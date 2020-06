Magicienii gândirii și ai comunicării – născuți pe cuspida Gemeni-Rac

Cei născuți pe cuspidele dintre zodii, respectiv cu două-trei zile înainte sau după ingresul Soarelui dintr-un semn în altul, au calități derivate din ambele semne pe care le separă cuspida respectivă. Energia de fond a zodiei lor de naștere – pentru că, deși este pe punctul de a schimba zodia sau tocmai ce a schimbat-o, Soarele este poziționat doar într-un singur semn! – nu se mai manifestă în forma sa pură, fiind influențată, impregnată, și de trăsături provenind de la zodia vecină. Toate personalitățile care vin pe lume în aceste intervale de prag sunt mai complexe și mai greu ”de citit”, în structura caracterului lor îmbinându-se trăsături de multe ori contradictorii.

Dacă ne gândim, de pildă, la cei născuți pe cuspida Leu-Fecioară, putem să ne imaginăm cum conviețuiesc în acești oameni nevoia de recunoaștere și admirație a Leului, cu atitudinea perfecționistă, retrasă și modestă a Fecioarei. Putem chiar încerca să facem acest exercițiu pentru toate cele douăsprezece cuspide, pentru a observa că în nici una din ele nu domină un climat blând, din simplul motiv că aceia care sunt vizați își duc în permanență luptele interioare pentru păstrarea echilibrului sau cad victime dezechilibrelor dintre propriile lor însușiri.

Am întâlnit în unele materiale astrologice un soi de etichete aplicate fiecăreia dintre aceste zone ale horoscopului, cum ar fi ”cuspida eroilor”, pentru cei născuți în perioada 18 – 23 aprilie. Intenția era, desigur, de a surprinde cea mai semnificativă calitate a acestor nativi. Și este foarte probabil ca un nativ Berbec care primește, pe lângă curajul și spiritul combativ al acestei zodii, răbdarea și determinarea Taurului, să devină un erou capabil să învingă orice adversar și să treacă peste orice încercare. În combinația inversă, ar fi o persoană născută imediat după intrarea soarelui în Taur dar care deține în structura sa inițiativa, entuziasmul și dinamismul Berbecului. Un exemplu este Regina Elisabeta a doua a Angliei, născută pe 21 aprilie, monarhul cu cea mai lungă domnie din epoca modernă. Aici, stabilitatea, naturalețea și îndârjirea Taurului sunt completate de forța vitală a Berbecului.

Pentru că suntem în luna iunie, interesul meu a fost captat, acum, de personalitățile născute în preajma cuspidei Gemeni-Rac, axa solstițiului de vară, respectiv între 19 și 24 iunie. Această perioadă a anului a fost considerată, încă din epocile străvechi, ca fiind purtătoarea sau expresia unei energii speciale. Astronomic, ea este hotarul unde Soarele se oprește (sol-stitio), metaforic, în plină lumină, în ziua cea mai lungă din an. Dacă există taine de relevat, lucruri ascunse de văzut și dorințe personale de lansat spre Univers, pentru a ni le împlini, aceasta este ocazia cea mai prielnică! Acum, natura atinge punctul culminant al fertilității, astfel că au loc ceremonii care celebrează feminitatea și concepția, în mai toate culturile lumii. Este momentul de început al verii astronomice, când Soarele intră în zodia Racului, aflată sub stăpânirea Lunii. Simbolic, are loc o fuziune între principiul masculin, reprezentat de Soare și principiul feminin, reprezentat de Lună, fuziune care poate fi interpretată ca un proces alchimic, din care rezultă o substanță superioară. Dar acesta nu este singura reacție alchimică a momentului! Cea de-a doua, îmbină elementele zodiei masculine, de aer, a Gemenilor, cu cele ale foarte sensibilei și intuitivei zodii feminine, de apă, a Racului.

Studiind personalități născute în acest interval, observăm că ne aflăm în fața unor individualități fascinante, a căror receptivitate la sacru este unică și a căror capacitate de a exprima prin vorbire sau prin scris ceea ce li s-a relevat intuitiv, din lumea psihicului, este neîntrecută. Vom vedea mai jos că un număr semnificativ de scriitori de excepție sunt născuți în zilele cuspidei Gemeni-Rac, de la Salman Rushdie, autorul controversatelor Versete satanice, la Ian McEwan, care a fost definit de critici ca un ”magician macabru” al ficțiunii literare contemporane. Mai numesc pe Ernesto Sabato, 24 iunie 1911, Francoise Sagan, 21 iunie 1935 și George Călinescu, 19 iunie 1899. Un minunat profesor de lucru cu visele, călător asiduu pe diferitele niveluri ale realității, este Robert Moss, născut pe 23 iunie. Pentru el, dimensiunea magică a cotidianului este prezentă constant în ceea ce face și gândește. A creat o practică numită Visarea activă și a pregătit profesori de lucru cu visele în întreaga lume.

În această perioadă are loc la noi sărbătoarea Sânzienelor, creaturi mitice nemuritoare, de natură eterică, volatilă. Sânzienele sunt ființe binevoitoare cu cei care le respectă, ajutându-i pe aceștia să-și împlinească visele, în această unică dată din an când ele coboară în dimensiunea noastră, prin poarta deschisă a cerurilor, în noaptea de 23 spre 24 iunie. De aceea, în această noapte se fac vrăji și farmece de dragoste iar despre cei născuți acum se spune că sunt înzestrați cu daruri sau simțuri supranaturale.

Dacă aș încerca să schițez un portret al cuiva născut pe cuspida Gemeni-Rac, aș sublinia în primul rând natura inspirată, imaginativă și versatilă a persoanei, precum și atitudinea mai curând interiorizată, blândă și protectoare. Strălucirea sa este una discretă, menită să se lase descoperită de interlocutor, partener, cititor sau spectator. La fel este și inteligența remarcabilă, derivată în primul rând dintr-o înțelepciune înnăscută și abia apoi datorată educației. Are grația și fluiditatea Gemenilor, emanând din emoția și sensibiltatea Racului. Este foarte important pentru ea/el să se dedice unei idei superioare, unei cauze, sau profesiei, în care devine adevărat maestru. Meryl Streep, născută pe 22 iunie, și Nicole Kidman, născută pe 20 iunie, sunt două actrițe deosebit de talentate, care au reușit să dea viață unor personaje foarte diverse, folosindu-și aceste însușiri de Gemeni-Rac. Feminine și aparent vulnerabile dar având și o inteligență mult peste medie și o intuiție imbatabilă, ele reușesc, prin natura lor cameleonică, să se plieze pe partituri complexe, creând roluri memorabile la fiecare apariție pe ecran.

Uneori, darurile speciale ale acestor personalități îi ajută la realizări excepționale, cum s-a întâmplat în cazul lui Alan Turing, matematicianul englez care a descifrat codul mașinii Enigma a naziștilor, reușind astfel să scurteze cel de-al doilea război mondial, cu câteva luni, și care este considerat astăzi părintele informaticii și al inteligenței artificiale teoretice.

În harta lui natală găsim un stellium de patru planete în Rac (Soare, Mercur, Neptun și Pluto) și patru planete în casa a II-a (Soare, Venus, Mercur și Pluto), care este și casa respectului de sine. De multe ori, cei care au această casă accentuată, așa cum este cazul lui Alan Turing – care a trecut prin nenumărate situații jenante și umilitoare, dată fiind orientarea lui sexuală neacceptată în Anglia acelei epoci – au nevoie să-și demonstreze, lor înșiși, în primul rând, că sunt vrednici de stimă și respect, prin realizări profesionale deosebite. Poate fi și acest imbold una dintre motivațiile care l-au determinat să reușească spargerea codurilor secrete, ajutat de un Mercur și un Neptun foarte intuitivi, din zodia Racului.

Un alt exemplu de naștere pe cuspida Gemeni-Rac este regele Edward al VIII-lea al Angliei, născut la 23 iunie 1894. Când studiem horoscopul lui, putem menționa o altă caracteristică a celor născuți pe această cuspidă: le este destul de greu să își gestioneze emoțiile. Rac, cu Soarele în casa a cincea, a iubirilor pasionale, cu Luna în semnul simțitor și influențabil al Peștilor și cu un Ascendent în zodia rebelă a Vărsătorului, încrezându-se mai mult în puterea iubirii decât în cea a valorilor tradiționale, nu este de mirare că atunci când și-a întâlnit marea dragoste, în persoana lui Wallis Simpson, o americancă divorțată, incompatibilă cu regulile morale ale instituției coroanei britanice, a preferat să abdice decât să renunțe la femeia vieții sale. Ca un demn reprezentant al personalităților analizate în acest articol, Edward al VIII-lea a trecut peste nevoia sa de apartenență (la o familie de elită), dând prioritate laturii sale afective și gata de sacrificiu, în numele ideii superioare pomenite mai sus, pentru el aceasta fiind Iubirea, cu majusculă. În cazul lui Edward al VIII-lea putem spune că avem un exemplu de utilizare mai puțin pozitivă a calităților induse de zodiile Gemeni și Rac: se manifestă lipsa disciplinei și a responsabilității, precum și încăpățânarea egoistă, specifice și ele acestor nativi.

În continuare vă prezint hărțile natale a patru scriitori care s-au bucurat de un imens succes la public și au fost recompensați cu mai multe premii și distincții.

Jean Paul Sartre, născut în Paris, pe 21 iunie 1905, a fost un promotor activ al existențialismului, curent filozofic care punea accentul pe individualitate, libertate personală și subiectivism. Ideile sale au avut un impact uriaș asupra generației sale și a celei următoare, Sartre jucând astfel un rol central în propagarea simpatiei pentru țările comuniste și liderii acestora, în rândul tinerilor intelectuali francezi. Ne întâlnim din nou, așadar, cu afilierea la o idee superioară, de data aceasta politica de stânga.

Soarele în gradul anaretic al Gemenilor, conjunct cu Mercur și Pluto, aflați tot în Gemeni, casa a șaptea, și întregul stellium în opoziție cu Uranus din Capricorn, casa întâia, descriu întocmai vizunea sa pesimistă dar și revoluționară, transformatoare, asupra structurilor sociale și a parteneriatelor. Ascendentul în Săgetător, Luna în Varsător, conjunctă cu Saturn din primele grade ale Peștilor, în casa a doua, nu fac decât să întărească aceste impulsuri spre nevoia de a stabili o nouă ordine socială, bazată pe alte valori decât cele tradiționale.

Lui Sartre i-a fost decernat Premiul Nobel pentru literatură, în anul 1964, dar scriitorul a refuzat această distincție. Câteva dintre lucrările sale filozofice sunt: Imaginația, Imaginarul. Psihologia fenomenologică a imaginației, Ființa și neantul, Schiță pentru o teorie a emoțiilor etc. Până și titlurile acestora sunt o expresie clară a temelor cuspidei Gemeni-Rac.

Dan Brown, născut pe 22 iunie 1964, în Exeter, New Hampshire, a fost propulsat în fruntea celor mai bine vânduți autori ai lumii în 2003, după publicarea celui de-al patrulea roman al său, Codul lui Da Vinci, care a intrat în topul de la New York Times Best Seller list, în prima săptămână după apariția în librării. Dan Brown este pasionat de criptografie, chei și coduri, de dezlegarea limbajelor simbolice. Această problematică este prezentă în mai toate scrierile sale.

Avem un Soare în Rac, conjunct cu Nodul Nord lunar, un stellium de trei planete în Gemeni – Mercur, Venus și Marte și Luna în Săgetător. Imaginația bogată este în prim plan, plăcerea jocului, a descifrării de șarade (Soarele este în sextil cu conjuncția Uranus-Pluto din Fecioară). Neptun din Scorpion cheamă spre mister, alchimie și spre comploturi ascunse. Plăcerea de a povesti (Venus conjunct cu Mercur) și talentul la scris sunt parte din misiunea vieții lui Dan Brown.

Salman Rushdie, un alt scriitor celebru, născut în India, la Bombay, pe 19 iunie 1947. Deși provine dintr-o familie de musulmani practicanți, Rushdie a scris în 1988 Versetele satanice, carte care a atras condamnarea lui la moarte de către un tribunal iranian islamic, lucrarea fiind considerată o blasfemie la adresa islamului și a profetului Mahomed. Însă în cronica publicată de The New York Times Book Review se spune: ”Versetele satanice este o carte care își are locul alături de marile alegorii ale identității din literatura universală, precum Călătoriile lui Gulliver, Candide sau Viața și opiniunile lui Tristram Shandy, Gentleman.”

Pentru Salman Rushdie, născut pe cuspida Gemeni-Rac, important era să exprime adevărul său, viziunea sa asupra unei religii și a adepților acesteia. Rushdie este deținător al unui impresionat stellium în Gemeni, și casa a doua. Fiind născut pe Luna Nouă din această zodie, Gemeni, are aici – pe lângă luminarii – pe Venus, Uranus și Nodul Nord lunar. Mercur este în Rac. Ascendentul în Taur iar Marte tot în Taur, casa întâia. De unde și hotărârea de a răsturna valorile tradiționale, prin gândire, emoție și transmitere a mesajului către cei din jur, cu orice risc.

Ian McEwan, născut pe 21 iunie 1948, în Ash, Regatul Unit al Marii Britanii, este un scriitor prolific, multe din romanele sale fiind adaptate ca scenarii ale unor filme multi-premiate, așa cum s-a întâmplat de pildă cu Ispășire. În anul 2008, publicația The Times l-a nominalizat printre cei mai mari 50 de scriitori britanici de după 1945. Spuneam mai sus că unii critici l-au definit ca fiind un ”magician macabru” al ficțiunii literare. Având o conjuncție Saturn-Pluto pe Ascendent, în Leu, nu-i de mirare că în personalitatea sa sunt întrețesute ițele unei depresii de fond, care afectează viziunea lui asupra vieții. Emoțiile intense, Luna din Săgetător fiind conjunctă cu Jupiter, cel care amplifică ceea ce atinge, caută o supapă prin care să se exteriorizeze iar aceasta este stelliumul din Rac (Soare, Mercur, Venus), casa a 11-a, a scopurilor și idealurilor împlinite, unde se mai află Uranus, ca să existe și o încărcătură de explozibil, gata pregătită. Romanele lui Ian McEwan sunt complexe și profunde, niciodată comode. În Grădina de ciment el abordează o temă foarte sensibilă, o relație incestuoasă dintre frate și soră, pe fondul unor relații de familie apăsătoare și dureroase. Acest roman al său, dar nu doar acesta, a fost în egală măsură admirat și respins, ceea ce nu este de mirare, dacă ne gândim la manifestările unei conjuncții Saturn-Pluto în Leu, destul de provocatoare pentru cei din preajmă. Cuadratura dintre Neptun din Balanță și stelliumul din Rac accentuează efectul de stranietate al percepției lui Ian McEwan asupra realității.

Voi încheia aceast mic studiu cu harta unei personalități care s-ar putea să surprindă pe unii: Lionel Messi, fotbalist argentinian, o legendă a stadioanelor, considerat un adevărat magician în teren. Născut pe 24 iunie 1987, în Rosario, Messi este, în opinia unor comentatori, cel mai talentat fotbalist al tuturor timpurilor, până în prezent. A câștigat de șase ori Balonul de aur, reușind să marcheze goluri incredibile.

Privindu-i horoscopul, în care vedem Soarele la primele grade din Rac, Luna conjunctă cu Mercur, în Gemeni, și toate trei în casa întîia, Ascendentul fiind tot în zodia Gemenilor, înțelegem puterea sa de concentrare și importanța pe care o are succesul pentru el. Ceea ce ar putea fi egoism pur și simplu, devine motivație și combustibil pentru reușită. Mi s-a părut foarte interesant să descopăr în harta unui fotbalist, fie el și cel mai bun al lumii, caracteristicile vizionare și magice ale cuspidei Gemeni-Rac. Și văzută prin această lentilă, ascensiunea lui Lionel Messi devine firească, naturală. El își folosește toate darurile primite la naștere, cu o eficiență remarcabilă.

Să avem un solstițiu de vară cu multe conștientizări și Sânzienele să ne fie alături în noaptea magică de 23 spre 24 iunie!