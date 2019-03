Age Point și demnitățile esențiale în practică

Dragi prieteni ai astrologiei,

În continuarea conferințelor mele și a recentelor articole pregătite pentru asociația voastră despre Age Point și demnitățile planetare majore și minore , voi continua astăzi cu câteva exemple practice. Dar dați-mi voie, întâi de toate, să rezum noțiunile despre demnitățile planetare, cu următoarele exemple.

Sunt implicat într-un proiect al unei companii specializate în producerea unei ape speciale pentru activitățile sportive. Voi aplica conceptul de companie la tema noastră, astfel:

Guvernatorul natural al zodiei reprezintă chiar compania, consiliul de conducere și președinții acestuia, oamenii care au obținut brevetul și cărora li se cuvin drepturi de autor.

Planeta care guvernează semnul prin Exaltare reprezintă sportivii de elită și celebritățile din domeniu, care sunt recunoscute public și care folosesc dar și promovează produsul.

Planeta care guvernează semnul prin Triplicitate reprezintă acționarii și deținătorii de capital, cercul oamenilor care au finanțat proiectul și vor primi dividende.

Dispozitorul prin Termen reprezintă tehnicienii și inginerii, oamenii care au cunoștințele necesare domeniului respectiv.

Dispozitorul prin Față corespunde departamentului de marketing și vânzări, dar care la nivelul cel mai de jos este echivalentul tinerei sau al tânărului care stă în magazin și nu este altceva decât o față drăguță, fără însă a avea cunoștințe și fără a fi delegat să facă nimic și nici să răspundă la întrebări, iar dacă acestea îi sunt adresate trebuie să ceară răspunsul unui specialist.

Dacă o planetă are câteva demnități esențiale, ea descrie o persoană care manifestă anumite calități, și de aceea semnificatorul său este mai important. Dacă o planetă este atât în zodia ei de Domiciliu cât și în Termenul său, ea arată că un membru al consiliului de administrație face parte și dintre tehnicieni și ingineri. Poate fi, de fapt, inventatorul patentului sau o persoană importantă atunci când este vorba de a găsi soluții la probleme. Sau dacă o planetă este în domiciliu și în propria Față, atunci acest director va avea o serioasă pregătire în vânzări.

O planetă ce beneficiază de câteva dintre demnitățile minore este mai influentă. De exemplu, dacă o planetă este în propria Față sau Termen dar și în propria Triplicitate, va descrie pe cineva de la un nivel mai de jos, dar care a făcut parte dintre acționari și proprietari și probabil are legături puternice cu compania. În acest fel, rolul persoanei respective va fi mult mai însemnat. Dacă o planetă este în propria Față și Termen, această persoană a stat într-un magazin sau la un stand, într-o expoziție, dar avea o pregătire atât ca inginer cât și în vânzări. Astfel, reprezentantul companiei putea să ofere servicii de vânzare dar și consultanță tehnică, în același timp. Dacă o planetă acționează ca dispozitor, cumulând mai multe calități, de exemplu este situată atât în Domiciliu și Termen sau semn și Față sau alte combinații similare, acțiunile sale vor fi mai profunde și mai hotărâte. Este ca o grevă, care este activă și susținută de câteva departamente. Sau, dacă nu o grevă, atunci o petrecere sau serbare, un eveniment colectiv.

Am scris destul de detaliat despre Fețe, în articolul meu precedent. O planetă așezată în propria Față are permisiunea de a avea doar o singură demnitate și nimeni nu este impresionat de forța unei asemenea planete sau de plăpândul efect asupra afacerilor pe care această slabă demnitate planetară îl manifestă. În timp ce recepția mixtă este un termen uzitat în astrologia clasică, Lilly nu permite unei planete să salveze o alta, prin recepție, dacă această virtute este oferită doar prin Față. Bonatus spune că Fața nu este de aceeași statură precum alte demnități esențiale și este necesar ca ea să fie însoțită de alte considerațiuni, precum Halb (în propria lumină) sau Hayz (care cere în plus ca semnificatorul să se afle într-un semn de același gen).

În practică, am descoperit că planetele așezate în propria lor Față ne protejează și salvează situația. Dar experiența cu Fețele, când ești în mijlocul acțiunii, nu este decât un coșmar. Ele te poartă prin situații ce par lipsite de sens și au aerul unor farse iar când ai reușit să le depășești, te întrebi ”Cum am izbutit să trec prin așa ceva?”. După aceea, ai o poveste despre care să vorbești, o poveste ce conține cele mai scandaloase detalii, care e grozavă pentru a o împărtăși la petreceri sau a o folosi ca ”spărgător de gheață” la ședințele administrative, fiind perfectă pentru a genera râsete. Este menită să facă oamenii să-și detensioneze umerii. O planetă în propria Față este indicatorul unei evadări ca prin urechile acului și a unei salvări în ceasul al doisprezecelea. Fac o mică diversiune, pentru a vă împărtăși ce mi-a trecut prin minte acum – Luna din harta mea natală, pe care o am așezată pe Fundul Cerului, pe segmentul de Lună Vidă (VOC) , în propria Față și în ultimele grade din Vărsător. Cândva, cu mulți ani în urmă, am închiriat un mic apartament, în cea mai bună zonă din Norvegia. Închirierea acestui apartament, pe această stradă, nu reflecta, sub nici o formă, starea mea financiară de la acel moment. Oricum, era o imensă glumă și absolut absurd! Dar asta nu era totul. Numele proprietarului apartamentului era ”VOCaty”…

Dispozitorul prin termen, în orice caz, face lucruri. Dacă o planetă este în propriul Termen, arată chestiuni și un domeniu de activitate pe care semnificatorul este capabil să le administreze pe cont propriu: ”Așa facem!”. Dacă o planetă este așezată în Termenul alteia, este ca și cum ea descrie ceea ce ți se întâmplă, bun sau rău. Efectul este mai mult indirect, de circumstanță. Autoritățile în materie sunt de acord că o planetă acționează mult mai decis atunci când este așezată în termenii mai apropiați propriei sale naturi, caz în care beneficele Venus și Jupiter, amândouă calde și umede, prin natura lor, când se prezintă una în termenii celeilalte se ajută eficient. Mercur și Saturn sunt amândouă cerebrale și reci, în timp ce Luna și Marte nu se înțeleg și indică pericol, accidente și răniri și așa mai departe. Ce ar fi bine să rețineți din articolul meu precedent, înainte de a avansa cu subiectul, este aceea că Fețele sunt însuflețite și oscilante.

Exemple

Hartă orară – întrebare despre însănătoșire

Acest prim exemplu l-am împărtășit cu voi în prezentarea de la Craiova. Este vorba despre o femeie care se confrunta cu o problemă de sănătate. Întrebarea a fost formulată la ora 20:42 CEST, pe 30.03.2018, la Asker, Norvegia, 59N50, 10E26. Vârsta femeii la momentul formulării întrebării era de 60 de ani. Suferise de o mulțime de afecțiuni, în ultimii ani – o insuficiență renală, o protezare de șold și o imobilizare la pat. Acum era în fața unei intervenții chirurgicale și previziunile erau că în șase luni va fi capabilă să umble din nou. Nu fusese niciodată căsătorită și își dorea să se bucure de o relație plină de sens. Spunea: ”Ultimii zece ani din viața mea au fost o farsă. Nu știu cum am supraviețuit.”

Ascendentul hărții orare este în Balanță, zodie care guvernează rinichii iar clienta tocmai spusese că avea insuficiență renală. Luna este în propria Față, la gradul 1 din Balanță, în casa a 12-a, și este clar că doamna în cauză petrecuse mult timp în pat, spitalizată. Venus, care este stăpâna casei 1, este în propria Față, în ultimele grade din Berbec, zodia ei de cădere, la 29AR30. Dacă aplicăm 1 grad pentru un an, atunci Venus ar fi traversat propria Față în ultimii 9,5 ani, lucru care corespunde afirmației clientei despre coșmarul trăit în ultimii zece ani. Saturn este dispozitorul Ascendentului, prin Exaltare, și va primi conjuncția cu Marte, care este guvernatorul casei 7, semnificator al chirurgului sau al medicului, în Capricorn (Alchimistul), un semn în care atât Saturn cât și Marte sunt în demnități. Clienta așteaptă intervenția chirurgicală. Fără a o întâlni pe clientă este dificil să formulăm o afirmație despre așteptările și aspirațiile sale dar ceea ce se arată, astrologic vorbind, este pozitiv. Aplicând măsura de 1 grad = 1 an în timp, Venus, care este semnificatorul natural al clientei, va părăsi zodia sa de detriment peste 6 luni și va intra în Taur, zodia sa de domiciliu. Cu puțin noroc, asta confirmă previziunea medicului, cum că va putea merge din nou dar totul este o chestiune de durată. După 3 ani, semnificatorul său va progresa în gradul de exaltare a Lunii și aceasta va fi cea mai bună ocazie, din următorii ani, de a întemeia o relație și de a se îndrepta spre o zonă de confort.

Hartă orară – întrebare despre o conferință

O doamnă, experimentat învățător și orator motivațional, aflată în cel de-al șaselea deceniu de viață, m-a contactat, preocupată fiind de o conferință pe care urma să o susțină pentru o congregație, unde aflase că va fi prezent și un coleg al său precum și unii dintre colaboratorii acestuia, care vorbeau despre ea într-un mod umilitor și o discreditau. Ea are o educație foarte solidă și este recunoscută în domeniul său, dar această situație o indispunea și era nemulțumită de întregul proiect. Întrebarea și consultația s-au produs la ora 11:42 CET, 08.03.2019, Asker, Norvegia, 59N50, 10E26.

Clienta este reprezentată de Ascendentul în Rac și de casa 1, cu Nodul Nord plasat tot în această casă. Nodul Nord este educat, înțelept și purtător de resurse. Totuși, Saturn este în Descendent, astfel că partenerul său sau, în acest caz, adversarul său, supracompensează pentru a echilibra nesiguranța personală. De fapt, dacă ne uităm la starea lui Pluton și la Nodul Sud, din casa a 7-a, această persoană va avea tendința de a încerca să preia controlul asupra unei situații, proiectând defectele sale asupra altcuiva.

Luna este guvernatoarea casei 1 și, prin urmare, semnificatorul natural al clientei. Luna este în creștere, în Berbec și în același semn cu Chiron (învățătorul) și pe cuspida casei 11, care semnifică atât vorbirea în fața unor grupuri de oameni cât și aspirațiile personale. Luna este în Termenul lui Venus și face un sextil aplicant la Venus, care este situată în casa a 8-a, iar această conferință este axată pe terapii și tehnici de dezvoltare personală. Venus este dispozitoarea Mijlocului Cerului, atât prin Exaltare cât și prin Termen, și este guvernatoarea naturală a casei 5, care este dedicată atât proceselor creative cât și modului în care primim apreciere. În fine, Venus se află în propria Față.

Așadar, după cum se prezintă lucrurile, Luna aplică spre dispozitorul său prin Termen, cu un aspect benefic. O planetă în propria Față va provoca întotdeauna evoluția evenimentelor într-o direcție greșită dar, în același timp, o planetă în propria Față este potrivită pentru un spectacol, o expoziție sau o prezentare. Planeta în propria Față va captiva întotdeauna audiența. Luna aplică spre trigonul cu Fortuna, din casa a 2-a, așa că i-am spus clientei că totul va decurge bine și că succesul este asigurat.

O hartă natală, cazul unei hemoragii cerebrale

Nativa mi-a furnizat ora nașterii ca fiind 01:15 (UTC+8) și data nașterii – 27.05.1980, în Manilla, Filipine. Totuși, utilizarea Age Point m-a determinat să rectific ora la 01:12 (UTC+8), din motive pe care le veți înțelege imediat. Femeia împlinea 38 de ani și 8 luni la acel moment, asupra căruia i-am atras atenția și am sfătuit-o să fie prudentă, având în vedere intrarea Age Point în Rac. Fără un precedent, deoarece toate hărțile sunt diferite și femeia era într-o stare foarte bună, era dificil să bănuiesc ceea ce urma să se petreacă, mai ales în lipsa încrederii pe care ți-o oferă experiența. Totuși, cred că astrologia poate revela un ghid subtil de acțiune și măsuri preventive, dar când lucrurile se produc cu câteva luni înainte de termenul estimat este și mai greu să le faci față. Totuși, ceea ce s-a petrecut este evident și poate fi explicat de detaliile hărții, lucru care trezește încrederea în acuratețea și potențialul astrologiei, dând și un bun motiv pentru rectificarea orei nașterii.

În 18 ianuarie 2019, la 38 de ani și 10 luni, această tânără a fost internată de urgență la spital, cu o hemoragie cerebrală. Totul a mers bine dar în timp ce scriu aceste rânduri ea se află încă în recuperare, la cea mai bună clinică de specialitate din Norvegia. În harta clientei, evenimentul și producerea stării bruște de rău sunt indicate de Age Point, care intra în zodia Racului. Luna este poziționată pe hartă în casa a 8-a, în ultimele grade din Balanță, în termenii lui Marte (sângerare). Luna este într-o recepție mutuală cu Jupiter, ea aflându-se în Fața lui Jupiter iar el în Triplicitatea Lunii. Dar conform tradiției scolastice, această recepție nu oferă nici un avantaj. Recepția mixtă cu Marte, Luna în termenul lui Marte iar el în triplicitatea ei, dă mai multă susținere. Dar observați cum atât Marte cât și Jupiter sunt în Fecioară și în casa a 6-a, în aceeași zodie cu Saturn. Dar și mai important este să o observăm pe Venus, care este Doamna casei a 8-a. Ea se află în Termenul lui Marte dar în propria Față – așa că poate provoca un necaz, dar totul va merge bine și va fi îndreptat. Factorul decisiv pentru refacere este recepția prin semn dintre Lună și Venus, împreună cu amplasarea lui Venus în propria Față. Este un eveniment înfricoșător, iar semnificatorii în Termenii lui Marte arată nevoia de prudență.

ANDREW BEVAN, QHP, DMS Astrol. – ( c ) 2018

Membru de onoare al AAR.

Traducere și note: TEODORA MUTH, vicepreședintă AAR. Articolul original, în engleză:

https://www.astrele.ro/2019/03/24/age-point-and-essential-dignities-in-practice/