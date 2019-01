Demnități esențiale în astrologie

În perioada 1 – 3 iunie 2018, la Astro-Festivalul de la Craiova, am avut plăcerea de a vă prezenta o conferință pe tema demnităților esențiale în astrologie. Mulțumesc tuturor prietenilor și colegilor care au participat și au creat acest eveniment plăcut și interesant. Privind înapoi spre acel moment, cred că într-adevăr era prea mult material de parcurs. Dar poate așa a trebuit să se întâmple. Sunt atât de multe lucruri pe care dorim să le spunem și să le împărtășim dar apoi este greu să le reținem mai ales pentru ascultătorii care nu sunt familiarizați cu ideile prezentate și nu sunt obișnuiți să aplice aceste tehnici când analizează hărți. De aceea, nimic nu poate fi mai binevenit decât ocazia de a prezenta conferința mai întâi și apoi de a oferi unele explicații și detalii, în scris. În acest fel, toată lumea înțelege despre ce este vorba și poate asimila ideile de bază.

Cred că atunci când începem să studiem astrologia, mai întâi aflăm despre planete și apoi despre zodii în timp ce planetele sunt prezentate din nou ca Guvernatori ai zodiilor. Aceasta este a doua etapă. În cazul meu, așa s-a întâmplat. După aceea, am învățat mai multe despre planete și despre sistemul solar. Și pe măsură ce avansam în studiul astrologiei, am învățat despre case, despre aspecte și despre cum să asamblez toate aceste informații. După ce am considerat că stăpânesc toate aceste date, am aflat despre exaltarea planetelor. Captivant, dar nu îmi aduc aminte exact dacă le-am înțeles sau dacă mi s-a părut că aveau sens, la început. Ce rost avea? Doar știam deja planetele ca Guvernatoare de zodii.

Pentru începători, exaltarea planetelor arată cam așa: Soarele este exaltat în Berbec, Luna în Taur, Mercur în Fecioară, Venus în Pești, Marte în Capricorn, Jupiter în Rac iar Saturn în Balanță. Am învățat că planetele situate în semnul lor de exaltare sunt puternice, precum o planetă în Domiciliu și poate chiar mai puternică. Pentru a completa imaginea, zodiile opuse zodiei de Domiciliu și de Exaltare, se numesc zodii de Cădere și Exil. Guvernarea și Exaltarea, ca idee de bază, erau întotdeauna indicatori ai forței și potențialului, și în locul unde erau ele plasate în hartă era întotdeauna ceva de câștigat sau ceva aducător de noroc. În schimb, planetele în Cădere sau Exil erau slabe și aduceau ghinion sau necaz.

Dacă ați asimilat aceste informații și le-ați integrat în munca voastră, bine ați făcut! Pentru că, să fim sinceri, sunt o mulțime de detalii de care trebuie să ținem cont. Dar continuăm să studiem, la acest nivel, fără să abandonăm studiul, deoarece fluența în astrologie se obține pe măsură ce avansăm. Însă pentru aceia dintre voi care se confruntă cu stări precare ale planetelor în harta natală sau cu configurații dificile (și cu toții le avem!) țineți minte că întotdeauna cea mai puternică și benefică configurație este cea care aduce beneficii. Sau haideți să formulăm asta altfel: unele căi sunt ușoare, alte hărți sunt rezervate pentru studenții avansați! Howard Stephen Berg, din New York, m-a învățat că planetele aflate într-o poziție celestă dificilă, în Cădere sau Exil, sunt slăbite din perspectiva interesului personal dar ele pot indica fie un medium, un artist sau pe cineva care servește unui scop colectiv superior. Mesajul sau chemarea au șanse mai mari de a fi recepționate, deoarece ego-ul nu le mai stă în cale!

Și totuși, pe când parcurgeam cursul de calificare în astrologia orară, al Oliviei Barclay, în 1985, felul cum înțelegeam astrologia mi s-a schimbat forțat. Olivia Barclay a fost apreciată pentru modul în care a reînviat astrologia tradițională, lucru ce presupune reexaminarea rădăcinilor noastre astrologice, dinaintea momentului în care astrologia bazată pe semnul zodiacal al Soarelui a devenit dominantă și a încurcat totul, după cum ar spune ea. Principala lucrare căreia Olivia Barclay îi era fidelă, și pe care o recomanda în primul rând, era Astrologia Creștină, a lui William Lilly (1602 – 1681). Studenții nu apucau să parcurgă prea multe pagini din această operă că ajungeau să se confrunte cu un tabel al demnităților şi debilităților planetare care mergea mult mai departe decât definiția comună și foarte răspândită a conceptelor de Guvernare, Exaltare, Cădere sau Exil. Tabelul Demnităților Esențiale este un sistem detaliat de apreciere și măsurare a dispozițiilor planetare, a forței și sensurilor planetelor, în care fiecare semn este divizat în segmente mai mici. Prin conceptele de Triplicitate, Față și Termen, planetele vor colabora într-un fel pe care nu l-ați bănuit înainte și chiar și aspectele tensionate pot oferi ceva.

Adăugarea demnităților esențiale relevă adeseori resursele pe care le conține o hartă. Problema este că aceste diviziuni minore sunt străine celor mai mulți dintre noi și nu există prea multă literatură disponibilă, fie ea modernă sau tradițională, care să explice sensurile acestor concepte. Din acest motiv, ceea ce îmi propun este să vă ofer o interpretare a acestor diverse diviziuni, bazată pe informațiile cu care m-am întâlnit în lucrări clasice dar și pe observațiile mele personale, ca și concluzii pe care le-am adunat în anii mei de practică. Țineți cont de faptul că pot exista diferite autorități, care au urmat școli sau sisteme diferite. În consecință, aceștia pot avea dreptul de a vedea subiectele discutate din altă perspectivă decât cea prezentată.

Zodiile, demnitățile şi debilitățile planetare

Termenii de Guvernare și Exaltare sunt în general cunoscuți practicanților astrologiei, de aceea nu voi stărui mult în a le explica aici. Dar pentru a avea o prezentare generală, voi spune câteva lucruri.

O planetă situată în propriul semn primește 5 puncte în calculul evaluator al demnităților şi debilităților planetare

O planetă în propriul semn este ca un rege în propriul său castel sau ca un om în propria casă. Persoana este calmă, de încredere și stăpână pe situație, se bucură de toate resursele acelui loc. Toate drepturile și libertățile îi sunt garantate. Persoana are o temelie sigură, stabilă, de durată și naturală, un fondator, un supervizor, un administrator echilibrat, relaxat, vital şi o gazdă.

O planetă în semnul său de Exaltare primește 4 puncte

O planetă exaltată este în culmea ascensiunii sale și întotdeauna arată ceva ce este extraordinar sau spectaculos prin natura sa. Poate fi competitivă, puternică, agresivă sau arogantă, reprezintă elita, pe cineva care se străduie să ajungă în primul rând. Poate aduce bunăstare și noroc. Oricum, exaltarea poate reprezenta pe cineva care își asumă mai multe decât poate duce și poate fi atât zgomotoasă, arogantă, trufașă cât și obraznică. Loială doar sieși și uneori adulterină. Este simbolul cavalerilor și armurilor, al armatei.

Cădere, Exil și recepții

William Lilly scrie că o planetă în Cădere, Exil sau Peregrină este slăbită și debilitată. O planetă în Exil pierde 5 puncte. O planetă în Cădere pierde 4 puncte iar o planetă Peregrină pierde 5 puncte. Dar Lilly mai spune că o planetă în recepție mutuală de semn câștigă 5 puncte, iar o planetă în recepție mutuală de Exaltare câștigă 4 puncte. Prin aceasta, eu consider că printr-o recepție de orice fel, de exemplu un amestec de demnități esențiale, planeta primește atâtea puncte câte ar avea ca şi atunci când ar fi în demnitate. Totuși, Lilly spune că recepția mutuală de Față nu salvează o planetă de la condiția ei peregrină. Asta înseamnă că demnitatea unei planete în propria sa Față nu are o autoritate reală și este atât de slăbită încât are foarte puțin sau chiar nimic de transmis mai departe.

O planetă în semnul ei de Exil pierde 5 puncte

În 1984 am participat la un curs de astrologie la New York, în casa lui Howard Stephen Berg. El considera că o planetă în Detriment era slabă deoarece nu se află în propria casă și nu se bucură de confortul și de privilegiile pe care acestea le oferă. Atunci când se află în semnul opus Domiciliului, o planetă este cel mai departe posibil de habitatul său natural și de locul căruia îi aparține. Este pe câmpul de luptă, pe teritoriul inamicului sau al oponentului său. Fie prieten sau dușman, o persoană reprezentată de o astfel de planetă va avea un comportament care va depinde de împrejurări într-o asemenea măsură încât este dăunător. O astfel de persoană nu își poate pune picioarele pe masă, nu-și va lipi guma de mestecat de dosul scaunului și nu va face nimic din ceea ce ar vrea să facă, deoarece purtarea ei este influențată de stăpânul casei și de obiceiurile gazdei sale. Planeta nu este la domiciliul său, ci în partea opusă acestuia sau joacă un joc care o slăbește și o face mai vulnerabilă.

O planetă în semnul său de Cădere pierde 4 puncte

Despre o planetă aflată în semnul său de Cădere, Howard Stephen Berg spunea că în vreme ce tot ce faci în semnul tău de Exaltare iese bine, tot ce faci în semnul de Cădere iese rău, în ciuda tuturor strădaniilor tale. Ca furnizor de pizza, ajungi la client într-un timp record dar acolo descoperi că s-au încurcat comenzile și ai adus pizza greșită. Sau în timp ce partenerul tău este plecat, redecorezi casa dar când partenerul tău se întoarce este nemulțumit de ce ai făcut, chiar dacă ai salvat casa de la surpare. Așadar, locul căderii tale te face super-dezagreabil. El reprezintă o inhibiție, un pericol, o slăbiciune sau un colaps și indică din start că nu sunt multe de câștigat pe-acolo. Cu semnificatorul în această stare, nu te încrede în norocul tău. Apărarea este ineficace. Este un indicator de probleme, încurcături, boală sau pierderi. Ceva este la minim și într-o dureroasă nevoie de a primi ajutor sau de a fi reparat. Precauția este cea mai bună atitudine.

Notă: O planetă în Exaltare este mai amplificată și mai impresionantă decât oricare alta dar totodată și mai arogantă și cu un potențial mai mare de a înșela decât o planetă în Cădere sau în Exil. Planeta exaltată este plină de ea și te poate atrage în belele. O planetă în Cădere sau Exil nu este în mod necesar obraznică, este doar slabă și nefericită – și în acest sens nu te poți baza pe ea.

Alte demnități esențiale

Înainte de a intra în detaliile acestor alte demnități esențiale, un punct important în astrologie este să le cumulăm pe toate. Dacă o planetă are câteva demnități la un moment dat, asta valorează ca o dublă mărturie: persoana are o poziție mai înaltă și dispune de mai mult credit. O planetă în două din demnitățile esențiale este foarte importantă, deoarece își poate păstra teritoriul și este capabilă să se afirme. Mai departe, o planetă situată în propriul Termen al oricărei zodii va controla acel loc, întrucât este în stare să exercite mai multă forță în acel loc decât un Guvernator absent sau un dispozitor prin Exaltare. Când analizau orice grad al unui semn sau cuspida unei case, astrologi antici însumau toate demnitățile esențiale pentru a calcula care dintre planete are un număr mai mare de demnități în acel loc. Această planetă este numită Almuten și este, adeseori, un bonus referitor la problemele cele mai importante ale unei hărți. Almutenul unei case indică uneori semnul Soarelui soțului/soției, al părinților, copiilor și altele la fel de importante. O planetă care face un aspect cu o alta sau cu cuspida unei case este întotdeauna mai bine echipată pentru a oferi calități și a livra rezultate pozitive, dacă are demnități în casa a doua dau dacă stăpânește această casă. Acestea sunt lucruri de reținut.

O planetă în propria Triplicitate primește 3 puncte

O planetă care se află în propria ei Triplicitate este întotdeauna o garanție a calității, valorii și a accesului la resurse. Ea poate reprezenta o persoană care este situată confortabil în lume și este realizată, atât pe plan social cât şi financiar. Ea se bucură de un cerc larg de prieteni și adesea este poziționată strategic în cadrul unei structuri sociale. Persoana poate câștiga și aduna, profitând de mai multe surse dar și distribuind și împărțind lucruri în jurul său, în mod echitabil, precum un constructor de rețele sau de comunități, sau precum un membru al unui club sau al unei familii, cu asociați bine intenționați, de bună calitate. Studiind pronosticurile meciurilor de fotbal în baza unei hărți radicale, după stabilirea Triplicităților, observațiile inițiale au sugerat că apare o tendință spre egalitate acolo unde nu exista nici un alt motiv – aceasta însemnând că locala a fost apărată. Persoana reprezentată de o planetă în propria triplicitate întotdeauna se bucură de condiții bune, are legături bune și este un om pe care e bine să-l cunoști. E o persoană-cheie, care poate oferi opțiuni sau soluții, un director, un organizator sau un coordonator, un prieten sau un membru al consiliului director, sau cineva care gestionează resurse, un sponsor sau un colector de fonduri. O planetă în propria Triplicitate va contribui întotdeauna la creșterea calității hărții, dar putem avea combinații neobișnuite, de exemplu Marte în Rac și în propria Triplicitate dar și în Exil, astfel că este atât puternic cât și inhibat, în același timp. Deci vor exista resurse dar și probleme, dacă familia care le furnizează se dovedește a fi Mafia. Dacă Venus este în Fecioară într-o hartă diurnă, de exemplu, în propria sa Triplicitate dar și în Exil, vor exista fonduri, dar principiile ei sunt compromise de sponsorii săi. Așadar, o planetă în Cădere sau Exil are de-a face cu o cursă sau restricție sau cu circumstanțe dificile.

O planetă în propriul său Termen primește 2 puncte

Termenele planetare, spre deosebire de alte categorii de demnități esențiale, sunt împărțite doar între cinci planete. Soarele și Luna sunt excluse. Asta deoarece Luminariile reprezintă nemurirea și Divinitatea și sunt Guvernatorii Zilei și ai Nopții, în timp ce cele cinci planete sunt cele care poartă crucea și se ocupă de locul nostru în lumea materială. Crucea marchează spațiul nostru. Astfel, cele cinci planete reprezintă legăturile noastre cu lumea mundană și muritoare, separată de Divinitate, iar apoi simțurile fizice prin care o observăm. Cele douăsprezece zodii sunt subordonate Soarelui și Lunii și sunt precum niște stații, ca membrele sau mâinile unui corp. Fiecare zodie, stație sau membru este divizat în cinci degete, care are – fiecare – o misiune practică, de a se confrunta și relaționa cu lumea materială conform poziției și îndatoririlor lor, sau conform unui set clar de reguli. Termenul descrie, așadar, dacă un anume lucru este așezat în ordinea firească, felul cum este el proiectat și cum performează. Dreptul și abilitatea de a acționa. Ele, Termenele, descriu terminalele, birourile de expediere, felul în care funcționează ceva, cum lucrează și cum este dotat acel ceva.

Deci, un Semnificator în propriul Termen este precum un ofițer, cineva merituos, înzestrat cu calități, care este calificat și certificat într-un anume domeniu. El se află în biroul de administrare a propriei unități și are dreptul să se exprime și să stabilească mersul afacerilor. Este o persoană cu opinii pertinente. O planetă în propriul Termen este în poziția în care își poate argumenta, dovedi și demonstra situația, în timp ce o planetă în propria Față face doar marketing.

O planetă în propriul Termen are puterea cunoașterii, a măiestriei, a capacității. Termenele sunt inteligente și te captivează cu istețimea lor. Sunt în control asupra situației și stabilesc regulile. Ei sunt magicienii, artiștii, cei dăruiți și talentați, oamenii de acțiune. Termenii sunt mai puternici decât Fețele. O planetă sau Semnificator situat într-un anumit Termen descrie persoana prin istețime, meserie, ocupație, funcție, capacitate și performanță. Termenul relevă conținutul sau esența și spune ceva despre înclinații și abilități, unde te aștepți să le găsești și de ce anume aparțin. Prin comparație, Fețele sunt mult mai facile și superficiale. Fața unei planete adaugă detalii aspectului emoțional al persoanei sau lucrului; înfățișarea, starea fizică și condiția, felul cum se prezintă, masca, hainele, costumația, machiajul, umorul sau dispoziția.

Când o planetă este amplasată în propriul Termen, în semnul său de Detriment sau Cădere, debilitatea este anulată. Este ca și cum ai pune o persoană potrivită în locul nepotrivit dar dintr-un motiv just. De exemplu, dacă Venus ar fi în propriul Termen în Berbec, ar fi precum o zonă de armistițiu și odihnă pe câmpul de luptă, un departament sanitar cu personal și servicii specifice. Dacă Venus ar fi în Termenul său în Scorpion, ar fi ca o asistentă medicală ce aduce ușurare și liniște celor bolnavi, într-o situație de intoxicație cu venin și rigiditate.

O planetă în propria Față – 1 punct

O planetă situată în propria Față se află în cel mai îndepărtat avanpost, într-o baracă sau într-o singură odăiță. Ea reprezintă pe cineva care se ține pe poziții, reușește să-și păstreze atitudinea demnă dar cam atât. Cineva care nu depășește formalitățile și de-abia îndeplinește cerințele. Persoana reprezentată de planeta în propria Față se comportă frumos, nu face rău și își păstrează atitudinea. Astfel, i se garantează o singură calitate, aceea de om de încredere. O planetă în propria Față permite persoanei să păstreze aparențele, dar uneori cu un junghi, cu o singură soluție sau doar de fațadă. Uneori planetei în propria Față i se arată un gest de prietenie, de rutină sau generozitate, un dram de confort. Totuși, aici argumentele se clatină și motivațiile nu sunt întotdeauna bune. Deciziile se bazează pe o predispoziție, chimie, simpatie, tradiție sau atracție.

O planetă în propria Față are permisiunea de a se întoarce într-un anume loc, de a fi prezentă și de a-și arăta fața pentru a ocupa temporar, a vizita sau a dispune de locul respectiv cu scopul de a fi observată, expusă, văzută. Însă dreptul ei de a vorbi, de a influența și a face afaceri este limitat. Ca un bilet la cinema sau la un concert: poți să stai în public, ca spectator sau delegat sau însoțitor, dar nu poți urca pe scenă cu formația sau cu orchestra. Totuși, intrarea ta este admisă și planeta în propria Față deseori îmbunătățește locația. Esențialul este acolo sau există o soluție pentru cerințele de bază. Ai fost acolo și poți fi considerat un martor credibil. În termeni de control și autoritate, oricum, planeta în Față este în mandatul său cel mai slab. Ea se situează pe cele mai joase poziții dar lansează un semnal și transmite un mesaj simbolic. Ca un țăruș, un marcaj sau un cartonaș de rezervare. Un gardian sau o bornă de graniță. Ca o jachetă aruncată pe un scaun în absența persoanei care a ocupat scaunul. Ceva care va rămâne acolo până când altcineva, cu o poziție mai înaltă, va muta obiectul și îl va arunca de-o parte. Așadar, o planetă în propria Față arată un ocupant sau o intenție general acceptată deși adeseori este cineva care s-a îndepărtat și a părăsit coada, ca un lacheu pus să țină locul, cineva care acționează ca un substitut și este alocat unui birou subordonat, mai mult ca o față de înlocuit, ca un servitor sau mai degrabă ca un cuier pentru haine.

O planetă în propria Față păstrează aparențele dar nu are puterea de a pune în practică sau de acționa pe cont propriu. Va prezenta o viză turistică dar nu permis de muncă. I se dă voie să se arate, să fie văzută și să vadă. I se dă ocazia să anunțe ceva și să atragă atenția dar nu să practice sau să execute ceva. Fețele planetelor descriu felul cum arată lucrurile, cum sunt obținute lucrurile, cum se prezintă ele și cum sunt expuse. Fețele planetelor adesea descriu o dispoziție, o poziție, o întâlnire, prejudecată sau predispoziție.

O planetă în propria Față indică adeseori o observație subiectivă, cineva care poate servi ca referință utilă, ca o recomandare sau ca un martor. Asta ajunge uneori pentru a câștiga oameni, pentru a prezenta mărturii și probe în anumite cazuri, un alibi sau un indiciu, astfel că Semnificatorul capătă prezumția de nevinovăție. Acest lucru permite Semnificatorului să ocupe un loc preferențial, să vină cu o soluție și ”să scape basma curată”.

Atunci când lucrează ca Semnificator al unei alte persoane, o planetă situată în propria-i Față o descrie ca având o legătură indirectă și distantă cu cel care pune întrebarea sau cu nativul, care este centrul hărții, precum prietenul unui prieten sau ca un ins ce nu este implicat direct deși este cunoștința cuiva de pe lângă gospodărie, nu chiar un complet străin, cum este o planetă peregrină.

Este important de înțeles că Fețele nu sunt lucruri reale, așa cum ar fi cazul planetelor aflate în propriul semn sau în Exaltare. Fețele au de-a face cu uniformele, măștile și cu ceea ce pretind că sunt. Este un spectacol, o copertă sau o expoziție, jumătate sunt falsuri, haine dichisite sau ritualice, dar noi le acceptăm ca fiind reale. Fețele pot, uneori, să invoce o autoritate, să alerteze sau să formuleze o scuză sau un motiv sau să adopte o poziție, ca în cadrul unui birou, stand, afiș sau ordine ritualică. Îi este atribuit un anumit loc. Serviciile sunt disponibile dar în absența unui șef și fără personal calificat la fața locului. Poate este o asistentă sau vreun înlocuitor de nivel elementar, o soluție de urgență. „Nu avem medic dar există o trusă de prim ajutor, în portbagaj”. Fețele inspiră lucrurile reale dar sunt doar un substitut disponibil, care păstrează oamenii fericiți. O distragere sau o direcționare greșită.

Fețele sunt imitații, mimică, truc sau atracție, precum momeala în cârligul undiței – ceva ce îți captează atenția, te atrage și te îndeamnă să-ți dorești acel ceva. Fețele pot organiza un spectacol și adeseori anunță sau promovează ceva. Precum focurile de artificii sau o rachetă, ceva care are o viață scurtă, sau ca o soluție de ultim resort, precum o lampă de urgență. Fața poate fi comparată cu cârligul de la capătul undiței sau cu un zmeu plutind pe cer, la capătul unei sfori lungi. Este spectaculos, atrage atenția dar controlul asupră-i este limitat, și trebuie să ai grijă să nu cazi prins într-o adunătură de noduri. Așadar, Fețele vor face semne și vor chema și te vor cuceri. Ele inspiră lucruri reale dar adeseori este ceva acolo care nu are nimic cu realitatea și nu este de durată sau este înșelător.

Că lucrurile sunt asimilate și lucrează, este adeseori o glumă. Rezultatul și faptul că oamenii efectiv supraviețuiesc este de cele mai multe ori un miracol. Oamenii râd când se încheie deși evenimentele au fost mai degrabă un coșmar, la vremea lor. Cele cumpărate sunt produse bine promovate dar de slabă calitate. Ele par a fi o achiziție bună și par a fi ceea ce ne-am dorit dar când vine momentul să le folosim, pur și simplu se desfac în bucăți. Ceea ce ne aduce în atenție un alt aspect al Fețelor, deoarece ele sunt caraghioase. Lucrurile funcționează la nivel de farsă dar în felul acesta noi suntem enervați.

Unul din modurile în care o poveste poate deveni nostimă este faptul că motivațiile și firul logic sunt atât de subțiri și povestea ia brusc o turnură neașteptată. Te captivează și te prinde într-o încâlceală de noduri și ițe. Așadar, Fețele sunt amuzante, seducătoare și ne slăbesc scuturile. Ele ne permit să traversăm limitele și să intrăm în interior. Fețele sunt populare. Ele sunt artiști, reclamă și afișaj. O planetă în propria Față este amplasată favorabil, are o perspectivă sau o înfățișare favorabilă.

Cuvinte cheie/sumar

Un Semnificator în propria Față indică pe cineva care își susține punctul de vedere, se achită de angajamente și se îngrijește de statutul său, dar nu fără a se plange sau a vocifera. Persoanei i se recunosc ocazional meritele, i se permite dreptul de a fi prezentă și de a-și arăta fața dar dreptul de a vorbi, de a influența și a face afaceri este limitat. Delegat, public sau egal. Servitor. Cineva care este acceptat pentru valoarea aparentă sau pentru a menține statutul. O viză de turist, nu un permis de muncă. Angajat sau la dispoziția unui compartiment subordonat. Nevoia de a se supune ordinelor și de a suporta regulile. Observator, martor, alibi. O singură mărturie. Autentic. Bilet.

Fețele sunt superficiale. Cosmetice, vopsele, copertă, uniformă, mască, paznic, baracă, stație, stop sau avanpost. Un ghișeu, un ciot, un costum sau o ușiță; un simplu marcher sau un singur merit. Un fort, un post de observație sau un loc de întâlnire. O recepție. Fața indică un drept, o opțiune sau o pretenție: „Acesta este locul meu!”. Un ocupant sau o rezervare. Predispoziție, atitudine, prejudiciu. plăceri/neplăceri, dispoziție, tendință, aparență. Expoziție, stand. Ca un teren, câmp sau arenă – descriu utilități, scopuri și intenții. Urme ale evidenței, indiciilor, semnelor, aparențelor, martori, referenți, vizitatori, card de vizitator. Chimie, recunoaștere, asemănare. Extensie, zmeu, momeală, atracție. Un pericol minor, atât de subțire încât este ridicol, amuzant, ne face să râdem. A ne „pune” o față sau a interpreta. A inventa povești pe baza unui fir de adevăr. Reorganizarea faptelor. A fi în balans, a te clătina, a fi vulnerabil. Comedianți. Clovni. Înlocuitori, copii, a nu fi originali, produse de la IKEA. Confort minimal, ieftin.

Despre o planetă Peregrină – pierde 5 puncte

”O planetă fără demnități esențiale este un străin, un exclus și nu are nimic de-a face cu teritoriul” (Deborah Houlding). O planetă Peregrină este un străin pe care nu te poți baza. Când este angulară sau în casa a doua, într-o hartă a unei întrebări despre un furt, ea va fi Semnificatorul hoțului. Când atât Mercur cât și Marte sunt Peregrine, denotă înșelăciune (Goldstein – Jacobsen). După Lilly, o planetă cu demnități esențiale este precum un suflet nobil care are dușmanul în gheare dar îi este silă să îl atace, în timp ce o planetă Peregrină este răuvoitoare dincolo de orice imaginație. El spune „Nu te încrede în serviciile unei planete Benefice decât dacă ea se află în demnități esențiale; atunci ea produce efecte complete, altfel doar pe jumătate”. Exemple: ocupanți, ţigani, sperietori, cerșetori, hoți, case pe roți, care rămân în afara locului de campare, oameni care aruncă gunoiul în locuri nepotrivite, neacceptarea responsabilităților.

O planetă într-un semn de putere similară – 0 puncte

O planetă într-un semn de putere similară nu are nici o pretenție în acea zonă dar participă la situație și crește calitatea a ceea ce poate fi experimentat acolo. Talentată, naturală, făcând lucrul corect, contribuind, îmbunătățind. O astfel de persoană este, totuși, puțin vulnerabilă, deoarece nu are nici o autoritate în acel loc și este expusă, ca și cineva care trece pe-acolo. După mine, acea planetă poate fi considerată Peregrină, deoarece nu mai are „ac” și nu mai poate amenința pe nimeni.

Așa cum cititorul va observa, cea mai mare parte a acestui articol este ocupată de explicarea Fețelor și Termenelor. Asta deoarece aceste categorii ale demnităților esențiale sunt cele mai puțin familiare practicanților astrologiei moderne și cred că avem cu toții nevoie de încurajări și explicații pentru a începe să le folosim. Cei care ați citit teoriile mele despre Age Point , căutați dispozitorul punctului „Age Point” şi vedeți care îi sunt demnitățile esențiale conform tabelului demnităților esențiale sau vedeți dacă Age Point trece peste o planetă care are aceste demnități. Astfel de resurse vă vor îmbunătăți experiența, înțelegerea și interpretarea propriei hărți astrologice.

ANDREW BEVAN, QHP, DMS Astrol. – ( c ) 2018

Membru de onoare al AAR.

Traducere și note: TEODORA MUTH, vicepreședintă AAR. Articolul original, în engleză: https://www.astrele.ro/2019/01/25/essential-dignities-in-astrology/