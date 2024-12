Probă de microfon: casa a XII-a. Șapte povești reale

de ANIELA BOLOGA

(De citit cu căștile-n urechi și cu o ciocolată lângă!)

7 (povești) dintr-o lovitură… în microfonul Astrele 7! Mulțumim🤍! Nu e ușor pe tărâmurile alea și nici nu ne vine să aducem la suprafață experiențele trăite acolo… Și, totuși, ele au ieșit la suprafață și o să încerc ca experiența lor să vă fie plăcută, așa că: să pornim! Casa a XII-a este și despre călătorii, nu?… poate în primul rând despre călătorii…

Și încep cu mine, zic cu toată puterea celor 4 planete – Soare, Mercur, Venus, Jupiter – din casa a XII-a în Leu. Am microfonul, îmi voi crea decorul, scena… dar, ce să vezi, nu-i chip de scenă deschisă! Și, oricât de comfortabil mi-aș face fotoliul, oricât de strălucitoare ar fi măsuța pe care stă microfonul pregătit pentru voi, sunt singură, într-o cameră în care pereții din sticlă mă reflectă. Știu că sunteți acolo, afară, dar nu vă văd… mă văd doar pe mine… și asta pentru Leu nu e foarte ușor.

Despre senzația pe care ți-o dă casa a XII-a în semnul Leului a povestit Cristiana Nistorescu, posesoarea unei conjuncții Uranus-Venus-Marte pe acest tărâm: ”Aș putea spune chiar că sunt mai mult Leu decât Geamăn cu Ascendent în Fecioară, deși, fiind în această casă a XII-a, Leul din mine se manifestă mai în adânc, nu chiar pe scenă”. Guvernatorul casei a XII-a – Soarele la 29° Gemeni – găsește echilibru și zice optimist: ”nu e nici o ieșire la rampă deosebită, însă nici nu mă bate Dumnezeu”. Conjuncție la grad Venus-Uranus în casa a XII-a? Traduce Soarele în Gemeni: ”cam ce-mi place (Venus), chiar dacă e mai ieșit din canoane (Uranus) e cumva spre o anume siguranță în parteneriate”… Cristiana și a ei casă a XII-a mi-au adus aminte de cântecul lui Nicu Alifantis – Mozaic… ascultați un pic… ”un port deschis/ în care vin mereu din mări de vis/ corăbii nemaivăzute”.

În axă – casa a XII-a în Vărsător… ”un altfel de Vărsător”, scrie Luminița Rus care are acolo și o conjuncție Venus-Mercur iar Guvernatorul Saturn dictează din casa a V-a în Rac: ”Mi-am explicat de unde venea nevoia mea de a nu ieși în față, de a-i lumina și a-i scoate pe alții în evidență, cu riscul de a mă submina: pentru că Soarele meu este în exil în Vărsător. Și, chiar mai mult decât atât, m-am pus mereu la dispoziția altora, cu riscul dezamăgirii. Pentru că, nu-i așa, te aștepți ca, dacă tu dai totul, să primești cu aceeași măsură.” Povestea ei o puteți citi integral în Astrele.

Deocamdată, culeg de-acolo, parcă spuse dintr-o suflare, cuvintele tipice de casa a XII-a: salvator/victimă, sacrificiu, deziluzie… depresie… se schimbă cântecul, ehe!

Punem Pink Floyd – Another brick in the wall și citim povestea Manuelei Rujoiu despre trecerea de la munca în corporație la cea din învățământ, cu copii din comunități vulnerabile. Citim cu ochelarii ”de apropiere” ai Placidus – cuspida casei a XII-a este în Taur, semn în care se află Soarele și Chiron iar, în semnul interceptat al Gemenilor – Mercur… ”Hey! Teacher, leave them kids alone!” Citiți articolul integral și aflați cine pe cine învață: ”Lecția a fost destul de dură, dureroasă și greu de învățat: nu toate luptele sunt ale mele, dar cele mai importante sunt cele cu noi înșine, cu umbrele și temerile din noi”.

Iulia Cîmpean încearcă să lumineze un pic mai mult impactul unei planete din casa a XII-a asupra casei a X-a… și nu orice planetă, ci Jupiter: ”De curând, am întâlnit o persoană cu Jupiter în Gemeni, guvernator de Nod Nord, în casa a XII-a, dar și cu aspect de cuadratură cu nodurile lunare. Departe gândul că acea cuadratură în sine îi va da o viață plină de nemulțumiri; dar poate va provoca o trezire la realitate prin provocările pe care le experimentează la locul de muncă cu șefii, Jupiter fiind guvernator de casa a X-a. Numesc «trezire la realitate» cu scopul de a evidenția faptul că, atunci când există planete în casa a XII-a, domeniile de viață legate de această casă sunt puse sub semnul unei iluzii visătoare și există riscul ca noi cei care avem planete în casa aceasta să nu vedem de la început raționalul care stă în spatele rezolvării problemei și să mergem înainte cu idei umbrite care ne țin pe loc. Probabil și acesta este un scop în sine.” Scop… iluzie… reset întrebare și concluzionează posesoarea a patru planete în casa a XII-a (Soare, Mercur, Venus, Jupiter): ”Obsesia casei a XII-a pentru mine (să nu uităm faptul că este și casa obsesiilor) a fost să îmi răspund întrebării «cine sunt?». Acest lucru se explică prin faptul că Soarele, personalitatea mea și guvernatorul Ascendentului se află în casa a XII-a, dar și faptul că Berbecul se află pe cuspida casei a XII-a, ceea a dezvoltat o călătorie intensă spre a mă cunoaște sau a mă descoperi pe mine însămi. Doar că, la final, când am mai pus câțiva ani la experiența de viață, am realizat că întrebarea era pusă greșit, de fapt poate ar fi trebuit să întreb «care este scopul?» (Jupiter, guvernator de Nod Nord în casa a XII-a)”.

Obsesie, obsesie… încet, încet mai adânc pe aceste tărâmuri… în boxe să răsune: Avicii – Addicted to you… pe repeat, pe repeat… și voi citiți (tot cu ”ochelarii de apropiere”, Placidus) despre experiența pe care Ludmila Oprițoiu a ales să ne scrie: ”Momentul din viață la care mă refer se întinde din noiembrie 2020 până în martie 2021. Acest moment iese în evidență în viața mea pentru că este relativ recent și pot să spun că încă procesez învățămintele care izvoresc din el. Cred că în acest moment am întâlnit o persoană care a «aprins lumina» acolo unde sălășluiesc cele mai întunecate, ascunse și reprimate sentimente, trăiri și simțiri din sufletul meu; acolo sunt obsesii, fantezii și imaginație dincolo de firesc și de normal. Acolo unde singură nu mă descurc și mi-e teamă și mă feresc să rămân prea mult timp”. Un tranzit ”potrivit” în casa a XII-a, în noiembrie 2021 – Uranus care-și strânsese ”fetele” lângă el, pe Lună și pe Lilith, i-a adus o ”îndrăgosteală de zile mari (…) cineva care a reușit să dezlege vraja, să pună lumină pe tenebrele mele și să mă arate pe mine mie, trezindu-mă”. Nimănui nu i se dă mai mult decât poate duce.

Dar când îți dai singur(ă)?… Când vrei să aduci basmele în viața ta… ”Am fost fascinată de povestea lui Ali Baba de mică. Mi-am dorit nespus ca, într-o zi, să dau de o comoară pe care să o pot împărți doar cu cei aleși de mine.” își începe povestea Elena Tocaridis, Ascendent în Săgetător (”pot să fiu orice îmi doresc”) și casa a XII-a toată în Săgetător, cu Neptun acolo, în trigon cu Guvernatorul, Jupiter. Aflați cine sunt hoții citindu-i povestea întreagă în Astrele și ascultați 1000 de chipuri de la Byron, ”doar să vedem unde-o ducem…”

Unde s-o ducem? În plop!… unde se suie Diana Spinean când apa din a ei casă a XII-a ”cardinal fluidă, în Rac” se revarsă în casa a III-a prin grația stăpânei ei, Luna… cuvintele pe care, dacă nu le articulezi, ”te articulează ele pe tine”… Citiți, citiți toată povestea-n Astrele!… Țevi sparte – ”A cui țeavă s-a spart? A ta? A mea?”… Nu știu, Diana, eu caut cântecul, tu ține-te la copil, că ”a înfundat chiuveta de la baie și apa chiar stă să se reverse”!… Așa, ”Laissons couler la rivière” zic bine Las Lloronas în cântecul lor Làgrimas…

Na, că lăcrimez și eu în fotoliul meu comod, că am ajuns la final de călătorie… sau e doar începtul?… 2, 10! 2 cu 10! Probă de microfon – casa a XII-a! ”Mi-a plăcut! Mai vreau o dată!”… zice fătul în burtica mamei, căci zice-se că și despre călătoria asta ar fi vorba în această casă… Și despre moarte, care e rădăcina vieții… Hai, tăiați-mi microfonul! Dar încă un cântec (obscur) – Futuro, Café Tacvba… ”La muerte dijo sí/Yo digo que no/ La vida dijo no/ Yo digo que sí”…

Iar eu zic că ne mai scriem, ne mai cântăm noi pe tema acestei case… că și Astrele vor!

ANIELA BOLOGA,

