la sfârșitul vieții.

Cu Soarele și Venus în Leu, Mercur conjunct cu Uranus în Fecioară, și toate patru planetele în casa a opta, a banilor celorlalți, este evident că Gabrielle a avut susținerea partenerului său și a știut să o folosească înțelept dar și original, într-un mod neconvențional, care însă răspundea nevoilor clientelei sale. Luna în Pești, în casa a doua și singură în toată emisfera estică, atrage intens atenția asupra inspirației și talentului său creator. Ascendentul în ultimele grade ale Săgetătorului descrie o personalitate îndrăzneață, gata să pornească pe drumuri necunoscute, cu optimism și încredere. Jupiter exaltat în Rac și casa a șaptea, ne vorbește despre implicarea în foarte multe parteneriate și relații. Cu Marte în casa muncii de zi cu zi este clar că avea curaj și forță să meargă înainte, să ia decizii, iar prezența lui Saturn și a lui Pluto în casa a cincea, a creativității, ne indică faptul că aici își asuma responsabilitățile dar și că în această arie de viață a adus acel ceva unic, doar al său, care a transformat tot ce însemnase moda feminină de până atunci.

Citez o ultimă cugetare ce-i aparține: ”Dacă ai întâlnit o femeie frumoasă și nu mai știi ce purta, înseamnă că era îmbrăcată perfect.” Asta înseamnă strălucirea subtilă spre care tindea Coco Chanel.

Pe 20 august 1948, la ora 15:05, în West Bromwich, Regatul Unit, s-a născut Robert Anthony Plant. Tatăl său era inginer iar despre mama sa știm doar că provenea din populația romani, nomazi înrudiți cu rromii. Deși a primit o educație foarte bună, adolescentul Robert a plecat din casa părintească la numai 16 ani, pentru a-și clădi o carieră artistică. Destul de devreme norocul i-a surâs, aducându-ii în cale pe ceilalți membri ai trupei Led Zeppelin, alături de care a rămas timp de doisprezece ani, cunoscând un succes fulminant. Fiind carismatic și binecuvântat cu o voce excepțională, s-a impus în fața unui public hipnotizat de maniera lui de interpretare și de prezența sa scenică. Albumele lansate de trupă se înscriu printre cele mai bune ale epocii iar atmosfera care se crea în timpul concertelor lor era magică. După un concert, în SUA, Plant s-a adresat audienței, strigând ”I’m a golden God!”/ ”Sunt un zeu de aur!” În acel moment își asuma o strălucire foarte vizibilă, îmbătat fiind de reacția oamenilor care îi ascultaseră. În acea perioadă foarte densă din punct de vedere al creativității, în viața personală Plant a trecut printr-o tragedie – fiul său cel mare a murit, la numai cinci ani, din cauza unei infecții virale rebele. A fost atât de profund afectat de această pierdere că era cât pe ce să părăseacă trupa care îi adusese celebritatea. Ulterior, după destrămarea grupului, s-a reinventat de nenumărate ori, continuând o carieră muzicală exemplară, care se întinde pe durata a cincizeci de ani. Muzica îi datorează enorm acestui ”zeu de aur”, perfecționist și timid.

În harta sa găsim un stellium în Leu, alcătuit din Soare, Saturn și Pluto, Luna în Pești și Ascendentul în Săgetător. Nu este de mirare că s-a desprins de căminul părintesc și a pornit să acumuleze experiențe personale, ca un adevărat Săgetător. Luna în casa a treia și în Pești, cum spuneam, descrie talentul și magnetismul pe care îl degajă pe scenă, capacitatea de a fascina publicul. Iar prezența lui Mercur în Fecioară, în casa a noua, și a conjuncției Soare-Saturn, tot în casa a noua, aduc responsabilitatea și gândirea logică menite să echilibreze pornirile impulsive leonine. Venus în Rac atestă latura sensibilă dar și importanța vieții de familie pentru el, în timp ce Jupiter angular și în domiciliu, în Săgetător și casa întâia, ne descrie marea sa nevoie de a se expansiona, natura sa generoasă și înțelepciunea sa înnăscută.

În versurile emblematicei piese Stairway to Heaven, Robert Plant a scris: ”Iar când mergem pe drum, umbrele noastre sunt mai înalte decât sufletul.”, vers care ne trimite cu gândul la explorările sale interioare, ghidate de acest Mercur puternic, situat în opoziție cu Luna idealistă din Pești.

Din păcate, pentru Serghei Brin nu avem ora nașterii, de aceea nu putem analiza aici și tema sa natală, în detaliu. Totuși, destinul său excepțional mă face să nu pot ignora apartenența lui la grupul personalităților de cuspidă Leu-Fecioară. S-a născut pe 21 august 1973, în Moscova, dintr-o familie de evrei ruși, intelectuali cu o educație vastă. Tatăl său venea dintr-o familie de matematicieni iar mama sa avea și ea o solidă formare științifică. Pe când Serghei avea doar patru ani, familia a decis să părăsească Rusia și să emigreze în Statele Unite, unde, la începutul studiilor universitare, Serghei îl întâlnește pe Larry Page. Cei doi sunt fondatorii acestui isteț instrument de căutare în mediul virtual, numit Google, care pentru ei a însemnat succesul la scară planetară și îmbogățirea rapidă. Co-fondatorul Google a fost listat de Forbes în 2004, înainte să împlinească 31 de ani, cu o avere estimată la 27 miliarde de dolari. Deși nu avem horoscopul său exact, putem intui calitățile de Leu-Fecioară foarte active.

În schimb, avem harta natală corectă a unei alte personalități născute pe 21 august 1930, la ora 21:22, în Glamis, Scoția, Regatul Unit al Marii Britanii. Este vorba despre sora Reginei Elisabeta a II-a, Prințesa Margaret, Contesă de Snowdon. Cei care au urmărit serialul The Crown, pe Netflix, poate că au destul de proaspete în minte episoadele dedicate vieții complicate și pline de excese pe care Prințesa Margaret a dus-o în cadrul unei familii rigide, încorsetată de eticheta severă de la curte. A considerat întotdeauna că rolul de regină ar fi fost mai potrivit pentru ea și a acceptat foarte greu să strălucească doar din fundal.

Personalitate dependentă, având Soarele conjuct cu Neptun, chiar pe cuspida Leu-Fecioară, precum și o cruce cosmică pe semne cardinale, formată între Uranus în Berbec și casa întîia, stelliumul Jupiter, Lună, Pluto în Rac, casele patru și cinci, Venus în Balanță și casa a șaptea și Saturn în Capricorn, casa a zecea, care o îndemna permanent să schimbe ceva, să intervină asupra realității imediate, Prințesa Margaret pare să fi fost un nativ frământat și neîmpăcat cu soarta sa. Ascendentul în Berbec, ce denotă o componentă egoistă și agresivă a personalității, precum și sensibilitatea exacerbată (conjucția Lună-Pluto), poate având chiar o componentă irațională, o îndemna să caute alinarea furtunilor sale interioare în alcoolul consumat în cantități tot mai mari, pe măsură ce evenimentele pe care le trăia o apropiau tot mai mult de prăbușire. Avem în acest horoscop un model al tipologiei Leu-Fecioară extrem, dezechilibrat, până la depresie și alte probleme psihice. A eșuat în căsnicie, în relații în general, dar și ca reprezentant al familiei regale, simbol al stabilității și trăiniciei Albionului. Conflictul între dorința de reușită personală, nevoia de vizibilitate (Leu) și mulțumirea adusă de punerea în serviciul celorlați (Fecioara) nu a găsit formula de manifestare care să echilbreze tendințele opuse, sfârșind prin a dezintegra personalitatea fragilă a prințesei.

Pentru ziua de 22 august am ales o personalitate care și-a pus amprenta asupra evoluției uneia din cele mai importante puteri ale lumii, China. Este vorba despre Deng Xiaoping, născut pe 22 august 1904, în Guang’an, provincia Sichuan, China, la ora 20:30, într-o familie de țărani. În anii ‘20 ai secolului trecut, Deng a avut ocazia de a studia în Franța, unde a fost puternic influențat de opera lui Marx. În 1923 s-a alăturat Partidului Comunist Chinez iar la întoarcerea în țară a primit poziția de comisar politic pentru zonele rurale. Opiniile sale nu erau în armonie cu cele ale lui Mao Zedong dar a jucat un rol esențial în punerea în practică a ”marelui salt” economic făcut de China în anii 1958-60. Căzut în dizgrația lui Mao Zedong, cât acesta a trăit, după moartea lui a devenit conducătorul real al țării, începând cu 1978.

Avem, în cazul său, exemplificarea strălucirii subtile, a strategului care își impune punctul de vedere din umbră, dar foarte eficient. Reformele implementate la sugestia sa, modificările aduse constituției și adoptarea modului său inovativ de gândire, care unea modelul economic socialist cu libera inițiativă, au dus la creșterea economică uimitoare a Chinei, care a devenit un partener dorit și un concurent temut al celorlalți jucători de pe piețele industriale internaționale.

Cu Soarele aproape de ultimul grad din Leu și casa a cincea, Luna în Capricorn și casa a zecea și Ascendentul în Berbec, Deng Xiaoping deține profilul unui conducător înnăscut. Capacitatea sa vizionară este redată de Marea Piramidă ce se formează între Soarele din Leu, Uranus din Săgetător și Jupiter la primul grad din Taur și casa întîia (corespunzând Berbecului). A fost un strateg și un leader de cursă lungă care a schimbat realmente viața conaționalilor săi, fără a-și dori să ocupe cea mai înaltă poziție în stat.

Despre River Jude Phoenix, născut pe 23 august 1970, în Madras, Oregon, SUA, am putea spune că a fost un copil minune. În foarte scurta sa viață, de numai 23 de ani, a realizat 24 de filme, devenind un ”idol adolescent” al generației sale. Părinții săi, evrei ai căror părinți emigraseră din Rusia și Ungaria, erau un cuplu al generației hippie. L-au numit River, după râul vieții din romanul lui Hermann Hesse, Siddhartha, și după piesa trupei beatles, Hey, Jude. A avut o copilărie ciudată, ai lui hotărând să se alăture unei controversate mișcări religioase creștine, numită “Copiii lui Dumnezeu”, ca misionari, și să se stabilească în Venezuela, pentru a lucra la cules de fructe și a promova ideologia cultului. River nu a primit niciodată o educație tradițională dar era foarte talentat, atât pentru actorie cât și ca muzician.

La zece ani a început să colaboreze cu televiziunea, pentru diverse reclame, pentru ca apoi să se lanseze în film și în muzică. Ca toți cei din generația și mediul său, era consumator de droguri, acestea fiind și cauza morții sale premature. A fost consemnată o afirmație a sa – ”Fă binele, cu iubire, și vei găsi pacea.”, ilustrativă pentru profilul Leu-Fecioară. Dar harta lui natală este foarte complicată, cu Soarele aflat deja la primul grad din Fecioară, conjunct cu Marte din Leu, și în casa a zecea, cu Luna conjunctă cu Saturn, în Taur și casa a șaptea, cu un Ascendent pătimaș în Scorpion și Neptun în aceeași zodie și casa întâia și cu o conjuncție Mercur-Pluto în Fecioară și casa a unsprezecea. Putem identifica menirea pentru succes a Leului dar și monologul interior obsesiv, preocupat de scopuri, idealuri și împlinirirea lor. Cu siguranță, își dorea să fie perfect! Neptun în Scorpion, planetă sigleton în emisfera nordică, atrage atenția asupra nevoii de a stăpâni atracția puternică spre evadarea din realitate, prin alcool și droguri, atracție care era legată de presiunea pe care o exercita asupra sa suprasolicitarea.

Scriitorul argentinian Jorge Luis Borges, născut pe 24 august 1899, la ora 3:30, în Buenos Aires, a rămas în istoria literaturii ca unul dintre cei mai interesanți și originali creatori. S-a născut într-o familie de intelectuali, în a căror casă se vorbea și limba engleză, așa că nu e de mirare faptul că, la doar nouă ani, micul Jorge a tradus Micul Prinț. Opera sa este un amalgam fascinant de idei suprarealiste, gândire magică și mitologie. A scris mai cu seamă proză scurtă – de pildă, volumele O istorie universală a infamiei, Moartea și busola – dar și poezie și eseuri pe teme filozofice sau literare. Mulți critici și admiratori au considerat că merită Premiul Nobel, pentru contribuția adusă literaturii, dar nu a fost recompensat niciodată cu această distincție.

În horoscopul său găsim Soarele conjunct cu Venus, în Fecioară și casa a doua, Luna în Berbec și casa a noua și Ascendentul în Rac. O Mare Piramidă pe semne de Foc, indicând viziunea indusă de acest element, se construiește între Soare, Lună și Saturn din Săgetător și casa a cincea. Având Ascendentul în zodia simțitoare a Racului dar și Leul în prima casă, ca și Luna în Berbec în opoziție cu Marte, personalitatea sa a cumulat emoții și impulsuri, exprimând atât sensibilitatea cât și imaginația sa agresivă. Latura leonină se manifestă mai ales în preocuparea sa pentru unicitatea în creație, în timp ce latura mercuriană transpare în stilul său minuțios și elaborat.

Ultimul exemplu pe tema noastră de astăzi este un actor longeviv, primul care l-a întruchipat pe James Bond. Da, este apreciatul Sean Connery, născut ca Thomas Connery, Sean fiind numele de scenă adoptat de actorul care a venit pe lume în 25 august 1930, în Fountainbridge, Edinburgh, Regatul Unit.

Cariera sa a început în 1955 și a acoperit mai mult de cinci decenii. Sean Connery a realizat 68 de filme, jucând sub îndrumarea unor regizori celebri și în compania unor la fel de celebri actori și actrițe. În anul 2000 a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a, pentru meritele sale culturale deosebite.

Cum ar fi putut fi, altfel decât foarte serios, muncitor, încăpățânat și eficient, un bărbat cu patru planete în Fecioară, Soare, Lună, Mercur și Neptun, cu Ascendentul în Capricorn și Saturn conjunct cu Ascendentul? La Sean Connery strălucirea subtilă este emanată în tot ce face, el reușind să transmită un sentiment de încredere și profesionalism în toate rolurile sale, fie ca Agentul 007, ca Regele Arthur, ca William von Baskerville, călugărul erudit din Numele trandafirului sau ca Ramirez din Nemuritorul. Observăm că în multe producții a fost desemnat în rolul unui maestru sau ghid pentru un tânăr învățăcel ce aspira la stăpânirea perfectă a unei tehnici de luptă sau magie și nu-i de mirare acest lucru, cu un astfel de horoscop. Abundența aspectelor tensionate sugerează nevoia de găsire a soluțiilor potrivite pentru stabilirea echilibrului interior dar și pentru depășirea problemelor relaționale. Cu Marte în Gemeni și casa a șasea, nu este o surpriză să aflăm că actorul a avut nemulțumiri vis a vis de anumiți colaboratori și de maniera lor de lucru, până la a ajunge aproape să ia decizia de a renunța la cinematografie. Iar cu Jupiter și Pluto în casa a șaptea, în opoziție cu Saturn de pe Ascendent, Pluto fiind implicat și într-o cuadratură cu Venus, foarte posibil ca și parteneriatele sale să fi fost complicate, marcate de crize și exagerări. Saturn în această poziție întărește nevoia de control pe care o degajă și stelliumul din Fecioară.

Am vorbit din nou despre un prag dintre două zodii foarte diferite, Leul și Fecioara, realizând complexitatea ce rezultă din îmbinarea acestor influențe, pentru cei născuți în intervalul de cuspidă. De data aceasta, Soarele strălucește pe alte frecvențe, reușind totuși să se impună dar cu subtilitatea necesară pentru ca și calitățile Fecioarei să poată fi etalate.