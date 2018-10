Aspecte pe-ndelete: Luna în relație cu Saturn

Continuăm seria de articole ”Aspecte pe-ndelete” analizând relațiile dintre Lună și Saturn.

Luna și Saturn nu sunt tocmai prietene, ele având un mod de acțiune și operare foarte diferit. Dacă Luna reprezintă instinctul, emoția, impulsul de a acționa, Saturn semnifică autocontrolul, structura, disciplina. Un aspect, mai ales unul dificil, între Lună și Saturn, în harta natală, generează situații greu de gestionat pentru persoana respectivă.

”Sfârșitul copilăriei” – aceasta ar fi esența și descrierea cea mai sugestivă pentru ciclul Lună – Saturn. Cine are un aspect între cele două, în harta natală, se află în această existență într-o etapă de maturizare și stabilizare emoțională și trebuie să facă un pas dinspre lumea copilului către cea a adultului.

Prezența acestui ciclu în viața persoanei ne indică un trecut în care emoțiile sale s-au manifestat într-un mod lipsit de echilibru și armonie. Cel mai probabil, emoțiile, fricile și instinctele au luat în stăpânire persoana respectivă și au reușit să o blocheze în a merge mai departe, a evolua, a se adapta și a se dezvolta.

Dezechilibrul emoțional poate avea două cauze, două surse: prima este cea de ”prea mult bine” iar a doua de ”prea mult rău”. În prima variantă avem persoane care s-au atașat atât de mult de ideea de a fi copil încât au refuzat să accepte viața de adult. În a doua variantă sunt cuprinse persoanele care au suferit traume extrem de puternice în perioada copilăriei, astfel încât nu au mai avut puterea de a deveni adulți.

Ceea ce trebuie să reținem este că acest dezechilibru emoțional este parte a trecutului, a moștenirii noastre. Includem aici atât moștenirile de natură genetică și tiparele trans-generaționale dar și bagajul cu care venim fiecare din alte existențe.

În această viață, persoana cu Lună-Saturn simte direct efectele acestui proces de sfârșit al copilăriei, nefiind conștientă de cauze, de ceea ce era înainte. De aici derivă marea dificultate de a gestiona aspectul Lună – Saturn. Foarte ușor, individul se poate percepe ca fiind o victimă a lumii înconjurătoare, repetând anumite scenarii din trecut.

Pentru a înțelege mai clar cum funcționează și se manifestă aceste aspecte trebuie să inspectăm modul de acțiune al lui Saturn. El este ”stăpânul timpului” și de aceea are un mod diferit de a se manifesta. Pentru Saturn timpul curge invers. Cine are un aspect Lună – Saturn se naște ”bătrân” și moare ”tânăr”, iar aici mă refer la atitudine și stare interioară.

În relație cu Luna, scopul lui Saturn este unul de stabilizare și de structurare a emoțiilor. Dar modul în care o face este unul dur, deoarece el își manifestă întreaga forță și putere încă de la început, fără menajamente. Mai întâi își arată latura de profesor dur, serios, intransigent, în fața căruia nu o poți da cotită. El impune disciplina, cu severitate. Pentru Saturn, fricile și fluctuațiile emoționale ale Lunii sunt de neacceptat. Intențiile lui Saturn sunt lăudabile dar modul de implementare este dificil de dus, pentru Lună.

În timp, pe măsură ce Luna se stabilizează și învață să se maturizeze, Saturn se relaxează. Înaintând în vârstă, persoana cu Lună-Saturn ajunge la un punct de echilibru și începe să-l simtă pe Saturn ca pe un mentor, ca pe un sfătuitor înțelept și răbdător. În toată această perioadă, persoana s-a transformat dintr-un copil capricios sau înfricoșat într-un adult responsabil și echilibrat.

Dar procesul nu se termină aici. Treaba lui Saturn nu s-a oprit în acest punct. Pentru a închide cercul, el te readuce, ca stare, în perioada copilăriei și îți redă inocența și bucuria de a trăi, fără componenta de teamă și fără instabilitate. Acest punct se atinge de la o anumită vârstă încolo. Persoana cu Lună-Saturn are posibilitatea ca, la finalul vieții, să se bucure de viață așa cum nu a reușit la începutul ei.

Saturn acționează în acest mod pentru că el este interesat să ne arate esența vieții. Persoana aflată în ciclul Lună – Saturn a uitat ce reprezintă viața și care sunt lucrurile importante. Ea s-a pierdut în propriile emoții, în propriile frici și proprii monștri interiori. A uitat esența vieții iar Saturn și-a propus să o ajute să o redescopere.

Este important să reținem un aspect: Saturn te ajută dar, în final, ține de tine să faci pasul. Tu poți refuza în continuare să te maturizezi și astfel te poti adânci din ce în ce mai mult într-o stare depresivă, făcându-ți rău. Etapele indicate mai sus nu sunt obligatorii.

Persoana care are un aspect Lună – Saturn trebuie să înțeleagă că este necesar să învețe să-și asume responsabilitatea pentru propriile emoții, pentru propriile frici. Nu lumea este rea cu ea, ci ea este blocată într-o perspectivă în care percepțiile sunt negative. Având acest mod negativ de a vedea lumea, automat va fi atrasă și va atrage toate acele situații și oameni cu manifestare negativă sau dură.

Blândețea este un alt element de dezvoltat și proiectat asupra întregii vieți. A fi blând cu tine atunci când ai un aspect Lună-Saturn este foarte important. Atunci când planul tău emoțional nu este echilibrat, tu devii agresiv(ă) cu tine și cu ceilalți. Duritatea lui Saturn derivă din această lipsă a blândeții pe care o manifestăm față de propria persoană.

1) Conjuncția Luna – Saturn

Persoana cu o conjuncție Lună – Saturn se află la începutul acestui ciclu de maturizare emoțională. Prin urmare, lucrurile pentru ea pot fi destul de dificile, mai ales în prima parte a vieții.

Ea este ca un copil care nu a fost la grădiniță, care a crescut având libertate maximă de manifestare și care acum se trezește în clasa întâia, având cel mai exigent învățător din școală. Brusc, întreaga concepție asupra lumii i se destramă. Libertățile de care se bucura și care reprezentau de fapt o manifestare emoțională în extreme, au dispărut. Disciplina devine cuvântul cheie. Șocul poate fi destul de mare pentru acest copil.

Analogia de mai sus poate fi prezentă în viața persoanei respective sub diferite forme. Dar, ca și percepție și experiență, poate fi foarte asemănătoare. În copilărie, apar tot felul de probleme și situații care o obligă la o maturizare forțată. Saturn vine și spune ”Ok. Sărim peste copilărie, pentru că oricum nu vei face decât să te comporți ca mai înainte”.

Ceea ce este foarte important pentru persoana care are Luna conjunctă cu Satun este să înțeleagă că nu are de ales: trebuie să se disciplineze și să se maturizeze. Acest lucru nu înseamnă reprimarea emoțiilor ci necesitatea de a lupta pentru a nu le mai lăsa se o controleze. Atunci când apar fricile, ele trebuiesc acceptate și nu blocate. Prin acceptare le plasăm acolo unde vrem în viața noastră și nu le mai lăsăm să acționeze haotic. Este de preferat să se folosească de frica respectivă, ca o amintire a trectului, a ceea ce se poate întâmpla rău dacă i se va da putere. Ignorând frica, ea va fi liberă să se manifeste în viața ta fără ca tu să poți să faci ceva.

Cei cu Luna conjunctă Saturn, trebuie să-și mute fricile din Casa a 12-a în Casa a 7-a, să le transforme din dușmani ascunși în dușmani cunoscuți. De abia din acel moment vor putea să lupte cu adevărat pentru bunăstarea propriei ființe. Altfel, vor rămâne victime ale propriilor frici.

2) Sextilul în creștere Lună – Saturn

Sextilul în creștere este cel care are loc după conjuncție și înainte de cuadratură.

Persoana care are un astfel de aspect în harta natală a depășit cu brio prima etapă a procesului de maturizare emoțională. Ea este asemeni copilului de la școală care vede primele beneficii ale disciplinei și ordinii. Începe să se simtă mai bine și să aibă răbdare mai mare, în a face anumite lucruri în viața ei.

Ea descoperă bucuria de a fi blândă, de a avea răbdare și de a face lucrurile având un scop pe termen mediu sau lung. Ea încă trebuie să facă față la situația de acasă, unde lucrurile nu s-au schimbat. Provocările inițiale rămân, dar a învățat că se poate și altfel.

În această etapă, persoana învață să fie răbdătoare și tolerantă. Începe să caute lucrurile cu adevărat importante din viața ei. Scopul ei, acum, este de a deveni din ce în ce mai disciplinată și mai determinată. Dar în această etapă ea încă nu are puterea de a schimba ceva major în viața ei. Este o etapă de acumulare de putere și de învățare.

3) Cuadratura în creștere Lună – Saturn

Prima cuadratură are loc înaintea opoziției.

În această etapă, persoana se confruntă cu primele reacții negative la nevoia crescută de disciplină. Este în situația similară celei a elevului care trece din clasa a patra într-a cincea. Dintr-o data, tot ceea ce credea ea că înseamnă disciplina, capătă noi valențe. Acum nu mai e un singur învățător, ci câte un profesor pentru fiecare materie.

Acest moment generează foarte multă frustrare și nervozitate interioară. Sentimentul este că tot ce ai făcut până acum a fost inutil. Dintr-o dată, ai vrea să te întorci la perioada de dinaintea școlii, atunci când emoțiile tale se manifestau liber. Apare această luptă interioară, care poate crea numeroase probleme persoanei.

Ea, pe parcursul acestei existențe, va trebui să lupte permanent cu această tendință de a se întoarce la starea de haos. Constant, în mintea ei apar gânduri de genul ”nu e corect!”, ”nu pot face acest lucru! e prea mult…tot eu?”. Este foarte important să înțeleagă că jocul lui Saturn s-a schimbat și el începe să o împingă către problemele reale cu care se confruntă. Ea trebuie să rețină că are puterea de a face toate acele lucruri. Are nevoie doar să fie blândă cu ea înșăși și să acționeze cu calm și detașare. Lumea nu este împotriva ei, ci ea trebuie să interacționeze cu exteriorul dintr-o perspectivă diferită.

4) Luna trigon Saturn, în creștere

Primul trigon dintre Lună și Saturn are loc înainte de momentul opoziției.

Această etapă ar corespunde perioadei liceului, în care persoana începe să se gândească la viitorul ei și la ce ar putea obține, cu toată disciplina și răbdarea pe care le are. Acum ea are ocazia de a face unele alegeri importante pentru viața ei, care o pot împinge pe un drum sau pe altul.

Provocarea constă în a nu accepta lucrurile care ies ușor, care vin natural, ci de a căuta ceea ce își dorește cu adevărat. Fără acest efort, ea va fi împinsă de viață pe un drum bun, care însă nu va fi al ei. În timp, va simți această lipsă de autenticitate a căii alese și va fi nevoie de un efort mult mai mare pentru a reveni pe direcția bună.

5) Luna opoziție Saturn

În această etapă, persoana a dobândit deja suficientă răbdare și a devenit destul de perseverentă în a-și atinge propriile obiective. Acum a venit momentul în care va trebui să-și stabilizeze emoțiile în relațiile cu cei din jur. Dacă este lăsată singură, ea își poate vedea de treaba ei, rămâne centrată pe obiectiv și are răbdare. Dar, invariabil, în viață interacționezi cu cei din jur și ești supus la tot felul de reacții și influențe.

Dificultatea acestei etape este că persoana în cauză încă nu știe cum să relaționeze cu cei din jur care nu au nivelul ei de răbdare sau sunt mult mai determinați decât ea.

Atunci când întâlnește pe altcineva care se află în dezechilibru din punct de vedere emotional, va avea tendința de a-l percepe pe celălalt ca fiind Luna iar pe ea se poziționează prin Saturn. Și astfel va juca același rol, de profesor dur, pe care Saturn l-a jucat la începutul ciclului. Doar că ea se va comporta ca Saturn cel dur, fără a avea puterea acestuia.

Atunci când întâlnește pe cineva mult mai puternic, din perspectivă saturniană, îl va plasa pe acesta în locul lui Saturn, iar pe ea se va vedea prin prisma Lunii. În acel moment, emoțiile și fricile o pot copleși pentru că se simte amenințată de puterea celuilalt. E ca o reamintire a clasei întâi cu Saturn, învățătorul cel exigent.

Soluția constă în a învăța să fie tolerantă și să aplice blândețea și în relațiile cu cei din jur. Răbdarea trebuie să învețe să și-o manifeste și în relație cu ceilalți, nu doar asupra propriei persoane.

6) Luna trigon Saturn, în scădere

Trigonul în scădere are loc după momentul de opoziție.

În această etapă, persoana și-a echilibrat foarte bine planul emotional, a integrat disciplina și nevoia de structură a lui Saturn. Întrebarea pe care ar trebuii să și-o adreseze acum ar fi următoarea: ”Și ce fac cu toate aceste lucruri?”.

Sensul acestei etape este de a-și găsi un scop, un obiectiv prin care poate demonstra în mod real că a integrat toate acele principii saturniene. Este momentul în care persoana își alege un țel pe termen lung, indiferent de direcția pe care o urmează.

Dar la fel ca și trigonul pe creștere, nu trebuie să se mulțumească cu ceea ce este ușor, ci trebuie să-și testeze limitele, pentru a vedea exact dacă este cu adevărat echilibrată sau nu. Până acum a învățat să-și facă viața mai ușoară. Dar nu este suficient. Are nevoie de o provocare reală care să o solicite la maxim, pentru că altfel nu va putea evolua și merge mai departe.

7) Cuadratura în scădere Lună – Saturn

Cuadratura în scădere are loc după momentul de opoziție și înainte de următoarea conjuncție.

Această cuadratură reprezintă testul final al întregului ciclu. Persoana trebuie să se transforme din elev în profesor. Ea trebuie să devină învățătorul exigent ce se manifestă la conjuncția celor două planete, trebuie să-și folosească întreaga energie pentru a-i învăța pe ceilalți principiile echilibrului emoțional.

Dacă nu face acest lucru și nu se angajează în acest proces de educare, tensiunea interioară va fi foarte mare. Este momentul în care persoana, din postura de învățător, își întâlnește elevii nedisciplinați și în plină manifestare haotică a emoțiilor. Ei îi vor testa limitele și o vor pune la încercare.

Persoanele cu un astfel de aspect vor atrage în viața lor persoane și situații în care răbdarea lor va fi solicitată la maxim. Ele trebuie să înțeleagă că problema lor nu este că nu au răbdare, ci că încă nu acceptă faptul că trebuie să-i învețe și pe ceilalți să devină răbdatori. Luna, acum, le transmite că se află într-un poziție bună, de stabilitate. Dar Saturn nu e de acord și spune că trebuie să transmită mai departe tot ceea ce a acumulat. Învățătorul are nevoie de elevi așa cum elevii au nevoie de învățători.

Soluția constă în a-și asuma acest rol, de a-i forma pe ceilalți, și a nu mai aștepta ca alții să joace rolul de învățator, indiferent de domeniul ales.

8) Sextilul în scădere Lună – Saturn

Sextilul în scădere este cel care are loc după opoziție și înainte de o nouă conjuncție.

Aceasta este ultima etapă a ciclului, în care se produce reîntoarcerea la copilărie. A fost atins acel punct de echilibru și de înțelepciune care îi va permite persoanei să se bucure de viață și să se centreze pe lucrurile cu adevărat importante.

Obiectivul acestei etape este de a te bucura de viață și de a-ți recupera din emoția copilăriei, făcând lucruri care te apropie de esența ființei tale. Lucrurile inutile nu-și mai găsesc sensul acum. Ciclul este complet.

În concluzia acestui articol, am putea spune că ciclul Lună – Saturn activat în harta unei persoane, o îndeamnă pe aceasta la maturizare și la echilibrarea emoțiilor. Este important ca ea să înțeleagă în ce etapă se află și care este semnificația stărilor pe care le trăiește. Blândețea este cuvântul cheie atunci când discutăm despre relația Lună – Saturn.

Toate bune,

DAN CIUBOTARU,

Membru și fost președinte al AAR