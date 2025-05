Taur 2025 – Taifun în magazinul de porțelanuri

de MELANIA BADEA

În buna tradiție a canoanelor astrologice, Soarele parcurge anual, între (aprox.) 21 aprilie – 21 mai, semnul zodiacal cel mai liniștit, stabil, amabil, senzual, atrăgător, iubitor de frumos, plăcere și confort, discret, econom, tradiționalist și familist etc. etc. etc., …știți dvs.!

Până de curând am prins și noi niște vremuri în care, cunoscând o persoană născută în semnul Taurului, puteam confirma însușirile enumerate în manualele de astrologie. Mai precis, Taurii au fost ”ca la carte” între 1942 și 2018. Vorbim despre persoane pe care cei din generația noastră am apucat să le cunoaștem bine.

Dar, ce să vezi?… Pentru că nimic nu este etern și inalterabil, ceea ce știam noi de-o viață despre nativul Taur s-a schimbat. La început discret, între lunile mai – nov. 2018, apoi a devenit total și surprinzător începând din aprilie 2019 și până în ziua de azi. Așa încât, noul prototip al nativului Taur – pentru cei care sunt foarte tinerei și au început studiul astrologiei în ultimii 7 ani – s-ar putea să nu mai corespundă atât de exact descrierii din manual, drept pentru care explicitez mai jos.

Stăpânul răzmerițelor neanunțate, Uranus, a ajuns să tulbure traiul pașnic, monoton dar atât de plăcut al Taurului, după o pauză considerabilă de 76 de ani .

Răstimp în care, de-a lungul celor aproape 8 decenii, le-a ”făcut felul” nativilor celorlalte 11 zodii pe care le-a parcurs. Impactul asupra celorlalte semne zodiacale a variat foarte mult. S-au trezit mulți apți și dornici de aventură, de neprevăzut, de răsturnări spectaculoase și demonstrații de nonconformism, de independență lipsită de bază ori de conținut, rebeliune juvenilă, curaj la limita inconștienței și alte asemenea trăznăi și deraieri bruște de la traiectoria prestabilită.

Pentru unii au fost benefice, respectiv utile, zguduirile uraniene. Alții au savurat din plin și au trăit la maxim euforia tranzitului lui Uranus prin semnul natal.

Dacă Gemenii, Scorpionul, Săgetătorul, Vărsătorul, Berbecul (și chiar și Peștii!) au intrat cu nerăbdare, interes ori cu adevărată voluptate în furtuna iscată de Uranus atunci când acesta a parcurs zodia lor natală, nu același lucru îl putem spune despre Taur.

Pentru el, Uranus este un musafir cu adevărat nepoftit și de nedorit. Normele de viață ale Taurului, sistemul lui de funcționare, materialul din care este plămădit, abilitățile cu care a fost înzestrat nu-i permit să se arunce în acțiuni hazardate sau lupte nedrept de inegale…

Pentru nativul Taur, sosirea lui Uranus a fost o mare pacoste și un zbucium care l-a sleit de puteri și căruia nu i-a mai făcut față întotdeauna.

Începând din 2018 Taurul s-a văzut nevoit să răspundă unor provocări la care nu se aștepta și pentru care, așa cum am spus, nu era echipat. În doar 7 ani, viața lui a fost răscolită dureros și panoplia evenimentelor este foarte variată, conform observațiilor mele. De la sarcini neprevăzute sau eforturi iraționale de a aduce pe lume un copil în pofida posibilităților biologice, până la reconfigurarea din temelii a relației cu copiii. De la pierderea unei funcții ori a unui statut social care păreau de neatins, până la accederea într-o poziție la care nici cu gândul nu gândea. Destrămarea unei relații care părea bine consolidată, afectivitate capricioasă aproape de bipolaritate, alegeri sentimentale ciudate sau cu totul diferite față de preferințele anterioare, pierderea ”peste noapte” a unor aliați/protectori/prieteni, instabilitate extremă a proprietății sau a domiciliului (astăzi are 3 apartamente iar mâine locuiește cu chirie într-o mansardă), desprindere de orașul natal ori de localitatea în care a trăit o viață, renegarea originii/familiei/rudelor sau apropierea bruscă de rude cu care s-a aflat de-o viață în conflict, decizia subită de a-și schimba viața total fără să știe cu exactitate ce va face de-acum încolo, și multe altele…

Știm că impactul unui tranzit uranian este deosebit de puternic, în principal datorită notei de imprevizibil. Traversând semnul Taurului, Uranus a produs ravagii în mintea Taurului de altfel așezată, în sistemul lui de idei deeestul de fixe și în prejudecățile lui deeestul de mari… A răsturnat nemilos toată siguranța și liniștea pe care Taurul și-a construit existența, tranformându-i viața într-o corrida, fără preaviz.

Taurul binevoitor și plăcut s-a văzut dintr-odată încolțit, amenințat și, în furia lui disperată, a lăsat să iasă la iveală însușiri despre care nu aveau habar nici el și nici cei din jurul lui. Au apărut, astfel, resentimente, acuzații, invidii, dușmănii și foarte multă frământare interioară. Îl descoperim dintr-odată revoltat, nestăpânit, dur, vulgar, exagerat de inflexibil, fatalist, impulsiv, dominator, pus mereu pe harță și incapabil să mai poarte un dialog așa cum îl știam de-o viață… Am remarcat o stare cu totul particulară la nativul Taur pe parcursul tranzitului uranian: ciuda. Tradusă uneori prin gelozie, dorință de revanșă, negare a realității, întoarcere a furiei spre sine însuși – de unde o serie de îmbolnăviri, unele chiar cu sfârșit fatal…

Nativul Taur s-a văzut smuls cu brutalitate din grădina lui de trandafiri și aruncat în arenă. Iar instinctul lui de supraviețuire l-a determinat să reacționeze cu o forță cu adevărat animalică împotriva pericolului. Da, pentru Taur, energia lui Uranus nu aduce nici distracție, nici libertate, nici revoluție, nici revelație, nici eliminarea vechiului pentru instituirea noului. Pentru Taur, Uranus înseamnă pericol! Dacă în popor se folosește expresia ”a lua taurul de coarne”, mi-e teamă că, până la finele lui aprilie 2026, când Uranus va părăsi definitiv acest semn zodiacal, Taurul nu va sta deloc docil și o să spunem mersi dacă îl putem lua, întâmplător, de coadă!

Taurul răsfrânge cu dărnicie multe lucruri bune asupra celor din jur. Cele mai frumoase însușiri ale lui – căldura, iubirea, loialitatea, statornicia, implicarea, încrederea – devin surse de binefacere și de dezvoltare pentru ceilalți, dar toate astea se întâmplă atunci când LUI îi este bine. Dacă Taurul se află în suferință, nici cei din jur nu vor avea viață ușoară. Și extind aici, puțin metaforic, când simbolistica zodiei Taurului se află într-o stare precară, niciunuia dintre noi nu ne este prea bine…

Între mai 2023 – iunie 2024, o rază de lumină a răzbătut printre nori, odată cu tranzitul lui Jupiter prin semnul Taurului. Un pic mai bine și un pic de noroc nu strică nimănui! Mai mult, în aprilie 2024, cei doi semnificatori ai libertății și adevărului, Jupiter & Uranus, au avut o întâlnire ”de grad 0” tot în semnul Taurului.

A fost un moment unic, o șansă pentru nativul Taur să își recapete încrederea în viitor și în forțele și abilitățile proprii, să își pună la bătaie răbdarea și capacitatea de a rezista intemperiilor.

Cei care au reușit să lase deoparte toate supărările, resentimentele (fie ele și justificate!), cei care au reușit să se adune din cioburile sparte pe timpul furtunii, vor găsi resurse pentru a ieși cu bine și, apoi, să își reconstruiască viața pentru cel puțin 20 de ani de-acum încolo.

Să nu uităm că Taurul înseamnă durabilitate, perseverență, creștere, dragoste, viață!

Parafrazând titlul romanului lui Gabriel Garcia Marquez, am trăit să vedem cum arată dragostea (și dragostea de viață!) în vremea furtunii și trăsnetelor uraniene!

Ba, aș îndrăzni să spun că am învățat cum să punem carul înaintea boilor și în același timp să urcăm dealul!

