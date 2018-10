Influenţe astro-medicale în toamna lui 2018

În această toamnă, planetele realizează variate tranzite şi aspecte reciproce, care generează multiple efecte în plan individual, colectiv, financiar, politic, spiritual, artistic, militar, educaţional etc. În toată această multitudine de efecte generate de planete, se înscriu şi cele legate de starea de sănătate.

Astrologia medicală descrie o serie de corespondenţe care există între semnele zodiacale, case şi planete, pe de o parte, şi organe, regiuni sau segmente ale corpului uman, pe de altă parte. Pe baza acestor analogii se pot realiza unele aprecieri realiste asupra riscurilor de îmbolnăviri, care pot apărea în decursul acestei toamne.

Astfel, între 23 octombrie şi 22 noiembrie, Soarele tranzitează semnul Scorpionului, producând în toate ființele umane o dinamizare a sferei dorinţelor, a înclinaţiilor către erotism, a nevoilor de satisfacere a unei game mai largi sau mai înguste de plăceri.

În cazul în care Soarele tranzitoriu realizează aspecte nefavorabile cu planete natale din Leu şi/sau Vărsător (cuadraturi), sau din Taur (opoziţii), pot apare probleme de sănătate la nivelul nasului (guturai, sinuzite, etc.), la nivelul organelor sexuale (masculine sau feminine – probleme ginecologice, cum ar fi infecţii, sângerări anormale etc.), rectului (hemoroizi, fisuri anale etc.). Soarele are o energie fierbinte, astfel încât tranzitul său poate genera, în zonele amintite ca fiind vulnerabile, inflamaţii, înroşiri, sensibilităţi dureroase.

Luna generează cele mai mari vulnerabilităţi în momentul de Lună Plină. Pe 24 octombrie este momentul de Lună Plină, cu Soarele în Scorpion şi Luna în Taur, aşadar ne putem aştepta, în această perioadă, aproximativ cu 18 ore înaintea şi după maximul Lunii Pline, la posibile stări de dezechilibru emoţional, temeri, anxietăţi, afectarea somnului de noapte etc., în funcţie de casele natale peste care se suprapune opoziţia Soare – Lună.

În ultima decadă a lunii octombrie Mercur tranzitează tot semnul Scorpionului, ceea ce poate genera o preocupare mentală destul de intensă pentru satisfacerea diverselor dorinţe.

Mintea este dominată de emoţii în acest interval, iar dacă apar aspecte nefavorabile cu planetele natale, cuadraturi și/sau opoziţii, pot surveni unele dezechilibre mentale şi emoţionale, care pot necesita vizite la psiholog sau la medicul psihiatru.

În luna noiembrie, însă, Mercur va tranzita prin Săgetător, aducând independenţă şi optimism în gândire; totuşi pot apărea şi stări de nervozitate, irascibilitate, tensiune mentală, ca şi situaţii conflictuale în comunicarea interumană, mai ales atunci când Mercur va realiza aspecte nefavorabile cu planetele natale din Gemeni, Fecioară şi/sau Peşti, sau conjuncţii cu un Marte din Săgetător.

Spre finalul lunii octombrie, Venus tranzitează retrograd din Scorpion în Balanţă. Astrul frumuseţii revine deci în propriul domiciliu, ceea ce susţine, în plan afectiv, trăirea unor stări de echilibru, armonie, satisfacţie, deşi – datorită mişcării retrograde – poate genera fluctuaţii ale sentimentelor, care să pună la încercare relaţiile de cuplu mai puţin consolidate.

Prin cuadraturile generate de Venus cu Pluton şi Saturn din Capricorn sau cu alte planete natale din semne cardinale, există riscuri de apariţie a unor infecţii urinare (cistite, nefrite), a unor afectări ale coloanei lombare (crize de dureri lombare, hernii de disc lombare etc.), sau a unor afectări ale părului (căderi de păr excesive) şi/sau ale circulaţiei venoase (riscuri de varice, edeme sau umflături ale picioarelor).

Până pe data de 15 noiembrie, Marte va rămâne în semnul Vărsătorului, putând stimula, în sens benefic, activităţile de voluntariat, altruismul, dinamismul mental, curajul în căutarea cunoaşterii elevate.

Totuşi, dacă apar aspecte nefavorabile – cuadraturi și/sau opoziţii – ale lui Marte cu planetele natale din Leu, Scorpion, sau Taur, pot apărea riscuri de accidente, arsuri, răniri, hemoragii (pierderi de sânge), conflicte, tensiuni mentale puternice, stări de furie explozivă. Există și riscul apariţiei unor traumatisme la nivelul gambelor şi gleznelor (entorse, luxaţii, fracturi), care să necesite chiar intervenţii chirurgicale şi/sau imobilizări cu ghips. Există, de asemenea, riscul declanşării unor accidente vasculare cerebrale, care să necesite intervenţii de urgenţă.

Pe data de 8 noiembrie Jupiter părăseşte Scorpionul şi intră în semnul său de domiciliu – Săgetător. Revenit „acasă”, Jupiter va stimula pentru noi toţi optimismul, independenţa, mobilitatea, detaşarea, puterea de înţelegere.

Totuşi, dacă va realiza aspecte nefavorabile cu planete natale din Gemeni, Fecioară şi/sau Peşti, Jupiter poate genera anumite riscuri: mărire de volum a ficatului, a vezicii biliare, creşterea greutăţii corporale, mai ales la cei cu Ascendent în Săgetător, acumulări de grăsime, în special la nivelul coapselor și a şoldurilor.

Planetele Saturn şi Pluton tranzitează, pe toată perioada toamnei, Capricornul. Pluton continuă munca sa de transformator iar Saturn consolidează diverse structuri.

Dacă aceste două planete realizează aspecte nefavorabile cu planete natale din semne cardinale (Berbec, Rac, Balanţă), pot apărea riscuri de afecţiuni ale pielii (dermatite, alergii, eczeme etc.), afecţiuni ale oaselor şi articulaţiilor (boli reumatice, osteoporoză) sau traumatisme osoase (fracturi, entorse etc.).

Uranus, aflat în semnul Taurului, poate genera, dacă realizează aspecte nefavorabile cu planete natale, posibile afecţiuni ale gâtului: faringite, amigdalite, laringite, boli tiroidiene etc.

Neptun continuă lungul său tranzit prin Peşti, care ne influenţează la nivel psihic și emoţional, în mod favorabil sau defavorabil, în funcţie de aspectele realizate cu planetele natale.

În astrologia chineză, conform calendarului chinez tradiţional, se ştie că până pe data de 6 noiembrie durează toamna, anotimp care ne stimulează loja metal. Deci, până la această dată există riscuri de apariţie a unor afecţiuni la nivelul plămânilor, intestinului gros şi a sistemului nervos. În plus, datorită relaţiilor dintre loja metal şi loja lemn, apar şi riscuri de afectare a pielii, oaselor, articulaţiilor, părului.

Din data de 7 noiembrie începe anotimpul chinezesc de iarnă, care ne stimulează loja apă. Apar, prin urmare, riscuri de afecţiuni ale rinichilor, vezicii urinare, organelor sexuale.

Prin interacţiunile dintre loja apă şi loja foc apar şi riscuri de afecţiuni ale inimii, vaselor de sânge, intestinului subţire, precum şi ale sistemului de reglare a temperaturii corporale, care pot genera stări de febră, frisoane, dezechilibru termic.

Putem vedea, aşadar, că organismul uman are nişte legături extraordinar de complexe cu întregul univers şi, prin intermediul astrologiei, putem evalua şi anticipa riscurile de dezechilibrare ale stării de sănătate.

SORIN BRATOVEANU,

Membru AAR, medic