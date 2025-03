Echinocțiul de primăvară. Soare în Berbec (20 martie 2025). Sfârșitul nu-i aproape

de NICOLETA EȘANU

De vreo doi ani încoace, pare-se, de când cu Saturn/Pești , suntem constrânși tot mai des la resemnare și abandon. O obișnuință de altfel pentru noi, românii, nație cu vocație de victimă, mereu neiubiți, mereu suferinzi. Nice. Lumea merge însă înainte, iar microbul victimizării tinde să se mai ducă și el, pe măsură ce niște planete de vază se duc dinspre Pești spre Berbec: pentru moment Soarele, dar în curând pe marile ecrane și Saturn, și Neptun .

Fig. 1 Berbec-Pești

Mă țin tare în fața tastaturii și constat că harta prezentului echinocțiu prinde Peștii în casa a IX-a a momentului, iar pe Berbec în a X-a. Or mutarea Soarelui din a IX-a în a X-a, de la Pești la Berbec, mută accentele dinspre o mentalitate de legumă către un risc pragmatic de om matur. De la filozofia fatalistă de viață la îndrăzneala unui ins care se descurcă-n lumea reală brici. Dacă până mai ieri zăceam lovit de moleșeală, de acum prind social un pic de vlagă. În loc să moțăi apatic în așteptarea colivei, și-așa n-am nicio șansă, la ce bun să m-agit, în caz că mi se cere să mă comport ca un adult competent, am pornirea da, bre, tre să fac și io ceva, nu mai pot sta să mă uit buimac. Am impulsul să fac pe loc un gest așteptat de social (Soarele face trecerea de la Saturn – Neptun – NN/Pești/casa a IX-a la Mercur Rx – Venus Rx/Berbec/casa a X-a), chiar dacă-i o soluție de moment și va trebui să revin (Mercur și Venus retrograde, totuși).

Fig. 2 Berbec-Rac

Dar problema nu e să am doar impulsul, cât și ceva grijă în plus. Pot rupe sângeros ușa? Ba bine că nu. Bine-i să bag capu-n poză precaut la situație, conștient de pericol. Cu băgare de seamă să nu stric ceva, să nu se întâmple ceva rău. O să-mi ziceți că bine că se-ncheie așa vremuri în care-am dormit ca Gheorghe pe noi. Mai dă-le-n mă’sa, n-are decât să ne dea brânci cerul să ne trezim. De acord, da’ până una alta nici din Berbec să nu facem energia aia trezitoare ca cum ți-ar fi dat unul în gură un cap. Bărbatul macho cu retard emoțional: carele el luptă, nu simte, nu plânge, e direct și puternic ca barda-n copac (Soare – Mercur Rx – Venus Rx/Berbec/casa a X-a în careu la Marte/Rac/casa I, Marte fiind guvernatorul Berbecului).

Fig. 3 Berbec-Săgetător

N-o mai lungesc, avem cum înviora deci primăvara asta concepția că trăim un dezastru, the end is near: vin peste noi molime, nenorociri cu nemiluita, totul se duce de râpă, ne prăpădim. O umbră de speranță revine-n concret, încrederea că nici dracu’ n-o fi chiar așa de smolit. Te scoli parcă mai des binedispus, pe-un fond pragmatic mai optimist (Soare/Berbec/casa a X-a în trigon cu Luna/Săgetător/casa a VI-a). Sigur că-n perioade de NN/Pești nu prea merită să te zbați, destinul se decide oricum altundeva, la alt nivel, tot Dumnezeu le rezolvă el. Se-nțelege însă și că, dacă ai NN/Pești, da’ luminătorii și niscaiva personale-n semne de foc , nici Dumnezeu nu mișcă nimic în soarta ta până nici tu nu miști pentru tine un pai cât de mic. Fie primit.

Fig. 4 Harta întreagă

