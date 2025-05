Orburi și diviziuni (partea a II-a). Case dinamice. Retragere sau avansare?

Carul celest, Villa Farnesina, Roma. Sursa: www.taniadaniels.com

de TANIA DANIELS,

traducere de ROXANA SERESCU

În prima parte a acestui articol, am văzut că Lilly și mulți alți astrologi dinaintea lui considerau că o planetă se află în casa următoare dacă aceasta se află la cel mult 5° de cuspida următoare. Este una dintre regulile fundamentale pe care o veți găsi în fiecare manual de astrologie orară.

În figura 1, de exemplu, vedem Soarele în casa I, departe de cuspida următoare. În figura 2, Mercur este considerat a fi în casa a II-a, iar Venus este interpretată ca fiind în casa a III-a. În figura 3, îl găsim pe Marte în orbul cuspidei casei a IV-a.

Totuși, această regulă o aplicăm caselor dinamice (inegale; n.t.), care, desigur, au fost folosite de Lilly și de majoritatea astrologilor din Renaștere. Cei care studiază astrologia orară folosesc de obicei Regiomontanus, dar, în practică, fiecare astrolog folosește sistemul de case pe care îl preferă.

Deși nu doresc să intru în lunga discuție continuă despre sistemul de case „corect”, „greșit”, „primul” sau „cel mai folosit”, aș dori să subliniez câteva aspecte.

Problema principală cu regula orbului de 5° este că ea se aplică fiecărei cuspide de casă, atât celor angulare, cât și celor intermediare, așa cum am arătat în prima parte a acestui articol.

Acum trebuie să intrăm puțin în astronomie.

În timp ce Ascendentul (AC) marchează intersecția dintre orizont și ecliptică, cu alte cuvinte punctul în care răsare Soarele, Mijlocul Cerului (MC) reprezintă intersecția dintre meridianul local și ecliptică. Să vedem acest lucru într-un exemplu.

Nativul are 25° Scorpion la AC, iar MC se află la 18° Fecioară. Pe cer, la momentul nașterii, am vedea următoarele:

Imagini din Stellarium

Figura 4 arată intersecția dintre orizont (linia verde) și ecliptică (linia roșie) la momentul nașterii, la 25° Scorpion. Figura 5 arată intersecția dintre meridianul local (linia violet) și ecliptică (linia roșie) la 18° Fecioară.

Într-o hartă, aceste două poziții (AC și MC) pot arăta foarte diferit în funcție de sistemul de case pe care îl folosim. Acest lucru se datorează faptului că distanța dintre unghiuri (AC–MC), așa-numitul arc solar, este împărțită în moduri diferite. Deși nu vom intra aici în matematica diviziunilor caselor, este important să înțelegem ce înseamnă, în practică, diferențele dintre sistemele de domificare.

Fig. 6 Sistemul de case pe semne întregi

În sistemul de case întregi (WSH), găsim MC-ul în casa a XI-a, dar gradul este același cu cel afișat în Stellarium.

Toate cuspidele caselor corespund granițelor dintre semne. Fiecare planetă este interpretată pentru acel semn și în acel loc.

Dar, deși în toate sistemele de case geocentrice tropicale casele angulare se află la același grad, cuspidele caselor intermediare variază .

Fig. 7 Placidus

În sistemul de case Placidus, prezentat în fig. 7, AC și MC se află la același grad ca în Stellarium și în harta cu sistemul de case pe semne întregi, dar, acum, MC-ul marchează cuspida casei a X-a.

Putem observa, de asemenea, că nicio cuspidă a caselor intermediare nu corespunde cu cea din sistemul de case pe semne întregi.

Aceste diferențe sunt bine-cunoscute și au fost subiectul multor discuții aprinse. Totuși, există și mai multe diferențe între cele mai frecvent utilizate sisteme de case dinamice.

Fig. 8 Alcabitius semi-arc

În sistemul Alcabitius (fig. 8), AC-ul și MC-ul se află la aceleași grade ca în harta Placidus, însă cuspidele caselor intermediare diferă considerabil.

De exemplu, cuspida casei a VIII-a este la 27°45′ Gemeni în Placidus, în timp ce în Alcabitius aceeași cuspidă se află la 02°02’ Rac. Cuspida casei a XII-a este la 14°09’ Scorpion în Placidus și la 04°29’ Scorpion în Alcabitius.

Fig. 9 Campanus

În sistemul Campanus (fig. 9), vedem din nou că AC și MC se află la același grad, dar cuspidele intermediare nu corespund cu celelalte două sisteme de domificare. Acum, cuspida casei a XII-a este la 28° Balanță, în timp ce cuspida casei a IX-a este la 21° Leu (8° în Alcabitius și 9° în Placidus).

Fig. 10 Regiomontanus

În sistemul Regiomontanus (fig. 10) găsim cuspida casei a VIII-a la 22° Gemeni, în Campanus la 8° Rac, în Alcabitius la 2° Rac, iar în Placidus la 27° Gemeni.

Aceasta creează o diferență de 16° între Regiomontanus și Campanus!

Problema este că folosim cuspidele caselor pentru a defini subiectele și timpul. Așadar, aceste diferențe CHIAR contează.

După cum am subliniat în prima parte a acestui articol, nu Lilly a „inventat” regula orbului de 5°. El a găsit-o la Ptolemeu, care a folosit-o pentru a stabili durata vieții unui nativ.

Și, acum, lucrurile devin oarecum obscure. Se pare că autorii elenistici timpurii foloseau sistemul de case pe semne întregi pentru a face delimitarea tematică a hărții, ceea ce însemna că locul al XI-lea indica prietenii, locul al VII-lea căsătoria etc.

Fig. 11 Casele cadente

Totuși, aceasta implică faptul că, în fiecare hartă, casele a III-a, a VI-a, a IX-a și a XII-a sunt cadente și, prin urmare, „slabe”.

Orice planetă aflată într-o casă cadentă ar fi considerată slabă. În timp ce planetele aflate într-o casă angulară ar fi întotdeauna puternice.

Dinamica vitală a individului nu era evidențiată.

Să presupunem că o persoană are Venus în casa a XII-a. Cum am putea ști dacă ceea ce Venus reprezintă este neglijat din cauza slăbiciunii planetei sau dacă semnificațiile ei se manifestă puternic? Demnitățile oferă indicii, ele arată calitatea agendei planetei, dar nu și forța cu care aceasta se manifestă.

Aceasta este motivul pentru care strămoșii noștri astrologi foloseau două seturi de hărți. Ei foloseau sistemul de case pe semne întregi pentru delimitarea tematică și hărțile cu cadrane dinamice sau divizionale pentru delimitarea puterii.

Și acum trebuie să ne întoarcem la astronomie.

Sistemul de case pe semne întregi arată, în esență, doar ce semne se află între AC și DC.

Casele dinamice/inegale se disting prin:

– diviziuni spațiale ;

– diviziuni ale eclipticei ;

– diviziuni bazate pe timp .

Am văzut deja că orbul de 5° a fost folosit inițial în tehnica de determinare a duratei vieții și, după cum sugerează și numele, această tehnică era bazată pe timp. Prin urmare, mă voi concentra doar pe sistemele de case bazate pe timp. Cele mai cunoscute sunt Placidus și Alcabitius Semi Arc. Aceste sisteme arată când cuspidele caselor intermediare au fost (Placidus) sau vor fi (Alcabitius) în anumite poziții .

Sistemul de case Alcabitius țintește spre ceea ce urmează să se întâmple. Cuspidele caselor intermediare sunt calculate astfel :

Se calculează timpul necesar pentru ca gradul AC să devină gradul MC . Cu alte cuvinte, se determină când va fi MC la 25°52’ Scorpion. Nativul s-a născut la ora 2:00, iar gradul AC va ajunge la MC la ora 6:15, așadar diferența de timp este de 4 h 15’. Acest interval se împarte la trei: obținem 1 h 25’. Se adaugă acel timp (1:25) la ora nașterii (2:00), rezultând ora 3:25. La acest moment, vom găsi 11°51’ Balanță pe MC. Asta înseamnă că tot ce se află în această hartă, de la MC-ul real de la naștere aflat la 18°39’ Fecioară până la 11°51’ Balanță, a culminat deja. Așadar, o treime din semi-arcul ceresc a trecut. Prin urmare, gradul 11°51’ marchează cuspida casei a XI-a. Rotește harta cu încă 1°25’ și vei găsi acum 4°29’ pe MC. Acesta este gradul casei a XII-a.

Putem spune că sistemul Alcabitius arată unde vor fi cuspidele atunci când sfera cerească își va continua rotația după naștere. Aceasta este diferența față de casele Placidus, care arată unde au fost cuspidele înainte de naștere.

Reunirea caselor

Acum apare întrebarea: ce sistem de case ar trebui să folosesc, Sistemul de case pe semne întregi sau Alcabitius?

Răspunsul simplu este: ambele.

Dar există o diferență substanțială. Avem nevoie de casele Alcabitius pentru a arăta dinamica, nu tematica. Nu ne uităm [în Alcabitius] deloc la case pentru interpretare ca atare. Mai degrabă observăm dacă ele avansează spre ori se retrag dinspre o țintă, un unghi.

Fig. 12 Nativitatea lui William Blake

Aceasta este harta poetului și pictorului englez William Blake. Folosim sistemul de case pe semne întregi pentru domeniile vieții lui.

Fig. 13 Semi-arcul lui William Blake

În fig. 13, observăm casele dinamice care sunt, așa cum era de așteptat, foarte diferite de cele din harta în sistemul de case pe semne întregi a lui Blake.

Casele marcate cu verde reprezintă un semi-arc (distanța dintre AC și MC). (Celelalte semi-arce sunt casele IX–VII, VI–IV și III–I. Dar, pentru scopul nostru, este suficient să îl luăm în considerare doar pe cel prezentat aici.)

Fig. 14 Semi-arcul divizat în treimi

În fig. 14 putem vedea casa a X-a care va trece în curând peste țintă (sau unghi) și are nevoie de 1/3 din timpul necesar pentru ca gradul AC să urce până la MC, indicat de săgeata roșie, până când cuspida casei a XI-a devine MC.

Când casa a XI-a a urcat complet, iar cuspida casei a XII-a a devenit cuspida casei a XI-a, 2/3 din timp au trecut.

Casa a XII-a este ultima care urcă peste MC. Ea a urcat complet atunci când gradul inițial al AC-ului se află pe MC. Puteți calcula cu ușurință acest lucru pe hârtie. Este nevoie de 3/3 din timpul semi-arcului.

Fig. 15 Casele succedante care avansează

După cum am văzut, cadranul casei a X-a (verde închis) este primul care trece peste țintă/unghi/MC. Casa a XI-a (verde deschis) urmează casei a X-a.

Deși ambele case avansează spre MC, casa a X-a este numită angulară care avansează, iar casa a XI-a este numită succedantă care avansează

Aici ne interesează doar faptul că ambele avansează.

Cele două case care avansează reprezintă împreună 2/3 din semi-arc.

Ultima casă care urcă peste MC este casa a XII-a. Deoarece este cea mai îndepărtată de următorul unghi, ea este numită casă în retragere .

Fiindcă unghiurile (I, X, VII și IV) sunt cele mai puternice locuri din hartă, ni le putem imagina ca pe niște geamanduri în mare. Geamandura arată unde marea începe să devină mai adâncă. De obicei, mai multe geamanduri marchează o linie dincolo de care înotul devine mai periculos. Este sigur să înoți până la geamandură, dar nu dincolo de ea. Atâta timp cât un om se ține de geamandură, el este în siguranță. Poate chiar să înoate în jurul ei și ar fi perfect în regulă.

Și, acum, ne întoarcem la regula de 5° a lui Lilly. Pentru că, odată ce înotătorul se îndepărtează de geamandură, s-ar putea să ajungă în pericol. Nu mai are pământ sub picioare. Își pierde puterea. Poate a subestimat mareele și ce implică să înoți împotriva curenților tot mai puternici.

Păstrând imaginea înotătorului, regula orbului de 5° a lui Lilly capătă sens: atâta timp cât înotătorul se ține de geamandură, este în siguranță. De aceea, unghiurile își extind puterea în cadranul casei următoare. Dar, dincolo de acele 5°, înotătorul se îndepărtează prea mult de coastă și riscă să se înece. Aceasta este proprietatea de retragere a acestui loc.

Odată ce o planetă a urcat peste MC, ea își începe coborârea. Își pierde din putere. Însă, cu cât se apropie mai mult de următorul unghi, cu atât ea câștigă mai multă putere. În curând, picioarele înotătorului vor atinge din nou pământul.

Trebuie să avem în vedere că, de fapt, casele nu se mișcă, ci cerul este cel care se rotește.

Odată cu rotația diurnă, o planetă aflată într-o casă în retragere se mișcă lent tot mai sus pe cer, intră într-o casă succedantă care avansează și ajunge, în cele din urmă, în poziția unei case care avansează.

Deoarece evoluția are loc în spirale, putem privi semi-arcurile în același mod. Urcăm treptele una câte una și ne croim drumul de la casa a XII-a la casa a XI-a și apoi la casa a X-a. Dar, apoi, tocmai când credeam că am reușit, descoperim că am ajuns doar la o nouă scară. Una și mai abruptă. Și ne aflăm din nou la nivelul I, urcând iar spre vârf.

Totuși, trebuie să observăm că nu se aplică niciun orb de 5° la nicio cuspidă intermediară. Aceasta, deoarece casele dinamice nu atribuie domenii de viață, ci reprezintă treimi de timp care se referă la puterea de execuție. Ele sunt intrinsec legate de mișcarea primară.

Casele dinamice arată, așadar, în ce măsură o planetă va putea să-și îndeplinească agenda, o agendă care este indicată de temele din sistemul de case pe semne întregi.

Ceea ce arată casele dinamice este care planetă avansează și este capabilă să își țină „promisiunea” care i-a fost atribuită. De exemplu, o planetă în avans care stăpânește casa a III-a ar putea aduce „frații” în centrul atenției nativului. Poate că nativul va privi cu admirație acest frate sau va primi ajutor din partea lui. O planetă în retragere aflată în casa a III-a ar putea indica un frate cu care nativul a pierdut legătura sau care este oaia neagră a familiei. O planetă în retragere în casa a X-a nu își va putea manifesta (sau ține în timp) promisiunea: cariera ar putea ajunge mediocră sau, dacă nativul reușește, el și-ar putea pierde faima dintr-un motiv sau altul.

Studiu de caz

Să vedem cum funcționează acest lucru într-un exemplu. Mă voi concentra doar pe casa a X-a, a carierei, și pe casa I, a sănătății. Voi păstra deocamdată anonimatul nativului și detaliile lui, dar le voi dezvălui mai târziu.

Fig. 16 Hartă exemplu A.Z.

Sănătatea și corpul fizic

Capricornul răsare. Stăpânul AC, Saturn, este retrograd și se află într-un loc cadent. Stăpânul AC descrie corpul fizic al nativului, care nu este prezentat ca fiind deosebit de puternic. Saturn aplică mutual la un trigon cu Mercur, stăpânul casei a VI-a (boală). Deși trigonul este un aspect pozitiv, niciuna dintre cele două planete nu are demnități în pozițiile în care se află, așadar acest trigon indică faptul că vătămarea fizică ajunge cu ușurință la corp.

Mercur (S6) se află în semnul lui Marte (Scorpion), iar planetele sunt în recepție mutuală de domiciliu, așadar boala sau accidentele (casa a VI-a) au o natură marțiană.

Marte formează un trigon cu AC, unde stăpânește prin exaltare. De obicei, acest aspect protejează cumva nativul împotriva vătămărilor mai grave, însă stăpânul AC, Saturn, se află într-un aspect de la semn la semn, aplicând mutual la opoziție cu Marte, așteptând o confruntare directă.

Aspectul leagă scopul vieții nativului (AC) de un comportament marțian (căutarea adrenalinei, competiției, aventurii, luptei, vitezei, curajului) și de Saturn (perseverență, responsabilități, limite). Aceste două agende nu pot coexista și, cel mai probabil, vor provoca tensiuni sau accidente (opoziție).

Problemele indicate de Saturn sunt disfuncții care au legătură cu cariera nativului (Saturn stăpânește casa a X-a prin exaltare și își proiectează antiscia în Balanță/casa a X-a). Totuși, Mercur se află în casa a XI-a, casa speranței, astfel că, prin speranță, încredere, bună credință și ajutorul prietenilor, nativul ar putea învăța cum să gestioneze prejudiciul indicat de problemele lui de sănătate.

Cariera

Soarele în casa a X-a indică un anumit tip de carieră publică sau faptul că nativul se află în centrul atenției. Stăpâna casei a X-a, Venus, se află în propriul ei domiciliu și este o planetă benefică. Cariera nativului este legată de activități specifice casei a V-a – stăpânită de Venus –, precum sportul și divertismentul, dar și de teme ale casei a VIII-a –stăpânită de Soare –, precum transformarea, frica sau moartea.

Venus este în trigon cu Luna, stăpâna casei a VII-a, cariera nativului ar putea atrage multă atenție din partea publicului.

Venus își proiectează antiscia în casa a III-a, așadar cariera ar putea avea o conexiune cu această casă.

Așadar, dat fiind că am făcut o interpretare aproximativă a acestor două case, să vedem acum unde intervin casele dinamice.

Fig. 17 Orburi și case în retragere

Acum observăm că Soarele se află la mai puțin de 5° după MC și, prin urmare, avansează: acest lucru confirmă popularitatea nativului și viața lui în centrul atenției publicului.

Dar Venus se află acum în retragere. Într-un fel, ea a fost „retrogradată”. Acest lucru sugerează un nativ care s-a bucurat cândva de o carieră de prestigiu, dar a trăit un declin — care nu se datorează unui eșec personal, deoarece Venus rămâne în demnitate. Deoarece Luna, semnificatoarea naturală a corpului fizic, aplică imediat la Venus, această frustrare legată de carieră are legătură cu corpul nativului.

Stăpânul casei a VI-a a acestui nativ, Mercur, pe de altă parte, avansează și ocupă o poziție foarte înaltă. Se află în poziția de a-și realiza semnificațiile de casa a VI-a. Saturn, în schimb, se retrage dinamic, pe lângă mișcarea lui retrogradă, ceea ce sporește îngrijorările legate de sănătatea nativului. Marte, stăpânul casei a XI-a (speranță), este și el în avans, dar, fiind în aversiune față de AC și Saturn și în opoziție de semn cu Luna, el oferă puțin ajutor în acest context.

Același lucru este valabil și pentru Jupiter.

Aceasta este harta lui Alex Zanardi , fost pilot italian de Formula 1. Și-a pierdut ambele picioare într-un accident de mașină în anul 2001, la vârsta de 34 de ani. Zanardi se afla într-un an de profecție 11 , iar Marte era activat ca Stăpân al Anului, în timp ce Mercur se afla în Ascendentul profectat.

Nu a renunțat și s-a apucat de ciclism cu mâna. În 2007, a obținut locul al IV-lea la Maratonul din New York, în categoria handcycle, după doar patru săptămâni de antrenament. În 2012, a câștigat o medalie de aur la Jocurile Paralimpice.

Totuși, în 2020, la vârsta de 53 de ani, a suferit un alt accident major în timpul unei curse și a fost lovit de un camion. Se afla într-un an de profecție 6, iar Mercur a fost din nou activat. A supraviețuit, însă se cunosc foarte puține detalii despre starea lui.

Putem vedea clar cum condiția lui Saturn, în retragere, se reflectă vizibil în harta lui Zanardi.

TANIA DANIELS,

membră de onoare AAR Despre Tania…

(prezentarea, în site-ul AAR)

© Tania Daniels 2021, actualizat 2025; tradus în limba română de Roxana Serescu. Materialul stă la baza conferinței “Lilly’s 5° orb : its origin and original use” susținută de autoare în cadrul evenimentului International Astrology Days, Istanbul, 22 martie 2025.

