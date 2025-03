25 de ani de popularizare a astrologiei românești pe internet. Interviu cu Val Dragu (eAstrolog), Dana Mîndru (Acvaria), Firicel Ciarnău și Dan Ciubotaru

de DIANA SPINEAN

„Imaginează-ți un internet fără social media, fără Google și fără telefoane mobile…” Așa își începe povestea Val Dragu, omul din spatele primului site românesc dedicat astrologiei autentice. Au trecut 25 de ani de când astrologii români și-au făcut simțită prezența online, iar astăzi, la ceas aniversar, ne întoarcem la începuturi. Vrem să descoperim povestea celor care au deschis drumul și continuă să modeleze peisajul astrologiei digitale.

Alături de Val Dragu, fondatorul eAstrolog, dialogăm cu Dana Mîndru (Acvaria), Firicel Ciarnău și Dan Ciubotaru – nume de referință din „garda veche”, ale căror contribuții online au lăsat o amprentă puternică. Ce a însemnat pentru ei această călătorie? Cum s-a transformat astrologia pe internet și încotro se îndreaptă? Răspunsurile lor conturează un interviu de colecție.

R: Sunteți printre primii – dacă nu chiar primii! – creatori și furnizori de conținut astrologic original, în limba română, pe internet. Cum ați început să publicați astrologie pe web? Ce v-a inspirat?

Val Dragu: Site-ul eAstrolog.ro a apărut întâmplător dar… nu din întâmplare. Că nu a fost din întâmplare, aveam să aflu mulți ani mai târziu, când am avut curiozitatea să studiez astrograma momentului în care am urcat pe server primele fișiere ale site-ului: Ascendentul era conjunct cu Nodul Nord. Cum a apărut eAstrolog: eu învățasem limbajul HTML, iar o prietenă jurnalistă începuse să învețe astrologie pentru că îi revenise sarcina să facă un horoscop bilunar pentru revista la care lucra. Într-o conversație la o cafea, ne-a venit ideea să ne încercăm puterile pe un site adevărat, viu, care să ne stimuleze și să ne motiveze măcar pentru o vreme. Nimic mai mult.

Acvaria: Ideea mea a apărut prin 1999 – mileniul trecut, secolul trecut, altă eră! – dar nu se dorea a fi un site de astrologie inițial. Eu sunt jurnalist la bază și am dorit să realizez o revistă online, variată, în care un capitol era dedicat horoscopului. Cum cea mai populară secțiune a revistei mele a fost partea de horoscop, am extins ideea și, din pasiunile mele de atunci, s-au adunat sute de pagini de informații din zona astrologiei, tarotului, viselor, cristalelor, care cu timpul au creat ceea ce se poate citi și azi în acvaria.com. Nu-mi aduc aminte ce site-uri existau la momentul respectiv pe internetul românesc – 1999, până și internetul era un lux pe atunci –, deci nu cred că m-a inspirat altceva decât propria mea pasiune și atracția spre aceste domenii.

Firicel Ciarnău: Mulţi ani, înainte de ascensiunea internetului, am fost redactor la diverse reviste de specialitate, toate tipărite: Revista fenomenelor paranormale, Astrologia, Leacuri şi terapii, Cunoaştere şi mister etc. Am scris, cred, cel puţin 800 de articole de specialitate. Apoi, intuind importanţa pe care o va avea internetul, mi-am făcut curaj şi am publicat o pagină pe internet (o singură pagină amărâtă!) pe care a remarcat-o Val Dragu, care mi-a propus o colaborare. Şi, de atunci, pentru mine internetul s-a transformat într-o veritabilă explozie de artificii.

Dan Ciubotaru: Folosirea internetului ca modalitate de exprimare astrologică a fost un proces natural. Am fost într-o poziție foarte bună în care am putut îmbina pasiunea, astrologia, cu orientarea profesională în zona IT. Prin crearea astroforum.ro am dorit să fiu în contact cu alte persoane pasionate de astrologie. Trebuie să reținem că, în acele vremuri, tehnologia nu era atât de dezvoltată și lumea nu atât de conectată. Era greu să afli de alte persoane care au aceeași pasiune ca și tine.

R: Cum ați descrie, în câteva cuvinte, peisajul astrologic din România la începutul anilor 2000? Mă refer la activitatea online a astrologilor de atunci.

F. Ciarnău: Junglă! Astrologii nu erau organizaţi în niciun fel pentru a colabora, fiecare astrolog în cercul pe care a reuşit să şi-l creeze era „cel mai mare astrolog din România”, unora li s-a urcat gloria la cap şi se purtau cu ceilalţi astrologi cu lipsă totală de respect. Neastrologii furau de la astrologii profesionişti profitând de faptul că legea dreptului de autor funcţionează defectuos sau deloc în România, furând de la creatorii serioşi de conţinut şi de obicei publicau sub marca Urania („horoscop urania” fiind printre cuvintele cele mai căutate pe internet deşi Urania, Simona Vărzaru, a declarat că nu are prezenţă pe internet). Cam asta era atmosfera la început!

Acvaria: Eram câțiva, puțini, majoritatea auto-didacți, cât să-i numeri pe degetele de la o mână la început, și evident că trăgeam cu ochiul unii la alții, dar fiecare și-a găsit felia în peisajul astrologiei. Unii s-au dezvoltat, alții au dispărut, alții s-au reorientat, ca, în prezent, numărul astrologilor să fie… fără număr! Cu atât mai mult că acum platformele sunt mult mai diverse și mai numeroase decât atunci când singura cale de a te adresa publicului era un website și cam atât, iar publicul era și acesta destul de limitat. Desigur că, odată intrată în acest spațiu virtual, am luat legătura cu alți colegi de breaslă: cu unii am colaborat, cu alții doar am interacționat online, cu alții am rivalizat, dar important e că astrologia și-a făcut loc la modul profesionist în România, depășind faza de entertainment.

D. Ciubotaru: Anii 2000 au fost anii în care pasionații de astrologie se puteau descoperi unii pe alții și să studieze, să discute împreună mult mai ușor. Astrologia nu avea caracterul comercial de acum, astfel încât lumea făcea astrologie din pură pasiune. Erau foarte puțini astrologi profesioniști, în sensul în care trăiau din astrologie. Cam toți ne câștigam existența din alte activități astfel încât astrologia era un hobby. Dezvoltarea internetului în acele vremuri a creat oportunități de exprimare pentru mulți dintre cei pasionați de astrologie.

R: Care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat la început și cum le-ați depășit?

V. Dragu: Imaginează-ți un internet fără social media, fără Google (care a început să devină cunoscut și utilizat la câteva luni după eAstrolog) și fără telefoane mobile. Mai rău decât atât, românii conectați la internet erau extrem de puțini (portalul PCNet, cel mai vizitat din România, avea 1.000 vizitatori pe zi). Am promovat eAstrolog folosind lista de anunțuri prin email administrată de PCNet și cu ajutorul unei mici aplicații prezente în fiecare pagină, prin care vizitatorii puteau să recomande eAstrolog prietenilor.

Acvaria: Au fost multe provocări. În primul rând, publicul nu foarte numeros, publicul deloc educat într-ale astrologiei, publicul cu așteptări eronate în privința astrologiei – unele care există și în prezent – și care confunda de cele mai multe ori astrologia cu alte domenii nu prea onorante. Ca atare, una dintre primele mele misiuni a fost să delimitez mai clar fâșia pe care circulă astrologia, diferită de cele care generau confuzii și adeseori și prejudicii astrologiei. De fapt, în privința percepției astrologiei, cred că și acum sunt aceleași provocări pentru că mereu apare public nou, cu care trebuie făcută aceeași… școală ca în anii 2000. Era și atunci, ca și acum, o mare dorință de cunoaștere, lucru bun de altfel, ceea ce a făcut loc astrologiei în spațiul românesc din ce în ce mai mult, până s-a ajuns la bombardamentul informațional din prezent pe toate platformele posibile. În al doilea rând, au fost și provocări tehnice pentru că, odată cu trecerea timpului, apăreau alte și alte instrumente web cu care trebuie să țin pasul. De aceea o vreme m-am ocupat personal și de partea de web design și administrare site, până când domeniul m-a depășit și am rămas pe ogorul meu, astrologia. Pentru mine a mai fost și distanța, pentru că nu am reușit să frecventez comunitățile de astrologi care se adunaseră în jurul câtorva nuclee din țară – congrese, evenimente etc. – unde, din păcate, nu am fost prezentă. O altă provocare a mai fost și percepția ocupației de astrolog în spațiul meu personal – familie, prieteni – unde astrologia nu figura ca meserie ”serioasă”, de viitor. Dar, pentru că am rezistat și mi-am creat un nume în domeniu, până și acest punct a fost depășit cu brio prin insistență, prin seriozitatea cu care am urmat acest drum și cu încrederea că drumul acesta duce totuși undeva, devenind cu timpul o ocupație full time.

F. Ciarnău: Cele mai mari provocări au fost cele ce le-am enumerat anterior, adică furtul de conţinut. Este dezarmant să ştii că te-ai străduit să creezi conţinut de calitate pe care urmează să ţi-l fure vreun hoţ plagiator ca apoi să-ţi râdă în nas că el şi-a cumpărat maşină din banii pe publicitate iar tu probabil încă mai eşti pe bicicletă. Este descurajant! Am păţit asta! Dacă s-a schimbat ceva? Nimic! Dimpotrivă, a apărut cel mai mare hoţ şi plagiator, cu care nu ai cum să te lupţi: Inteligenţa Artificială. Nu este „inteligenţă”, pentru că, dacă ar fi aşa, atunci ar gândi singură, este doar un mare plagiator, care oferă răspunsuri folosind materialele noastre, ale furnizorilor de conţinut.

D. Ciubotaru: Nu știu să fi fost provocări majore. Poate partea tehnică era mai complexă pentru că tehnologia era la început și nu existau atât de multe oportunități, accesibile ca și cost, pentru a menține un site.

R: eAstrolog.ro și Acvaria.ro sunt active de mai bine de 25 de ani, fără întrerupere, și ele continuă să se mențină în topul celor mai căutate site-uri de astrologie. Vorbim despre performanțe greu de egalat și chiar greu de imaginat astăzi, când site-urile apar și dispar peste noapte. Felicitări! Doamnă Dana Mîndru (Acvaria) și domnule Val Dragu (eAstrolog), care sunt ingredientele principale ale succesului și longevității platformelor dvs.?

V. Dragu: Cred că a contat că sunt Berbec cu Ascendent în Capricorn. Am început cu mult curaj (și o oarecare inconștiență), am continuat cu seriozitate și perseverență. Cel mai important factor al succesului a fost, însă, colaborarea cu astrologi de o mare calitate profesională și umană, ca Mihaela Dicu și Firicel Ciarnău, care mi-au fost mereu mentori în ale astrologiei și mi-au devenit prieteni dragi.

Acvaria: Aici aș putea spicui din feed-backul pe care l-am primit de-a lungul timpului de la urmăritori, cititori, fani, clienți, care m-au descoperit și mi-au rămas fideli încă de la început și, printre trăsăturile indicate de ei, se află: pasiunea/plăcerea pe care o pun în ceea ce fac; consecvența de la care nu mă abat; stilul meu propriu, ”vocea mea” personală care își lasă amprenta pe orice material care îmi aparține; poate și un oarecare stil pedagogic, prin care nu doar emit niște previziuni, ci transmit și informație, care educă gustul publicului, învață publicul detaliile specifice astrologiei; uimirea de a descoperi chiar și după atâția ani cât de profunde și adevărate sunt influențele astrale asupra noastră; capacitatea de adaptare la tot ce apare nou, trecând de la site – în diverse variante grafice și tehnice – spre Youtube și TikTok, ținând pasul cu vremurile.

R: Cei care înțeleg cel mai bine ce înseamnă o asemenea performanță sunt ceilalți dezvoltatori web care au contribuit la promovarea astrologiei pe internet. Domnilor Firicel Ciarnău (Fidelia.ro) și Dan Ciubotaru (Ascella.ro), au trecut peste 20 de ani de muncă online și pentru dvs., timp în care ați scris articole și cursuri de specialitate, ați dezvoltat baze de date astrologice și instrumente de calcul și de interpretare astrologică – felicitări! Dintre toate realizările și vârfurile pe care le-ați atins fiecare în aceste decenii de activitate online, cu care anume vă mândriți cel mai tare?

F. Ciarnău: Uitându-mă în urmă, realizez abia acum că am fost foarte prolific, am creat foarte mult conţinut (chiar şi luând ca exemplu revista Astrele, când, în primii ani, scriam câte 5-6 articole pentru fiecare număr al revistei). Şi nu cred că am să pot să mă opresc vreodată, cei care-mi cunosc harta natală şi activitatea înţeleg despre ce vorbesc. Dar mândria mea, realizarea pe care o consider cea mai importantă, a fost şi este Şcoala de astrologie Fidelia! Statistic, până acum au urmat aceste cursuri aproape 4000 de cursanţi, mulţi dintre ei ajungând la performanţe demne de admirat, au ajuns astrologi celebri (ar fi o listă prea mare ca să dau exemple). La un moment dat, mai mult de jumătate din astrologii care apăreau la posturi de televiziune, proveneau de la Fidelia. Şi atunci, lăsând la o parte modestia, pentru un moment, pot să spun că am avut un cuvânt de spus în astrologia românească? Da, din plin!

D. Ciubotaru: Anii 2000 pentru mine au fost foarte fertili în termeni de activitate astrologică online. Practic, eu am început prin a mă concentrat mai mult pe lumea astrologică vorbitoare de limba engleză iar mai târziu am redus la zona românească. Cel mai drag proiect a fost Configuration Hunter, o aplicație de astrologie care putea fi instalată pe calculator și utilă în studiu astro statistic. A mai fost și Astrology Database, unde am adăugat, indexat manual peste 1000 de articole de astrologie. În zona românească, a fost proiectul AstroForum.ro, locul virtual în care s-au creat multe prietenii și s-a învățat astrologie.

V. Dragu: Când privesc în urmă, sunt mulțumit de faptul că am contribuit la promovarea astrologiei autentice și a unor inițiative valoroase: Acubens, Astrele, AAR. De asemenea, am o satisfacție deosebită când primesc mesaje de apreciere de la citorii eAstrolog. De exemplu, unul dintre cele trei principii ale politicii editoriale este transparența: ori de câte ori este posibil, previziunile sunt însoțite de contextul astrologic din care derivă, astfel încât cititorii interesați pot să facă anumite asocieri și să înceapă să înțeleagă cum funcționează astrologia. În plus, cei care au cunoștințe de astrologie au posibilitatea să verifice că previziunile sunt justificate. Mulți cititori vor doar să folosească astrologia ca pe un instrument și nu sunt interesați să înțeleagă cum și de ce funcționează, iar unii chiar ne-au scris și ne-au rugat să renunțăm la menționarea contextului astrologic, pe care îl consideră inutil. Cu timpul, însă, sunt din ce în ce mai mulți cei care ne mulțumesc pentru detaliile astrologice. Aș zice că suntem pe drumul cel bun.

Acvaria: Am trăit senzația de mândrie destul de recent, când, interacționând cu cititorii și urmăritorii mei, mulți ajunși la vârste mature, una din remarcile frecvente a fost: urmăresc site-ul acvaria din școala generală, aici am descoperit astrologia sau cristalele… Nu m-a speriat faptul că sunt eu considerat un ”dinozaur” într-ale internetului, ci m-a măgulit faptul că informația pe care am oferit-o eu încă de atunci, când și eu eram la început, a fost punct de plecare pentru mulți către aceste domenii. Unii erau atunci copii, adolescenți, tineri care descopereau astrologia (și) prin site-ul meu, au învățat, au explorat, unii au practicat sau chiar sunt astrologi acum, deci nu pot fi decât mândră, precum mi-e numele, că am contribuit cumva în transmiterea mesajului astrelor.

R: După apariția surselor de informare online în limba maternă, existența locurilor dedicate dezbaterilor joacă un rol vital în orice domeniu de activitate. Pentru unii astrologi, nevoia de comunicare și dorința de asociere au fost atât de puternice încât au construit ei înșiși spațiile virtuale necesare. Domnule Dan Ciubotaru, ați fost printre primii care ați administrat spații virtuale de discuții pe teme de astrologie (în limba română), cu mult înainte de a deține un site personal. AstroForum ar fi împlinit acum 22 de ani. Întrebarea mea este cum ați reușit atunci, la începuturi, să atrageți oamenii pe platforma dvs. în lipsa unui site propriu? Și care era atmosfera atunci comparativ cu ceea ce avem astăzi pe rețelele de socializare?

D. Ciubotaru: AstroForum a crescut treptat, în câțiva ani de la lansare în mod organic, natural. Practic, oamenii îl descopereau și intrau în comunitate. Comparativ cu rețelele de socializare actuale, lucrurile erau ușor diferite. AstroForum era un forum moderat și te puteai exprima doar în anumite limite ale politeții și bunului simț. Accentul era pus pe comunitate, pe grup, pe interacțiune și nu pe individ. Prin ceea ce scriai puteai primi aprecieri și îți construiai o reputație online. Dar fundamental conta dinamica grupului și interacțiunea. În vremurile actuale, focusul s-a mutat pe individ și mai puțin pe interacțiune.

R: Alături de forumuri existau și ”listele de discuții prin email”. Ne amintim că în anul 2000 luase naștere grupul de comunicare prin email, Acubens, al doamnei Mihaela Dicu. Acubens a fost ”incubatorul” din care au ieșit proiecte vitale pentru astrologia din țara noastră. Un an mai târziu, în 2001, domnul Adrian Mîndruță-Tănăsescu (AdiM) a creat un buletin astrologic intitulat AstroText, transmis inițial prin email. Mai apoi, AstroText a devenit prima publicație digitală de astrologie înregistrată la Biblioteca Naţională a României. La un an distanță, tot la inițiativa lui AdiM și cu sprijinul eAstrolog, a luat naștere și cea de a doua publicație, Astrele. Din proiectul Astrele s-a născut apoi Asociația Astrologilor din România… Cum să o spun, pare că s-a lucrat ”cu premeditare”! 😊 Prietenii noștri, AdiM și Mihaela, au fost invitați și ei să ne povestească mai multe, nu au putut acum, dar poate vor dezvolta aceste subiecte cu o altă ocazie.

Revenim la site-urile românești…horoscopul este prezent în foarte multe dintre ele, nu doar în cele dedicate astrologiei. Și știm că, din păcate, nu toate horoscoapele sunt scrise de astrologi. Care ar fi elementele-cheie după care publicul poate recunoaște un horoscop întocmit de astrologi profesioniști?

V. Dragu: În primul rând, un astrolog profesionist nu își permite (și nu îi permite codul deontologic) să folosească titluri bombastice, de genul „Trei zodii care se îmbogățesc peste noapte”. Apoi, un material nesemnat (sau semnat „Redacția”) ridică un mare semn de întrebare. Ne confruntăm cu tot mai multe fake news și false previziuni (nu doar astrologice). Până la urmă, este o chestiune de discernământ, iar asta pornește de la cunoaștere și educație (inclusiv astrologică).

D. Ciubotaru: Horoscopul trebuie să fie semnat de un astrolog pe care îl poți identifica, verifica. Altfel nu prea ai repere și elemente cheie.

Acvaria: Da. Din păcate, faptul că nu toate horoscoapele sunt scrise de astrologi aduce mari prejudicii astrologiei… adevărate, să zicem așa, pentru că la o simplă căutare pe google după cuvântul ”horoscop”, site-urile astrologilor nu apar în primele căutări, ci după zeci de site-uri de divertisment sau de cancan, ziare sau televiziuni, unde horoscopul este doar o distracție. Dar eu întotdeauna am fost de părere că un horoscop e un material de autor, deci primul lucru care îi dă autenticitate e semnătura. Un horoscop fără autor e scris pe colțul biroului așa cum, de altfel, adeseori am auzit pe la diverse redacții că s-ar practica. Dar un horoscop cu autor asumat e deja o garanție a autenticității și profesionalismului. Nu rareori am dat peste horoscoape care făceau referire la evenimente astrologice care nu aveau loc atunci, semn că erau ”preluate” de pe site-uri de specialitate, dar, fără cunoștințele necesare, erau doar niște vorbe fără valoare astrologică. Din păcate, același lucru se întâmplă acum pe Facebook/Tiktok, unde multe opinii facile, superficiale sunt aruncate în eter fără argumente (astro)logice, ceea ce bagatelizează informația reală. Dar aici mizez pe capacitatea publicului de a discerne informația, canalul, mesajul transmițătorul, cel puțin așa sper, dacă nu cer eu prea mult…

F. Ciarnău: Cum recunoşti un horoscop comercial de valoare, făcut de către profesionist? Nu înşiră doar cuvinte frumoase, ci se leagă efectiv de realitatea astrologică a perioadei respective. Dau două exemple, doar pentru că sunt direct implicat: la eAstrolog.ro, horoscopul zilnic se scrie pe baza aspectelor din acea zi, luând ca reper principal aspectul exact ce se formează în acea zi, pentru ca, apoi, ideea de bază să fie adaptată la fiecare zodie, iar la AstroDex.ro comentariile sunt în timp real, adică se pot schimba în cursul zilei în funcţie de aspectele planetare reale şi de aspectele pe care planetele în tranzit le fac cu semnul zodiacal cerut. Am dat două exemple de horoscop zilnic, concepute în două moduri diferite, dar care ţin cont de realitatea astrologică a momentului. Chiar dacă este dificil şi aproape imposibil să faci astfel de predicţii valabile pentru toată lumea, cel puţin ne străduim să o facem pe fundamente reale astrologice. Horoscoapele comerciale pe perioade mai mari, cum sunt cele săptămânale, lunare şi anuale, acelea sunt adevărate analize astrologice şi trebuie să li se ofere respectul cuvenit.

R: Întotdeauna au existat detractori ai astrologiei, însă știm că există și mulți astrologi care afirmă public că horoscoapele fac un deserviciu astrologiei. Având în vedere experiența dvs. îndelungată cu acest tip particular de analize astrologice (horoscoapele), cum priviți aceste afirmații și cum le răspundeți?

Acvaria: Depinde cum faci aceste horoscoape. Publicul amator de analize astrologice serioase este destul de limitat, ca atare adaptarea mesajului la urechea care îl primește este necesară, dăm publicului ce e dispus să accepte sau să înțeleagă. Și, printre previziuni despre bani și dragoste, tot mai strecurăm câte un Mercur retrograd, sau o cuadratură, sau o zodie de domiciliu, și uite așa se educă, lent, urechea publicului care află cu ocazia astacă, la baza unui horoscop de divertisment stă, totuși, un limbaj de specialitate specific, dar și niște evenimente cosmice spre care, iată, am reușit cumva să le ridicăm un pic ochii. Așa au aflat oamenii de conjuncții și le caută pe cer, de Ascendent, de fazele Lunii și eclipse, de retrogradări, deci îmbinăm utilul cu plăcutul pentru ca informația să ajungă cumva la cât mai multă lume. Horoscopul e… maneaua astrologiei, scuzată fie-mi opinia, dar, fără a cânta pe limba ascultătorului, nu poți transmite mesajul, deci ne mai adaptăm…

V. Dragu: Am început să citesc despre astrologie din dorința de a putea să o combat cu argumente solide, pentru că îi reproșam (printre altele), că se bazează pe un sistem geocentric și că împarte oamenii în 12 tipuri mari și late. Citind, m-am lămurit repede, dar aceste prejudecăți continuă să existe și constituie o prăpastie între astrologia adevărată și percepția (cvasi)generală despre astrologie. Un site de popularizare, dacă este bine făcut, poate fi o punte peste această prăpastie. În plus, ca orice formă de cunoaștere, astrologia își împlinește menirea atunci când ajunge la oameni, când este folosită în mod curent, ca instrument cu ajutorul căruia își pot face viața mai ușoară sau mai plăcută.

F. Ciarnău: Pe de o parte, horoscoapele comerciale fac un deserviciu, nu sunt considerate astrologie adevărată, mai ales din cauză că multe nu sunt scrise de către astrologi, dar, pe de altă parte, fac reclamă indirectă astrologiei adevărate, atrag atenţia, semnalează existenţa astrologiei. Şi, dacă unora li se „aprinde scânteia” şi simt chemarea, ajung să studieze serios astrologia. Există astrologi care consideră că „nu este de demnitatea lor” să se ocupe de horoscoape comerciale. Greşit! În acest fel lasă loc neastrologilor să scrie prostii, altfel spus „burtologie” care sugestionează populaţia de cele mai multe ori negativ. În acest fel astrologii care evită să se ocupe de horoscoapele comerciale poartă o vină indirectă, prin neimplicare. Tocmai de aceea la Şcoala Fidelia există curs special despre cum trebuie conceput un horoscop comercial.

D. Ciubotaru: Horoscopul este un rău necesar al astrologiei. Ajută astrologia pentru că prin intermediul horoscopului oamenii își descoperă pasiunea de a afla mai multe. Partea mai puțin bună este că induce ideea că horoscop = astrologie și că totul este ceva foarte pueril. Marea problemă cu horoscopul nu este legată de astrologi și astrologie ci de trusturile media care îl promovează intensiv iar, uneori, la limita ridicolului.

R: Ați observat schimbări în interesul și așteptările publicului față de astrologie de-a lungul timpului?

Acvaria: Și da și nu, pentru că vin mereu din urmă alte generații de necunoscători ai domeniului, deci, vrei nu vrei, trebuie să transmiți aceeași informație de la zero de fiecare dată, ca un profesor care predă aceeași lecție dar la alți elevi. Dar ceea ce am remarcat poate, mai ales de vreo 10-15 ani încoace, e o abordare mai spirituală a domeniului, mulți au depășit zona divertismentului și au schimbat rolul horoscopului dinspre simplă distracție către ghidare, îndrumare, sursă de cunoaștere, ceea ce e un semn bun, că oamenii se trezesc și evoluează.

F. Ciarnău: Vremurile sunt permanent în schimbare! Cei care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea astrologiei şi creează istorie ar putea, din păcate, să fie doar istorie sau chiar mai rău, să fie uitaţi. Asta, dacă nu se adaptează noilor tendinţe! Totul a devenit mai dinamic, aproape totul se bazează pe video şi reţele de socializare. În acest fel au apărut mulţi astrologi care nu neapărat oferă calitate ci mai mult divertisment, promovaţi de algoritmi, bazându-se pe abilitatea de a se expune public prin filmuleţe şi având foarte mult timp liber. Au apărut astfel foarte mulţi astrologi isteţi iar profesioniştii riscă să ajungă într-un con de umbră. Da, este loc sub Soare pentru toată lumea, bravo lor! Dar să sperăm că, în cele din urmă, nu se va face rabat de la calitate!

D. Ciubotaru: Lucrurile evoluează permanent și în lumea astrologiei. Una din marile probleme actuale, induse de folosirea excesivă a tehnologiei, este lipsa de răbdare în a studia. Am observat o tendință de a căuta ”formule magice” și mai puțin de a studia cu răbdare pentru a-ți construi o bază. În rest, lucrurile sunt la fel ca acum 20 de ani. O mare parte din populație folosește horoscopul ca formă de divertisment, iar o mică parte caută informații astrologice reale și autentice.

R: Și, acum, ce urmează? Având în vedere dezvoltarea accelerată a IA și faptul că poate genera interpretări și texte cu specific astrologic, cum vedeți viitorul astrologiei online?

V. Dragu: IA are (deocamdată, cel puțin) o mare problemă: nu poate să spună „nu știu”, iar când nu știe, inventează („halucinează”). Consider că IA poate fi utilizată pentru documentare prealabilă, dar interpretarea conjuncturilor astrologice rămâne un domeniu eminamente uman, pentru că presupune intuiție și experiență și reflectă, într-o oarecare măsură, personalitatea și filosofia de viață a astrologului.

F. Ciarnău: Inteligenţa Artificială „generează” răspunsuri doar prelucrând conţinutul existent, deci este cel mai mare plagiator. Face un mare deserviciu astrologilor profesionişti, celor care generează conţinut de calitate. Am putea opri acest lucru dacă, brusc, nu ar mai avea de unde să se inspire – asta ar însemna ca cei care creează conţinut să nu mai creeze? Asta este imposibil, pentru că nu poţi opri creativitatea şi dorinţa oamenilor de a crea! Şi nici nu ar fi bine pentru că ar însemna declinul civilizaţiei umane! S-ar putea, şi ar fi bine, să se reglementeze acest lucru, poate printr-o legislaţie internaţională care să nu permită IA să ia conţinut fără să indice sursa. Dar, cum internetul este, printre altele, o junglă… mă întreb dacă aşa ceva ar funcţiona. Până atunci, ar fi de dorit ca utilizatorul să-i ceară IA să-i prezinte sursele ei de informare, cu speranța că el, utilizatorul, va putea aprecia calitatea surselor.

D. Ciubotaru: Va fi o oarecare provocare pentru astrologie dezvoltarea IA în acest sector. Va fi ceva similar ca zona de IT, de programatori, în care vor avea de suferit cei care nu au cunoștințe suficiente de astrologie. Dar nu cred că vreodată un sistem IA va înlocui un astrolog. Astrologia este un instrument care evoluează permanent și care trebuie adaptat la schimbările din societate. Partea bună este că, cu ajutorul IA, se vor putea face studii astro-statistice și astfel să putem valida anumite teorii și idei. Sau invalida, după caz.

Acvaria: Cu Pluto în Vărsător 20 de ani? Extindere, popularizare, accesibilitate, curiozitate, explorare, școli de astrologie, noi ramuri de aplicabilitate ale astrologiei, am auzit deja de câteva ramuri noi despre care nu știu nimic… Când mi s-a spus, nu demult, că ar trebui să mă adaptez la vremuri pentru că, într-o zi, ocupația mea de astrolog va dispărea, ca multe altele, eu am fost sceptică și un pic revoltată. Ca atare, am întrebat chiar ChatGPT cum ar putea AI să înlocuiască astrologii. Mi-a oferit un răspuns că da, AI poate oferi multe informații din sfera astrologiei, poate realiza hărți și interpretări astrologice, dar pentru tușa personală a unei interpretări se făcea trimitere spre… un astrolog profesionist, spunând că latura intuitivă a astrologiei doar un astrolog (uman) o poate oferi. Veste bună! Nu va dispărea astrologia făcută de astrologi, pentru că intuiția nu a putut fi (încă) robotizată.

R: Vă mulțumim pentru că ați acceptat să împărtășiți din experiența și perspectiva dumneavoastră în acest interviu. Contribuția pe care ați avut-o la dezvoltarea și popularizarea astrologiei în România este inestimabilă, iar munca și pasiunea pe care le-ați investit în acest domeniu merită toată aprecierea. Fără inițiativa, perseverența și dedicarea dumneavoastră, comunitatea astrologică de astăzi nu ar fi fost la fel de bine consolidată și conectată. Felicitări pentru realizările dumneavoastră și mult succes în continuare!

Nu în cele din urmă, revista Astrele împlinește astăzi 23 de ani și le urăm, pe această cale, la mulți ani cititorilor și colaboratorilor noștri și tuturor celor pasionați de astrologie!

VAL DRAGU – fondator și administrator eAstrolog.ro (1998), de profesie, inginer. Domnul Dragu este membru fondator al revistei Astrele și al Asociației Astrologilor din România. Dumnealui a sponsorizat revista Astrele în primii ei doi ani de viață, a promovat activ grupul Acubens și Școala Fidelia și a dezvoltat colaborări fructuoase cu mai mulți astrologi profesioniști. Mai multe la: https://www.eastrolog.ro/despre-eastrolog.php

DANA MÎNDRU – astrolog și jurnalist, fondator și administrator Acvaria.ro (1999); a publicat numeroase articole pe diverse teme esoterice (astrologie, tarot, vise ș.a.), este consilier în astrologie, susține cursuri de specialitate și este inițiator al petiției Susțin trecerea orei de naștere pe certificatul de naștere. Mai multe la https://acvaria.eu/despre-mine/

FIRICEL CIARNĂU – astrolog, profesor, fondator și administrator al Școlii Fidelia (2006) – prima școală de astrologie din România și prima care a eliberat diplome oficiale în ocupația de Astrolog. Domnul Ciarnău este membru fondator al revistei Astrele și al Asociației Astrologilor din România, vicepreședinte de onoare al AAR, fost redactor-șef al revistelor Astrele și AstroText; conferențiar; a publicat numeroase articole pe diverse teme esoterice, este autorul primei cărți de numerologie în limba română (Numerele Vii) și autorul cărții Bazele Astrologiei. Mai multe la: https://www.firicelciarnau.ro/

DAN CIUBOTARU – astrolog, fondator și administrator al Cabinetului Ascella (2006); de profesie, economist. Domnul Ciubotaru este membru de onoare și fost președinte al Asociației Astrologilor din România (două mandate, 2008-2016); special guest editor al revistei Astrele, a publicat numeroase articole de astrologie, susține cursuri de specialitate, a fost membru al mai multor organizații astrologice internaționale, conferențiază în țară și în străinătate. Mai multe la: https://www.ascella.ro/astrolog-dan-ciubotaru-211

